Ukrajina dronovima cilja rafinerije, crpne stanice i vlakove s gorivom kako bi nanijela štetu ruskom vojnom stroju, ali i poremetila svakodnevni život u Rusiji.. Čini se da strategija daje rezultate – cijene benzina porasle za više od 50 posto (Index), Levčenko: posebno pogođen Krim, gdje vlada nestašica benzina AI-95 (Nacional)
Kapetan Marko Bekavac navodno je razmijenjen za turskog poduzetnika (bliskog Erdoganovoj obitelji) koji je bio uhićen u Zadru po Interpolovoj tjeralici, tražili ga Rusi zbog pronevjere 600 milijuna dolara(Index, Teleskop)
Uživajte još malo u pravom ljetu: S krajem mjeseca stižu nove vrućine (N1)
Unatoč upozorenjima iz Finske da bi Rusija u neko doba mogla napasti i Skandinaviju i Baltik, stanovnici Estonije ne žele živjeti u strahu. Ali se svejedno pripremaju za mogući napad (DW)
Koprivnica u doba renesanse: Atraktivni pokusi alkemičarke i na tisuće posjetitelja (HRT)
U Južnoj Americi usred kolovoza pao snijeg, dijelovi andskog područja potpuno bijeli (posebno Čile) (Powder)
Rusija pretvara okupirane dijelove Ukrajine u ogromnu vojnu bazu, koja može poslužiti kao odskočna daska za buduću agresiju, piše Kyiv Independent (Jutarnji)
Srbija je ovog ljeta ostala bez ATP turnira u Beogradu, koji je teniska asocijacija odlučila preseliti u Atenu… Đoković: Srbija je na rubu građanskog rata, ljudima je najmanje do sporta (Nacional)
Glumica s prekinutog festivala u Benkovcu: Vikali su da sam ku*vetina, policajci se grlili s njima (Index), ministrica kulture istaknula je da je bilo kakav oblik nasilja ili prijetnje neprihvatljiv, poslana inspekcija (Index)
Kardinal Matteo Zuppi čitao imena djece koju je IDF ubio u Gazi. Trebalo mu je sedam sati (N1)
Boksačice i atletičarke koje žele nastupiti na velikim natjecanjima moraju se podvrgnuti genetskom testu. Tako se želi ustanoviti njihov spol. Te najave kod nekih sportašica izazivaju kritike i iritacije (DW)
DHMZ: kraj ljeta u Hrvatskoj donosi promjenjivo vrijeme, ali i dalje vrlo tople dane – ponegdje čak i vruće. A rujan i jesen, barem prema dugoročnim prognozama, mogli bi biti topliji od uobičajenog prosjeka (tportal)
Proglašena glad u Gazi. Netanyahu: To je laž (Index)
Nova opasnost – “clickjacking” napadom do podatke iz upravitelja lozinkama – metoda koja može ukrasti sve vaše podatke, uključujući lozinke i bankovne informacije, putem automatskog popunjavanja (Bug)
EU sprječava deforestaciju nametanjem novih obveza poduzetnicima (Lider)
Selo od 500 stanovnika u Baranji, Vardarac, dobilo je moderni stadion od 7,3 milijuna eura. Nisu svi oduševljeni… Mađarska je vlada u Hrvatsku unazad 15-ak godina uložila nekoliko desetaka milijuna eura. Lokalni hrvatski političari u tome vide skrivene namjere Viktora Orbána (Jutarnji)
Divlja odlagališta u Istri: Glomazni i građevinski otpad, čak i azbest (HRT)
Trump objavio rat narkokartelima u Latinskoj Americi: potpisao tajnu uredbu Pentagonu da pripremi vojne opcije — uključujući dronove, pomorsku i moguću raketnu intervenciju (Index)
Narodna skupština Republike Srspske raspisala je referendum za 25. listopad. Odbijena je i presuda Suda BiH Miloradu Dodiku, te zabranjeni prijevremeni izbori za predsjednika. Spas se traži i kod Trumpa (DW)
