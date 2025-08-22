Tjedan dana nakon što je Donald Trump prostro crveni tepih pred Vladimira Putina i dalje se ne vidi način na koji će se ispuniti cilj sastanka – zaustavljanje ruske agresije na Ukrajinu… na terenu, nakon dva odvojena „mirovna“ summita ništa novo. Rusija i dalje napada, Ukrajina uzvraća. Da neće popustiti pod pritiscima Kijev pokazuje i svojim zadnjim potezima (Faktograf)
Milorad Dodik obećaje da će se povući iz politike na 10 godina ako zastupnici podrže odluku da izbore za predsjednika raspiše entitetska izborna komisija (RIK), a ne SIP (Index)
Pavasović Visković: Skandiranje “Ajmo, ustaše” na Poljudu je sramotno (N1)
Milanović i Orban sastali su se na Braču, pričali su o aktualnim globalnim pitanjima (N1)
Nadogradnje Windowsa prave probleme: neki korisnici počeli su primjećivati probleme s velikim prijenosima datoteka na nekim SSD diskovima, čeka se rješenje za bug (Bug)
South Park nastavlja satirizirati Trumpa, na udaru se našli tehnološki moguli, pa i ChatGPT (tportal)
Ekskluziva Reutersa: Ovo su najnoviji Putinovi uvjeti za mir u Ukrajini: spominje se kompromis glede teritorijalnih ustupaka – i dalje žele cijeli Donbas, neutralnost Ukrajine bez zapadnih trupa i njezin neulazak u NATO (Jutarnji)
Brent Hinds, bivši pjevač i gitarist progresivnog metal benda Mastodon, poginuo u motociklističkoj nesreći (Ravno do dna), napustio je bend u ožujku ove godine (Pitchfork)
Otkrivena nova vrsta dinosaura koji duž leđa ima “jedro” (Index)
U Koprivnici počeo Renesansni festival, tema je alkemija. Pogledajte kako izgleda (Index)
Bundesliga: samo prosječna nogometna liga? “Odavno je izgubila svoj prestiž i privlačnost, a njezina navodna atraktivnost je ‘varljiva’ ” (DW)
Kiki Rahimovski: Neću više biti vreća za udaranje. Hus vrijeđa mene i mog oca (Nacional)
Raketa Flamingo: Kijev napreduje s vlastitim načinom odvraćanja Rusije – novom krstarećom raketom sposobnom pogoditi ciljeve diljem europskog dijela Rusije, pri čemu nosi golemu bojevu glavu tešku više od tone, ima domet od 3 tisuće km, piše politico.eu (Index)
Revizori, statističari i tonski tehničari bit će među prvima koje će moći zamijeniti umjetna inteligencija… s druge strane, električari, policajci i vozači hitne pomoći bitno će manje biti pogođeni (Index)
Trumpova administracija znat će unutar dva tjedna hoće li doći do mira u Ukrajini, izjavio je Trump jučer, upozorivši da će, ako do njega ne dođe, “krenuti drugim putem”… (N1)
Eurovizija se vraća u Beč, objavila je u srijedu austrijska državna televizija ORF… finale iduće godine 16. svibnja (HRT)
Willem Dafoe dobro raspoložen prošetao crvenim tepihom u Sarajevu, oduševio publiku (Index)
Picula: Srbija živi u uvjetima izvanrednog stanja. Pribojavam se 17. žrtve, ako ovi sukobi dodatno eskaliraju (N1)
South Park i u trećoj epizodi ponovno ismijava Donalda Trumpa: “Definitivno nemate mali penis” (Index)
FOTO: Nevjerojatni prizori koje je u Umagu snimila lovkinja na oluje (Index)
Topusko dobiva moderno lječilište, Sisak novi wellness i SPA centar (HRT)
Preminuo je Frank Caprio, najljubazniji sudac na svijetu (Index)
