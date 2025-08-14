Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Putin će biti prvi ruski predsjednik u divovskoj bazi na Aljaski: Trump je nije izabrao slučajno (N1)
  • Ludi skandal: 288 milijuna eura sredstava EU za oporavak nakon pandemije u Poljskoj iskoristili za jahte, aute i – svingerski klub (Poslovni)
  • Trump naredio najvećem muzeju na svijetu, Smithsonianu: Izbacite sve što nije domoljubno, stručnjaci upozoravaju: riječ je o opasnom presedanu kojim se briše kompleksnost nacionalne prošlosti i otvara prostor politički režiranoj memoriji (tportal)
  • Stigao je hrvatski prijevod knjige o jednom od najvećih TV fenomena 2000-ih – seriji The Office (tportal)
  • Policija mu zabranila molitveni skup u Širokom Brijegu, on poručuje da svejedno dolazi: ‘Sada nema odustajanja’ (Večernji)

Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Nazire li se kraj političkoj karijeri Milorada Dodika? Od „reformista“ do „nacionalista“ – put koji sada dobija sudski epilog. No je li mu tu doista kraj? Stručnjaci u to sumnjaju (DW)
  • Jesu li u Hrvatskoj doista ‘pune tribine ustaša’ ili to politika pravi sanitarni kordon? Analitičar: ‘Od svega koristi ima samo – Vučić’ (tportal)
  • Pet alternativa WeTransferu koji je novim pravilima izazvao pomutnju: SwissTransfer, Frame.io, PageProof, TransferNow, MASV (Netokracija)
  • Novi cjenik goriva: Eurosuper od 1,42 eura, eurodizel od 1,34 eura (tportal, cijenegoriva)
  • Hotel Valkane, protiv čije izgradnje je bilo skoro 10.000 ljudi, dobio građevinsku dozvolu (Index)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Novost na granicama EU: Ulazak samo s otiskom prsta i skenom lica, od 12. listopada (N1)
  • Milorad Dodik platio da ne ide u zatvor, oko 18.600 eura, odnosno 50 eura za svaki od 365 dana koliko je trebao provesti iza rešetaka (Klix.ba)
  • Ovisnicima o klađenju od sada se može blokirati pristup kladionicama – odnedavno se oni koji posumnjaju da postaju ovisni mogu upisati u hrvatski Registar isključenih igrača i zabraniti si ulazak u kladionicu ili kockarnicu – na određeno vrijeme ili trajno (tportal)
  • OpenAI lansira GPT-OSS, prvi besplatni model otvorenog koda nakon šest godina (Bug)
  • Hrvatska izgubila 100 milijuna eura europskog novca za projekt optičkog interneta (Nacional)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Rusi tvrde da Ukrajinci spremaju sabotažu summita Trump-Putin. Zelenski ne da Donbas (Index)
  • Poluotok Krim i četiri administrativna okruga Lugansk, Donjeck, Zaporožje i Herson prema međunarodnom pravu pripadaju Ukrajini. Mogu li se oni prepustiti Rusiji putem mirovnog sporazuma? U principu da, ali ako je to prepuštanje dobrovoljan čin Ukrajine (DW)
  • Debeljak o brodu s azbestom: Vlasnik traži odvjetnika, a ja sam izgubio tri milijuna eura (tportal)
  • Dan će biti u znaku sunčanog, vrućeg i vrlo vrućeg vremena, s temperaturama do 39 (N1)
  • Apel transfuzijskih zavoda: Dođite darovati krv, nedostaje svih krvnih grupa (Index)
  • Rijeka golom u 90. minuti osigurala jesen u Europi, dobili Shelbourne u uzvratu rezultatom 1:3 (Index)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Prema pisanju The New York Timesa, Sergej Kirijenko, 63-godišnji političar i najmoćniji čovjek iz sjene postao je ključna figura u Putinovoj ratnoj i propagandnoj mašineriji (tportal)
  • Nakon što se pojavila snimka žene koju je u Širokom Brijegu netko prekinuo dok je molila na javnoj površini, islamski propovjednik i politički akter Sanin Musa pozvao je muslimane iz cijele BiH na masovno klanjanje u tom gradu. Najavio je dolazak oko tisuću ljudi, no policija je zabranila skup (Index, Index)
  • Noć Perzeida: Nebeski spektakl ove noći, s utorka na srijedu – kiša meteora koje se još naziva i ‘zvijezdama padalicama’ ili ‘nebeskim krijesnicama’, a vrhunac njihovih aktivnosti ove se godine očekuje u noći s 12. na 13. kolovoza (HRT)
  • Katarina Peović poslala je otvoreno pismo ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću, u kojem tvrdi da je meta organizirane hajke na društvenim mrežama te da je zbog toga podnijela prijavu policiji i Državnom odvjetništvu (N1)
  • Umjesto u Hrvatsku i na Mediteran, sve više Čeha na ljetovanje odlazi u Poljsku. Ne samo da im je Hrvatska previše skupa, nego im je i klima ugodnija na Baltičkom moru (DW)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Toplinski val ruši rekorde: Vrućine i požari haraju Europom, dijete umrlo u Italiji od toplinskog udara (N1), moguća promjena tek od nedjelje (tportal)
  • Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije potvrdilo je da je 78 tona azbestnog otpada uklonjenog 2020. s broda Galeb završilo na odlagalištima u Gospiću i Zadru… Državni inspektorat je tada proveo nadzor i utvrdio da nije bilo kršenja zakona, piše Index (tportal)
  • Ministar obrane Anušić objavio snimku na kojoj su hrvatski vojnici započeli testiranje dronova Bayraktar, ove napredne vojne sustave koristi 37 zemalja svijeta, uključujući i više NATO članica (Jutarnji)
  • Rad do 18 sati dnevno, batine i nadzor: Sjevernokorejci rade kao robovi u Rusiji (Index)
  • Vlasnici bespravno izgrađenih objekata, koji nisu predali zahtjev za legalizaciju do važećeg zakonskog roka, dobit će još jednu priliku da ozakone svoje kuće, garaže, vikendice i druge objekte izgrađene bez građevinske dozvole.. tportal donosi detalje
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Zelenski je navodno spreman prepustiti dio teritorija Rusiji – okupirana područja u Luhansku, Donjecku, Zaporižji, Hersonu i na Krimu (Index), ujedno šalje poruku opreza: Rusija se priprema za nove ofenzive, a ne za zaustavljanje rata (tportal)
  • Veleposlanik ispričao kako se kapetan Bekavac ponašao u zatvoru i kako je postupak izgledao za RTL Danas (tportal)
  • Vatikan se suočava s optužbama da je institucija zadužena za upravljanje njegovom imovinom – APSA – koristila sustav kojim je moguće naknadno mijenjati imena i brojeve računa u međunarodnim bankovnim transakcijama… optužbe, ako se potvrde, mogle bi baciti Vatikan u najdublju financijsku krizu u modernoj povijesti i isključiti ga iz globalnog bankarskog sustava (Politico, N1)
  • Rambo Amadeus objavio “OFFLINE”, novi singl gdje gadgetima uzvraća istom mjerom (Muzika)
  • Vlasnica staračkog doma uhićena zbog sumnje na trgovine ljudima: Zlostavljala strane radnice? (N1)
Prekjučer (00:00)

