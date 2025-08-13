Novost na granicama EU: Ulazak samo s otiskom prsta i skenom lica, od 12. listopada (N1)
Milorad Dodik platio da ne ide u zatvor, oko 18.600 eura, odnosno 50 eura za svaki od 365 dana koliko je trebao provesti iza rešetaka (Klix.ba)
Ovisnicima o klađenju od sada se može blokirati pristup kladionicama – odnedavno se oni koji posumnjaju da postaju ovisni mogu upisati u hrvatski Registar isključenih igrača i zabraniti si ulazak u kladionicu ili kockarnicu – na određeno vrijeme ili trajno (tportal)
OpenAI lansira GPT-OSS, prvi besplatni model otvorenog koda nakon šest godina (Bug)
Hrvatska izgubila 100 milijuna eura europskog novca za projekt optičkog interneta (Nacional)
Rusi tvrde da Ukrajinci spremaju sabotažu summita Trump-Putin. Zelenski ne da Donbas (Index)
Poluotok Krim i četiri administrativna okruga Lugansk, Donjeck, Zaporožje i Herson prema međunarodnom pravu pripadaju Ukrajini. Mogu li se oni prepustiti Rusiji putem mirovnog sporazuma? U principu da, ali ako je to prepuštanje dobrovoljan čin Ukrajine (DW)
Debeljak o brodu s azbestom: Vlasnik traži odvjetnika, a ja sam izgubio tri milijuna eura (tportal)
Dan će biti u znaku sunčanog, vrućeg i vrlo vrućeg vremena, s temperaturama do 39 (N1)
Apel transfuzijskih zavoda: Dođite darovati krv, nedostaje svih krvnih grupa (Index)
Rijeka golom u 90. minuti osigurala jesen u Europi, dobili Shelbourne u uzvratu rezultatom 1:3 (Index)
Prema pisanju The New York Timesa, Sergej Kirijenko, 63-godišnji političar i najmoćniji čovjek iz sjene postao je ključna figura u Putinovoj ratnoj i propagandnoj mašineriji (tportal)
Nakon što se pojavila snimka žene koju je u Širokom Brijegu netko prekinuo dok je molila na javnoj površini, islamski propovjednik i politički akter Sanin Musa pozvao je muslimane iz cijele BiH na masovno klanjanje u tom gradu. Najavio je dolazak oko tisuću ljudi, no policija je zabranila skup (Index, Index)
Noć Perzeida: Nebeski spektakl ove noći, s utorka na srijedu – kiša meteora koje se još naziva i ‘zvijezdama padalicama’ ili ‘nebeskim krijesnicama’, a vrhunac njihovih aktivnosti ove se godine očekuje u noći s 12. na 13. kolovoza (HRT)
Katarina Peović poslala je otvoreno pismo ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću, u kojem tvrdi da je meta organizirane hajke na društvenim mrežama te da je zbog toga podnijela prijavu policiji i Državnom odvjetništvu (N1)
Umjesto u Hrvatsku i na Mediteran, sve više Čeha na ljetovanje odlazi u Poljsku. Ne samo da im je Hrvatska previše skupa, nego im je i klima ugodnija na Baltičkom moru (DW)
Toplinski val ruši rekorde: Vrućine i požari haraju Europom, dijete umrlo u Italiji od toplinskog udara (N1), moguća promjena tek od nedjelje (tportal)
Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije potvrdilo je da je 78 tona azbestnog otpada uklonjenog 2020. s broda Galeb završilo na odlagalištima u Gospiću i Zadru… Državni inspektorat je tada proveo nadzor i utvrdio da nije bilo kršenja zakona, piše Index (tportal)
