Trump objavio rat narkokartelima u Latinskoj Americi: potpisao tajnu uredbu Pentagonu da pripremi vojne opcije — uključujući dronove, pomorsku i moguću raketnu intervenciju (Index)
Narodna skupština Republike Srspske raspisala je referendum za 25. listopad. Odbijena je i presuda Suda BiH Miloradu Dodiku, te zabranjeni prijevremeni izbori za predsjednika. Spas se traži i kod Trumpa (DW)
Ghislaine Maxwell, dugogodišnja partnerica seksualnog predatora i pedofila Jeffreyja Epsteina, tvrdi da nikada nije vidjela predsjednika Donalda Trumpa da se ponaša neprimjereno (Index)
Otkazana predstava u Benkovcu. Organizatorica: Branitelji su prosvjedovali (Index)
Mladić ušetao na benzinsku u Virovitici i na pult stavio golemog pitona, imao je 2,21 promila alkohola (Danica)
Trump poručio mađarskom premijeru Viktoru Orbánu da je jako ljutit zbog ukrajinskih udara na naftovod Družba (tportal)
Tjedan dana nakon što je Donald Trump prostro crveni tepih pred Vladimira Putina i dalje se ne vidi način na koji će se ispuniti cilj sastanka – zaustavljanje ruske agresije na Ukrajinu… na terenu, nakon dva odvojena „mirovna“ summita ništa novo. Rusija i dalje napada, Ukrajina uzvraća. Da neće popustiti pod pritiscima Kijev pokazuje i svojim zadnjim potezima (Faktograf)
Milorad Dodik obećaje da će se povući iz politike na 10 godina ako zastupnici podrže odluku da izbore za predsjednika raspiše entitetska izborna komisija (RIK), a ne SIP (Index)
Pavasović Visković: Skandiranje “Ajmo, ustaše” na Poljudu je sramotno (N1)
Milanović i Orban sastali su se na Braču, pričali su o aktualnim globalnim pitanjima (N1)
Nadogradnje Windowsa prave probleme: neki korisnici počeli su primjećivati probleme s velikim prijenosima datoteka na nekim SSD diskovima, čeka se rješenje za bug (Bug)
South Park nastavlja satirizirati Trumpa, na udaru se našli tehnološki moguli, pa i ChatGPT (tportal)
Ekskluziva Reutersa: Ovo su najnoviji Putinovi uvjeti za mir u Ukrajini: spominje se kompromis glede teritorijalnih ustupaka – i dalje žele cijeli Donbas, neutralnost Ukrajine bez zapadnih trupa i njezin neulazak u NATO (Jutarnji)
Brent Hinds, bivši pjevač i gitarist progresivnog metal benda Mastodon, poginuo u motociklističkoj nesreći (Ravno do dna), napustio je bend u ožujku ove godine (Pitchfork)
Otkrivena nova vrsta dinosaura koji duž leđa ima “jedro” (Index)
U Koprivnici počeo Renesansni festival, tema je alkemija. Pogledajte kako izgleda (Index)
Bundesliga: samo prosječna nogometna liga? “Odavno je izgubila svoj prestiž i privlačnost, a njezina navodna atraktivnost je ‘varljiva’ ” (DW)
Kiki Rahimovski: Neću više biti vreća za udaranje. Hus vrijeđa mene i mog oca (Nacional)
Raketa Flamingo: Kijev napreduje s vlastitim načinom odvraćanja Rusije – novom krstarećom raketom sposobnom pogoditi ciljeve diljem europskog dijela Rusije, pri čemu nosi golemu bojevu glavu tešku više od tone, ima domet od 3 tisuće km, piše politico.eu (Index)
Revizori, statističari i tonski tehničari bit će među prvima koje će moći zamijeniti umjetna inteligencija… s druge strane, električari, policajci i vozači hitne pomoći bitno će manje biti pogođeni (Index)
