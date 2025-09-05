Zagreb preporučuje osnovnim školama da zabrane korištenje mobitela - Monitor.hr
Danas (11:00)

Ne zovite me, ne ne, ne zovite

Zagreb preporučuje osnovnim školama da zabrane korištenje mobitela

U Zagrebu je veći broj škola samoinicijativno kućnim redom zabranio korištenje mobitela djeci, uz propisane iznimke i sankcije, a sada ide preporuka za sve i nadamo se da će škole u velikoj mjeri to prihvatiti, poručila je zamjenica gradonačelnika Daniela Dolenec na konferenciji za novinare. Korištenje mobitela i pametnih telefona ima niz negativnih posljedica, na mentalno zdravlje, spavanje, koncentraciju, obiteljske odnose, izloženost online nasilju, što su pokazala brojna istraživanja, te je veći broj zemalja pokrenuo različite inicijative u vezi s ograničavanjem ili zabranom korištenja mobitela u školama. HRT… No, zabrana se neće dogoditi preko noći, to mora biti inkluzivan proces, kažu… HRT Sljeme


Slične vijesti

13.08. (16:00)

Kad ti ruke ne rade, usta preuzimaju kormilo

Mouth Pad: Kontrola digitalnog svijeta pokretima usta i glave


Tomás Vega je izumio MouthPad, revolucionarni uređaj koji omogućuje osobama s paralizom da upravljaju digitalnim uređajima pomoću pokreta usta i glave. MIT

10.08. (23:00)

Notifikacija života vrijedna

Na mobitelima provodimo prosječno 4 sata i 37 minuta dnevno, provjeravajući ih oko 58 puta

Volimo si reći da je to zbog druženja, posla ili čitanja vijesti. No većina nas je ovisna – i toga smo svjesni. Istraživanje za istraživanjem potvrđuje da ljudi postaju sve ovisniji — u svakoj ispitanoj zemlji i u svim dobnim skupinama. U SAD-u je, primjerice, gotovo 57 % ispitanih u nedavnom istraživanju priznalo da su ovisni o svojim mobitelima. Društvene aplikacije, dosada ili jednostavne dnevne navike mogu vas natjerati da posegnete za mobitelom, a da toga ni ne postanete svjesni. Dugoročne zdravstvene koristi od smanjenja korištenja mobitela su ogromne. DW

30.07. (20:00)

Kad padne mrak, a poraste ISO

Vodič za noćnu fotografiju mobitelom

Ključ je u stabilizaciji uređaja, idealno uz stativ i samookidač. Koristite noćni ili ručni način rada – potonji vam daje potpunu kontrolu nad postavkama poput ISO-a i ekspozicije. Snimajte u RAW formatu radi lakšeg uređivanja. Umjesto bljeskalice, iskoristite postojeće izvore svjetla poput izloga ili uličnih lampi. Eksperimentirajte, igrajte se svjetlom i otkrijte novi fotografski svijet noću. Bug

25.07. (15:00)

Vrijeme je da prekinemo – s kablovima

Qi2 bežično punjenje stiže brže i jače – 25W kao novi standard

Wireless Power Consortium predstavio je novi standard Qi2 25W, koji omogućuje 70 % brže punjenje u odnosu na prethodni Qi 15W. Trenutno je 14 uređaja certificirano, a stotine su još u testiranju. Qi2 podržava Android i iOS uređaje, uključujući punjače i baterije. Novi magnetski protokol omogućava preciznije i učinkovitije punjenje, a mogao bi potaknuti i promjene u dizajnu mobitela, s potencijalnim širim uvođenjem magneta poput Appleova MagSafea. Bug

08.07. (13:00)

Umjesto da trče po parku, prsti im jure po ekranima

Previše ekrana, premalo kretanja: Sve više djece s razvojnim teškoćama

Školski su praznici idealna prilika da se djeca maknu od raznih ekrana u koje gledaju i više sati na dan. Sve manje se kreću, igraju na otvorenom. Zbog svega, već se kod najmlađih uočavaju ozbiljni problemi u razvoju, a poseban problem je prekomjerna težina kod velikog broja djece. Pokreti koji su nekad dolazili prirodno danas su problem za devet od deset učenika. Podaci iz Centra za istraživanje djetinjstva pokazuju i da su motoričke sposobnosti djece znatno slabije nego prije 60 godina. Za pola su manje brzi, snažni, koordinirani, precizni… Sve više djece ima teškoće i s finom motorikom – ne znaju pravilno držati olovku, rezati škarama, zakopčati gumb. Zbog toga ih čak 10 posto dobiva odgodu upisa u školu. HRT