Ghislaine Maxwell, dugogodišnja partnerica seksualnog predatora i pedofila Jeffreyja Epsteina, tvrdi da nikada nije vidjela predsjednika Donalda Trumpa da se ponaša neprimjereno (Index)
Otkazana predstava u Benkovcu. Organizatorica: Branitelji su prosvjedovali (Index)
Mladić ušetao na benzinsku u Virovitici i na pult stavio golemog pitona, imao je 2,21 promila alkohola (Danica)
Trump poručio mađarskom premijeru Viktoru Orbánu da je jako ljutit zbog ukrajinskih udara na naftovod Družba (tportal)
Tjedan dana nakon što je Donald Trump prostro crveni tepih pred Vladimira Putina i dalje se ne vidi način na koji će se ispuniti cilj sastanka – zaustavljanje ruske agresije na Ukrajinu… na terenu, nakon dva odvojena „mirovna“ summita ništa novo. Rusija i dalje napada, Ukrajina uzvraća. Da neće popustiti pod pritiscima Kijev pokazuje i svojim zadnjim potezima (Faktograf)
Milorad Dodik obećaje da će se povući iz politike na 10 godina ako zastupnici podrže odluku da izbore za predsjednika raspiše entitetska izborna komisija (RIK), a ne SIP (Index)
Pavasović Visković: Skandiranje “Ajmo, ustaše” na Poljudu je sramotno (N1)
Milanović i Orban sastali su se na Braču, pričali su o aktualnim globalnim pitanjima (N1)
Nadogradnje Windowsa prave probleme: neki korisnici počeli su primjećivati probleme s velikim prijenosima datoteka na nekim SSD diskovima, čeka se rješenje za bug (Bug)
South Park nastavlja satirizirati Trumpa, na udaru se našli tehnološki moguli, pa i ChatGPT (tportal)
Ekskluziva Reutersa: Ovo su najnoviji Putinovi uvjeti za mir u Ukrajini: spominje se kompromis glede teritorijalnih ustupaka – i dalje žele cijeli Donbas, neutralnost Ukrajine bez zapadnih trupa i njezin neulazak u NATO (Jutarnji)
Brent Hinds, bivši pjevač i gitarist progresivnog metal benda Mastodon, poginuo u motociklističkoj nesreći (Ravno do dna), napustio je bend u ožujku ove godine (Pitchfork)
Otkrivena nova vrsta dinosaura koji duž leđa ima “jedro” (Index)
U Koprivnici počeo Renesansni festival, tema je alkemija. Pogledajte kako izgleda (Index)
Bundesliga: samo prosječna nogometna liga? “Odavno je izgubila svoj prestiž i privlačnost, a njezina navodna atraktivnost je ‘varljiva’ ” (DW)
Kiki Rahimovski: Neću više biti vreća za udaranje. Hus vrijeđa mene i mog oca (Nacional)
Raketa Flamingo: Kijev napreduje s vlastitim načinom odvraćanja Rusije – novom krstarećom raketom sposobnom pogoditi ciljeve diljem europskog dijela Rusije, pri čemu nosi golemu bojevu glavu tešku više od tone, ima domet od 3 tisuće km, piše politico.eu (Index)
Revizori, statističari i tonski tehničari bit će među prvima koje će moći zamijeniti umjetna inteligencija… s druge strane, električari, policajci i vozači hitne pomoći bitno će manje biti pogođeni (Index)
Trumpova administracija znat će unutar dva tjedna hoće li doći do mira u Ukrajini, izjavio je Trump jučer, upozorivši da će, ako do njega ne dođe, “krenuti drugim putem”… (N1)
Eurovizija se vraća u Beč, objavila je u srijedu austrijska državna televizija ORF… finale iduće godine 16. svibnja (HRT)
Willem Dafoe dobro raspoložen prošetao crvenim tepihom u Sarajevu, oduševio publiku (Index)
Picula: Srbija živi u uvjetima izvanrednog stanja. Pribojavam se 17. žrtve, ako ovi sukobi dodatno eskaliraju (N1)
