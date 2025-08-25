Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Naoružani vojnici patroliraju Washingtonom. Trump: Stižu i u druge gradove (Index)
  • Ljekarne će najesen početi naplaćivati usluge pripremanja dijela lijekova koji nisu u sustavu ugovaranja s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) za čak 100 posto u odnosu na sadašnje cijene (N1)
  • Merz: Više nitko ne bi trebao imati iluzija. Njemačka je u strukturnoj krizi (Index)
  • U nastavku ponedjeljka uglavnom će prevladavati sunčano. I utorak će uglavnom biti u znaku pretežno sunčanog i suhog vremena. Temperature će malo porasti, od sredine tjedna toplije s većim temperaturama (N1)
  • Beroš želi natrag na posao u bolnicu, u devet mjeseci primio 35.250 eura ne radeći (tportal)
  • SHNL: Varaždin pobijedio Rijeku na Rujevici 1:2 (Index), Hajduk pobijedio Osijek u derbiju kola i zadržao savršeni učinak 0:2 (Index), Dinamo uvjerljiv protiv Istre 3:0 (Index), Lokomotiva pobijedila Slaven i zauzela treće mjesto SHNL-a 1:2 (Index), Vukovar i Gorica odigrali 2:2 (Index)
  • Organizatori najavljuju nastavak festivala u Benkovcu zbog kojeg je u petak napadnuta novinarka Melita Vrsaljko, nasilni prosvjednici dobili zabranu približavanja (Faktograf)

