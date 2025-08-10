Temperature danas do 39! DHMZ izdao najviše upozorenje koje ostaje barem do utorka (N1)
Donbas kao uvjet mira: Zelenski protiv, ali razmatra referendum (Index)
Turska i Grčka – turizam poboljšava odnose – Za turske turiste grčki egejski otok Lezbos atraktivno je turističko odredište. A domaćini ih vole. Može li turizam poboljšati napete odnose između dvije zemlje? Stručnjaci kažu da može (DW)
Svi bi fotku u lavandi: Invazija influenserica pokrenula i lavinu turista u španjolski gradić, slije se oko 100 tisuća posjetitelja (Agroklub)
Oprez: Evo što nikako ne smijete ostavljati u automobilu za vrućih dana: baterije, kreme za sunčanje, sprejeve, sunčane naočale, lijekove, limenke gaziranih pića… (Revija HAK)
62-godišnji hrvatski pomorac Marko Bekavac pušten je jučer iz turskog zatvora i jutros je stigao u Hrvatsku, s obitelji je na Čivou (Index), odvjetnica kapetana Bekavca: Sve se radilo u tajnosti, sudjelovao i Milanović (Nacional)
Nakon što je tri desetljeća vladao zemljom, bjeloruski diktator Aleksandar Lukašenko rekao je u intervjuu za Time da se neće kandidirati za novi mandat (N1)
Mir Azerbajdžana i Armenije je sklopljen Trumpovim „dealom“: Armenija će dati koridor prema Nahčivanu, ali će to ostati njen teritorij – a tu je riječ i o ulaganjima (DW)
Umro zapovjednik Apolla 13, astronaut Jim Lovell (Index)
Francuska se bori s najvećim šumskim požarom od 1949., izgorjelo 15 tisuća hektara (Agroklub)
Stigao je GPT-5: Vaš novi “prijatelj s doktoratom” koji manje halucinira i bolje kodira (Bug)
Legendarni punk rockeri Atheist Rap prekinuli koncert zbog nacističkog pozdrava u publici, dogodilo se to u Prijedoru (Ravno do dna)
200 dana Donalda Trumpa: pad popularnosti, prosječna košarica u SAD-u nešto porasla, moglo je i gore (DW)
Putin i Trump sastat će se na Aljasci 15. kolovoza (N1)
Štulić objavio pismo od 62 stranice. Izvrijeđao Juricu Pađena, spomenuo i Bulja… (Index)
Južna Koreja na prekretnici: Kako integriraju strance u društvo – tradicionalno homogeni približavaju se pragu od 5 posto, koju stručnjaci koriste za definiranje multikulturalnog društva. Mladi Korejci, u međuvremenu, sve više izbjegavaju poslove u proizvodnji, poljoprivredi i građevinarstvu – sektorima koje sada održava migrantska radna snaga, piše The Guardian. (tportal)
Prošli mjesec bio je treći najtopliji srpanj na Zemlji od početka mjerenja, a uključivao je i rekordnu temperaturu u Turskoj od 50,5 stupnjeva Celzija (HRT)
Bloomberg: Amerikanci podržavaju primirje koje bi omogućilo Rusiji da zadrži osvojeni teritorij (Index)
Njemačka obustavlja izvoz oružja Izraelu, odgovor na najavljenu okupaciju Gaze (Index)
Dva posto manje gostiju u srpnju nakon cijele godine ‘u plusu’, upalio je alarme u turizmu. Ovakvi se rezultati nisu naslućivali u špici sezone, no ekonomist Ljubo Jurčić ističe da su mogli biti očekivani, kaže da sezonu još uvijek mogu spasiti bogati umirovljenici (tportal)
Velika većina Nijemaca nezadovoljna Merzom i novom vladom (DW)
Musk tuži Modija, vlada briše vijesti, a satira postaje prijetnja. Što je s internetom u Indiji? Tamošnja vlada drastično je proširila ovlasti za uklanjanje sadržaja s interneta, što uključuje i satiru, kritiku vlasti, pa čak i medijske izvještaje o smrtonosnim nesrećama. Platforma X, u vlasništvu Elona Muska, odbila je surađivati s novim ‘portalom za cenzuru’ i uzvratila – tužbom (tportal)
