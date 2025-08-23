Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Proglašena glad u Gazi. Netanyahu: To je laž (Index)
  • Nova opasnost – “clickjacking” napadom do podatke iz upravitelja lozinkama – metoda koja može ukrasti sve vaše podatke, uključujući lozinke i bankovne informacije, putem automatskog popunjavanja (Bug)
  • EU sprječava deforestaciju nametanjem novih obveza poduzetnicima (Lider)
  • Selo od 500 stanovnika u Baranji, Vardarac, dobilo je moderni stadion od 7,3 milijuna eura. Nisu svi oduševljeni… Mađarska je vlada u Hrvatsku unazad 15-ak godina uložila nekoliko desetaka milijuna eura. Lokalni hrvatski političari u tome vide skrivene namjere Viktora Orbána (Jutarnji)
  • Divlja odlagališta u Istri: Glomazni i građevinski otpad, čak i azbest (HRT)

Danas (09:00)

  • Trump objavio rat narkokartelima u Latinskoj Americi: potpisao tajnu uredbu Pentagonu da pripremi vojne opcije — uključujući dronove, pomorsku i moguću raketnu intervenciju (Index)
  • Narodna skupština Republike Srspske raspisala je referendum za 25. listopad. Odbijena je i presuda Suda BiH Miloradu Dodiku, te zabranjeni prijevremeni izbori za predsjednika. Spas se traži i kod Trumpa (DW)
  • Ghislaine Maxwell, dugogodišnja partnerica seksualnog predatora i pedofila Jeffreyja Epsteina, tvrdi da nikada nije vidjela predsjednika Donalda Trumpa da se ponaša neprimjereno (Index)
  • Otkazana predstava u Benkovcu. Organizatorica: Branitelji su prosvjedovali (Index)
  • Mladić ušetao na benzinsku u Virovitici i na pult stavio golemog pitona, imao je 2,21 promila alkohola (Danica)
  • Trump poručio mađarskom premijeru Viktoru Orbánu da je jako ljutit zbog ukrajinskih udara na naftovod Družba (tportal)
Jučer (23:00)

  • Tjedan dana nakon što je Donald Trump prostro crveni tepih pred Vladimira Putina i dalje se ne vidi način na koji će se ispuniti cilj sastanka – zaustavljanje ruske agresije na Ukrajinu… na terenu, nakon dva odvojena „mirovna“ summita ništa novo. Rusija i dalje napada, Ukrajina uzvraća. Da neće popustiti pod pritiscima Kijev pokazuje i svojim zadnjim potezima (Faktograf)
  • Milorad Dodik obećaje da će se povući iz politike na 10 godina ako zastupnici podrže odluku da izbore za predsjednika raspiše entitetska izborna komisija (RIK), a ne SIP (Index)
  • Pavasović Visković: Skandiranje “Ajmo, ustaše” na Poljudu je sramotno (N1)
  • Milanović i Orban sastali su se na Braču, pričali su o aktualnim globalnim pitanjima (N1)
  • Nadogradnje Windowsa prave probleme: neki korisnici počeli su primjećivati probleme s velikim prijenosima datoteka na nekim SSD diskovima, čeka se rješenje za bug (Bug)
  • South Park nastavlja satirizirati Trumpa, na udaru se našli tehnološki moguli, pa i ChatGPT (tportal)
Jučer (17:00)

  • Ekskluziva Reutersa: Ovo su najnoviji Putinovi uvjeti za mir u Ukrajini: spominje se kompromis glede teritorijalnih ustupaka – i dalje žele cijeli Donbas, neutralnost Ukrajine bez zapadnih trupa i njezin neulazak u NATO (Jutarnji)
  • Brent Hinds, bivši pjevač i gitarist progresivnog metal benda Mastodon, poginuo u motociklističkoj nesreći (Ravno do dna), napustio je bend u ožujku ove godine (Pitchfork)
  • Otkrivena nova vrsta dinosaura koji duž leđa ima “jedro” (Index)
  • U Koprivnici počeo Renesansni festival, tema je alkemija. Pogledajte kako izgleda (Index)
  • Bundesliga: samo prosječna nogometna liga? “Odavno je izgubila svoj prestiž i privlačnost, a njezina navodna atraktivnost je ‘varljiva’ ” (DW)
  • Kiki Rahimovski: Neću više biti vreća za udaranje. Hus vrijeđa mene i mog oca (Nacional)
Jučer (11:00)

