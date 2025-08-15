Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Prosvjedi na Aljasci zbog dolaska Putina. Lavrov stigao u majici s porukom, snimljen Putinov konvoj (Index)
  • Pljušte reakcije na Netanyahuov plan za Gazu: Strateška pogreška i recept za vječni rat (tportal)
  • Požari širom Crne Gore stavljeni su pod kontrolu uz pomoć iz regije i EU-a, ali nedostatak opreme i sustava civilne zaštite ostaje neriješen problem (DW)
  • Stiže promjena vremena: tijekom subote prolaznih pljuskova može biti u unutrašnjosti Dalmacije, ali i sjevernije na kopnu… nedjelja će biti znatno nestabilnija, kiše i pljuskova bit će već od jutra (N1)
  • DJ-ica na Instagramu tvrdi da ju je uznemiravao Hrvat na plaži za vrijeme snimanja, no lokalci su stali u njegovu obranu – radi se o aktivistu i dubrovačkom profesoru koji joj je htio reći da ne smije to raditi na plaži (Dnevnik)
  • Najbolji programeri više ne programiraju, kaže šef GitHuba: prešli su iz pisanja računalnog koda u arhitekturu i provjeru radova na implementaciji koju provodi agentska umjetna inteligencija (Mreža)

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Prosvjedi u Srbiji: Demolirane prostorije SNS-a, deseci ozlijeđenih i uhićenih: Među njima i 23-godišnji Hrvat (tportal), suzavci i napad u Beogradu, oporbeni zastupnik u krvi… (Index)
  • Slavi se Velika Gospa: Zašto je ovaj blagdan važan za Hrvatsku? U Hrvatskoj je dugovječna tradicija štovanja Blažene Djevice Marije, čemu svjedoče brojne crkve, samostani, molitve i pjesme posvećene Gospi (N1)
  • Večeras se na Aljasci oko 21:30 po našem vremenu sastaju Trump i Putin (Index)
  • Hajduk doživio debakl u Albaniji i ispao iz Europe, tamošnji Dinamo City ih pobijedio 3:1 (Index)
  • Match Group, tvrtka iza Tindera, morat će platiti 14 milijuna američkih dolara kako bi riješila tužbu zbog obmanjujućih praksi i otežavanja otkazivanja pretplate (Mreža)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Izrael vodi pregovore s Južnim Sudanom o mogućem preseljenju Palestinaca iz pojasa Gaze u tu istočnoafričku zemlju (tportal)
  • Milanović neće predložiti nikoga za predsjednika Vrhovnog suda (N1), Đikić: Nevolje s izborom predsjednika Vrhovnog suda, dijelom proizlaze iz netrpeljivosti na relaciji predsjednik – premijer, a drugim dijelom radi se o nakaradnoj zakonskoj proceduri kreiranoj s namjerom da se u znatnoj mjeri derogiraju ustavne ovlasti predsjednika Republike, a pod izlikom jačanja transparentnosti izbora predsjednika Vrhovnog suda (Novosti)
  • Danka Derifaj o optužnici zbog Thompsonove terase: DORH ne želi da se piše o tome (Index), Plenković: Pozivam sve one koji su odmah odlučili to svaliti na Vladu da malo smire loptu (Index)
  • Pozvao 1000 muslimana da krenu u Široki Brijeg. Okupilo ih se 6, imam ih zamolio da odu (Index)
  • Misterij “Frankensteinovih zečeva” u Coloradu: Znanstvenici otkrili o čemu se radi- zečeve s izraslinama napao relativno čest virus, pojava je uglavnom benigna (Index)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • SAD zbog summita Trump-Putin privremeno ukida dio sankcija protiv Rusije, Telegraph: Trump će Putinu ponuditi rijetke minerale i plin u zamjenu za mir (Index)
  • Podignuta optužnica protiv novinarke Danke Derifaj zbog ulaska na Thompsonovu terasu (N1)
  • Interes za nove linije prema Hrvatskoj izrazili easyJet, Volotea, Wizz Air i Aeroitalia, Ryanair je trenutačno najveća zrakoplovna kompanija između Hrvatske i Italije, s 47 posto svih letova (Poslovni)
