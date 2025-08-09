Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (16:00)

Brze i kratke

  • 200 dana Donalda Trumpa: pad popularnosti, prosječna košarica u SAD-u nešto porasla, moglo je i gore (DW)
  • Putin i Trump sastat će se na Aljasci 15. kolovoza (N1)
  • Štulić objavio pismo od 62 stranice. Izvrijeđao Juricu Pađena, spomenuo i Bulja… (Index)
  • Južna Koreja na prekretnici: Kako integriraju strance u društvo – tradicionalno homogeni približavaju se pragu od 5 posto, koju stručnjaci koriste za definiranje multikulturalnog društva. Mladi Korejci, u međuvremenu, sve više izbjegavaju poslove u proizvodnji, poljoprivredi i građevinarstvu – sektorima koje sada održava migrantska radna snaga, piše The Guardian. (tportal)
  • Prošli mjesec bio je treći najtopliji srpanj na Zemlji od početka mjerenja, a uključivao je i rekordnu temperaturu u Turskoj od 50,5 stupnjeva Celzija (HRT)

Slične vijesti

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Trump: U Ukrajini će biti razmjene teritorija, uskoro se sastajem s Putinom (tportal)
  • Liječnici s Thompsonovog koncerta u Sinju: Zatočili su nas na hipodromu do jutra, bez hrane i vode (Nacional)
  • Njemačka: drastični porast troškova za njegu starijih (DW)
  • Izašao je film bez ijedne pozitivne kritike. Mnogi misle da je možda i najgori ikad: adaptacija Wellsovog romana Rat svjetova s Ice Cubeom i Evom Longorijom, ima nula posto na Rotten Tomatoes (Index)
  • Od ovog vikenda zabranjuje se prodaja piva u trgovinama nakon 22 sata  – u Munchenu (Poslovni)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Bloomberg: Amerikanci podržavaju primirje koje bi omogućilo Rusiji da zadrži osvojeni teritorij (Index)
  • Njemačka obustavlja izvoz oružja Izraelu, odgovor na najavljenu okupaciju Gaze (Index)
  • Dva posto manje gostiju u srpnju nakon cijele godine ‘u plusu’, upalio je alarme u turizmu. Ovakvi se rezultati nisu naslućivali u špici sezone, no ekonomist Ljubo Jurčić ističe da su mogli biti očekivani, kaže da sezonu još uvijek mogu spasiti bogati umirovljenici (tportal)
  • Velika većina Nijemaca nezadovoljna Merzom i novom vladom (DW)
  • Musk tuži Modija, vlada briše vijesti, a satira postaje prijetnja. Što je s internetom u Indiji?  Tamošnja vlada drastično je proširila ovlasti za uklanjanje sadržaja s interneta, što uključuje i satiru, kritiku vlasti, pa čak i medijske izvještaje o smrtonosnim nesrećama. Platforma X, u vlasništvu Elona Muska, odbila je surađivati s novim ‘portalom za cenzuru’ i uzvratila – tužbom (tportal)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Izborno povjerenstvo BiH je oduzelo predsjednički mandat Dodiku i nalaže izbore. Dodik hoće platiti kaznu – ali ne želi otići sa dužnosti (DW)
  • Hrvatski konzorcij potpisuje ugovor o gradnji prve faze Nacionalne dječje bolnice (Poslovni)
  • Zajednički koncert: Buč Kesidi, Joker Out i Baby Lasagna oduševili publiku u Puli (Index)
  • Golema masa vruće stijene koja se polako kreće ispod Apalačkih planina na sjeveroistoku SAD-a rezultat je razdvajanja Grenlanda i Kanade prije otprilike 80 milijuna godina, otkrila je nova studija. Ovo saznanje, do kojeg je došao međunarodni tim istraživača, mijenja dosadašnje shvaćanje geološke povijesti tog područja, piše Science Alert (Index)
  • Pamela Anderson, nekoć zvijezda serije ‘Spasilačka služba’, najpoznatija po Playboyjevim naslovnicama, doživjela je spektakularan povratak na scenu zahvaljujući pažljivo isplaniranoj strategiji svog 29-godišnjeg sina, Brandona Leeja (tportal)
