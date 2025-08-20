Analiza Telegrapha: Putin bi se mogao naći pod pritiskom, moguće su i sankcije – dok je summit na Aljasci bio sramotan prikaz prijateljstva prema krvavom tiraninu iz Kremlja, ovaj sastanak u Washingtonu može se smatrati tihom diplomatskom pobjedom za Ukrajinu (Index)
DHMZ izdao upozorenje za neke regije – moguće su obilna kiša i tuča. Potrajat će (tportal, Index)
Hrvatski tjednik o Daliji Orešković, Severini i Vlatki Pokos: ‘Uboge vještice’ i ‘Coprnice vulgaris‘ (Nacional), iz udruge Adela osuđuju naslovnicu i poručuju da takvi ispadi ponavljaju obrazac mizoginije iz devedesetih i šalju poruku ženama u Hrvatskoj da šute ili će biti javno izložene linču (Index)... radi se o otvoreno proustaškim novinama, papu Franju su svojevremeno proglasili antikristom… da stvar bude gora, radi se o najprodavanijem tjedniku (Danica)
Čovjek koji je izumio tange: Tijelo nije trebalo biti seksualizirano, već oslobođeno: to je bila ideja koja je stajala iza tangi. Taj sićušni komad tkanine izumio je Rudi Gernreich. Kao i sve u njegovom životu, bila je to politička poruka (DW)
Inženjer i youtuber Mark Rober dobiva reality show na Netflixu (Bug)
Republika Srpska bez predsjednika i premijera: Žalbeno vijeće Suda BiH odbacilo je žalbu Milorada Dodika na odluku SIP-a kojom mu je oduzet mandat. Premijer Višković podnio je ostavku, a imenovanje novog mandatara vlade sada je ustavno upitno (DW)
Snimka iz Zagreba. Ruše kuću na Maksimirskoj, cigle padaju po ulici kojom ide promet (Index)
Turudić o slučaju Derifaj: Provest ćemo izvanredni nadzor splitskog DORH-a (N1)
Rajska plaža Pupnatska Luka smještena je na južnoj strani otoka Korčule, nedaleko mjesta Pupnat: Gužvi nema, a more je čarobne tirkizne boje (tportal)
Poljoprivrednik u šoku: Ukrali mu pšenicu sa slamom sa 7,5 hektara, odnijeli i ogradu?! U Njemačkoj, da ne bi bilo… (Agroklub)
Zvono zvoni za Windows 10: Nadogradnja u listopadu 2025. bit će posljednja (tportal)
Macron u intervjuu koji će potresti Europu: Putin je predator, golemo čudovište na našim vratima (tportal), Zelenski nakon razgovora u Washingtonu: „Veliki korak prema miru, radimo na sigurnosnim jamstvima“ (Jutarnji)
Apple radi na AI robotu s rukom koji bi se koristio kao pomoć u kućanstvima (Index)
Ove sezone broj stršljena u Hrvatskoj znatno porastao, upozoravaju iz Zavoda za javno zdravstvo, lovci na stršljene samo u Bjelovaru imali tridesetak intervencija, a na čekanju je još najmanje 40 (N1)
Festivalom znanosti i umjetnosti NOVsky do popularizacije STEM područja (HRT)
Što čitati: Pet knjiga za kraj ljeta – stižu novi Pavičić, Jergović i Vidić, a to nije sve (tportal)
Ususret 23. Liburnia film festivalu: Kvaliteta filmova eksplodirala (Novosti)
Žestoki prosvjedi u Srbiji i sinoć, Vučić najavio uvođenje reda: Brže i snažnije ćemo goniti demonstrante (N1), Le Monde: Situacija podsjeća na Kijev 2013./2014. (Index), svjetski mediji ocjenjuju da je Vučić usvojio “strategiju straha”, tako što je izveo huligane i privatne zaštitatre na ulice suprotstavljajući ih prosvjednicima (Večernji)
Trump obećao da će ukinuti glasanje poštom, opciju koju u najvećoj mjeri koriste glasači demokrata (Index)
Vrijeme: Osjetno osvježenje, moguće i nevrijeme u narednim danima, stabilnije za vikend (N1)
Ovlašteni predstavnik vlasnika talijanskog broda s azbestom, koji se već danima nalazi u Splitu, za RTL Danas objasnio je da se trenutno obavljaju sve potrebne pripreme i procedure kako bi brod mogao sigurno isploviti (Index)
Poljaci se iz Njemačke vraćaju u Poljsku, po prvi put u 30 godina da ih se više vratilo nego doselilo: Privlači ih gospodarski rast, manja birokracija i niži porezi (DW)
Konačna odluka suda: Dodik više nije predsjednik Republike Srpske, SIP je dužan raspisati prijevremene izbore za predsjednika entiteta (Index)
Započeli radovi na izrazito prometnom raskrižju u Zagrebu, zbog čega je na snazi nova regulacija prometa kod križanja Vukovarske ulice i Savske ceste (tportal)