Brze i kratke

  • Rutte: Pregovori o ustupanju teritorija Rusiji su neizbježni (DW)
  • Trump preuzima kontrolu nad policijom Washington DC-ja, šalje Nacionalnu gardu zbog navodnog kriminala na ulicama, iako je stopa najniža u zadnjih 30 godina (N1)
  • Bacanje boca, opušaka ili maramica kroz prozor automobila u Italiji uskoro bi vozače moglo skupo koštati. U najgorem slučaju novčane kazne dosezat će čak 18.000 eura, u nekim slučajevima i zatvor (tportal)
  • Damon Albarn, glazbenik iz bendova Blur i Gorillaz o genocidu u Gazi: Ne možemo Palestincima uskratiti njihovo postojanje (Ravno do dna)
  • Grčka uvodi novčane kazne od 750 do 5.000 eura za gledatelje piratskog IPTV-a (Bug)
  • NATO objavio snimke dronova s obljetnice Oluje (N1)
  • Obrat: Brodu s azbestom naloženo da napusti Hrvatsku, rok je sedam dana (tportal)
  • Pao temperaturni rekord: U Splitu najtoplija noć u posljednjih gotovo 80 godina, izmjereno 31,8 Celzijevih stupnejva (tportal)
Ponedjeljak (18:00)