  • Raketa Flamingo: Kijev napreduje s vlastitim načinom odvraćanja Rusije – novom krstarećom raketom sposobnom pogoditi ciljeve diljem europskog dijela Rusije, pri čemu nosi golemu bojevu glavu tešku više od tone, ima domet od 3 tisuće km, piše politico.eu (Index)
  • Revizori, statističari i tonski tehničari bit će među prvima koje će moći zamijeniti umjetna inteligencija… s druge strane, električari, policajci i vozači hitne pomoći bitno će manje biti pogođeni (Index)
  • Trumpova administracija znat će unutar dva tjedna hoće li doći do mira u Ukrajini, izjavio je Trump jučer, upozorivši da će, ako do njega ne dođe, “krenuti drugim putem”… (N1)
  • Eurovizija se vraća u Beč, objavila je u srijedu austrijska državna televizija ORF… finale iduće godine 16. svibnja (HRT)
  • Willem Dafoe dobro raspoložen prošetao crvenim tepihom u Sarajevu, oduševio publiku (Index)
Prekjučer (23:00)

  • Mnogi sumnjaju da će se uskoro dogoditi susret Zelenskog i Putina… (Jutarnji) Zelenski friško obrijan i nasmijan, Putin ‘okamenjen’: Evo kako je izgledao njihov jedini susret 2019. godine… (tportal)
  • Stižu povišice za 250.000 javnih i državnih službenika (Index)
  • Novi umjetnički direktor Dragan Despot: Evo zašto je Vukovar Film Festival nezaobilazna točka na kulturnoj karti (tportal)
  • Talijanski redatelj Paolo Sorrentino: “Filmovi danas nisu slobodni. Ljudi se plaše ideja i tema koje su dominantne u sadašnjem trenutku” (Journal)
  • Gradonačelnik Splita podijelio kontakt broj za komunikaciju s građanima, pišite mu na Whatsapp (Portal)
Prekjučer (17:00)

  • Picula: Srbija živi u uvjetima izvanrednog stanja. Pribojavam se 17. žrtve, ako ovi sukobi dodatno eskaliraju (N1)
  • South Park i u trećoj epizodi ponovno ismijava Donalda Trumpa: “Definitivno nemate mali penis” (Index)
  • FOTO: Nevjerojatni prizori koje je u Umagu snimila lovkinja na oluje (Index)
  • Topusko dobiva moderno lječilište, Sisak novi wellness i SPA centar (HRT)
  • Preminuo je Frank Caprio, najljubazniji sudac na svijetu (Index)
  • Za sve više ljudi u Njemačkoj odlazak u restoran je luksuz. Brojni restorani se zatvaraju zbog pada prometa. Njemački gastronomi su u prvih šest mjeseci ove godine nastavili sve dublje „tonuti“ u probleme (DW)
Prekjučer (11:00)

  • Počela izraelska operacija preuzimanja Gaze: Već držimo predgrađe grada (tportal)
  • Škot: Preselio sam se u Hrvatsku. Bolja je od jadnog Ujedinjenog Kraljevstva, stopa kriminala je puno manja, a računi su mi oko 33 posto jeftiniji (Index)
  • Tijekom noći snažno nevrijeme pogodilo je gotovo cijelu Istru, a najteža situacija zabilježena je kod Umaga – palo rekordnih 135 litara kiše po m2 (tportal)
  • Njemački mediji: Vučić “pokazuje svoje pravo lice” – Godinama je vješti izborni strateg Vučić na probleme odgovarao bijegom u prijevremene izbore. Ali sada bi njegova SNS „na *izborima morala strahovati od poraza“. Nasilje na ulicama je smišljeno (DW), Picula o stanju u Srbiji: “Nitko nema više iluzija o tome tko je Vučić, a pitanje je kako definirati odnos prema alternativi, onima koji bi eventualno sutra došli. No, ovakva Srbija ne može u EU” (N1)
  • Stanovnici sjeverne i sjeverozapadne Hrvatske nerijetko po svoje namirnice idu u Sloveniju, no isplati li se to još uvijek? Slovenci danas tvrde da su im posljednjih mjeseci košarice poskupjele, i to za 20 posto piše HRT (tportal)
  • Mjesec i pol od koncerta, Thompsonov menadžer: Vratit ćemo Hipodrom u puno bolje stanje nego što je bio… (HRT , Nacional)
Srijeda (23:00)