Trumpova administracija znat će unutar dva tjedna hoće li doći do mira u Ukrajini, izjavio je Trump jučer, upozorivši da će, ako do njega ne dođe, “krenuti drugim putem”… (N1)
Eurovizija se vraća u Beč, objavila je u srijedu austrijska državna televizija ORF… finale iduće godine 16. svibnja (HRT)
Willem Dafoe dobro raspoložen prošetao crvenim tepihom u Sarajevu, oduševio publiku (Index)
Picula: Srbija živi u uvjetima izvanrednog stanja. Pribojavam se 17. žrtve, ako ovi sukobi dodatno eskaliraju (N1)
South Park i u trećoj epizodi ponovno ismijava Donalda Trumpa: “Definitivno nemate mali penis” (Index)
FOTO: Nevjerojatni prizori koje je u Umagu snimila lovkinja na oluje (Index)
Topusko dobiva moderno lječilište, Sisak novi wellness i SPA centar (HRT)
Preminuo je Frank Caprio, najljubazniji sudac na svijetu (Index)
Za sve više ljudi u Njemačkoj odlazak u restoran je luksuz. Brojni restorani se zatvaraju zbog pada prometa. Njemački gastronomi su u prvih šest mjeseci ove godine nastavili sve dublje „tonuti“ u probleme (DW)
Počela izraelska operacija preuzimanja Gaze: Već držimo predgrađe grada (tportal)
Škot: Preselio sam se u Hrvatsku. Bolja je od jadnog Ujedinjenog Kraljevstva, stopa kriminala je puno manja, a računi su mi oko 33 posto jeftiniji (Index)
Tijekom noći snažno nevrijeme pogodilo je gotovo cijelu Istru, a najteža situacija zabilježena je kod Umaga – palo rekordnih 135 litara kiše po m2 (tportal)
Njemački mediji: Vučić “pokazuje svoje pravo lice” – Godinama je vješti izborni strateg Vučić na probleme odgovarao bijegom u prijevremene izbore. Ali sada bi njegova SNS „na *izborima morala strahovati od poraza“. Nasilje na ulicama je smišljeno (DW), Picula o stanju u Srbiji: “Nitko nema više iluzija o tome tko je Vučić, a pitanje je kako definirati odnos prema alternativi, onima koji bi eventualno sutra došli. No, ovakva Srbija ne može u EU” (N1)
Stanovnici sjeverne i sjeverozapadne Hrvatske nerijetko po svoje namirnice idu u Sloveniju, no isplati li se to još uvijek? Slovenci danas tvrde da su im posljednjih mjeseci košarice poskupjele, i to za 20 posto piše HRT (tportal)
Mjesec i pol od koncerta, Thompsonov menadžer: Vratit ćemo Hipodrom u puno bolje stanje nego što je bio… (HRT , Nacional)
BBC: Na Thompsonovu koncertu nije bilo 500.000 ljudi. Nastup je otkrio podjele u državi (tportal), iz Nedjeljom u 2 podsjetili na gostovanje fra Ive Markovića 2013. godine: Zabijanje mača u oltar doživio sam blasfemično.Kad uzmete njegove pjesme, tu ima i Krista i Boga. Na kraju ima svega, a najviše ima onog jednog nesocijaliziranog plemenskog mentaliteta. Ima puno mržnje na kraju. Koliko god se govorilo o ljubavi, ako fino analiziramo… Hrvatski se narod, katolički, mobilizira protiv nekoga. Dakle, to je jedna takva degradirana upotreba religioznosti u jednoj potrošnji jeftine glazbe…
Sam Altman: Umjetna inteligencija mogla bi biti prenapuhani balon – Jesmo li u fazi u kojoj su investitori u cjelini previše uzbuđeni zbog AI-ja? Moje mišljenje je da. Je li AI najvažnija stvar koja će se dogoditi u jako dugo vremena? Moje mišljenje je također da… (tportal)
Pogledajte kakav se monstruozni oblak bio nadvio nad Istrom: Puknulo je više od 5000 munja (Večernji)
