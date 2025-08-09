Bloomberg: Amerikanci podržavaju primirje koje bi omogućilo Rusiji da zadrži osvojeni teritorij (Index)
Njemačka obustavlja izvoz oružja Izraelu, odgovor na najavljenu okupaciju Gaze (Index)
Dva posto manje gostiju u srpnju nakon cijele godine ‘u plusu’, upalio je alarme u turizmu. Ovakvi se rezultati nisu naslućivali u špici sezone, no ekonomist Ljubo Jurčić ističe da su mogli biti očekivani, kaže da sezonu još uvijek mogu spasiti bogati umirovljenici (tportal)
Velika većina Nijemaca nezadovoljna Merzom i novom vladom (DW)
Musk tuži Modija, vlada briše vijesti, a satira postaje prijetnja. Što je s internetom u Indiji? Tamošnja vlada drastično je proširila ovlasti za uklanjanje sadržaja s interneta, što uključuje i satiru, kritiku vlasti, pa čak i medijske izvještaje o smrtonosnim nesrećama. Platforma X, u vlasništvu Elona Muska, odbila je surađivati s novim ‘portalom za cenzuru’ i uzvratila – tužbom (tportal)
Izborno povjerenstvo BiH je oduzelo predsjednički mandat Dodiku i nalaže izbore. Dodik hoće platiti kaznu – ali ne želi otići sa dužnosti (DW)
Hrvatski konzorcij potpisuje ugovor o gradnji prve faze Nacionalne dječje bolnice (Poslovni)
Zajednički koncert: Buč Kesidi, Joker Out i Baby Lasagna oduševili publiku u Puli (Index)
Golema masa vruće stijene koja se polako kreće ispod Apalačkih planina na sjeveroistoku SAD-a rezultat je razdvajanja Grenlanda i Kanade prije otprilike 80 milijuna godina, otkrila je nova studija. Ovo saznanje, do kojeg je došao međunarodni tim istraživača, mijenja dosadašnje shvaćanje geološke povijesti tog područja, piše Science Alert (Index)
Pamela Anderson, nekoć zvijezda serije ‘Spasilačka služba’, najpoznatija po Playboyjevim naslovnicama, doživjela je spektakularan povratak na scenu zahvaljujući pažljivo isplaniranoj strategiji svog 29-godišnjeg sina, Brandona Leeja (tportal)
U Hrvatskoj je najezda stršljena, a struka upozorava da je stanje alarmantno i gore nego proteklih godina. Ljudi ih nerijetko zamijene za ose (N1)
Više od dvije trećine Ukrajinaca – točnije 69 posto – želi da se rat završi pregovorima što je prije moguće, pokazuje novo istraživanje američkog instituta Gallup (Index)
Danas se na području Slavonije, Baranje i Srijema, uz obilje sunčanog vremena i slab vjetar, očekuje značajan porast dnevnih temperatura, koje će doseći čak 32 °C. Predstoje nam pretežno sunčani dani, s porastom temperature, a vrućine će biti sve izraženije, temperature će negdje ići i do 37 stupnjeva (tportal, HRT)
Urod jabuka u EU ove godine bit će gotovo na istoj razini kao lani, dok se u Hrvatskoj očekuje pad uroda za 27 posto, što znači da će poskupjeti (tportal)
Marjanović: rijetko koji film stigne u kina s teretom očekivanja kao Weapons (kod nas prilično dosadno i nespretno preveden kao Trenutak nestajanja), njegov debi sa savršenih 100% na Rotten Tomatoesu i statusom najočekivanijeg filma kolovoza 2025. samo su vrh sante leda, radi se o novom hororu Zacha Creggera (Index)
Hajduk pobijedio albanski Dinamo 2:1 i došao na korak do play-offa Konferencijske lige (Index)
EU direktivom određuje koliko televizori smiju svijetliti: Riječ je o okvirnom europskom propisu koji postavlja ciljeve za ekološki dizajn širokog spektra proizvoda koji koriste energiju. Radi se o više od 40 skupina, a uključuju i kućanske aparate poput perilica rublja, hladnjaka i sušilica (Index)