Za sve više ljudi u Njemačkoj odlazak u restoran je luksuz. Brojni restorani se zatvaraju zbog pada prometa. Njemački gastronomi su u prvih šest mjeseci ove godine nastavili sve dublje „tonuti“ u probleme (DW)
Počela izraelska operacija preuzimanja Gaze: Već držimo predgrađe grada (tportal)
Škot: Preselio sam se u Hrvatsku. Bolja je od jadnog Ujedinjenog Kraljevstva, stopa kriminala je puno manja, a računi su mi oko 33 posto jeftiniji (Index)
Tijekom noći snažno nevrijeme pogodilo je gotovo cijelu Istru, a najteža situacija zabilježena je kod Umaga – palo rekordnih 135 litara kiše po m2 (tportal)
Njemački mediji: Vučić “pokazuje svoje pravo lice” – Godinama je vješti izborni strateg Vučić na probleme odgovarao bijegom u prijevremene izbore. Ali sada bi njegova SNS „na *izborima morala strahovati od poraza“. Nasilje na ulicama je smišljeno (DW), Picula o stanju u Srbiji: “Nitko nema više iluzija o tome tko je Vučić, a pitanje je kako definirati odnos prema alternativi, onima koji bi eventualno sutra došli. No, ovakva Srbija ne može u EU” (N1)
Stanovnici sjeverne i sjeverozapadne Hrvatske nerijetko po svoje namirnice idu u Sloveniju, no isplati li se to još uvijek? Slovenci danas tvrde da su im posljednjih mjeseci košarice poskupjele, i to za 20 posto piše HRT (tportal)
Mjesec i pol od koncerta, Thompsonov menadžer: Vratit ćemo Hipodrom u puno bolje stanje nego što je bio… (HRT , Nacional)
BBC: Na Thompsonovu koncertu nije bilo 500.000 ljudi. Nastup je otkrio podjele u državi (tportal), iz Nedjeljom u 2 podsjetili na gostovanje fra Ive Markovića 2013. godine: Zabijanje mača u oltar doživio sam blasfemično.Kad uzmete njegove pjesme, tu ima i Krista i Boga. Na kraju ima svega, a najviše ima onog jednog nesocijaliziranog plemenskog mentaliteta. Ima puno mržnje na kraju. Koliko god se govorilo o ljubavi, ako fino analiziramo… Hrvatski se narod, katolički, mobilizira protiv nekoga. Dakle, to je jedna takva degradirana upotreba religioznosti u jednoj potrošnji jeftine glazbe…
Sam Altman: Umjetna inteligencija mogla bi biti prenapuhani balon – Jesmo li u fazi u kojoj su investitori u cjelini previše uzbuđeni zbog AI-ja? Moje mišljenje je da. Je li AI najvažnija stvar koja će se dogoditi u jako dugo vremena? Moje mišljenje je također da… (tportal)
Pogledajte kakav se monstruozni oblak bio nadvio nad Istrom: Puknulo je više od 5000 munja (Večernji)
Novozelanđanku u Zagrebu za samo kilometar i pol vožnje oderao taksist – naplatio joj je 1506 eura… kažu da joj je novac naknadno vraćen. Isti taksist nedavno Vukovarki naplatio 110 eura za 7 kilometara (Index)
Najskuplji košarkaš svijeta već godinama ljetuje u ovom našem mjestu: Luka Dončić proveo je skoro cijeli lipanj i srpanj u Puntu, gdje je trenirao u školskoj dvorani i družio se s mještanima. Tu je snimio i naslovnicu za svjetski magazin Man‘s Health (Jutarnji)
Analiza Telegrapha: Putin bi se mogao naći pod pritiskom, moguće su i sankcije – dok je summit na Aljasci bio sramotan prikaz prijateljstva prema krvavom tiraninu iz Kremlja, ovaj sastanak u Washingtonu može se smatrati tihom diplomatskom pobjedom za Ukrajinu (Index)
DHMZ izdao upozorenje za neke regije – moguće su obilna kiša i tuča. Potrajat će (tportal, Index)
