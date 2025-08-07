EU direktivom određuje koliko televizori smiju svijetliti: Riječ je o okvirnom europskom propisu koji postavlja ciljeve za ekološki dizajn širokog spektra proizvoda koji koriste energiju. Radi se o više od 40 skupina, a uključuju i kućanske aparate poput perilica rublja, hladnjaka i sušilica (Index)
Srpanj 2025. bio treći najtopliji otkad postoje mjerenja. U Turskoj izmjereno 50.5 °C (Index)
Pred nama je serija sunčanih i toplijih dana, koja će u nekim dijelovima zemlje donijeti i vrućinu, uz mogućnost razvoja toplinskog vala. Ipak, jutra će na kopnu do vikenda ostati prilično svježa (tportal)
Zeleni krovovi smanjuju temperaturu u gradovima i produžuju vijek solarnim panelima (Green)
Europa liga: Rijeka na Rujevici izgubila od irskog Shelbournea 1:2, poluamaterske ekipe koja vrijedi 12 puta manje od hrvatskog prvaka, koeficijent kladionica na 2 bio 17 (dok je na Rijeku bio 1,25) (Index), trener Radomir Đalović se ispričao navijačima (Index)
Nešto više od 146.000 sudionika Domovinskog rata prima mirovine po posebnim propisima. Njihov broj se iz godine u godine povećava, kao i svote koje im stižu na račune. Među njima su i branitelji koji su se vratili na posao te odradili svoj radni vijek, ali i pripadnici HVO-a. U prosjeku iznosi 1246 eura, ali pojedinačno svaki treći umirovljenik u ovoj skupini dobiva u prosjeku više od 1883 eura, piše Mirovina.hr. (tportal)
Pijani Poljaci kod Makarske napali 67-godišnjaka koji je branio sestru, umro je. U zatvoru su (Index)
Zbog nevremena odgođena 310. Sinjska alka, održat će se u nedjelju, 10. kolovoza u 16,30, te će se tiskati nove ulaznice, a kupcima ulaznica neodržane Alke, omogućuje se povrat novca (tportal)
Vojković: Thompson nije u pravu. Jugoslavija je među nama – Naš čovjek naravno ima plavu iskaznicu. E, to se promijenilo, nekada je bila crvena! No, smisao se nije promijenio. Partija, danas zajednica je i otac i majka. Uz plavu iskaznicu otvaraju se mogućnosti bolje plaćenih poslova u lokalnoj samoupravi, uz plavu iskaznicu lakše se ulazi u dobro plaćene državne firme. Olakšava i javljanje na javnu nabavu… (Index)
Francis Ford Coppola završio na operaciji srca u Rimu, vijesti su dobre (Nacional)
Bloomberg: FBI prije objave Epsteinovih dokumenata uklonio Trumpovo ime (Index)
Kaos u Srbiji: Žandarmerija potisnula građane, naprednjaci ih gađali jajima i bocama (N1)
Šef policije: Thompsonov koncert u Zagrebu je prošao fenomenalno pa u Sinju nisu slušali upute (Index)
Trump: Vjerujem da će me JD Vance naslijediti (Index)
Poznati su prvi ključni elementi novog domaćeg dresa u kojem će hrvatska nogometna reprezentacija igrati na Svjetskom prvenstvu 2026. godine? Mogao bi imati jedan novi detalj – glagoljicu (tportal)
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije od početka lipnja zabilježio je 92 intervencije zbog alergijskih reakcija na ubod pčela, osa i stršljena, većina pacijenata imala je lakše oblike, najopasniji su stršljeni, broje šest slučajeva (HRT)
Google ubacuje i razgovore korisnika s ChatGPT-om u rezultate pretraga (Bug)
Kina postaje oaza za brazilsku kavu: 183 kompanije dobile izvoznu dozvolu (Poslovni)
Tesla je jedan od najvećih izumitelja u povijesti. Zaslužan je za bolji i napredniji svijet u kojem danas živimo. A njegova osebujnost i kreativnost ostavila je u nasljeđe i niz patenata koje tek treba iskušati. Priča o Tesli klasična je priča o učenju: što više istražujemo, svjesniji smo da sve manje znamo (Poslovni)
Ciljevi zagrebačkog GUP-a su zeleniji grad, red u prostoru i javni interes (Nacional, komentiraju i na Forumu)
Hoće li politički angažman koštati Sydney Sweeney karijere? Ovo bi joj se moglo obiti o glavu, ovaj put nije riječ samo o modi i beauty proizvodima, već o kombinaciji njezine javne podrške republikanskoj stranci i kontroverzne reklame za traperice (tportal)