Ministar obrane Anušić objavio snimku na kojoj su hrvatski vojnici započeli testiranje dronova Bayraktar, ove napredne vojne sustave koristi 37 zemalja svijeta, uključujući i više NATO članica (Jutarnji)
Rad do 18 sati dnevno, batine i nadzor: Sjevernokorejci rade kao robovi u Rusiji (Index)
Vlasnici bespravno izgrađenih objekata, koji nisu predali zahtjev za legalizaciju do važećeg zakonskog roka, dobit će još jednu priliku da ozakone svoje kuće, garaže, vikendice i druge objekte izgrađene bez građevinske dozvole.. tportal donosi detalje
Zelenski je navodno spreman prepustiti dio teritorija Rusiji – okupirana područja u Luhansku, Donjecku, Zaporižji, Hersonu i na Krimu (Index), ujedno šalje poruku opreza: Rusija se priprema za nove ofenzive, a ne za zaustavljanje rata (tportal)
Veleposlanik ispričao kako se kapetan Bekavac ponašao u zatvoru i kako je postupak izgledao za RTL Danas (tportal)
Vatikan se suočava s optužbama da je institucija zadužena za upravljanje njegovom imovinom – APSA – koristila sustav kojim je moguće naknadno mijenjati imena i brojeve računa u međunarodnim bankovnim transakcijama… optužbe, ako se potvrde, mogle bi baciti Vatikan u najdublju financijsku krizu u modernoj povijesti i isključiti ga iz globalnog bankarskog sustava (Politico, N1)
Rambo Amadeus objavio “OFFLINE”, novi singl gdje gadgetima uzvraća istom mjerom (Muzika)
Vlasnica staračkog doma uhićena zbog sumnje na trgovine ljudima: Zlostavljala strane radnice? (N1)
Rutte: Pregovori o ustupanju teritorija Rusiji su neizbježni (DW)
Trump preuzima kontrolu nad policijom Washington DC-ja, šalje Nacionalnu gardu zbog navodnog kriminala na ulicama, iako je stopa najniža u zadnjih 30 godina (N1)
Bacanje boca, opušaka ili maramica kroz prozor automobila u Italiji uskoro bi vozače moglo skupo koštati. U najgorem slučaju novčane kazne dosezat će čak 18.000 eura, u nekim slučajevima i zatvor (tportal)
Damon Albarn, glazbenik iz bendova Blur i Gorillaz o genocidu u Gazi: Ne možemo Palestincima uskratiti njihovo postojanje (Ravno do dna)
Grčka uvodi novčane kazne od 750 do 5.000 eura za gledatelje piratskog IPTV-a (Bug)
NATO objavio snimke dronova s obljetnice Oluje (N1)
Obrat: Brodu s azbestom naloženo da napusti Hrvatsku, rok je sedam dana (tportal)
Pao temperaturni rekord: U Splitu najtoplija noć u posljednjih gotovo 80 godina, izmjereno 31,8 Celzijevih stupnejva (tportal)
Gabi Novak i Arsen Dedić imali su jednu od najljepših ljubavnih priča domaće glazbene scene (tportal)
Hrvatska je zadnjeg dana srpnja imala ukupno oko 1,79 milijuna zaposlenika, što je 102.000 osoba više u odnosu na predlani (Danica)
Drugo kolo SHNL-a: Dinamo uvjerljiv protiv Vukovara 3:0, Slaven preokrenuo protiv Varaždina 3:1, Istra i Lokomotiva izjednačeno 2:2, Hajduk dobio Goricu 2:0, Osijek i Rijeka bez golova… Kladionice povećale šansu Dinamu za osvajanje naslova (Index)
Hrvatske zračne luke u lipnju s 1,9 mil. putnika, Split preuzeo vodstvo – prošlo 578,1 tisuća putnika ili 8,2 posto više nego isti mjesec lani (N1)
Švicarski sud osudio je jednog multimilijunaša na izrazito visoku novčanu kaznu jer je vozio 77 km/h u zoni s ograničenjem brzine od 50 km/h, mora platiti 100 tisuća eura – u Švicarskoj kazna za prekoračenje brzine izriče se prema visini primanja prekršitelja (tportal)
