Nižu se osude zemalja na izraelski napad na bolnicu Nasser u Gazi u kojemu su ubijeni novinari, zdravstveni djelatnici i civili, a američki predsjednik Donald Trump poručio je da “nije sretan zbog toga” te da je potrebno “prekinuti noćnu moru” (HRT)
Šokantna vještačenja: 54 tone vode u Thompsonovu bazenu na krovištu su opasnost za susjedne zgrade… (Nacional)
Ljubo Jurčić: Uništili smo hrvatski turizam – imamo europske cijene, a nemamo europske plaće, domaća ponuda ne može utjecati na domaće cijene… (N1)
Vlajternativa Festival i Udruga Vlajter-ego oglasili se povodom otkazivanja festivala ‘Nosi se’ u Benkovcu: Nismo organizator festivala, samo tehnička podrška. Naš festival Vlajternativa u svojih 14 izdanja nije imala nikakav incident, bila je i ostala simbol okupljanja raznih društvenih skupina, u međusobnom miru, suradnji, poštovanju i druženju. Bilo kakav tip polarizacije bez dijaloga je poguban za ljudske zajednice, naročito male, poput naše benkovačke… (Ravno do dna)
Branitelju iz Benkovca smeta i pobjednik Pulskog filmskog festivala: “Oni hrvatske branitelje žele prikazati kao ratne zločince”, a kćer mu pjeva Cecine pjesme (Nova TV, tportal)
Slatka i topla priča: Ježica Bocka pronašla dom u preloškoj ambulanti za male životinje (HRT)
U Guardianu je izašao članak o generalu Zalužnom. Objavljene su mnoge zanimljive informacije, poput toga da ga je pokušao kontaktirati američki potpredsjednik Vance… spominje se kao mogući nasljednik Zelenskog (Index)
U Benkovcu se sinoć okupilo više od dvjesto prosvjednika koji su se prije prosvjeda “zagrijavali” u obližnjem ugostiteljskom objektu uz Thompsonove pjesme, piše Zadarski.hr. Plot twist – prosvjedovali su protiv festivala koji je u međuvremenu otkazan (Index)
Trump će preimenovati Pentagon u “agresivniji naziv”? Nagovijestio kako će ovih dana vjerojatno promijeniti naziv Ministarstva obrane u – Ministarstvo rata (N1)
Dodik, koji odbija napustiti ured u Banjoj Luci, zaprijetio je da neće dopustiti provedbu izbora na kojima bi se birao njegov nasljednik i poziva sve stranke da na njima ne sudjeluju, analitičari vjeruju da će i u slučaju nekog drugog na vlasti on i dalje držati sve konce u rukama (tportal)
Prvi vikend Špancirfesta – 600 programa i tisuće šetača u Varaždinu (HRT)
Ukrajinci raznijeli ključno Putinovo postrojenje za izvoz plina (Index)
Od Trumpova povratka na vlast tvrtke za preseljenje od Londona do Lisabona i od Madrida do Milana kažu da bilježe porast upita Amerikanaca. Iako je i europska ekstremna desnica sve snažnija, mnogi Amerikanci žele pobjeći od sve polariziranije klime u SAD-u i od administracije čije su mete vrlo širokog spektra – imigranti, politike raznolikosti i politički protivnici (The Guardian, Index)
Hrvatska i sedam država potpisuju memorandum o spajanju burzi – žele omogućiti snažnije, učinkovitije i konkurentnije tržište kapitala u svim državama srednje i jugoistočne Europe (HRT)
Maja Sever: Većini je san slobodna Hrvatska u kojoj će glumica Aras i novinarka Melita moći pisati, glumiti... (N1)
Iznajmljivači prelaze na dugoročni najam, ostaju oni s kvalitetnom ponudom (HRT)