South Park i u trećoj epizodi ponovno ismijava Donalda Trumpa: “Definitivno nemate mali penis” (Index)
FOTO: Nevjerojatni prizori koje je u Umagu snimila lovkinja na oluje (Index)
Topusko dobiva moderno lječilište, Sisak novi wellness i SPA centar (HRT)
Preminuo je Frank Caprio, najljubazniji sudac na svijetu (Index)
Za sve više ljudi u Njemačkoj odlazak u restoran je luksuz. Brojni restorani se zatvaraju zbog pada prometa. Njemački gastronomi su u prvih šest mjeseci ove godine nastavili sve dublje „tonuti“ u probleme (DW)
Počela izraelska operacija preuzimanja Gaze: Već držimo predgrađe grada (tportal)
Škot: Preselio sam se u Hrvatsku. Bolja je od jadnog Ujedinjenog Kraljevstva, stopa kriminala je puno manja, a računi su mi oko 33 posto jeftiniji (Index)
Tijekom noći snažno nevrijeme pogodilo je gotovo cijelu Istru, a najteža situacija zabilježena je kod Umaga – palo rekordnih 135 litara kiše po m2 (tportal)
Njemački mediji: Vučić “pokazuje svoje pravo lice” – Godinama je vješti izborni strateg Vučić na probleme odgovarao bijegom u prijevremene izbore. Ali sada bi njegova SNS „na *izborima morala strahovati od poraza“. Nasilje na ulicama je smišljeno (DW), Picula o stanju u Srbiji: “Nitko nema više iluzija o tome tko je Vučić, a pitanje je kako definirati odnos prema alternativi, onima koji bi eventualno sutra došli. No, ovakva Srbija ne može u EU” (N1)
Stanovnici sjeverne i sjeverozapadne Hrvatske nerijetko po svoje namirnice idu u Sloveniju, no isplati li se to još uvijek? Slovenci danas tvrde da su im posljednjih mjeseci košarice poskupjele, i to za 20 posto piše HRT (tportal)
Mjesec i pol od koncerta, Thompsonov menadžer: Vratit ćemo Hipodrom u puno bolje stanje nego što je bio… (HRT , Nacional)
BBC: Na Thompsonovu koncertu nije bilo 500.000 ljudi. Nastup je otkrio podjele u državi (tportal), iz Nedjeljom u 2 podsjetili na gostovanje fra Ive Markovića 2013. godine: Zabijanje mača u oltar doživio sam blasfemično.Kad uzmete njegove pjesme, tu ima i Krista i Boga. Na kraju ima svega, a najviše ima onog jednog nesocijaliziranog plemenskog mentaliteta. Ima puno mržnje na kraju. Koliko god se govorilo o ljubavi, ako fino analiziramo… Hrvatski se narod, katolički, mobilizira protiv nekoga. Dakle, to je jedna takva degradirana upotreba religioznosti u jednoj potrošnji jeftine glazbe…
Sam Altman: Umjetna inteligencija mogla bi biti prenapuhani balon – Jesmo li u fazi u kojoj su investitori u cjelini previše uzbuđeni zbog AI-ja? Moje mišljenje je da. Je li AI najvažnija stvar koja će se dogoditi u jako dugo vremena? Moje mišljenje je također da… (tportal)
Pogledajte kakav se monstruozni oblak bio nadvio nad Istrom: Puknulo je više od 5000 munja (Večernji)
Novozelanđanku u Zagrebu za samo kilometar i pol vožnje oderao taksist – naplatio joj je 1506 eura… kažu da joj je novac naknadno vraćen. Isti taksist nedavno Vukovarki naplatio 110 eura za 7 kilometara (Index)
Najskuplji košarkaš svijeta već godinama ljetuje u ovom našem mjestu: Luka Dončić proveo je skoro cijeli lipanj i srpanj u Puntu, gdje je trenirao u školskoj dvorani i družio se s mještanima. Tu je snimio i naslovnicu za svjetski magazin Man‘s Health (Jutarnji)