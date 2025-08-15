Prosvjedi na Aljasci zbog dolaska Putina. Lavrov stigao u majici s porukom, snimljen Putinov konvoj (Index)
Pljušte reakcije na Netanyahuov plan za Gazu: Strateška pogreška i recept za vječni rat (tportal)
Požari širom Crne Gore stavljeni su pod kontrolu uz pomoć iz regije i EU-a, ali nedostatak opreme i sustava civilne zaštite ostaje neriješen problem (DW)
Stiže promjena vremena: tijekom subote prolaznih pljuskova može biti u unutrašnjosti Dalmacije, ali i sjevernije na kopnu… nedjelja će biti znatno nestabilnija, kiše i pljuskova bit će već od jutra (N1)
DJ-ica na Instagramu tvrdi da ju je uznemiravao Hrvat na plaži za vrijeme snimanja, no lokalci su stali u njegovu obranu – radi se o aktivistu i dubrovačkom profesoru koji joj je htio reći da ne smije to raditi na plaži (Dnevnik)
Najbolji programeri više ne programiraju, kaže šef GitHuba: prešli su iz pisanja računalnog koda u arhitekturu i provjeru radova na implementaciji koju provodi agentska umjetna inteligencija (Mreža)
Prosvjedi u Srbiji: Demolirane prostorije SNS-a, deseci ozlijeđenih i uhićenih: Među njima i 23-godišnji Hrvat (tportal), suzavci i napad u Beogradu, oporbeni zastupnik u krvi… (Index)
Slavi se Velika Gospa: Zašto je ovaj blagdan važan za Hrvatsku? U Hrvatskoj je dugovječna tradicija štovanja Blažene Djevice Marije, čemu svjedoče brojne crkve, samostani, molitve i pjesme posvećene Gospi (N1)
Večeras se na Aljasci oko 21:30 po našem vremenu sastaju Trump i Putin (Index)
Hajduk doživio debakl u Albaniji i ispao iz Europe, tamošnji Dinamo City ih pobijedio 3:1 (Index)
Match Group, tvrtka iza Tindera, morat će platiti 14 milijuna američkih dolara kako bi riješila tužbu zbog obmanjujućih praksi i otežavanja otkazivanja pretplate (Mreža)
Izrael vodi pregovore s Južnim Sudanom o mogućem preseljenju Palestinaca iz pojasa Gaze u tu istočnoafričku zemlju (tportal)
Milanović neće predložiti nikoga za predsjednika Vrhovnog suda (N1), Đikić: Nevolje s izborom predsjednika Vrhovnog suda, dijelom proizlaze iz netrpeljivosti na relaciji predsjednik – premijer, a drugim dijelom radi se o nakaradnoj zakonskoj proceduri kreiranoj s namjerom da se u znatnoj mjeri derogiraju ustavne ovlasti predsjednika Republike, a pod izlikom jačanja transparentnosti izbora predsjednika Vrhovnog suda (Novosti)
Danka Derifaj o optužnici zbog Thompsonove terase: DORH ne želi da se piše o tome (Index), Plenković: Pozivam sve one koji su odmah odlučili to svaliti na Vladu da malo smire loptu (Index)
Pozvao 1000 muslimana da krenu u Široki Brijeg. Okupilo ih se 6, imam ih zamolio da odu (Index)
Misterij “Frankensteinovih zečeva” u Coloradu: Znanstvenici otkrili o čemu se radi- zečeve s izraslinama napao relativno čest virus, pojava je uglavnom benigna (Index)
SAD zbog summita Trump-Putin privremeno ukida dio sankcija protiv Rusije, Telegraph: Trump će Putinu ponuditi rijetke minerale i plin u zamjenu za mir (Index)
Podignuta optužnica protiv novinarke Danke Derifaj zbog ulaska na Thompsonovu terasu (N1)
Interes za nove linije prema Hrvatskoj izrazili easyJet, Volotea, Wizz Air i Aeroitalia, Ryanair je trenutačno najveća zrakoplovna kompanija između Hrvatske i Italije, s 47 posto svih letova (Poslovni)
Priveden čovjek koji je najavio dolazak 1000 muslimana i klanjanje u Širokom Brijegu (Index)
Prvi hrvatski satelit CroCube osvojio je međunarodnu nagradu Small Satellites of the Year – Rookie of the Year 2025, koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku (AIAA) (Index)
Nastavlja se filmsko ljeto u Zagrebu: od Gradeca do Dolca, klasici se prikazuju na mjestima gdje su snimani (tportal)
Reddit blokira Internet Archive, kažu da tako štite privatnost (Bug)
Putin će biti prvi ruski predsjednik u divovskoj bazi na Aljaski: Trump je nije izabrao slučajno (N1)
Ludi skandal: 288 milijuna eura sredstava EU za oporavak nakon pandemije u Poljskoj iskoristili za jahte, aute i – svingerski klub (Poslovni)
Trump naredio najvećem muzeju na svijetu, Smithsonianu: Izbacite sve što nije domoljubno, stručnjaci upozoravaju: riječ je o opasnom presedanu kojim se briše kompleksnost nacionalne prošlosti i otvara prostor politički režiranoj memoriji (tportal)
Stigao je hrvatski prijevod knjige o jednom od najvećih TV fenomena 2000-ih – seriji The Office (tportal)
Policija mu zabranila molitveni skup u Širokom Brijegu, on poručuje da svejedno dolazi: ‘Sada nema odustajanja’ (Večernji)
