Danas (08:00)

Manje papira, više dozvola - klima nek se strpi

Bruxelles popušta s papirologijom, ali ne i s klimom

Europska komisija predstavila je „ekološki omnibus“, paket od šest prijedloga za pojednostavljenje okolišnih propisa uz zadržavanje ambicioznih klimatskih ciljeva. Cilj je ubrzati dozvole, smanjiti izvještavanje i administrativni teret za industriju i poljoprivredu te uštedjeti do 37,5 mlrd. eura godišnje do 2029. godine. Mijenjaju se pravila o industrijskim emisijama, procjenama utjecaja na okoliš, kružnom gospodarstvu i geoprostornim podacima, uključujući ukidanje SCIP baze. Bruxelles poručuje: zelena agenda ostaje, ali s manje birokracije. Lider


25.09. (12:00)

Apokalipsa? Ma kakvi, važnije je tko će popuniti Excel tablicu

Manjak radnika i birokracija opasniji su od geopolitičkih rizika i rata

Na 17. Liderovom Danu velikih planova poduzetnici su istaknuli da su manjak radne snage i sporost administracije veći izazovi od globalnih kriza. Katija Klepo (AD Plastik) upozorila je na problem pronalaska radnika i rasta plaća, Mirko Habijanec (Radnik) na potresnu ranjivost i nelojalnu konkurenciju, a Branko Roglić (Orbico) na tromost birokracije. Boris Žgomba (Uniline) naglasio je da turizam ovisi o miru, dok su primjeri poput Sofascorea i Orqe pokazali da prilike ipak postoje – uz vlastiti kadar i inovacije. Lider

18.07. (18:00)

Solarna energija? Samo ako nosi pečat iz paralelne stvarnosti

Birokracija u galopirajućem hodu: kako administracija gazi obnovljive ideje na selu

Unatoč najavama o energetskoj tranziciji, niti jedan poljoprivrednik još nije dobio potporu za obnovljive izvore energije iz ZPP-a 2023–2027. godine. Mladi stočar Ivan Sarić odustao je od solara nakon četiri kruga dopuna dokumentacije i apsurdnih zahtjeva Agencije, koja mu ne priznaje ni edukaciju koju je sama financirala. Uz dodatne natječajne zavrzlame, stalne izmjene uvjeta i potpore koje propadaju zbog birokratskih detalja, Sarić zaključuje: “Radimo na kršu, a taru nas kao marmeladu.” Agroklub

20.02. (21:00)

SAD-u prijeti hrvatski scenarij (napokon da smo i mi primjer za nešto, pa makar loše)

Trumpovi rezovi birokracije i hrvatski paradoksi javnog sektora

Donald Trump je donio uredbu kojom smanjuje broj saveznih zaposlenika, omogućujući zapošljavanje samo jednog novog službenika na četiri koja odu. Hrvatska je 2016. uvela sličnu mjeru (2 za 1), ali broj zaposlenih u javnom sektoru ipak je narastao. Unatoč padu broja stanovnika, birokracija se širi, posebno na lokalnoj razini. Eurostat pokazuje da 23% zaposlenih u Hrvatskoj radi u javnom sektoru, a za svakih pet izgubljenih stanovnika zaposlena je jedna nova osoba u državnoj službi. Hrvatska tako ima jedan od najvećih udjela javnih zaposlenika u EU, ali efikasnost ostaje pitanje. Index

19.02. (13:00)

Birokratski autogol

Trumpove carine nisu glavni problem – Europa si je sama nametnula barijere

Dok se EU bavi vanjskim trgovinskim prijetnjama, najveće zapreke dolaze iznutra – birokratske i regulatorne prepreke guše rast više od Trumpovih carina. MMF procjenjuje da su europske unutarnje barijere ekvivalent carinama od 45% na proizvodnju i 110% na usluge. Unutareuropska trgovina slaba je, domaća potražnja stagnira, a SAD i Kina brže rastu zahvaljujući deregulaciji i inovacijama. Hrvatski poduzetnici više pate zbog Zagreba i Bruxellesa nego zbog Washingtona. Umjesto paničnog reagiranja na vanjske izazove, vrijeme je da EU sredi vlastiti birokratski kaos. Lider

12.02.2024. (13:00)

Birokracijo, i Bogu si teška

Redateljica ostala bez mirovine i zdravstvenog jer se umirovio bilježnik koji nije odradio posao koji je trebao. Država ništa ne može

Redateljica Irena Ščurić, iza koje je 38 godina radnog staža, nema pravo na mirovinu i zdravstveno osiguranje zbog, kako ističe, nemara javnog bilježnika i nerazumijevanja hrvatske birokracije. Njezin javni bilježnik na Trgovačkom sudu nije je odjavio kao direktoricu tvrtke kad je to trebalo. Bilježnik Martinović je u međuvremenu otišao u mirovinu te zbog toga Ščurić na Trgovačkom sudu više ne može biti odjavljena s datumom kad je otišla u mirovinu. Dodaje kako je samo javni bilježnik može odjaviti s mjesta direktorice, ali i da sad cijeli državni aparat pere ruke. Ščurić je prestala biti direktorica 1. siječnja 2021. kad je otišla u samostalne umjetnike.

