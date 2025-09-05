Ne zovite me, ne ne, ne zovite
Zagreb preporučuje osnovnim školama da zabrane korištenje mobitela
U Zagrebu je veći broj škola samoinicijativno kućnim redom zabranio korištenje mobitela djeci, uz propisane iznimke i sankcije, a sada ide preporuka za sve i nadamo se da će škole u velikoj mjeri to prihvatiti, poručila je zamjenica gradonačelnika Daniela Dolenec na konferenciji za novinare. Korištenje mobitela i pametnih telefona ima niz negativnih posljedica, na mentalno zdravlje, spavanje, koncentraciju, obiteljske odnose, izloženost online nasilju, što su pokazala brojna istraživanja, te je veći broj zemalja pokrenuo različite inicijative u vezi s ograničavanjem ili zabranom korištenja mobitela u školama. HRT… No, zabrana se neće dogoditi preko noći, to mora biti inkluzivan proces, kažu… HRT Sljeme