Izborno povjerenstvo BiH je oduzelo predsjednički mandat Dodiku i nalaže izbore. Dodik hoće platiti kaznu – ali ne želi otići sa dužnosti (DW)
Hrvatski konzorcij potpisuje ugovor o gradnji prve faze Nacionalne dječje bolnice (Poslovni)
Zajednički koncert: Buč Kesidi, Joker Out i Baby Lasagna oduševili publiku u Puli (Index)
Golema masa vruće stijene koja se polako kreće ispod Apalačkih planina na sjeveroistoku SAD-a rezultat je razdvajanja Grenlanda i Kanade prije otprilike 80 milijuna godina, otkrila je nova studija. Ovo saznanje, do kojeg je došao međunarodni tim istraživača, mijenja dosadašnje shvaćanje geološke povijesti tog područja, piše Science Alert (Index)
Pamela Anderson, nekoć zvijezda serije ‘Spasilačka služba’, najpoznatija po Playboyjevim naslovnicama, doživjela je spektakularan povratak na scenu zahvaljujući pažljivo isplaniranoj strategiji svog 29-godišnjeg sina, Brandona Leeja (tportal)
U Hrvatskoj je najezda stršljena, a struka upozorava da je stanje alarmantno i gore nego proteklih godina. Ljudi ih nerijetko zamijene za ose (N1)
Više od dvije trećine Ukrajinaca – točnije 69 posto – želi da se rat završi pregovorima što je prije moguće, pokazuje novo istraživanje američkog instituta Gallup (Index)
Danas se na području Slavonije, Baranje i Srijema, uz obilje sunčanog vremena i slab vjetar, očekuje značajan porast dnevnih temperatura, koje će doseći čak 32 °C. Predstoje nam pretežno sunčani dani, s porastom temperature, a vrućine će biti sve izraženije, temperature će negdje ići i do 37 stupnjeva (tportal, HRT)
Urod jabuka u EU ove godine bit će gotovo na istoj razini kao lani, dok se u Hrvatskoj očekuje pad uroda za 27 posto, što znači da će poskupjeti (tportal)
Marjanović: rijetko koji film stigne u kina s teretom očekivanja kao Weapons (kod nas prilično dosadno i nespretno preveden kao Trenutak nestajanja), njegov debi sa savršenih 100% na Rotten Tomatoesu i statusom najočekivanijeg filma kolovoza 2025. samo su vrh sante leda, radi se o novom hororu Zacha Creggera (Index)
Hajduk pobijedio albanski Dinamo 2:1 i došao na korak do play-offa Konferencijske lige (Index)
EU direktivom određuje koliko televizori smiju svijetliti: Riječ je o okvirnom europskom propisu koji postavlja ciljeve za ekološki dizajn širokog spektra proizvoda koji koriste energiju. Radi se o više od 40 skupina, a uključuju i kućanske aparate poput perilica rublja, hladnjaka i sušilica (Index)
Srpanj 2025. bio treći najtopliji otkad postoje mjerenja. U Turskoj izmjereno 50.5 °C (Index)
Pred nama je serija sunčanih i toplijih dana, koja će u nekim dijelovima zemlje donijeti i vrućinu, uz mogućnost razvoja toplinskog vala. Ipak, jutra će na kopnu do vikenda ostati prilično svježa (tportal)
Zeleni krovovi smanjuju temperaturu u gradovima i produžuju vijek solarnim panelima (Green)
Europa liga: Rijeka na Rujevici izgubila od irskog Shelbournea 1:2, poluamaterske ekipe koja vrijedi 12 puta manje od hrvatskog prvaka, koeficijent kladionica na 2 bio 17 (dok je na Rijeku bio 1,25) (Index), trener Radomir Đalović se ispričao navijačima (Index)