20.06. (21:00)

Ekran dolje, mozak gore

Kad se mobitel ne koristi, uputno ga je okrenuti ekranom prema dolje

  • Štedi bateriju – Manje svijetla, manje briga – ekran se ne pali na svaku notifikaciju, što znači da će vaš telefon možda preživjeti i do večere.
  • Poštovanje prema sugovorniku – Kad je ekran dolje, vi ste mentalno gore – pokazujete osobi ispred sebe da vam je važnija od mačke s TikToka.
  • Manje distrakcija – Bez svjetlucanja i titranja, manja je šansa da vam pažnja odleti – osim ako ne prođe pas u kaputiću.
  • Mentalni detoks – Manje mobitela u vidnom polju znači manju potrebu da ga uzmete u ruku – prvi korak prema digitalnoj rehabilitaciji (ili barem pauzi do večeri)

tportal

10.06. (01:00)

Djeca skrolaju, roditelji šute, a influenceri odgajaju

Borzan traži strožu regulaciju interneta i ograničavanje utjecaja influencera na djecu

Europarlamentarka Biljana Borzan upozorila je na porast psihičkih i motoričkih poremećaja kod djece zbog prekomjerne upotrebe interneta i društvenih mreža. Anketa među 229 hrvatskih roditelja pokazala je golemu zabrinutost: 96,5 % ih smatra da su djeca previše na mobitelima, a tri četvrtine vidi konkretne posljedice. Borzan zagovara jaču regulaciju, uključujući zabranu algoritama koji potiču ovisnost te ograničavanje oglašavanja influencerima. EU je već pokrenuo postupke protiv velikih platformi, no promjene idu sporo. Ključnu ulogu imaju roditelji i škole, koje moraju prestati koristiti internet kao digitalnu dadilju. Telegram

25.04. (19:00)

Svaka čast svim pametnim telefonima, ali zmijica na Nokiji 3310 je i dalje zakon

Retro zvoni: stari mobiteli, nove cijene

Vintage mobilni telefoni postaju sve traženiji kolekcionarski hit. Od legendarne „cigle“ Motorole DynaTAC 8000 do prve generacije iPhonea, stare spravice dostižu tisuće dolara na tržištu. Ključnu vrijednost donose očuvanost, originalno pakiranje i nostalgija. Uz Apple, visoko kotiraju i stari Nokijini modeli, osobito neuništiva 6310. Ljubitelji retro tehnologije spremni su platiti ozbiljan novac za komade koji su nekoć završavali u ladici – danas su to relikti mobilne povijesti. Mreža

13.04. (15:00)

Sreća i mladost su offline

Svatko može pomladiti svoj mozak za 10 godina ako na dva tjedna isključi internet na svom pametnom telefonu

U studiji koja je provedena na 400 ispitanika, studenata i radno sposobnih odraslih ljudi, istraživači su od sudionika tražili da preuzmu aplikaciju koja je njihovim pametnim telefonima blokirala pristup internetu. I dalje su mogli telefonirati i slati poruke. Rezultati su pokazali da je stalna pažnja ispitanika, sposobnost da se usredotoče na jednu temu, toliko porasla da je postala ekvivalentna pažnji nekoga 10 godina mlađeg. Devedeset posto ljudi također je prijavilo poboljšanja u mentalnom zdravlju, koje se poboljšalo značajnije nego kod uzimanja antidepresiva duljem od dva tjedna. I sami sudionici su rekli da su osjetili poboljšanja u osobnom blagostanju i osjećaju zadovoljstva životom. Net

10.04. (14:00)

Umjesto liječniku, ići ćemo na servis

Nakon smartphoneova, slijedi nova era tehnologije – moždanih implantata, elektroničkih tetovaža i VR naočala

Prema mišljenju tehnoloških lidera poput Muska, Zuckerberga i Altmana, budućnost leži u uređajima koji će omogućavati izravniju interakciju s tehnologijom, poput moždanih implantata, elektroničkih tetovaža i naočala za proširenu stvarnost. Musk predvodi razvoj moždanih implantata koji bi korisnicima trebali omogućiti kontrolu nad uređajima putem misli i tako eliminirati potrebu za fizičkim sučeljima. Tu su i elektročničke tetovaže s nanosenzorima koje mogu prikupljati, slati i primati podatke. S druge strane, Tim Cook, izvršni direktor Applea, skeptičan je prema toj ideji te vjeruje da će pametni telefoni još dugo igrati ključnu ulogu u svakodnevnom životu. Index