Novost na granicama EU: Ulazak samo s otiskom prsta i skenom lica, od 12. listopada (N1)
Milorad Dodik platio da ne ide u zatvor, oko 18.600 eura, odnosno 50 eura za svaki od 365 dana koliko je trebao provesti iza rešetaka (Klix.ba)
Ovisnicima o klađenju od sada se može blokirati pristup kladionicama – odnedavno se oni koji posumnjaju da postaju ovisni mogu upisati u hrvatski Registar isključenih igrača i zabraniti si ulazak u kladionicu ili kockarnicu – na određeno vrijeme ili trajno (tportal)
OpenAI lansira GPT-OSS, prvi besplatni model otvorenog koda nakon šest godina (Bug)
Hrvatska izgubila 100 milijuna eura europskog novca za projekt optičkog interneta (Nacional)
Rusi tvrde da Ukrajinci spremaju sabotažu summita Trump-Putin. Zelenski ne da Donbas (Index)
Poluotok Krim i četiri administrativna okruga Lugansk, Donjeck, Zaporožje i Herson prema međunarodnom pravu pripadaju Ukrajini. Mogu li se oni prepustiti Rusiji putem mirovnog sporazuma? U principu da, ali ako je to prepuštanje dobrovoljan čin Ukrajine (DW)
Debeljak o brodu s azbestom: Vlasnik traži odvjetnika, a ja sam izgubio tri milijuna eura (tportal)
Dan će biti u znaku sunčanog, vrućeg i vrlo vrućeg vremena, s temperaturama do 39 (N1)
Apel transfuzijskih zavoda: Dođite darovati krv, nedostaje svih krvnih grupa (Index)
Rijeka golom u 90. minuti osigurala jesen u Europi, dobili Shelbourne u uzvratu rezultatom 1:3 (Index)
Prema pisanju The New York Timesa, Sergej Kirijenko, 63-godišnji političar i najmoćniji čovjek iz sjene postao je ključna figura u Putinovoj ratnoj i propagandnoj mašineriji (tportal)
Nakon što se pojavila snimka žene koju je u Širokom Brijegu netko prekinuo dok je molila na javnoj površini, islamski propovjednik i politički akter Sanin Musa pozvao je muslimane iz cijele BiH na masovno klanjanje u tom gradu. Najavio je dolazak oko tisuću ljudi, no policija je zabranila skup (Index, Index)
Noć Perzeida: Nebeski spektakl ove noći, s utorka na srijedu – kiša meteora koje se još naziva i ‘zvijezdama padalicama’ ili ‘nebeskim krijesnicama’, a vrhunac njihovih aktivnosti ove se godine očekuje u noći s 12. na 13. kolovoza (HRT)
Katarina Peović poslala je otvoreno pismo ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću, u kojem tvrdi da je meta organizirane hajke na društvenim mrežama te da je zbog toga podnijela prijavu policiji i Državnom odvjetništvu (N1)
Umjesto u Hrvatsku i na Mediteran, sve više Čeha na ljetovanje odlazi u Poljsku. Ne samo da im je Hrvatska previše skupa, nego im je i klima ugodnija na Baltičkom moru (DW)
Toplinski val ruši rekorde: Vrućine i požari haraju Europom, dijete umrlo u Italiji od toplinskog udara (N1), moguća promjena tek od nedjelje (tportal)
Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije potvrdilo je da je 78 tona azbestnog otpada uklonjenog 2020. s broda Galeb završilo na odlagalištima u Gospiću i Zadru… Državni inspektorat je tada proveo nadzor i utvrdio da nije bilo kršenja zakona, piše Index (tportal)
Ministar obrane Anušić objavio snimku na kojoj su hrvatski vojnici započeli testiranje dronova Bayraktar, ove napredne vojne sustave koristi 37 zemalja svijeta, uključujući i više NATO članica (Jutarnji)
Rad do 18 sati dnevno, batine i nadzor: Sjevernokorejci rade kao robovi u Rusiji (Index)
Vlasnici bespravno izgrađenih objekata, koji nisu predali zahtjev za legalizaciju do važećeg zakonskog roka, dobit će još jednu priliku da ozakone svoje kuće, garaže, vikendice i druge objekte izgrađene bez građevinske dozvole.. tportal donosi detalje
Zelenski je navodno spreman prepustiti dio teritorija Rusiji – okupirana područja u Luhansku, Donjecku, Zaporižji, Hersonu i na Krimu (Index), ujedno šalje poruku opreza: Rusija se priprema za nove ofenzive, a ne za zaustavljanje rata (tportal)
Veleposlanik ispričao kako se kapetan Bekavac ponašao u zatvoru i kako je postupak izgledao za RTL Danas (tportal)
Vatikan se suočava s optužbama da je institucija zadužena za upravljanje njegovom imovinom – APSA – koristila sustav kojim je moguće naknadno mijenjati imena i brojeve računa u međunarodnim bankovnim transakcijama… optužbe, ako se potvrde, mogle bi baciti Vatikan u najdublju financijsku krizu u modernoj povijesti i isključiti ga iz globalnog bankarskog sustava (Politico, N1)
Rambo Amadeus objavio “OFFLINE”, novi singl gdje gadgetima uzvraća istom mjerom (Muzika)
Vlasnica staračkog doma uhićena zbog sumnje na trgovine ljudima: Zlostavljala strane radnice? (N1)