Kad mobitel postane učionica, a deepfake domaća zadaća
Učenici u Sjevernoj Makedoniji traže više medijske pismenosti u školama
Učenici i učitelji u Sjevernoj Makedoniji traže da medijska pismenost, umjetna inteligencija i prepoznavanje dezinformacija postanu dio školskog kurikuluma. U projektu „Otpornost na dezinformacije“, koji financira njemačka pokrajina Sjeverna Rajna-Vestfalija, mladi uče kako nastaju manipulirani sadržaji i deepfakeovi te kako ih prepoznati. Sudionici ističu da su društvene mreže i umjetna inteligencija već dio njihove svakodnevice, ali da ih škola nedovoljno priprema za razumijevanje i provjeru informacija. Stručnjaci upozoravaju da je medijska pismenost ključna za razvoj kritičkog mišljenja i zaštitu demokracije. DW