  • Priveden čovjek koji je najavio dolazak 1000 muslimana i klanjanje u Širokom Brijegu (Index)
  • Prvi hrvatski satelit CroCube osvojio je međunarodnu nagradu Small Satellites of the Year – Rookie of the Year 2025, koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku (AIAA) (Index)
  • Nastavlja se filmsko ljeto u Zagrebu: od Gradeca do Dolca, klasici se prikazuju na mjestima gdje su snimani (tportal)
  • Reddit blokira Internet Archive, kažu da tako štite privatnost (Bug)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Putin će biti prvi ruski predsjednik u divovskoj bazi na Aljaski: Trump je nije izabrao slučajno (N1)
  • Ludi skandal: 288 milijuna eura sredstava EU za oporavak nakon pandemije u Poljskoj iskoristili za jahte, aute i – svingerski klub (Poslovni)
  • Trump naredio najvećem muzeju na svijetu, Smithsonianu: Izbacite sve što nije domoljubno, stručnjaci upozoravaju: riječ je o opasnom presedanu kojim se briše kompleksnost nacionalne prošlosti i otvara prostor politički režiranoj memoriji (tportal)
  • Stigao je hrvatski prijevod knjige o jednom od najvećih TV fenomena 2000-ih – seriji The Office (tportal)
  • Policija mu zabranila molitveni skup u Širokom Brijegu, on poručuje da svejedno dolazi: ‘Sada nema odustajanja’ (Večernji)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Nazire li se kraj političkoj karijeri Milorada Dodika? Od „reformista“ do „nacionalista“ – put koji sada dobija sudski epilog. No je li mu tu doista kraj? Stručnjaci u to sumnjaju (DW)
  • Jesu li u Hrvatskoj doista ‘pune tribine ustaša’ ili to politika pravi sanitarni kordon? Analitičar: ‘Od svega koristi ima samo – Vučić’ (tportal)
  • Pet alternativa WeTransferu koji je novim pravilima izazvao pomutnju: SwissTransfer, Frame.io, PageProof, TransferNow, MASV (Netokracija)
  • Novi cjenik goriva: Eurosuper od 1,42 eura, eurodizel od 1,34 eura (tportal, cijenegoriva)
  • Hotel Valkane, protiv čije izgradnje je bilo skoro 10.000 ljudi, dobio građevinsku dozvolu (Index)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Novost na granicama EU: Ulazak samo s otiskom prsta i skenom lica, od 12. listopada (N1)
  • Milorad Dodik platio da ne ide u zatvor, oko 18.600 eura, odnosno 50 eura za svaki od 365 dana koliko je trebao provesti iza rešetaka (Klix.ba)
  • Ovisnicima o klađenju od sada se može blokirati pristup kladionicama – odnedavno se oni koji posumnjaju da postaju ovisni mogu upisati u hrvatski Registar isključenih igrača i zabraniti si ulazak u kladionicu ili kockarnicu – na određeno vrijeme ili trajno (tportal)
  • OpenAI lansira GPT-OSS, prvi besplatni model otvorenog koda nakon šest godina (Bug)
  • Hrvatska izgubila 100 milijuna eura europskog novca za projekt optičkog interneta (Nacional)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Rusi tvrde da Ukrajinci spremaju sabotažu summita Trump-Putin. Zelenski ne da Donbas (Index)
  • Poluotok Krim i četiri administrativna okruga Lugansk, Donjeck, Zaporožje i Herson prema međunarodnom pravu pripadaju Ukrajini. Mogu li se oni prepustiti Rusiji putem mirovnog sporazuma? U principu da, ali ako je to prepuštanje dobrovoljan čin Ukrajine (DW)
  • Debeljak o brodu s azbestom: Vlasnik traži odvjetnika, a ja sam izgubio tri milijuna eura (tportal)
  • Dan će biti u znaku sunčanog, vrućeg i vrlo vrućeg vremena, s temperaturama do 39 (N1)
  • Apel transfuzijskih zavoda: Dođite darovati krv, nedostaje svih krvnih grupa (Index)
  • Rijeka golom u 90. minuti osigurala jesen u Europi, dobili Shelbourne u uzvratu rezultatom 1:3 (Index)
Utorak (23:00)