  • U Hrvatskoj je najezda stršljena, a struka upozorava da je stanje alarmantno i gore nego proteklih godina. Ljudi ih nerijetko zamijene za ose (N1)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Više od dvije trećine Ukrajinaca – točnije 69 posto – želi da se rat završi pregovorima što je prije moguće, pokazuje novo istraživanje američkog instituta Gallup (Index)
  • Danas se na području Slavonije, Baranje i Srijema, uz obilje sunčanog vremena i slab vjetar, očekuje značajan porast dnevnih temperatura, koje će doseći čak 32 °C. Predstoje nam pretežno sunčani dani, s porastom temperature, a vrućine će biti sve izraženije, temperature će negdje ići i do 37 stupnjeva (tportal, HRT)
  • Urod jabuka u EU ove godine bit će gotovo na istoj razini kao lani, dok se u Hrvatskoj očekuje pad uroda za 27 posto, što znači da će poskupjeti (tportal)
  • Marjanović: rijetko koji film stigne u kina s teretom očekivanja kao Weapons (kod nas prilično dosadno i nespretno preveden kao Trenutak nestajanja), njegov debi sa savršenih 100% na Rotten Tomatoesu i statusom najočekivanijeg filma kolovoza 2025. samo su vrh sante leda, radi se o novom hororu Zacha Creggera (Index)
  • Hajduk pobijedio albanski Dinamo 2:1 i došao na korak do play-offa Konferencijske lige (Index)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Bivši šef u Googleu: Zbog AI-a će milijuni biti otpušteni, čeka nas 15 godina pakla (Index)
  • Pjesma “Za dom spreman” nije bila u čitanci izdanoj 1937. godine u Kraljevini Jugoslaviji (ali zato “Bože, pravde” je) (Faktograf)
  • Smijenjeni Dodik pokušava izbjeći zatvor, predlaže umjesto toga novčanu kaznu, a našao vremena baviti se i Olujom (N1)
  • Bloomberg: Hrvatska se vraća u fašističku prošlost, ovo je upozorenje za Europu (Index)
  • Hrvati i dalje rekorderi po potrošnji u dućanima (Danica)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Hrvatska vlada tvrdi da ne trgujemo oružjem s Izraelom. A što smo sve nabavili od njih? tportal istražio
  • Loša vijest za Hrvate koji žive u najmu (u Njemačkoj): Cijene rastu i do 40 posto (Poslovni)
  • U Zagrebu 20 posto manje prodanih nekretnina, cijene skočile 16 posto, u 16 županija pao broj kupoprodaja: u Splitsko-dalmatinskoj 31 posto, Primorsko-goranskoj 27, a Istarskoj 20 posto (Lider)
  • Ozzy Osbourne preminuo od srčanog zastoja, stoji u smrtovnici (Ravno do dna)
  • Logistički centri su dosadni. Ovaj – s parkom i 2 km dugačkom solarnom nadstrešnicom kakav se planira u Italiji – neće biti (Haus)
  • WhatsApp uvodi mogućnost dopisivanja i s osobama koje nemaju aplikaciju (Bug)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • EU direktivom određuje koliko televizori smiju svijetliti: Riječ je o okvirnom europskom propisu koji postavlja ciljeve za ekološki dizajn širokog spektra proizvoda koji koriste energiju. Radi se o više od 40 skupina, a uključuju i kućanske aparate poput perilica rublja, hladnjaka i sušilica (Index)
  • Srpanj 2025. bio treći najtopliji otkad postoje mjerenja. U Turskoj izmjereno 50.5 °C (Index)
  • Pred nama je serija sunčanih i toplijih dana, koja će u nekim dijelovima zemlje donijeti i vrućinu, uz mogućnost razvoja toplinskog vala. Ipak, jutra će na kopnu do vikenda ostati prilično svježa (tportal)
  • Zeleni krovovi smanjuju temperaturu u gradovima i produžuju vijek solarnim panelima (Green)
  • Europa liga: Rijeka na Rujevici izgubila od irskog Shelbournea 1:2, poluamaterske ekipe koja vrijedi 12 puta manje od hrvatskog prvaka, koeficijent kladionica na 2 bio 17 (dok je na Rijeku bio 1,25) (Index), trener Radomir Đalović se ispričao navijačima (Index)
Srijeda (23:00)

