Neboderi na zagrebačkom Vrbiku, poznati kao Rakete, međunarodni su simbol socijalističke arhitekture i stila poznatog kao brutalizam. Poznati su i kao Richterovi neboderi, po jednom od njihovih arhitekata – i ušli su u povijest svjetskog urbanizma. Danas se raspadaju (Index)
Krčko blato spas je za zdravlje: “I dalje je besplatno, a u europskim lječilištima teglica i do 60 eura! (N1), prirodni wellness u uvali Soline, blato za bolje raspoloženje (HRT)
Radioaktivna voda iz britanske baze za nuklearne bombe iscurila u more (Index)
Tuđmanov govor iz 1990. nije izvučen iz konteksta. Do smrti je kritizirao NDH, ustaštvo i Paragino oblačenje crnih odora mladićima (Faktograf)
Poljakinja koja je dešifrirala Hrvate kroz Tita, Tuđmana, Gubeca i Hajduk (njezina se hit-knjiga ‘Fjaka: Hrvatska – pogled izvana’ nedavno pojavila na policama boljih knjižara): Znam da se desnici knjiga neće svidjeti (tportal)
Od 6. kolovoza iznesene su čak četiri različite verzije Putinovih uvjeta, a jedini stalni element u svim izvještajima jest zahtjev Moskve da se Ukrajina povuče iz dijelova Donjecke oblasti koje još kontrolira. Takav potez značio bi gubitak ključne obrambene linije bez ikakvih sigurnosnih jamstava, dok saveznici pokušavaju uskladiti stavove (N1)
Plenković otkrio novi režim prehrane: ‘Imao sam zahvat na srcu, liječnici su mi rekli da skinem što više kilograma…‘ (Novi list, Jutarnji)
Koprivnica i Križevci postat će predgrađa Zagreba: nakon rekonstrukcije pruge put od Koprivnice do Zagreba trajat će 60 minuta (tportal)… još da izgrade brzu cestu, gdje bi im bio kraj…
Oasis nadmašio Taylor Swift: Publika skakanjem prouzročila najveći ‘potres’ na koncertima, uz vršnu snagu od 215,06 kW na vrhuncu večeri, Oasis je uzdrmao stadion u 20 sati i 30 minuta, u trenutku kad su pjesmom ‘Rock ‘N’ Roll Star’ otvorili koncert… bilo je to 2009. u Edinburghu (tportal)
OPG iz Podravine besplatno dijeli 100 tona lubenica i dinja: zbog nezainteresiranosti kupaca ne vrijedi ih brati, pa tko želi, neka dođe po njih – na jedini riječni otok u Hrvatskoj – Križnicu kod Pitomače (Podravski, N1)
Temperature danas do 39! DHMZ izdao najviše upozorenje koje ostaje barem do utorka (N1)
Donbas kao uvjet mira: Zelenski protiv, ali razmatra referendum (Index)
Turska i Grčka – turizam poboljšava odnose – Za turske turiste grčki egejski otok Lezbos atraktivno je turističko odredište. A domaćini ih vole. Može li turizam poboljšati napete odnose između dvije zemlje? Stručnjaci kažu da može (DW)
Svi bi fotku u lavandi: Invazija influenserica pokrenula i lavinu turista u španjolski gradić, slije se oko 100 tisuća posjetitelja (Agroklub)
Oprez: Evo što nikako ne smijete ostavljati u automobilu za vrućih dana: baterije, kreme za sunčanje, sprejeve, sunčane naočale, lijekove, limenke gaziranih pića… (Revija HAK)
62-godišnji hrvatski pomorac Marko Bekavac pušten je jučer iz turskog zatvora i jutros je stigao u Hrvatsku, s obitelji je na Čivou (Index), odvjetnica kapetana Bekavca: Sve se radilo u tajnosti, sudjelovao i Milanović (Nacional)
Nakon što je tri desetljeća vladao zemljom, bjeloruski diktator Aleksandar Lukašenko rekao je u intervjuu za Time da se neće kandidirati za novi mandat (N1)
Mir Azerbajdžana i Armenije je sklopljen Trumpovim „dealom“: Armenija će dati koridor prema Nahčivanu, ali će to ostati njen teritorij – a tu je riječ i o ulaganjima (DW)
Umro zapovjednik Apolla 13, astronaut Jim Lovell (Index)
Francuska se bori s najvećim šumskim požarom od 1949., izgorjelo 15 tisuća hektara (Agroklub)
Stigao je GPT-5: Vaš novi “prijatelj s doktoratom” koji manje halucinira i bolje kodira (Bug)
Legendarni punk rockeri Atheist Rap prekinuli koncert zbog nacističkog pozdrava u publici, dogodilo se to u Prijedoru (Ravno do dna)