Posao nadzora nad radovima na izgradnji Nacionalne dječje bolnice u zagrebačkom Blatu dobile su tvrtke PDM Savjetovanje i Institut IGH. Time je napravljen još jedan važan korak prema gradnji nasušno potrebnog objekta (tportal)
Britanski premijer Keir Starmer boravio je na zapadnoj obali Istre, gdje je s obitelji stigao na ručak (tportal)
Ruske vlasti nedavno su dodatno pojačale kontrolu interneta ograničavanjem pristupa WhatsAppu i Telegramu, dvjema najpopularnijim aplikacijama za komunikaciju u zemlji. Kremlj poručuje da će one uskoro biti potpuno zabranjene (tportal)
Zelenski: Sada imamo svoje oružje za udare duboko u Rusiju – bez odobrenja SAD-a (tportal)
Cijena bitcoina brzo pala usred velike rasprodaje i niske likvidnosti (Lider)
Zapadnu Europu, Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku idućih nekoliko dana očekuje nestabilno vrijeme jer se kontinentu približavaju ostaci uragana Erin. Moguće su oluje i valovi do 12 metaraa (Index)
Google je službeno priznao da odustaje od tableta (Bug)
Koliko vas nervira Instagram feed Due Lipe od 1 do milijun? Kod nje je stalno ljeto, odmor, zabava, gomila prijatelja… “Ljudi se šale da sam ja stalno na odmoru. Nije to točno, ja samo sve što radim, radim na način da od toga napravim odmor”, rekla je nedavno na zafrkancije na račun njenog lifestylea… “Putujem, ali zbog turneje. Pa onda kad sam već na turneji, isprobam stvari koje mi se učine zanimljive – restorani, kafići, hrana, piće…” (Index)
Naoružani vojnici patroliraju Washingtonom. Trump: Stižu i u druge gradove (Index)
Ljekarne će najesen početi naplaćivati usluge pripremanja dijela lijekova koji nisu u sustavu ugovaranja s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) za čak 100 posto u odnosu na sadašnje cijene (N1)
Merz: Više nitko ne bi trebao imati iluzija. Njemačka je u strukturnoj krizi (Index)
U nastavku ponedjeljka uglavnom će prevladavati sunčano. I utorak će uglavnom biti u znaku pretežno sunčanog i suhog vremena. Temperature će malo porasti, od sredine tjedna toplije s većim temperaturama (N1)
Beroš želi natrag na posao u bolnicu, u devet mjeseci primio 35.250 eura ne radeći (tportal)
SHNL: Varaždin pobijedio Rijeku na Rujevici 1:2 (Index), Hajduk pobijedio Osijek u derbiju kola i zadržao savršeni učinak 0:2 (Index), Dinamo uvjerljiv protiv Istre 3:0 (Index), Lokomotiva pobijedila Slaven i zauzela treće mjesto SHNL-a 1:2 (Index), Vukovar i Gorica odigrali 2:2 (Index)
Organizatori najavljuju nastavak festivala u Benkovcu zbog kojeg je u petak napadnuta novinarka Melita Vrsaljko, nasilni prosvjednici dobili zabranu približavanja (Faktograf)
Europa se ozbiljno naoružava i jača vojsku. “Nedostaje nam 300.000 vojnika” (Index)
Skoro 3000 studenata nije upalo u dom, sad svi traže stan: Visoka cijena (u Zagrebu ih je teško pronaći ispod 500 eura bez režija) nije im jedini problem… (tportal)
Prometni stručnjak: “Hajku protiv električnih romobila vode lobiji kojima ugrožavaju poslovanje” (N1)
Širi se snimka sukoba vozačice i ZET-ovca. Range Roverom blokirala tramvaj (Index)
Turski rat protiv švedskog stola: Ogromne količine hrane završavaju na smeću u hotelima u Turskoj. Sada su se savjetnici Erdogana pozabavili konceptom all-inclusive buffeta, odnosno švedskih stolova. Možda ih na kraju i zabrane (DW)
