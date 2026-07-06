Zbornica veća od razreda
Broj učenika pada, broj učitelja raste. To ne mora biti loša vijest
Reagirajući na statistiku o padu broja učenika i rastu broja učitelja, autorica za Index objašnjava da brojke prividno rastu zbog zamjena za bolovanja, ali i naglašava da je manje djece po razredu zapravo odlična stvar. Manji razredi drastično podižu kvalitetu nastave i olakšavaju inkluziju djece s poteškoćama. Uspoređujući Hrvatsku s Finskom, koja izdvaja dvostruko više proračunskog novca i ima po nekoliko nastavnika u razredu, ističe da umjesto štednje na školstvu Hrvatska mora dugoročno ulagati u kadar i stručne asistente kako bi popravila ispodprosječne PISA rezultate.