Europa se ozbiljno naoružava i jača vojsku. “Nedostaje nam 300.000 vojnika” (Index)
Skoro 3000 studenata nije upalo u dom, sad svi traže stan: Visoka cijena (u Zagrebu ih je teško pronaći ispod 500 eura bez režija) nije im jedini problem… (tportal)
Prometni stručnjak: “Hajku protiv električnih romobila vode lobiji kojima ugrožavaju poslovanje” (N1)
Širi se snimka sukoba vozačice i ZET-ovca. Range Roverom blokirala tramvaj (Index)
Turski rat protiv švedskog stola: Ogromne količine hrane završavaju na smeću u hotelima u Turskoj. Sada su se savjetnici Erdogana pozabavili konceptom all-inclusive buffeta, odnosno švedskih stolova. Možda ih na kraju i zabrane (DW)
Maali – Maali: Na dobrom putu da naraste – Kalio se u domaćim sastavima Dementronomes, Luce, Mimika Orchestra i Živa voda. Predstavio se prvi put 2020. godine s pjesmom „The Fall“, a s početkom recentne 2025. započeo je s otkrivanjem singlova sa svog kantautorskog albuma prvijenca. On je Mate Picukarić i djeluje pod scenskim imenom Maali (Ravno do dna)
New York Times: Thompsonov pozdrav iz ere fašizma podsjetio na krvavu prošlost Hrvatske (N1)
Dolar oštro pao, vrijednost američke valute prema šest najvažnijih svjetskih, oslabio je prošloga tjedna 0,10 posto, na 97,73 boda. Pritom je tečaj eura ojačao 0,15 posto, na 1,1715 dolara (Index)
Hrvatska pošta obustavlja slanje komercijalnih pošiljki u SAD (Bug)
Rekordan uvoz žive stoke u Hrvatskoj zabilježen je protekle godine: uvezeno blizu milijun živih svinja, goveda, ovaca i nešto malo koza! To je 16 posto ili čak 135.000 grla više nego godinu prije (Danica)
Skriveni svijet zaštitara u noćnim klubovima: ‘Sjede za šankom i rade na crno za 100 do 150 eura‘ (tportal)
Ukrajina dronovima cilja rafinerije, crpne stanice i vlakove s gorivom kako bi nanijela štetu ruskom vojnom stroju, ali i poremetila svakodnevni život u Rusiji.. Čini se da strategija daje rezultate – cijene benzina porasle za više od 50 posto (Index), Levčenko: posebno pogođen Krim, gdje vlada nestašica benzina AI-95 (Nacional)
Kapetan Marko Bekavac navodno je razmijenjen za turskog poduzetnika (bliskog Erdoganovoj obitelji) koji je bio uhićen u Zadru po Interpolovoj tjeralici, tražili ga Rusi zbog pronevjere 600 milijuna dolara(Index, Teleskop)
Uživajte još malo u pravom ljetu: S krajem mjeseca stižu nove vrućine (N1)
Unatoč upozorenjima iz Finske da bi Rusija u neko doba mogla napasti i Skandinaviju i Baltik, stanovnici Estonije ne žele živjeti u strahu. Ali se svejedno pripremaju za mogući napad (DW)
Koprivnica u doba renesanse: Atraktivni pokusi alkemičarke i na tisuće posjetitelja (HRT)
U Južnoj Americi usred kolovoza pao snijeg, dijelovi andskog područja potpuno bijeli (posebno Čile) (Powder)
Rusija pretvara okupirane dijelove Ukrajine u ogromnu vojnu bazu, koja može poslužiti kao odskočna daska za buduću agresiju, piše Kyiv Independent (Jutarnji)
Srbija je ovog ljeta ostala bez ATP turnira u Beogradu, koji je teniska asocijacija odlučila preseliti u Atenu… Đoković: Srbija je na rubu građanskog rata, ljudima je najmanje do sporta (Nacional)
Glumica s prekinutog festivala u Benkovcu: Vikali su da sam ku*vetina, policajci se grlili s njima (Index), ministrica kulture istaknula je da je bilo kakav oblik nasilja ili prijetnje neprihvatljiv, poslana inspekcija (Index)
Kardinal Matteo Zuppi čitao imena djece koju je IDF ubio u Gazi. Trebalo mu je sedam sati (N1)
Boksačice i atletičarke koje žele nastupiti na velikim natjecanjima moraju se podvrgnuti genetskom testu. Tako se želi ustanoviti njihov spol. Te najave kod nekih sportašica izazivaju kritike i iritacije (DW)
DHMZ: kraj ljeta u Hrvatskoj donosi promjenjivo vrijeme, ali i dalje vrlo tople dane – ponegdje čak i vruće. A rujan i jesen, barem prema dugoročnim prognozama, mogli bi biti topliji od uobičajenog prosjeka (tportal)
Proglašena glad u Gazi. Netanyahu: To je laž (Index)
Nova opasnost – “clickjacking” napadom do podatke iz upravitelja lozinkama – metoda koja može ukrasti sve vaše podatke, uključujući lozinke i bankovne informacije, putem automatskog popunjavanja (Bug)
EU sprječava deforestaciju nametanjem novih obveza poduzetnicima (Lider)
Selo od 500 stanovnika u Baranji, Vardarac, dobilo je moderni stadion od 7,3 milijuna eura. Nisu svi oduševljeni… Mađarska je vlada u Hrvatsku unazad 15-ak godina uložila nekoliko desetaka milijuna eura. Lokalni hrvatski političari u tome vide skrivene namjere Viktora Orbána (Jutarnji)
