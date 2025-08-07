Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Hrvatska vlada tvrdi da ne trgujemo oružjem s Izraelom. A što smo sve nabavili od njih? tportal istražio
  • Loša vijest za Hrvate koji žive u najmu (u Njemačkoj): Cijene rastu i do 40 posto (Poslovni)
  • U Zagrebu 20 posto manje prodanih nekretnina, cijene skočile 16 posto, u 16 županija pao broj kupoprodaja: u Splitsko-dalmatinskoj 31 posto, Primorsko-goranskoj 27, a Istarskoj 20 posto (Lider)
  • Ozzy Osbourne preminuo od srčanog zastoja, stoji u smrtovnici (Ravno do dna)
  • Logistički centri su dosadni. Ovaj – s parkom i 2 km dugačkom solarnom nadstrešnicom kakav se planira u Italiji – neće biti (Haus)
  • WhatsApp uvodi mogućnost dopisivanja i s osobama koje nemaju aplikaciju (Bug)

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • EU direktivom određuje koliko televizori smiju svijetliti: Riječ je o okvirnom europskom propisu koji postavlja ciljeve za ekološki dizajn širokog spektra proizvoda koji koriste energiju. Radi se o više od 40 skupina, a uključuju i kućanske aparate poput perilica rublja, hladnjaka i sušilica (Index)
  • Srpanj 2025. bio treći najtopliji otkad postoje mjerenja. U Turskoj izmjereno 50.5 °C (Index)
  • Pred nama je serija sunčanih i toplijih dana, koja će u nekim dijelovima zemlje donijeti i vrućinu, uz mogućnost razvoja toplinskog vala. Ipak, jutra će na kopnu do vikenda ostati prilično svježa (tportal)
  • Zeleni krovovi smanjuju temperaturu u gradovima i produžuju vijek solarnim panelima (Green)
  • Europa liga: Rijeka na Rujevici izgubila od irskog Shelbournea 1:2, poluamaterske ekipe koja vrijedi 12 puta manje od hrvatskog prvaka, koeficijent kladionica na 2 bio 17 (dok je na Rijeku bio 1,25) (Index), trener Radomir Đalović se ispričao navijačima (Index)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • RS ide na prijevremene izbore za predsjednika? Dodik: Predaja nije opcija (N1), najavio je raspisivanje referenduma o svojoj poziciji na čelu RS-a (Index)
  • Širi se skandal s Epsteinom. Objavljena pisma koja su mu pisali bogati i slavni – od Woodyja Allena, bivšeg izraelskog premijera Baraka, čak i Noama Chomskog (Index)
  • Progovorio zviždač koji je upozoravao na rizik podmornice Titan: Ljudima su prodali laž (tportal)
  • „Community notes“ (opaske zajednice) trebale bi potencijalno lažne sadržaje na platformi X staviti u ispravni kontekst. No, pojavljuju se sve rjeđe, a ponekad sadrže netočne informacije (DW)
  • Sam Altman je možda imao drugačije planove, ali većina ljudi ChatGPT uglavnom koristi kao tražilicu (Tech Radar)
  • Everplan – besplatna aplikacija za upravljanje osobnim financijama na Android telefonima (Bug)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Nešto više od 146.000 sudionika Domovinskog rata prima mirovine po posebnim propisima. Njihov broj se iz godine u godine povećava, kao i svote koje im stižu na račune. Među njima su i branitelji koji su se vratili na posao te odradili svoj radni vijek, ali i pripadnici HVO-a. U prosjeku iznosi 1246 eura, ali pojedinačno svaki treći umirovljenik u ovoj skupini dobiva u prosjeku više od 1883 eura, piše Mirovina.hr. (tportal)
  • Pijani Poljaci kod Makarske napali 67-godišnjaka koji je branio sestru, umro je. U zatvoru su (Index)
  • Zbog nevremena odgođena 310. Sinjska alka, održat će se u nedjelju, 10. kolovoza u 16,30, te će se tiskati nove ulaznice, a kupcima ulaznica neodržane Alke, omogućuje se povrat novca (tportal)
  • Vojković:  Thompson nije u pravu. Jugoslavija je među nama – Naš čovjek naravno ima plavu iskaznicu. E, to se promijenilo, nekada je bila crvena! No, smisao se nije promijenio. Partija, danas zajednica je i otac i majka. Uz plavu iskaznicu otvaraju se mogućnosti bolje plaćenih poslova u lokalnoj samoupravi, uz plavu iskaznicu lakše se ulazi u dobro plaćene državne firme. Olakšava i javljanje na javnu nabavu… (Index)
  • Francis Ford Coppola završio na operaciji srca u Rimu, vijesti su dobre (Nacional)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Bloomberg: FBI prije objave Epsteinovih dokumenata uklonio Trumpovo ime (Index)