Zahtjev da je se na Trgovačkom sudu odjavi s mjesta direktorice i da se uvede novi direktor podnijela je 18. siječnja iste te godine. Kad ju je država poslala u mirovinu prošle godine, Rješenje o mirovini nikako nije stizalo. Na upit zašto nema Rješenja stigao je odgovor da je još uvijek upisana kao direktorica. U Mirovinskom kažu da ne mogu izdati Rješenje bez odjave na Trgovačkom sudu. Slučaj je prijavila građanskom sudu, iz kojeg su poslali nalog bilježniku da to provede, no ispalo je da ipak nemaju ingerenciju nad njim, budući da je otišao u mirovinu. Pitanje je što je s njegovim nasljednikom, koji zasad nema pristup ispravama i koji ne želi ništa komentirati jer se radi o poslovnoj tajni. Izgleda da je jedino rješenje tužiti umirovljenog javnog bilježnika, i to u vrijeme kada suci svako malo štrajkaju. Index

05.03.2023. (17:00)

Sjećamo se slučaja malene Nikoll

Put do posvojenja djeteta u Hrvatskoj je dugotrajan i neizvjestan

Prema posljednjim podacima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u domovima i udomiteljskim obiteljima nalazi se 3000 djece koja su prije nego što su došla pod okrilje i zaštitu kompleksnog državnog sustava preživjela teške traume uzrokovane alkoholizmom i drugim ovisnostima bioloških roditelja, njihovim siromaštvom, nebrigom i zanemarivanjem. Godišnje 300 djece ostvari pretpostavke za posvojenje, a lani ih je posvojeno samo 188. U Registru potencijalnih posvojitelja je 1300 ljudi. Sporost sustava bazira se na zakonu koji problematičnim biološkim roditeljima daje dug period za ispravke i listi želja potencijalnih posvojitelja. Novosti

03.06.2020. (10:30)

Tko pita, puno skita

Kolika će vam biti mirovina u Hrvatskoj ne možete doznati čak ni ako platite 70 kn biljega

Jedan obrtnik požalio se na Facebooku kako je zavodu za mirovinsko poslao upit o tome kolika će mu biti mirovina, platio je 70 kuna biljega i za 3 mjeseca dobio odgovor – ne možete to doznati. Informaciju je na kraju dobio telefonom i to samo zato što je već ranije bio u mirovini i zamrznuo je kako bi otvorio obrt. Inače, navode u HZMO-u, izračun mirovine može dobiti samo osoba s najmanje 60 godina starosti i 35 godina staža. U Njemačkoj pak i osoba u 30-ima može informativno doznati tu informaciju. 24sata

10.06.2019. (15:00)

‘Za produženje vozačke morao sam platiti 670 kuna! A uz to sam izgubio dva radna dana i tonu živaca, je li to normalno?!’ (nije Žalac)

24.02.2017. (16:00)

A prije toga samo 500 sati svađe s susjedima

Nekretnine će se moći uknjižiti u nekoliko minuta

Proces uknjižbe nekretnine koji je u Hrvatskoj u prosjeku trajao 26 dana, sada se skraćuje na nekoliko minuta. Pilot-projekt e-upisa Ministarstva pravosuđa u Osijeku i Velikoj Gorici krenuo je sredinom veljače i trajat će idućih mjesec dana. Odvjetnici će potpisani i ovjereni kupoprodajni ugovor skenirati te internetom proslijediti na provedbu zemljišno-knjižnom odjelu općinskog suda, odnosno u gruntovnicu. Sve se to odvija, kako su istaknuli odvjetnici, u realnom vremenu, za što im je potrebna samo kvalitetna i brza internetska veza. Cijeli postupak povezan je i sa sustavom OIB-a, piše Tportal.

31.08.2016. (14:50)

Nećeš bilježniče

Pametno: Državi treba zabraniti da od građana traži dokumente koje već ima

“Država ne smije građane i poduzetnike tražiti podatke ili dokumente koje već posjeduje i tu praksu treba već jednom početi i provoditi. Apsurdno je da građani moraju vaditi i zatim istoj toj administraciji, ali u drugoj zgradi ili uredu, predavati potvrde”, poručili su iz stranke Pametno, gdje se zalažu za profesionalizaciju javne uprave koja će potaknuti poslovanje i slobodno tržišno natjecanje. “Sve institucije treba obvezati na potpunu digitalizaciju svih procesa do kraja 2019., a ako se neki proces ili procedura ne digitalizira, treba ih ukinuti”, poručila je predsjednica stranke Marijana Puljak. Index