Hrvatski tjednik o Daliji Orešković, Severini i Vlatki Pokos: ‘Uboge vještice’ i ‘Coprnice vulgaris‘ (Nacional), iz udruge Adela osuđuju naslovnicu i poručuju da takvi ispadi ponavljaju obrazac mizoginije iz devedesetih i šalju poruku ženama u Hrvatskoj da šute ili će biti javno izložene linču (Index)... radi se o otvoreno proustaškim novinama, papu Franju su svojevremeno proglasili antikristom… da stvar bude gora, radi se o najprodavanijem tjedniku (Danica)
Čovjek koji je izumio tange: Tijelo nije trebalo biti seksualizirano, već oslobođeno: to je bila ideja koja je stajala iza tangi. Taj sićušni komad tkanine izumio je Rudi Gernreich. Kao i sve u njegovom životu, bila je to politička poruka (DW)
Inženjer i youtuber Mark Rober dobiva reality show na Netflixu (Bug)
Republika Srpska bez predsjednika i premijera: Žalbeno vijeće Suda BiH odbacilo je žalbu Milorada Dodika na odluku SIP-a kojom mu je oduzet mandat. Premijer Višković podnio je ostavku, a imenovanje novog mandatara vlade sada je ustavno upitno (DW)
Snimka iz Zagreba. Ruše kuću na Maksimirskoj, cigle padaju po ulici kojom ide promet (Index)
Turudić o slučaju Derifaj: Provest ćemo izvanredni nadzor splitskog DORH-a (N1)
Rajska plaža Pupnatska Luka smještena je na južnoj strani otoka Korčule, nedaleko mjesta Pupnat: Gužvi nema, a more je čarobne tirkizne boje (tportal)
Poljoprivrednik u šoku: Ukrali mu pšenicu sa slamom sa 7,5 hektara, odnijeli i ogradu?! U Njemačkoj, da ne bi bilo… (Agroklub)
Zvono zvoni za Windows 10: Nadogradnja u listopadu 2025. bit će posljednja (tportal)
Macron u intervjuu koji će potresti Europu: Putin je predator, golemo čudovište na našim vratima (tportal), Zelenski nakon razgovora u Washingtonu: „Veliki korak prema miru, radimo na sigurnosnim jamstvima“ (Jutarnji)
Apple radi na AI robotu s rukom koji bi se koristio kao pomoć u kućanstvima (Index)
Ove sezone broj stršljena u Hrvatskoj znatno porastao, upozoravaju iz Zavoda za javno zdravstvo, lovci na stršljene samo u Bjelovaru imali tridesetak intervencija, a na čekanju je još najmanje 40 (N1)
Festivalom znanosti i umjetnosti NOVsky do popularizacije STEM područja (HRT)
Što čitati: Pet knjiga za kraj ljeta – stižu novi Pavičić, Jergović i Vidić, a to nije sve (tportal)
Ususret 23. Liburnia film festivalu: Kvaliteta filmova eksplodirala (Novosti)
Žestoki prosvjedi u Srbiji i sinoć, Vučić najavio uvođenje reda: Brže i snažnije ćemo goniti demonstrante (N1), Le Monde: Situacija podsjeća na Kijev 2013./2014. (Index), svjetski mediji ocjenjuju da je Vučić usvojio “strategiju straha”, tako što je izveo huligane i privatne zaštitatre na ulice suprotstavljajući ih prosvjednicima (Večernji)
Trump obećao da će ukinuti glasanje poštom, opciju koju u najvećoj mjeri koriste glasači demokrata (Index)
Vrijeme: Osjetno osvježenje, moguće i nevrijeme u narednim danima, stabilnije za vikend (N1)
Ovlašteni predstavnik vlasnika talijanskog broda s azbestom, koji se već danima nalazi u Splitu, za RTL Danas objasnio je da se trenutno obavljaju sve potrebne pripreme i procedure kako bi brod mogao sigurno isploviti (Index)
Poljaci se iz Njemačke vraćaju u Poljsku, po prvi put u 30 godina da ih se više vratilo nego doselilo: Privlači ih gospodarski rast, manja birokracija i niži porezi (DW)