Stanovnici najmanjeg naseljenog hrvatskog otoka, Ošljaka, potjerali turiste, objavljena snimka – mještani podsjećaju da je otok zaštićeno prirodno područje te tvrde da se pomorsko dobro već dugo koristi potpuno neregulirano, bez ikakvih pravila i protivno Zakonu o zaštiti prirode, dok turisti ostavljaju za sobom nered, smeće pa i fekalije (Jutarnji)
Hlad za vruće dane: Zagreb uvodi bilje na nadstrešnice (HRT)
Google izdao važno upozorenje za svih 1,8 milijardi korisnika Gmaila – hakeri su smislili način da iskoriste Gemini, Googleovu umjetnu inteligenciju, protiv njega samog, Gemini može prikazati lažno sigurnosno upozorenje (npr. da su lozinka ili račun ugroženi) i tako navesti korisnika na kontakt s hakerom (Index)
Elektroničke etikete s cijenama na policama trgovina robom široke potrošnje postaju pravilo u mnogim europskim turističkim zemljama, a uskoro bi mogao stići i u Hrvatsku… problem? Cijene bi se mogle mijenjati više puta dnevno (Poslovni)
Antigravity A1 prvi je 8K 360° dron na svijetu (Bug)
Bitcoin dosegnuo novu najvišu razinu, blizu rekorda i ethereum (Lider)
Pet znakova da ste zaglavili u toksičnom radnom okruženju: Stalno pobolijevate i umorni ste, imate malo ili nimalo entuzijazma, česta promjena zaposlenika, kolege se udružuju u skupine, isključujui ogovaraju kolege, radno mjesto vam ne omugućuje razvoj… (N1)
Najmanje 50 referenduma najavljeno je u zadnjih dvadeset godina vladavine Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Bilo da se radi o secesiji, pravosuđu ili nečem trećem, nijedan nije proveden. Sada ide „serija referenduma“ (DW)
Najmoćniji ljudi Europe idu sa Zelenskim kod Trumpa. Zašto? Atmosfera bi trebala biti poslovnija i bez crvenih tepiha, a prisutnost europskih lidera mogla bi poslužiti kao osiguranje protiv nove eskalacije u Ovalnom uredu… žele da ovaj susret ne završi fijaskom kao zadnji put… a i finski predsjednik Stubb dobro kotira kod Trumpa (Index)
Emotivno pismo Melanije Trump Putinu: Vi možete vratiti smijeh ukrajinskoj djeci (HRT)
Fina svota: Pobjedom protiv Adeleya Filip Hrgović je zaradio oko 640.000 eura, a tu će se dodati i postotak od prodanih PPV-a za borbu (Nacional)
Netanyahu: Prosvjedi za prekid rata u Gazi jačaju poziciju Hamasa (N1)
Izraelski turisti u Sarajevu ostali bez putovnica jer su završili u smeću (Index), iako je prvotno objavljeno da ih je osoblje hotela namjerno bacilo u smeće, hotel objavio snimku na kojoj se vidi da je vrećica sama pala s ruba stola… kako bilo, sada brojni turisti moraju produljiti boravak, surađuju s Veleposlanstvom u izradi novih dokumenata (Index)
Umro je glumac Terence Stamp, zvijezda iz prvih filmova o ‘Supermanu’ gdje je glumio negativca generala Zoda (Ravno do dna)
Europa šalje “teškaše” sa Zelenskim u Washington – na razgovor s Trumpom odlazi i finski predsjednik, a možda i sam Rutte, čelnik NATO-a. Macron i Starmer sudjeluju u pripremama (Index), spominje se i Ursula von der Leyen (tportal)
Tisuće prosvjednika u Tel Avivu tražilo prekid rata u Gazi: “Sutra ćemo zaustaviti zemlju” (N1)
Dodik prijeti da neće dopustiti izbore, nada se potpori Trumpa (HRT)
Za zaboravljeni, a najljepši, vidikovac na autocesti A1 javila se dva ponuđača: Poznati hotel na autocesti A1 nedaleko tunela Sv. Rok žele trgovac rabljenim vozilima i poznati proizvođač pršuta (Poslovni)
Foto: 19. Slama Land Art festival u Baranji (Agroklub)
Sad je došlo do radikalnog zaokreta, prema kojem SAD ne planira uvoditi nove sankcije i prema kojem je sada Ukrajina ta koja tek treba pristati na sve uvjete. Ono što je nejasno u cijeloj priči su uvjeti koji su bili na stolu prije sastanka i koji su uvjeti sada. Vrlo je vjerojatno da se ne radi o istim uvjetima (Index), Trump želi Nobela za mir? (DW), Zelenski odbio Putinov i Trumpov plan (Index)
N1 svakodnevno na meti napada u Srbiji: “Prijetnje i provokacije ne utječu na naš profesionalizam – i dalje ćemo biti na ulicama” (N1)
Batinaši u Srbiji upali u kafić. “Pretukli su goste, konobarica je na Hitnoj” (Index), iz Vlade stiglo upozorenje Hrvatima: Ne putujte u Srbiju osim u nuždi (tportal)
Braniteljske udruge traže da Šibenik prestane financirati festival Fališ, premda tvrde da nisu za zabrane (Index)
Neno Belan otvara novu sezonu u preuređenom Boogaloou prvom klupskom svirkom u Zagrebu nakon dugo vremena… tamo u listopadu (Muzika)