Divlja odlagališta u Istri: Glomazni i građevinski otpad, čak i azbest (HRT)
Trump objavio rat narkokartelima u Latinskoj Americi: potpisao tajnu uredbu Pentagonu da pripremi vojne opcije — uključujući dronove, pomorsku i moguću raketnu intervenciju (Index)
Narodna skupština Republike Srspske raspisala je referendum za 25. listopad. Odbijena je i presuda Suda BiH Miloradu Dodiku, te zabranjeni prijevremeni izbori za predsjednika. Spas se traži i kod Trumpa (DW)
Ghislaine Maxwell, dugogodišnja partnerica seksualnog predatora i pedofila Jeffreyja Epsteina, tvrdi da nikada nije vidjela predsjednika Donalda Trumpa da se ponaša neprimjereno (Index)
Otkazana predstava u Benkovcu. Organizatorica: Branitelji su prosvjedovali (Index)
Mladić ušetao na benzinsku u Virovitici i na pult stavio golemog pitona, imao je 2,21 promila alkohola (Danica)
Trump poručio mađarskom premijeru Viktoru Orbánu da je jako ljutit zbog ukrajinskih udara na naftovod Družba (tportal)
Tjedan dana nakon što je Donald Trump prostro crveni tepih pred Vladimira Putina i dalje se ne vidi način na koji će se ispuniti cilj sastanka – zaustavljanje ruske agresije na Ukrajinu… na terenu, nakon dva odvojena „mirovna“ summita ništa novo. Rusija i dalje napada, Ukrajina uzvraća. Da neće popustiti pod pritiscima Kijev pokazuje i svojim zadnjim potezima (Faktograf)
Milorad Dodik obećaje da će se povući iz politike na 10 godina ako zastupnici podrže odluku da izbore za predsjednika raspiše entitetska izborna komisija (RIK), a ne SIP (Index)
Pavasović Visković: Skandiranje “Ajmo, ustaše” na Poljudu je sramotno (N1)
Milanović i Orban sastali su se na Braču, pričali su o aktualnim globalnim pitanjima (N1)
Nadogradnje Windowsa prave probleme: neki korisnici počeli su primjećivati probleme s velikim prijenosima datoteka na nekim SSD diskovima, čeka se rješenje za bug (Bug)
South Park nastavlja satirizirati Trumpa, na udaru se našli tehnološki moguli, pa i ChatGPT (tportal)
Ekskluziva Reutersa: Ovo su najnoviji Putinovi uvjeti za mir u Ukrajini: spominje se kompromis glede teritorijalnih ustupaka – i dalje žele cijeli Donbas, neutralnost Ukrajine bez zapadnih trupa i njezin neulazak u NATO (Jutarnji)
Brent Hinds, bivši pjevač i gitarist progresivnog metal benda Mastodon, poginuo u motociklističkoj nesreći (Ravno do dna), napustio je bend u ožujku ove godine (Pitchfork)
Otkrivena nova vrsta dinosaura koji duž leđa ima “jedro” (Index)
U Koprivnici počeo Renesansni festival, tema je alkemija. Pogledajte kako izgleda (Index)
Bundesliga: samo prosječna nogometna liga? “Odavno je izgubila svoj prestiž i privlačnost, a njezina navodna atraktivnost je ‘varljiva’ ” (DW)
Kiki Rahimovski: Neću više biti vreća za udaranje. Hus vrijeđa mene i mog oca (Nacional)
Raketa Flamingo: Kijev napreduje s vlastitim načinom odvraćanja Rusije – novom krstarećom raketom sposobnom pogoditi ciljeve diljem europskog dijela Rusije, pri čemu nosi golemu bojevu glavu tešku više od tone, ima domet od 3 tisuće km, piše politico.eu (Index)
Revizori, statističari i tonski tehničari bit će među prvima koje će moći zamijeniti umjetna inteligencija… s druge strane, električari, policajci i vozači hitne pomoći bitno će manje biti pogođeni (Index)
Trumpova administracija znat će unutar dva tjedna hoće li doći do mira u Ukrajini, izjavio je Trump jučer, upozorivši da će, ako do njega ne dođe, “krenuti drugim putem”… (N1)
Eurovizija se vraća u Beč, objavila je u srijedu austrijska državna televizija ORF… finale iduće godine 16. svibnja (HRT)
Willem Dafoe dobro raspoložen prošetao crvenim tepihom u Sarajevu, oduševio publiku (Index)
Picula: Srbija živi u uvjetima izvanrednog stanja. Pribojavam se 17. žrtve, ako ovi sukobi dodatno eskaliraju (N1)
South Park i u trećoj epizodi ponovno ismijava Donalda Trumpa: “Definitivno nemate mali penis” (Index)
FOTO: Nevjerojatni prizori koje je u Umagu snimila lovkinja na oluje (Index)
Topusko dobiva moderno lječilište, Sisak novi wellness i SPA centar (HRT)
Preminuo je Frank Caprio, najljubazniji sudac na svijetu (Index)
Za sve više ljudi u Njemačkoj odlazak u restoran je luksuz. Brojni restorani se zatvaraju zbog pada prometa. Njemački gastronomi su u prvih šest mjeseci ove godine nastavili sve dublje „tonuti“ u probleme (DW)