Slične vijesti

Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Europa se ozbiljno naoružava i jača vojsku. “Nedostaje nam 300.000 vojnika” (Index)
  • Skoro 3000 studenata nije upalo u dom, sad svi traže stan: Visoka cijena (u Zagrebu ih je teško pronaći ispod 500 eura bez režija) nije im jedini problem… (tportal)
  • Prometni stručnjak: “Hajku protiv električnih romobila vode lobiji kojima ugrožavaju poslovanje” (N1)
  • Širi se snimka sukoba vozačice i ZET-ovca. Range Roverom blokirala tramvaj (Index)
  • Turski rat protiv švedskog stola: Ogromne količine hrane završavaju na smeću u hotelima u Turskoj. Sada su se savjetnici Erdogana pozabavili konceptom all-inclusive buffeta, odnosno švedskih stolova. Možda ih na kraju i zabrane (DW)
  • Maali  – Maali: Na dobrom putu da naraste – Kalio se u domaćim sastavima Dementronomes, Luce, Mimika Orchestra i Živa voda. Predstavio se prvi put 2020. godine s pjesmom „The Fall“, a s početkom recentne 2025. započeo je s otkrivanjem singlova sa svog kantautorskog albuma prvijenca. On je Mate Picukarić i djeluje pod scenskim imenom Maali (Ravno do dna)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • New York Times: Thompsonov pozdrav iz ere fašizma podsjetio na krvavu prošlost Hrvatske (N1)
  • Dolar oštro pao, vrijednost američke valute prema šest najvažnijih svjetskih, oslabio je prošloga tjedna 0,10 posto, na 97,73 boda. Pritom je tečaj eura ojačao 0,15 posto, na 1,1715 dolara (Index)
  • Hrvatska pošta obustavlja slanje komercijalnih pošiljki u SAD (Bug)
  • Rekordan uvoz žive stoke u Hrvatskoj zabilježen je protekle godine: uvezeno blizu milijun živih svinja, goveda, ovaca i nešto malo koza! To je 16 posto ili čak 135.000 grla više nego godinu prije (Danica)
  • Skriveni svijet zaštitara u noćnim klubovima: ‘Sjede za šankom i rade na crno za 100 do 150 eura‘ (tportal)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina dronovima cilja rafinerije, crpne stanice i vlakove s gorivom kako bi nanijela štetu ruskom vojnom stroju, ali i poremetila svakodnevni život u Rusiji.. Čini se da strategija daje rezultate  – cijene benzina porasle za više od 50 posto (Index), Levčenko: posebno pogođen Krim, gdje vlada nestašica benzina AI-95 (Nacional)
  • Kapetan Marko Bekavac navodno je razmijenjen za turskog poduzetnika (bliskog Erdoganovoj obitelji) koji je bio uhićen u Zadru po Interpolovoj tjeralici, tražili ga Rusi zbog pronevjere 600 milijuna dolara(Index, Teleskop)
  • Uživajte još malo u pravom ljetu: S krajem mjeseca stižu nove vrućine (N1)
  • Unatoč upozorenjima iz Finske da bi Rusija u neko doba mogla napasti i Skandinaviju i Baltik, stanovnici Estonije ne žele živjeti u strahu. Ali se svejedno pripremaju za mogući napad (DW)
  • Koprivnica u doba renesanse: Atraktivni pokusi alkemičarke i na tisuće posjetitelja (HRT)
  • U Južnoj Americi usred kolovoza pao snijeg, dijelovi andskog područja potpuno bijeli (posebno Čile) (Powder)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Rusija pretvara okupirane dijelove Ukrajine u ogromnu vojnu bazu, koja može poslužiti kao odskočna daska za buduću agresiju, piše Kyiv Independent (Jutarnji)
  • Srbija je ovog ljeta ostala bez ATP turnira u Beogradu, koji je teniska asocijacija odlučila preseliti u Atenu… Đoković: Srbija je na rubu građanskog rata, ljudima je najmanje do sporta (Nacional)
  • Glumica s prekinutog festivala u Benkovcu: Vikali su da sam ku*vetina, policajci se grlili s njima (Index), ministrica kulture istaknula je da je bilo kakav oblik nasilja ili prijetnje neprihvatljiv, poslana inspekcija (Index)
  • Kardinal Matteo Zuppi čitao imena djece koju je IDF ubio u Gazi. Trebalo mu je sedam sati (N1)
  • Boksačice i atletičarke koje žele nastupiti na velikim natjecanjima moraju se podvrgnuti genetskom testu. Tako se želi ustanoviti njihov spol. Te najave kod nekih sportašica izazivaju kritike i iritacije (DW)
  • DHMZ: kraj ljeta u Hrvatskoj donosi promjenjivo vrijeme, ali i dalje vrlo tople dane – ponegdje čak i vruće. A rujan i jesen, barem prema dugoročnim prognozama, mogli bi biti topliji od uobičajenog prosjeka (tportal)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Proglašena glad u Gazi. Netanyahu: To je laž (Index)
  • Nova opasnost – “clickjacking” napadom do podatke iz upravitelja lozinkama – metoda koja može ukrasti sve vaše podatke, uključujući lozinke i bankovne informacije, putem automatskog popunjavanja (Bug)
  • EU sprječava deforestaciju nametanjem novih obveza poduzetnicima (Lider)
  • Selo od 500 stanovnika u Baranji, Vardarac, dobilo je moderni stadion od 7,3 milijuna eura. Nisu svi oduševljeni… Mađarska je vlada u Hrvatsku unazad 15-ak godina uložila nekoliko desetaka milijuna eura. Lokalni hrvatski političari u tome vide skrivene namjere Viktora Orbána (Jutarnji)
  • Divlja odlagališta u Istri: Glomazni i građevinski otpad, čak i azbest (HRT)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Trump objavio rat narkokartelima u Latinskoj Americi: potpisao tajnu uredbu Pentagonu da pripremi vojne opcije — uključujući dronove, pomorsku i moguću raketnu intervenciju (Index)
  • Narodna skupština Republike Srspske raspisala je referendum za 25. listopad. Odbijena je i presuda Suda BiH Miloradu Dodiku, te zabranjeni prijevremeni izbori za predsjednika. Spas se traži i kod Trumpa (DW)
  • Ghislaine Maxwell, dugogodišnja partnerica seksualnog predatora i pedofila Jeffreyja Epsteina, tvrdi da nikada nije vidjela predsjednika Donalda Trumpa da se ponaša neprimjereno (Index)
  • Otkazana predstava u Benkovcu. Organizatorica: Branitelji su prosvjedovali (Index)
  • Mladić ušetao na benzinsku u Virovitici i na pult stavio golemog pitona, imao je 2,21 promila alkohola (Danica)
  • Trump poručio mađarskom premijeru Viktoru Orbánu da je jako ljutit zbog ukrajinskih udara na naftovod Družba (tportal)
Petak (23:00)