Srpanj 2025. bio treći najtopliji otkad postoje mjerenja. U Turskoj izmjereno 50.5 °C (Index)
Pred nama je serija sunčanih i toplijih dana, koja će u nekim dijelovima zemlje donijeti i vrućinu, uz mogućnost razvoja toplinskog vala. Ipak, jutra će na kopnu do vikenda ostati prilično svježa (tportal)
Zeleni krovovi smanjuju temperaturu u gradovima i produžuju vijek solarnim panelima (Green)
Europa liga: Rijeka na Rujevici izgubila od irskog Shelbournea 1:2, poluamaterske ekipe koja vrijedi 12 puta manje od hrvatskog prvaka, koeficijent kladionica na 2 bio 17 (dok je na Rijeku bio 1,25) (Index), trener Radomir Đalović se ispričao navijačima (Index)
Nešto više od 146.000 sudionika Domovinskog rata prima mirovine po posebnim propisima. Njihov broj se iz godine u godine povećava, kao i svote koje im stižu na račune. Među njima su i branitelji koji su se vratili na posao te odradili svoj radni vijek, ali i pripadnici HVO-a. U prosjeku iznosi 1246 eura, ali pojedinačno svaki treći umirovljenik u ovoj skupini dobiva u prosjeku više od 1883 eura, piše Mirovina.hr. (tportal)
Pijani Poljaci kod Makarske napali 67-godišnjaka koji je branio sestru, umro je. U zatvoru su (Index)
Zbog nevremena odgođena 310. Sinjska alka, održat će se u nedjelju, 10. kolovoza u 16,30, te će se tiskati nove ulaznice, a kupcima ulaznica neodržane Alke, omogućuje se povrat novca (tportal)
Vojković: Thompson nije u pravu. Jugoslavija je među nama – Naš čovjek naravno ima plavu iskaznicu. E, to se promijenilo, nekada je bila crvena! No, smisao se nije promijenio. Partija, danas zajednica je i otac i majka. Uz plavu iskaznicu otvaraju se mogućnosti bolje plaćenih poslova u lokalnoj samoupravi, uz plavu iskaznicu lakše se ulazi u dobro plaćene državne firme. Olakšava i javljanje na javnu nabavu… (Index)
Francis Ford Coppola završio na operaciji srca u Rimu, vijesti su dobre (Nacional)
Bloomberg: FBI prije objave Epsteinovih dokumenata uklonio Trumpovo ime (Index)
Kaos u Srbiji: Žandarmerija potisnula građane, naprednjaci ih gađali jajima i bocama (N1)
Šef policije: Thompsonov koncert u Zagrebu je prošao fenomenalno pa u Sinju nisu slušali upute (Index)
Trump: Vjerujem da će me JD Vance naslijediti (Index)
Poznati su prvi ključni elementi novog domaćeg dresa u kojem će hrvatska nogometna reprezentacija igrati na Svjetskom prvenstvu 2026. godine? Mogao bi imati jedan novi detalj – glagoljicu (tportal)
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije od početka lipnja zabilježio je 92 intervencije zbog alergijskih reakcija na ubod pčela, osa i stršljena, većina pacijenata imala je lakše oblike, najopasniji su stršljeni, broje šest slučajeva (HRT)
Google ubacuje i razgovore korisnika s ChatGPT-om u rezultate pretraga (Bug)
Kina postaje oaza za brazilsku kavu: 183 kompanije dobile izvoznu dozvolu (Poslovni)
Tesla je jedan od najvećih izumitelja u povijesti. Zaslužan je za bolji i napredniji svijet u kojem danas živimo. A njegova osebujnost i kreativnost ostavila je u nasljeđe i niz patenata koje tek treba iskušati. Priča o Tesli klasična je priča o učenju: što više istražujemo, svjesniji smo da sve manje znamo (Poslovni)
Ciljevi zagrebačkog GUP-a su zeleniji grad, red u prostoru i javni interes (Nacional, komentiraju i na Forumu)
Hoće li politički angažman koštati Sydney Sweeney karijere? Ovo bi joj se moglo obiti o glavu, ovaj put nije riječ samo o modi i beauty proizvodima, već o kombinaciji njezine javne podrške republikanskoj stranci i kontroverzne reklame za traperice (tportal)