  • Kaos u Srbiji: Žandarmerija potisnula građane, naprednjaci ih gađali jajima i bocama (N1)
  • Šef policije: Thompsonov koncert u Zagrebu je prošao fenomenalno pa u Sinju nisu slušali upute (Index)
  • Trump: Vjerujem da će me JD Vance naslijediti (Index)
  • Poznati su prvi ključni elementi novog domaćeg dresa u kojem će hrvatska nogometna reprezentacija igrati na Svjetskom prvenstvu 2026. godine? Mogao bi imati jedan novi detalj – glagoljicu (tportal)
  • Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije od početka lipnja zabilježio je 92 intervencije zbog alergijskih reakcija na ubod pčela, osa i stršljena, većina pacijenata imala je lakše oblike, najopasniji su stršljeni, broje šest slučajeva (HRT)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Google ubacuje i razgovore korisnika s ChatGPT-om u rezultate pretraga (Bug)
  • Kina postaje oaza za brazilsku kavu: 183 kompanije dobile izvoznu dozvolu (Poslovni)
  • Tesla je jedan od najvećih izumitelja u povijesti. Zaslužan je za bolji i napredniji svijet u kojem danas živimo. A njegova osebujnost i kreativnost ostavila je u nasljeđe i niz patenata koje tek treba iskušati. Priča o Tesli klasična je priča o učenju: što više istražujemo, svjesniji smo da sve manje znamo (Poslovni)
  • Ciljevi zagrebačkog GUP-a su zeleniji grad, red u prostoru i javni interes (Nacional, komentiraju i na Forumu)
  • Hoće li politički angažman koštati Sydney Sweeney karijere? Ovo bi joj se moglo obiti o glavu, ovaj put nije riječ samo o modi i beauty proizvodima, već o kombinaciji njezine javne podrške republikanskoj stranci i kontroverzne reklame za traperice (tportal)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Milanović ipak nije održao govor, smatra da je ispravnije da ga održi izaslanik koji je sudjelovao u njoj, general Marijan Mareković (N1), govor je zato održao Plenković: Danas smo ovdje da bismo potvrdili na što nas Oluja obvezuje, Krila Oluje oduševila akrobacijama (tportal)
  • Pripadnik legendarnih “Pauka” dobio mural na zagrebačkim Ravnicama (HRT)
  • Nezadovoljni fanovi zasuli Thompsonove objave komentarima o kaosu, neki nisu ni stigli do Sinja, žele povrat novca (Index)
  • Vraćali se s odmora u Hrvatskoj pa čuli zvukove u autu. Vatrogasci u Austriji izvukli mačića koji se sakrio u motornom prostoru i tako se vozio šest sati – izvukli ga neozlijeđenog (Index)
  • Izložena spektakularna Kraljevićeva freska ‘Sv. Juraj ubija zmaja’ (HRT)
  • Vozač četverocikla kod Đurđevca stradao u naletu na domaću svinju: izletjela mu iz kuruze na cestu (Danica)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Thompsonov koncert u Sinju kasnio više od sat vremena, oiblježen je gužvama, nervozom i psovanjem menadžera… uhićenja zbog pjevanja “Jasenovac i Gradiška Stara”, bilo je više od 400 medicinskih intervencija, dvoje odvezao helikopter (Index, Index), kolone i gužve ne cestama i nakon koncerta, najgore u smjeru Trilja, ljudi cijelu noć nisu mogli iz Sinja, spavali u autima, zastoji još traju (Index, N1)
  • Hrvatska danas slavi Oluju. U tri dana oslobođeno je 11.000 kvadratnih kilometara (Index), Dan pobjede i domovinske zahvalnosti: Ovo je program u Kninu (N1), očekuje se tisuće ljudi, obilježavanje počelo budnicom, ‘Oluja je ostavila neizbrisiv trag…’ (tportal)
  • Vojna operacija Oluja donijela je, međutim, i jednu drugu dalekosežnu promjenu za Hrvatsku: tijekom tih 85 sati Oluje i neposredno nakon toga oko 200.000 Srba napustilo je područje Krajine u smjeru Srbije. Bilo je nasilnih protjerivanja, no većina je pobjegla iz straha od osvete. U godinama prije toga, više od 170.000 Hrvata protjerano je s područja Hrvatske pod srpskom dominacijom, posebice na samom početku rata. Tada su srpske snage počinile i mnoštvo zločina nad hrvatskim civilima (DW)
  • Ivermektin: Što istraživanja govore o navodnoj koristi antiparazitskog lijeka u liječenju karcinoma: sam za sebe neće biti dovoljan da smanji tumorske stanice, a bilo koja veća doza ovog lijeka može biti vrlo toksična, pa i smrtonosna (Faktograf)
Ponedjeljak (23:00)