Brze i kratke

  • Prema pisanju The New York Timesa, Sergej Kirijenko, 63-godišnji političar i najmoćniji čovjek iz sjene postao je ključna figura u Putinovoj ratnoj i propagandnoj mašineriji (tportal)
  • Nakon što se pojavila snimka žene koju je u Širokom Brijegu netko prekinuo dok je molila na javnoj površini, islamski propovjednik i politički akter Sanin Musa pozvao je muslimane iz cijele BiH na masovno klanjanje u tom gradu. Najavio je dolazak oko tisuću ljudi, no policija je zabranila skup (Index, Index)
  • Noć Perzeida: Nebeski spektakl ove noći, s utorka na srijedu – kiša meteora koje se još naziva i ‘zvijezdama padalicama’ ili ‘nebeskim krijesnicama’, a vrhunac njihovih aktivnosti ove se godine očekuje u noći s 12. na 13. kolovoza (HRT)
  • Katarina Peović poslala je otvoreno pismo ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću, u kojem tvrdi da je meta organizirane hajke na društvenim mrežama te da je zbog toga podnijela prijavu policiji i Državnom odvjetništvu (N1)
  • Umjesto u Hrvatsku i na Mediteran, sve više Čeha na ljetovanje odlazi u Poljsku. Ne samo da im je Hrvatska previše skupa, nego im je i klima ugodnija na Baltičkom moru (DW)
Utorak (16:00)

Brze i kratke

  • Toplinski val ruši rekorde: Vrućine i požari haraju Europom, dijete umrlo u Italiji od toplinskog udara (N1), moguća promjena tek od nedjelje (tportal)
  • Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije potvrdilo je da je 78 tona azbestnog otpada uklonjenog 2020. s broda Galeb završilo na odlagalištima u Gospiću i Zadru… Državni inspektorat je tada proveo nadzor i utvrdio da nije bilo kršenja zakona, piše Index (tportal)
  • Ministar obrane Anušić objavio snimku na kojoj su hrvatski vojnici započeli testiranje dronova Bayraktar, ove napredne vojne sustave koristi 37 zemalja svijeta, uključujući i više NATO članica (Jutarnji)
  • Rad do 18 sati dnevno, batine i nadzor: Sjevernokorejci rade kao robovi u Rusiji (Index)
  • Vlasnici bespravno izgrađenih objekata, koji nisu predali zahtjev za legalizaciju do važećeg zakonskog roka, dobit će još jednu priliku da ozakone svoje kuće, garaže, vikendice i druge objekte izgrađene bez građevinske dozvole.. tportal donosi detalje
Utorak (11:00)

Brze i kratke

  • Zelenski je navodno spreman prepustiti dio teritorija Rusiji – okupirana područja u Luhansku, Donjecku, Zaporižji, Hersonu i na Krimu (Index), ujedno šalje poruku opreza: Rusija se priprema za nove ofenzive, a ne za zaustavljanje rata (tportal)
  • Veleposlanik ispričao kako se kapetan Bekavac ponašao u zatvoru i kako je postupak izgledao za RTL Danas (tportal)
  • Vatikan se suočava s optužbama da je institucija zadužena za upravljanje njegovom imovinom – APSA – koristila sustav kojim je moguće naknadno mijenjati imena i brojeve računa u međunarodnim bankovnim transakcijama… optužbe, ako se potvrde, mogle bi baciti Vatikan u najdublju financijsku krizu u modernoj povijesti i isključiti ga iz globalnog bankarskog sustava (Politico, N1)
  • Rambo Amadeus objavio “OFFLINE”, novi singl gdje gadgetima uzvraća istom mjerom (Muzika)
  • Vlasnica staračkog doma uhićena zbog sumnje na trgovine ljudima: Zlostavljala strane radnice? (N1)