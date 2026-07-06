Broj učenika pada, broj učitelja raste. To ne mora biti loša vijest - Monitor.hr
Danas (20:00)

Zbornica veća od razreda

Broj učenika pada, broj učitelja raste. To ne mora biti loša vijest

Reagirajući na statistiku o padu broja učenika i rastu broja učitelja, autorica za Index objašnjava da brojke prividno rastu zbog zamjena za bolovanja, ali i naglašava da je manje djece po razredu zapravo odlična stvar. Manji razredi drastično podižu kvalitetu nastave i olakšavaju inkluziju djece s poteškoćama. Uspoređujući Hrvatsku s Finskom, koja izdvaja dvostruko više proračunskog novca i ima po nekoliko nastavnika u razredu, ističe da umjesto štednje na školstvu Hrvatska mora dugoročno ulagati u kadar i stručne asistente kako bi popravila ispodprosječne PISA rezultate.


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22.12.2024. (15:00)

Tema samo kada gori

Zašto država zanemaruje mentalno zdravlje mladih? “Neke škole čekaju i 20 godina na psihologa”

Školstvom se bavimo kad su neke akutne situacije, o njemu pišemo u situacijama poput one s dječakom koji je radio probleme u nizu škola koje je pohađao, a za koga se rješenje nije pronalazilo. Građani ove zemlje su prije osam godina pokazali da im je školstvo bitno i da je obrazovanje nešto što dira apsolutno svakog građana. Prije osam godina 50 tisuća ljudi je bilo na ulicama radi boljeg obrazovanja, godinu dana kasnije smo imali podršku ideji boljeg obrazovanja.

Nakon toga je Vlada Andreja Plenkovića anestezirala razgovor o javnim politikama koje će se ticati školstva. Mi ne trebamo zidati, graditi, nadograđivati škole, već govoriti o sadržaju onoga što škola jest. A to su učenje, podučavanje, nastavni procesi i procesi podrške – učenicima, nastavnicama, roditeljima. O tome ne govorimo i propuštamo činiti to već neko vrijeme – kaže novinarka Telegrama Dora Kršul za N1.

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Kad dijete drži cijeli sustav za taoca

Bivša ministrica: Pravilnik, koji je odbijen prije pet godina, imao bi rješenje za ovu situaciju

Podsjetimo: prvo se cijeli razred ispisao iz jedne zagrebačke škole jer roditeljima nitko nije odgovorio na brojne upite vezane uz slučaj dječaka koji maltretira ostale učenike, da bi sada u drugoj školi djeca bojkotirala nastavu, što je odgovor roditelja iz te druge škole nakon što je prekršen dogovor, i to tako da se problematično dijete vratilo u školu nenajavljeno. Osim pitanja tko im je uopće tako nešto mogao obećati, kao i to da se ne zna kako bi tom djetetu omogućili obrazovanje na koje ima pravo ako ne bi pohađao školu s drugom djecom, evidentno je da ni ministarstvo ni škola nemaju rješenje kako zaustaviti nasilje. Bivša ministrica Divjak ističe kako bi Pravilnik o radu s djecom koja su u riziku, da je prihvaćen još 2019. sada imao rješenje za ovu situaciju – s propisanim odgovornostima i posljedicama za one koji ne bi napravili svoj dio posla, kao i za roditelje. Index… Večeras je održan i prosvjed roditelja: Jučer je na nastavi ostalo jedno dijete s tim dječakom. Čije je to dijete, mi to više ne znamo niti nas je briga, ali mi ne možemo dopustiti da dijete mijauče, gura olovke u utičnice i slično pod nastavom. Index

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Školske klupe sve praznije, a mirovinski fond sve tanji

Hrvatska škola bez učenika: Alarm za budućnost

Hrvatska se suočava s dramatičnim padom broja učenika u osnovnim školama, osobito u Slavoniji, gdje su se razredi gotovo prepolovili. U proteklih 20 godina, broj učenika smanjen je za 87.530, dok je 84 škole zatvoreno. Najgore su prošle Požeško-slavonska, Brodsko-posavska i Virovitičko-podravska županija. Ovaj pad učenika izravno ugrožava budućnost zemlje, uključujući zdravstveni, mirovinski i ekonomski sustav, dok masovni odljev mozgova pogoršava situaciju. Bez novih obitelji i djece, Hrvatska će morati uvoziti radnu snagu kako bi održala osnovne funkcije društva. Branimir Perković za Index