Novozelanđanku u Zagrebu za samo kilometar i pol vožnje oderao taksist – naplatio joj je 1506 eura… kažu da joj je novac naknadno vraćen. Isti taksist nedavno Vukovarki naplatio 110 eura za 7 kilometara (Index)
Najskuplji košarkaš svijeta već godinama ljetuje u ovom našem mjestu: Luka Dončić proveo je skoro cijeli lipanj i srpanj u Puntu, gdje je trenirao u školskoj dvorani i družio se s mještanima. Tu je snimio i naslovnicu za svjetski magazin Man‘s Health (Jutarnji)
Analiza Telegrapha: Putin bi se mogao naći pod pritiskom, moguće su i sankcije – dok je summit na Aljasci bio sramotan prikaz prijateljstva prema krvavom tiraninu iz Kremlja, ovaj sastanak u Washingtonu može se smatrati tihom diplomatskom pobjedom za Ukrajinu (Index)
DHMZ izdao upozorenje za neke regije – moguće su obilna kiša i tuča. Potrajat će (tportal, Index)
Hrvatski tjednik o Daliji Orešković, Severini i Vlatki Pokos: ‘Uboge vještice’ i ‘Coprnice vulgaris‘ (Nacional), iz udruge Adela osuđuju naslovnicu i poručuju da takvi ispadi ponavljaju obrazac mizoginije iz devedesetih i šalju poruku ženama u Hrvatskoj da šute ili će biti javno izložene linču (Index)... radi se o otvoreno proustaškim novinama, papu Franju su svojevremeno proglasili antikristom… da stvar bude gora, radi se o najprodavanijem tjedniku (Danica)
Čovjek koji je izumio tange: Tijelo nije trebalo biti seksualizirano, već oslobođeno: to je bila ideja koja je stajala iza tangi. Taj sićušni komad tkanine izumio je Rudi Gernreich. Kao i sve u njegovom životu, bila je to politička poruka (DW)
Inženjer i youtuber Mark Rober dobiva reality show na Netflixu (Bug)
Republika Srpska bez predsjednika i premijera: Žalbeno vijeće Suda BiH odbacilo je žalbu Milorada Dodika na odluku SIP-a kojom mu je oduzet mandat. Premijer Višković podnio je ostavku, a imenovanje novog mandatara vlade sada je ustavno upitno (DW)
Snimka iz Zagreba. Ruše kuću na Maksimirskoj, cigle padaju po ulici kojom ide promet (Index)
Turudić o slučaju Derifaj: Provest ćemo izvanredni nadzor splitskog DORH-a (N1)
Rajska plaža Pupnatska Luka smještena je na južnoj strani otoka Korčule, nedaleko mjesta Pupnat: Gužvi nema, a more je čarobne tirkizne boje (tportal)
Poljoprivrednik u šoku: Ukrali mu pšenicu sa slamom sa 7,5 hektara, odnijeli i ogradu?! U Njemačkoj, da ne bi bilo… (Agroklub)
Zvono zvoni za Windows 10: Nadogradnja u listopadu 2025. bit će posljednja (tportal)
Macron u intervjuu koji će potresti Europu: Putin je predator, golemo čudovište na našim vratima (tportal), Zelenski nakon razgovora u Washingtonu: „Veliki korak prema miru, radimo na sigurnosnim jamstvima“ (Jutarnji)
Apple radi na AI robotu s rukom koji bi se koristio kao pomoć u kućanstvima (Index)
Ove sezone broj stršljena u Hrvatskoj znatno porastao, upozoravaju iz Zavoda za javno zdravstvo, lovci na stršljene samo u Bjelovaru imali tridesetak intervencija, a na čekanju je još najmanje 40 (N1)
Festivalom znanosti i umjetnosti NOVsky do popularizacije STEM područja (HRT)
Što čitati: Pet knjiga za kraj ljeta – stižu novi Pavičić, Jergović i Vidić, a to nije sve (tportal)
Ususret 23. Liburnia film festivalu: Kvaliteta filmova eksplodirala (Novosti)