Brze i kratke

  • RS ide na prijevremene izbore za predsjednika? Dodik: Predaja nije opcija (N1), najavio je raspisivanje referenduma o svojoj poziciji na čelu RS-a (Index)
  • Širi se skandal s Epsteinom. Objavljena pisma koja su mu pisali bogati i slavni – od Woodyja Allena, bivšeg izraelskog premijera Baraka, čak i Noama Chomskog (Index)
  • Progovorio zviždač koji je upozoravao na rizik podmornice Titan: Ljudima su prodali laž (tportal)
  • „Community notes“ (opaske zajednice) trebale bi potencijalno lažne sadržaje na platformi X staviti u ispravni kontekst. No, pojavljuju se sve rjeđe, a ponekad sadrže netočne informacije (DW)
  • Sam Altman je možda imao drugačije planove, ali većina ljudi ChatGPT uglavnom koristi kao tražilicu (Tech Radar)
  • Everplan – besplatna aplikacija za upravljanje osobnim financijama na Android telefonima (Bug)
Srijeda (17:00)

Brze i kratke

  • Nešto više od 146.000 sudionika Domovinskog rata prima mirovine po posebnim propisima. Njihov broj se iz godine u godine povećava, kao i svote koje im stižu na račune. Među njima su i branitelji koji su se vratili na posao te odradili svoj radni vijek, ali i pripadnici HVO-a. U prosjeku iznosi 1246 eura, ali pojedinačno svaki treći umirovljenik u ovoj skupini dobiva u prosjeku više od 1883 eura, piše Mirovina.hr. (tportal)
  • Pijani Poljaci kod Makarske napali 67-godišnjaka koji je branio sestru, umro je. U zatvoru su (Index)
  • Zbog nevremena odgođena 310. Sinjska alka, održat će se u nedjelju, 10. kolovoza u 16,30, te će se tiskati nove ulaznice, a kupcima ulaznica neodržane Alke, omogućuje se povrat novca (tportal)
  • Vojković:  Thompson nije u pravu. Jugoslavija je među nama – Naš čovjek naravno ima plavu iskaznicu. E, to se promijenilo, nekada je bila crvena! No, smisao se nije promijenio. Partija, danas zajednica je i otac i majka. Uz plavu iskaznicu otvaraju se mogućnosti bolje plaćenih poslova u lokalnoj samoupravi, uz plavu iskaznicu lakše se ulazi u dobro plaćene državne firme. Olakšava i javljanje na javnu nabavu… (Index)
  • Francis Ford Coppola završio na operaciji srca u Rimu, vijesti su dobre (Nacional)
Srijeda (11:00)

Brze i kratke

  • Bloomberg: FBI prije objave Epsteinovih dokumenata uklonio Trumpovo ime (Index)
  • Kaos u Srbiji: Žandarmerija potisnula građane, naprednjaci ih gađali jajima i bocama (N1)
  • Šef policije: Thompsonov koncert u Zagrebu je prošao fenomenalno pa u Sinju nisu slušali upute (Index)
  • Trump: Vjerujem da će me JD Vance naslijediti (Index)
  • Poznati su prvi ključni elementi novog domaćeg dresa u kojem će hrvatska nogometna reprezentacija igrati na Svjetskom prvenstvu 2026. godine? Mogao bi imati jedan novi detalj – glagoljicu (tportal)
  • Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije od početka lipnja zabilježio je 92 intervencije zbog alergijskih reakcija na ubod pčela, osa i stršljena, većina pacijenata imala je lakše oblike, najopasniji su stršljeni, broje šest slučajeva (HRT)