200 dana Donalda Trumpa: pad popularnosti, prosječna košarica u SAD-u nešto porasla, moglo je i gore (DW)
Putin i Trump sastat će se na Aljasci 15. kolovoza (N1)
Štulić objavio pismo od 62 stranice. Izvrijeđao Juricu Pađena, spomenuo i Bulja… (Index)
Južna Koreja na prekretnici: Kako integriraju strance u društvo – tradicionalno homogeni približavaju se pragu od 5 posto, koju stručnjaci koriste za definiranje multikulturalnog društva. Mladi Korejci, u međuvremenu, sve više izbjegavaju poslove u proizvodnji, poljoprivredi i građevinarstvu – sektorima koje sada održava migrantska radna snaga, piše The Guardian. (tportal)
Prošli mjesec bio je treći najtopliji srpanj na Zemlji od početka mjerenja, a uključivao je i rekordnu temperaturu u Turskoj od 50,5 stupnjeva Celzija (HRT)
Bloomberg: Amerikanci podržavaju primirje koje bi omogućilo Rusiji da zadrži osvojeni teritorij (Index)
Njemačka obustavlja izvoz oružja Izraelu, odgovor na najavljenu okupaciju Gaze (Index)
Dva posto manje gostiju u srpnju nakon cijele godine ‘u plusu’, upalio je alarme u turizmu. Ovakvi se rezultati nisu naslućivali u špici sezone, no ekonomist Ljubo Jurčić ističe da su mogli biti očekivani, kaže da sezonu još uvijek mogu spasiti bogati umirovljenici (tportal)
Velika većina Nijemaca nezadovoljna Merzom i novom vladom (DW)
Musk tuži Modija, vlada briše vijesti, a satira postaje prijetnja. Što je s internetom u Indiji? Tamošnja vlada drastično je proširila ovlasti za uklanjanje sadržaja s interneta, što uključuje i satiru, kritiku vlasti, pa čak i medijske izvještaje o smrtonosnim nesrećama. Platforma X, u vlasništvu Elona Muska, odbila je surađivati s novim ‘portalom za cenzuru’ i uzvratila – tužbom (tportal)
Izborno povjerenstvo BiH je oduzelo predsjednički mandat Dodiku i nalaže izbore. Dodik hoće platiti kaznu – ali ne želi otići sa dužnosti (DW)
Hrvatski konzorcij potpisuje ugovor o gradnji prve faze Nacionalne dječje bolnice (Poslovni)
Zajednički koncert: Buč Kesidi, Joker Out i Baby Lasagna oduševili publiku u Puli (Index)
Golema masa vruće stijene koja se polako kreće ispod Apalačkih planina na sjeveroistoku SAD-a rezultat je razdvajanja Grenlanda i Kanade prije otprilike 80 milijuna godina, otkrila je nova studija. Ovo saznanje, do kojeg je došao međunarodni tim istraživača, mijenja dosadašnje shvaćanje geološke povijesti tog područja, piše Science Alert (Index)
Pamela Anderson, nekoć zvijezda serije ‘Spasilačka služba’, najpoznatija po Playboyjevim naslovnicama, doživjela je spektakularan povratak na scenu zahvaljujući pažljivo isplaniranoj strategiji svog 29-godišnjeg sina, Brandona Leeja (tportal)
U Hrvatskoj je najezda stršljena, a struka upozorava da je stanje alarmantno i gore nego proteklih godina. Ljudi ih nerijetko zamijene za ose (N1)
Više od dvije trećine Ukrajinaca – točnije 69 posto – želi da se rat završi pregovorima što je prije moguće, pokazuje novo istraživanje američkog instituta Gallup (Index)
Danas se na području Slavonije, Baranje i Srijema, uz obilje sunčanog vremena i slab vjetar, očekuje značajan porast dnevnih temperatura, koje će doseći čak 32 °C. Predstoje nam pretežno sunčani dani, s porastom temperature, a vrućine će biti sve izraženije, temperature će negdje ići i do 37 stupnjeva (tportal, HRT)
Urod jabuka u EU ove godine bit će gotovo na istoj razini kao lani, dok se u Hrvatskoj očekuje pad uroda za 27 posto, što znači da će poskupjeti (tportal)
Marjanović: rijetko koji film stigne u kina s teretom očekivanja kao Weapons (kod nas prilično dosadno i nespretno preveden kao Trenutak nestajanja), njegov debi sa savršenih 100% na Rotten Tomatoesu i statusom najočekivanijeg filma kolovoza 2025. samo su vrh sante leda, radi se o novom hororu Zacha Creggera (Index)
Hajduk pobijedio albanski Dinamo 2:1 i došao na korak do play-offa Konferencijske lige (Index)