Brze i kratke

  • Gabi Novak i Arsen Dedić imali su jednu od najljepših ljubavnih priča domaće glazbene scene (tportal)
  • Hrvatska je zadnjeg dana srpnja imala ukupno oko 1,79 milijuna zaposlenika, što je 102.000 osoba više u odnosu na predlani (Danica)
  • Drugo kolo SHNL-a: Dinamo uvjerljiv protiv Vukovara 3:0, Slaven preokrenuo protiv Varaždina 3:1, Istra i Lokomotiva izjednačeno 2:2, Hajduk dobio Goricu 2:0, Osijek i Rijeka bez golova… Kladionice povećale šansu Dinamu za osvajanje naslova (Index)
  • Hrvatske zračne luke u lipnju s 1,9 mil. putnika, Split preuzeo vodstvo – prošlo 578,1 tisuća putnika ili 8,2 posto više nego isti mjesec lani (N1)
  • Švicarski sud osudio je jednog multimilijunaša na izrazito visoku novčanu kaznu jer je vozio 77 km/h u zoni s ograničenjem brzine od 50 km/h, mora platiti 100 tisuća eura – u Švicarskoj kazna za prekoračenje brzine izriče se prema visini primanja prekršitelja (tportal)
Ponedjeljak (12:00)

Brze i kratke

  • 140 vatrogasaca gasi požar kod Jesenica. Zatvorena Jadranska magistrala (Index)
  • Izrael u Gazi u zračnom napadu ubio petoricu novinara Al Jazeere (Index)
  • Zagreb se potvrdio kao vodeća hrvatska ‘city break’ destinacija – u srpnju posjetilo gotovo 152 tisuće turista ili dva posto više nego u istom mjesecu lani, ostvareno 282 tisuće noćenja ili 8 posto više (Poslovni)
  • Filmski festival u Šibeniku: Spoj hrvatske i američke kinematografije (HRT)
  • Iako svake godine dočeka oko 100 milijuna posjetitelja, Francuska rijetko dospijeva na naslovnice zbog prosvjeda protiv turizma, što suprotnost u odnosu na njezine susjede koji sve češće izražavaju frustraciju zbog prenapučenih gradova, rastućih stanarina i lošeg ponašanja, piše Euronews. (Index)
Ponedjeljak (01:00)

Brze i kratke

  • Netanyahu optužio medije za “kampanju laži” o gladi u Gazi, najavio tužbu protiv New York Timesa (N1)
  • Javio se i kapetan Bekavac: Psi su nanjušili drogu na brodu još u Kolumbiji, ne znam kako je ponovno završila na brodu… detalje povratka ispričao za 24 sata (Index)
  • U Rogotinu kod Ploča pronađena mrtva beba, objavljeni detalji: radi se navodno o samohranoj majci dvoje djece, trudnoću je skrivala (Slobodna)
  • Preminula glumica Nina Erak, imala je 70 godina (tportal), bila je kraljica Kerempuha, a obilježila ju je uloga u TV hitu. Otvoreno je govorila o razvodu (Jutarnji)
  • Aktualni gradski radovi u Zagrebu (Jutarnji) – zašto ZET-ovci noću ignoriraju Cibonu? Usprkos činjenici da na stanici ima i po 6,7 ljudi, tramvaji nakon ponoći jednostavno ne stanu već produže… da se stanica privremeno ukida, objavili na stranicama ZET-a i prije, ali u međuvremenu je puštena u pogon (rasprava na Forumu)
  • Iako su nastavnici fizike već godinama u Hrvatskoj izrazito traženi, takvi studijski programi redovito ostaju prazni. Na zagrebačkom PMF-u, primjerice, ove godine nitko nije upisao nastavnički modul fizike i kemije, što predstavlja ozbiljan problem… stručnjaci pokušali objasniti gdje je zapelo: niske plaće u prosvjeti, sami fakulteti više nagrađuju talent nego kasniji posao, ne postoji jasna i učinkovita strategija za zapošljavanje i zadržavanje nastavnika fizike, ne nudi im se stručno usavršavanje… (tportal)