Brze i kratke

  • Tjedan dana nakon što je Donald Trump prostro crveni tepih pred Vladimira Putina i dalje se ne vidi način na koji će se ispuniti cilj sastanka – zaustavljanje ruske agresije na Ukrajinu… na terenu, nakon dva odvojena „mirovna“ summita ništa novo. Rusija i dalje napada, Ukrajina uzvraća. Da neće popustiti pod pritiscima Kijev pokazuje i svojim zadnjim potezima (Faktograf)
  • Milorad Dodik obećaje da će se povući iz politike na 10 godina ako zastupnici podrže odluku da izbore za predsjednika raspiše entitetska izborna komisija (RIK), a ne SIP (Index)
  • Pavasović Visković: Skandiranje “Ajmo, ustaše” na Poljudu je sramotno (N1)
  • Milanović i Orban sastali su se na Braču, pričali su o aktualnim globalnim pitanjima (N1)
  • Nadogradnje Windowsa prave probleme: neki korisnici počeli su primjećivati probleme s velikim prijenosima datoteka na nekim SSD diskovima, čeka se rješenje za bug (Bug)
  • South Park nastavlja satirizirati Trumpa, na udaru se našli tehnološki moguli, pa i ChatGPT (tportal)
Petak (17:00)

Brze i kratke

  • Ekskluziva Reutersa: Ovo su najnoviji Putinovi uvjeti za mir u Ukrajini: spominje se kompromis glede teritorijalnih ustupaka – i dalje žele cijeli Donbas, neutralnost Ukrajine bez zapadnih trupa i njezin neulazak u NATO (Jutarnji)
  • Brent Hinds, bivši pjevač i gitarist progresivnog metal benda Mastodon, poginuo u motociklističkoj nesreći (Ravno do dna), napustio je bend u ožujku ove godine (Pitchfork)
  • Otkrivena nova vrsta dinosaura koji duž leđa ima “jedro” (Index)
  • U Koprivnici počeo Renesansni festival, tema je alkemija. Pogledajte kako izgleda (Index)
  • Bundesliga: samo prosječna nogometna liga? “Odavno je izgubila svoj prestiž i privlačnost, a njezina navodna atraktivnost je ‘varljiva’ ” (DW)
  • Kiki Rahimovski: Neću više biti vreća za udaranje. Hus vrijeđa mene i mog oca (Nacional)
Petak (11:00)

Brze i kratke

  • Raketa Flamingo: Kijev napreduje s vlastitim načinom odvraćanja Rusije – novom krstarećom raketom sposobnom pogoditi ciljeve diljem europskog dijela Rusije, pri čemu nosi golemu bojevu glavu tešku više od tone, ima domet od 3 tisuće km, piše politico.eu (Index)
  • Revizori, statističari i tonski tehničari bit će među prvima koje će moći zamijeniti umjetna inteligencija… s druge strane, električari, policajci i vozači hitne pomoći bitno će manje biti pogođeni (Index)
  • Trumpova administracija znat će unutar dva tjedna hoće li doći do mira u Ukrajini, izjavio je Trump jučer, upozorivši da će, ako do njega ne dođe, “krenuti drugim putem”… (N1)
  • Eurovizija se vraća u Beč, objavila je u srijedu austrijska državna televizija ORF… finale iduće godine 16. svibnja (HRT)
  • Willem Dafoe dobro raspoložen prošetao crvenim tepihom u Sarajevu, oduševio publiku (Index)
Četvrtak (23:00)

Brze i kratke

  • Mnogi sumnjaju da će se uskoro dogoditi susret Zelenskog i Putina… (Jutarnji) Zelenski friško obrijan i nasmijan, Putin ‘okamenjen’: Evo kako je izgledao njihov jedini susret 2019. godine… (tportal)
  • Stižu povišice za 250.000 javnih i državnih službenika (Index)
  • Novi umjetnički direktor Dragan Despot: Evo zašto je Vukovar Film Festival nezaobilazna točka na kulturnoj karti (tportal)
  • Talijanski redatelj Paolo Sorrentino: “Filmovi danas nisu slobodni. Ljudi se plaše ideja i tema koje su dominantne u sadašnjem trenutku” (Journal)
  • Gradonačelnik Splita podijelio kontakt broj za komunikaciju s građanima, pišite mu na Whatsapp (Portal)