140 vatrogasaca gasi požar kod Jesenica. Zatvorena Jadranska magistrala (Index)
Izrael u Gazi u zračnom napadu ubio petoricu novinara Al Jazeere (Index)
Zagreb se potvrdio kao vodeća hrvatska ‘city break’ destinacija – u srpnju posjetilo gotovo 152 tisuće turista ili dva posto više nego u istom mjesecu lani, ostvareno 282 tisuće noćenja ili 8 posto više (Poslovni)
Filmski festival u Šibeniku: Spoj hrvatske i američke kinematografije (HRT)
Iako svake godine dočeka oko 100 milijuna posjetitelja, Francuska rijetko dospijeva na naslovnice zbog prosvjeda protiv turizma, što suprotnost u odnosu na njezine susjede koji sve češće izražavaju frustraciju zbog prenapučenih gradova, rastućih stanarina i lošeg ponašanja, piše Euronews. (Index)
Netanyahu optužio medije za “kampanju laži” o gladi u Gazi, najavio tužbu protiv New York Timesa (N1)
Javio se i kapetan Bekavac: Psi su nanjušili drogu na brodu još u Kolumbiji, ne znam kako je ponovno završila na brodu… detalje povratka ispričao za 24 sata (Index)
U Rogotinu kod Ploča pronađena mrtva beba, objavljeni detalji: radi se navodno o samohranoj majci dvoje djece, trudnoću je skrivala (Slobodna)
Preminula glumica Nina Erak, imala je 70 godina (tportal), bila je kraljica Kerempuha, a obilježila ju je uloga u TV hitu. Otvoreno je govorila o razvodu (Jutarnji)
Aktualni gradski radovi u Zagrebu (Jutarnji) – zašto ZET-ovci noću ignoriraju Cibonu? Usprkos činjenici da na stanici ima i po 6,7 ljudi, tramvaji nakon ponoći jednostavno ne stanu već produže… da se stanica privremeno ukida, objavili na stranicama ZET-a i prije, ali u međuvremenu je puštena u pogon (rasprava na Forumu)
Iako su nastavnici fizike već godinama u Hrvatskoj izrazito traženi, takvi studijski programi redovito ostaju prazni. Na zagrebačkom PMF-u, primjerice, ove godine nitko nije upisao nastavnički modul fizike i kemije, što predstavlja ozbiljan problem… stručnjaci pokušali objasniti gdje je zapelo: niske plaće u prosvjeti, sami fakulteti više nagrađuju talent nego kasniji posao, ne postoji jasna i učinkovita strategija za zapošljavanje i zadržavanje nastavnika fizike, ne nudi im se stručno usavršavanje… (tportal)
Neboderi na zagrebačkom Vrbiku, poznati kao Rakete, međunarodni su simbol socijalističke arhitekture i stila poznatog kao brutalizam. Poznati su i kao Richterovi neboderi, po jednom od njihovih arhitekata – i ušli su u povijest svjetskog urbanizma. Danas se raspadaju (Index)
Krčko blato spas je za zdravlje: “I dalje je besplatno, a u europskim lječilištima teglica i do 60 eura! (N1), prirodni wellness u uvali Soline, blato za bolje raspoloženje (HRT)
Radioaktivna voda iz britanske baze za nuklearne bombe iscurila u more (Index)
Tuđmanov govor iz 1990. nije izvučen iz konteksta. Do smrti je kritizirao NDH, ustaštvo i Paragino oblačenje crnih odora mladićima (Faktograf)
Poljakinja koja je dešifrirala Hrvate kroz Tita, Tuđmana, Gubeca i Hajduk (njezina se hit-knjiga ‘Fjaka: Hrvatska – pogled izvana’ nedavno pojavila na policama boljih knjižara): Znam da se desnici knjiga neće svidjeti (tportal)