  • BBC: Na Thompsonovu koncertu nije bilo 500.000 ljudi. Nastup je otkrio podjele u državi (tportal), iz Nedjeljom u 2 podsjetili na gostovanje fra Ive Markovića 2013. godine: Zabijanje mača u oltar doživio sam blasfemično. Kad uzmete njegove pjesme, tu ima i Krista i Boga. Na kraju ima svega, a najviše ima onog jednog nesocijaliziranog plemenskog mentaliteta. Ima puno mržnje na kraju. Koliko god se govorilo o ljubavi, ako fino analiziramo… Hrvatski se narod, katolički, mobilizira protiv nekoga. Dakle, to je jedna takva degradirana upotreba religioznosti u jednoj potrošnji jeftine glazbe
  • Sam Altman: Umjetna inteligencija mogla bi biti prenapuhani balon – Jesmo li u fazi u kojoj su investitori u cjelini previše uzbuđeni zbog AI-ja? Moje mišljenje je da. Je li AI najvažnija stvar koja će se dogoditi u jako dugo vremena? Moje mišljenje je također da… (tportal)
  • Pogledajte kakav se monstruozni oblak bio nadvio nad Istrom: Puknulo je više od 5000 munja (Večernji)
  • Novozelanđanku u Zagrebu za samo kilometar i pol vožnje oderao taksist – naplatio joj je 1506 eura… kažu da joj je novac naknadno vraćen. Isti taksist nedavno Vukovarki naplatio 110 eura za 7 kilometara (Index)
  • Najskuplji košarkaš svijeta već godinama ljetuje u ovom našem mjestu: Luka Dončić proveo je skoro cijeli lipanj i srpanj u Puntu, gdje je trenirao u školskoj dvorani i družio se s mještanima. Tu je snimio i naslovnicu za svjetski magazin Man‘s Health (Jutarnji)
Srijeda (11:00)

  • Analiza Telegrapha: Putin bi se mogao naći pod pritiskom, moguće su i sankcije – dok je summit na Aljasci bio sramotan prikaz prijateljstva prema krvavom tiraninu iz Kremlja, ovaj sastanak u Washingtonu može se smatrati tihom diplomatskom pobjedom za Ukrajinu (Index)
  • DHMZ izdao upozorenje za neke regije – moguće su obilna kiša i tuča. Potrajat će (tportal, Index)
  • Hrvatski tjednik o Daliji Orešković, Severini i Vlatki Pokos: ‘Uboge vještice’ i ‘Coprnice vulgaris‘ (Nacional), iz udruge Adela osuđuju naslovnicu i poručuju da takvi ispadi ponavljaju obrazac mizoginije iz devedesetih i šalju poruku ženama u Hrvatskoj da šute ili će biti javno izložene linču (Index)... radi se o otvoreno proustaškim novinama, papu Franju su svojevremeno proglasili antikristom… da stvar bude gora, radi se o najprodavanijem tjedniku (Danica)
  • Čovjek koji je izumio tange: Tijelo nije trebalo biti seksualizirano, već oslobođeno: to je bila ideja koja je stajala iza tangi. Taj sićušni komad tkanine izumio je Rudi Gernreich. Kao i sve u njegovom životu, bila je to politička poruka (DW)
  • Inženjer i youtuber Mark Rober dobiva reality show na Netflixu (Bug)
Utorak (23:00)

  • Republika Srpska bez predsjednika i premijera: Žalbeno vijeće Suda BiH odbacilo je žalbu Milorada Dodika na odluku SIP-a kojom mu je oduzet mandat. Premijer Višković podnio je ostavku, a imenovanje novog mandatara vlade sada je ustavno upitno (DW)
  • Snimka iz Zagreba. Ruše kuću na Maksimirskoj, cigle padaju po ulici kojom ide promet (Index)
  • Turudić o slučaju Derifaj: Provest ćemo izvanredni nadzor splitskog DORH-a (N1)
  • Rajska plaža Pupnatska Luka smještena je na južnoj strani otoka Korčule, nedaleko mjesta Pupnat: Gužvi nema, a more je čarobne tirkizne boje (tportal)
  • Poljoprivrednik u šoku: Ukrali mu pšenicu sa slamom sa 7,5 hektara, odnijeli i ogradu?! U Njemačkoj, da ne bi bilo… (Agroklub)
  • Zvono zvoni za Windows 10: Nadogradnja u listopadu 2025. bit će posljednja (tportal)