Milanović ipak nije održao govor, smatra da je ispravnije da ga održi izaslanik koji je sudjelovao u njoj, general Marijan Mareković (N1), govor je zato održao Plenković: Danas smo ovdje da bismo potvrdili na što nas Oluja obvezuje, Krila Oluje oduševila akrobacijama (tportal)
Pripadnik legendarnih “Pauka” dobio mural na zagrebačkim Ravnicama (HRT)
Nezadovoljni fanovi zasuli Thompsonove objave komentarima o kaosu, neki nisu ni stigli do Sinja, žele povrat novca (Index)
Vraćali se s odmora u Hrvatskoj pa čuli zvukove u autu. Vatrogasci u Austriji izvukli mačića koji se sakrio u motornom prostoru i tako se vozio šest sati – izvukli ga neozlijeđenog (Index)
Izložena spektakularna Kraljevićeva freska ‘Sv. Juraj ubija zmaja’ (HRT)
Vozač četverocikla kod Đurđevca stradao u naletu na domaću svinju: izletjela mu iz kuruze na cestu (Danica)
Thompsonov koncert u Sinju kasnio više od sat vremena, oiblježen je gužvama, nervozom i psovanjem menadžera… uhićenja zbog pjevanja “Jasenovac i Gradiška Stara”, bilo je više od 400 medicinskih intervencija, dvoje odvezao helikopter (Index, Index), kolone i gužve ne cestama i nakon koncerta, najgore u smjeru Trilja, ljudi cijelu noć nisu mogli iz Sinja, spavali u autima, zastoji još traju (Index, N1)
Hrvatska danas slavi Oluju. U tri dana oslobođeno je 11.000 kvadratnih kilometara (Index), Dan pobjede i domovinske zahvalnosti: Ovo je program u Kninu (N1), očekuje se tisuće ljudi, obilježavanje počelo budnicom, ‘Oluja je ostavila neizbrisiv trag…’ (tportal)
Vojna operacija Oluja donijela je, međutim, i jednu drugu dalekosežnu promjenu za Hrvatsku: tijekom tih 85 sati Oluje i neposredno nakon toga oko 200.000 Srba napustilo je područje Krajine u smjeru Srbije. Bilo je nasilnih protjerivanja, no većina je pobjegla iz straha od osvete. U godinama prije toga, više od 170.000 Hrvata protjerano je s područja Hrvatske pod srpskom dominacijom, posebice na samom početku rata. Tada su srpske snage počinile i mnoštvo zločina nad hrvatskim civilima (DW)
Ivermektin: Što istraživanja govore o navodnoj koristi antiparazitskog lijeka u liječenju karcinoma: sam za sebe neće biti dovoljan da smanji tumorske stanice, a bilo koja veća doza ovog lijeka može biti vrlo toksična, pa i smrtonosna (Faktograf)
Splitskom brodogradilištu ‘Brodosplit’ slijedi postupak oduzimanja koncesije za najveći dio pomorskog dobra na kojemu se ono danas nalazi (tportal)
Eutanazirano gotovo dvije tisuće svinja zbog afričke svinjske kuge (N1)
Hajduk dobro prošao u ždrijebu: ako prođe albanski Dinamo, igrat će protiv pobjednika susreta Silkeborg – Jagellonia, izbjegao Fiorentinu i Bešiktaš (Nacional)
Na proslavi Dana općine Konjšćina hibridni stršljeni i otrovni pauci grizli sudionike, a došlo je i do međusobnih sukoba: ugrizen Ranko Ostojić, a načelnicu odvezla Hitna, SDP-ovka: “Najemput kak da mi je neko čik zgasil nasred čela i onda me puknul čašom” (Jutarnji)
Muškarac poginuo tijekom koncerta Oasisa na Wembleyju (Ravno do dna)
Udruge okupljene oko Documente na Trgu bana Josipa Jelačića raširili su transparent “Zločini u Oluji su odgovornost svih nas” koji je naišao na neodobravanje malobrojnih građana koji su se našli na glavnom zagrebačkom trgu. Preko puta njih su se okupili veterani 145. brigade Dubrava s transparentom “Za uzroke i posljedice rata molimo obratite se u Beograd.” (Jutarnji)
U Sinj na Thompsona stiže 150.000 ljudi. Policija: Gužve na izlazu s A1, objavili snimke iz zraka (Index)
Nova vodeća vojna sila? Do 2030. Poljska će imati više tenkova nego Britanija, Njemačka, Francuska i Italija zajedno (N1)
Rijeka će, ako prođe irski Shelbourne, u play-offu Europske lige igrati protiv boljeg iz duela PAOK-WAC (tportal)
Ivo Sanader jutros je pušten iz zatvora, a nešto poslije 13 sati stigao je kući (Index)