Brze i kratke

  • Splitskom brodogradilištu ‘Brodosplit’ slijedi postupak oduzimanja koncesije za najveći dio pomorskog dobra na kojemu se ono danas nalazi (tportal)
  • Eutanazirano gotovo dvije tisuće svinja zbog afričke svinjske kuge (N1)
  • Hajduk dobro prošao u ždrijebu: ako prođe albanski Dinamo, igrat će protiv pobjednika susreta Silkeborg – Jagellonia, izbjegao Fiorentinu i Bešiktaš (Nacional)
  • Na proslavi Dana općine Konjšćina hibridni stršljeni i otrovni pauci grizli sudionike, a došlo je i do međusobnih sukoba: ugrizen Ranko Ostojić, a načelnicu odvezla Hitna, SDP-ovka: “Najemput kak da mi je neko čik zgasil nasred čela i onda me puknul čašom” (Jutarnji)
  • Muškarac poginuo tijekom koncerta Oasisa na Wembleyju (Ravno do dna)
Ponedjeljak (17:00)

Brze i kratke

  • Udruge okupljene oko Documente na Trgu bana Josipa Jelačića raširili su transparent “Zločini u Oluji su odgovornost svih nas” koji je naišao na neodobravanje malobrojnih građana koji su se našli na glavnom zagrebačkom trgu. Preko puta njih su se okupili veterani 145. brigade Dubrava s transparentom “Za uzroke i posljedice rata molimo obratite se u Beograd.” (Jutarnji)
  • U Sinj na Thompsona stiže 150.000 ljudi. Policija: Gužve na izlazu s A1, objavili snimke iz zraka (Index)
  • Nova vodeća vojna sila? Do 2030. Poljska će imati više tenkova nego Britanija, Njemačka, Francuska i Italija zajedno (N1)
  • Rijeka će, ako prođe irski Shelbourne, u play-offu Europske lige igrati protiv boljeg iz duela PAOK-WAC (tportal)
  • Ivo Sanader jutros je pušten iz zatvora, a nešto poslije 13 sati stigao je kući (Index)
Ponedjeljak (11:00)

Brze i kratke

  • Povodom 30. godišnjice vojne operacije Oluja, pet organizacija za ljudska prava organizira danas antiratnu akciju na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Polusatni skup počet će u 11 sati, a cilj je, kako kažu organizatori, odati počast žrtvama rata i upozoriti na dugogodišnje izbjegavanje suočavanja s ratnim zločinima počinjenima tijekom i nakon Oluje (Index)
  • Zelenski je u problemu. Obruč oko njega se ozbiljno steže – takoreći, “okupio” je protiv sebe veoma respektabilan ešalon protivnika koji čeka njegov pad (Index)
  • HNL: Hajduk dobio Istru 2:1, utakmica kasnila 50 minuta zbog nevremena (Index), Rijeka dobila Slaven Belupo 2:0, oba gola postignuta u nadoknadi (Index), kladionice kažu da ove sezone najveće šanse za osvojiti naslov ima Dinamo (Index)
  • Hrvatska uvodi umirovljeničku karticu, nosi razne pogodnosti, već je imaju tri grada (Poslovni)
  • Strašne gužve: Na Lučkom kolona 14 km, pokvaren auto u tunelu Sv. Rok, zabrane prometa zbog vjetra (tportal)
  • Policija poslala upozorenje za Sinj: Ako ne idete na današnji Thompsonov koncert, nemojte ići u Sinj (Index)