Maali – Maali: Na dobrom putu da naraste – Kalio se u domaćim sastavima Dementronomes, Luce, Mimika Orchestra i Živa voda. Predstavio se prvi put 2020. godine s pjesmom „The Fall“, a s početkom recentne 2025. započeo je s otkrivanjem singlova sa svog kantautorskog albuma prvijenca. On je Mate Picukarić i djeluje pod scenskim imenom Maali (Ravno do dna)
New York Times: Thompsonov pozdrav iz ere fašizma podsjetio na krvavu prošlost Hrvatske (N1)
Dolar oštro pao, vrijednost američke valute prema šest najvažnijih svjetskih, oslabio je prošloga tjedna 0,10 posto, na 97,73 boda. Pritom je tečaj eura ojačao 0,15 posto, na 1,1715 dolara (Index)
Hrvatska pošta obustavlja slanje komercijalnih pošiljki u SAD (Bug)
Rekordan uvoz žive stoke u Hrvatskoj zabilježen je protekle godine: uvezeno blizu milijun živih svinja, goveda, ovaca i nešto malo koza! To je 16 posto ili čak 135.000 grla više nego godinu prije (Danica)
Skriveni svijet zaštitara u noćnim klubovima: ‘Sjede za šankom i rade na crno za 100 do 150 eura‘ (tportal)
Ukrajina dronovima cilja rafinerije, crpne stanice i vlakove s gorivom kako bi nanijela štetu ruskom vojnom stroju, ali i poremetila svakodnevni život u Rusiji.. Čini se da strategija daje rezultate – cijene benzina porasle za više od 50 posto (Index), Levčenko: posebno pogođen Krim, gdje vlada nestašica benzina AI-95 (Nacional)
Kapetan Marko Bekavac navodno je razmijenjen za turskog poduzetnika (bliskog Erdoganovoj obitelji) koji je bio uhićen u Zadru po Interpolovoj tjeralici, tražili ga Rusi zbog pronevjere 600 milijuna dolara(Index, Teleskop)
Uživajte još malo u pravom ljetu: S krajem mjeseca stižu nove vrućine (N1)
Unatoč upozorenjima iz Finske da bi Rusija u neko doba mogla napasti i Skandinaviju i Baltik, stanovnici Estonije ne žele živjeti u strahu. Ali se svejedno pripremaju za mogući napad (DW)
Koprivnica u doba renesanse: Atraktivni pokusi alkemičarke i na tisuće posjetitelja (HRT)
U Južnoj Americi usred kolovoza pao snijeg, dijelovi andskog područja potpuno bijeli (posebno Čile) (Powder)
Rusija pretvara okupirane dijelove Ukrajine u ogromnu vojnu bazu, koja može poslužiti kao odskočna daska za buduću agresiju, piše Kyiv Independent (Jutarnji)
Srbija je ovog ljeta ostala bez ATP turnira u Beogradu, koji je teniska asocijacija odlučila preseliti u Atenu… Đoković: Srbija je na rubu građanskog rata, ljudima je najmanje do sporta (Nacional)
Glumica s prekinutog festivala u Benkovcu: Vikali su da sam ku*vetina, policajci se grlili s njima (Index), ministrica kulture istaknula je da je bilo kakav oblik nasilja ili prijetnje neprihvatljiv, poslana inspekcija (Index)
Kardinal Matteo Zuppi čitao imena djece koju je IDF ubio u Gazi. Trebalo mu je sedam sati (N1)
Boksačice i atletičarke koje žele nastupiti na velikim natjecanjima moraju se podvrgnuti genetskom testu. Tako se želi ustanoviti njihov spol. Te najave kod nekih sportašica izazivaju kritike i iritacije (DW)
DHMZ: kraj ljeta u Hrvatskoj donosi promjenjivo vrijeme, ali i dalje vrlo tople dane – ponegdje čak i vruće. A rujan i jesen, barem prema dugoročnim prognozama, mogli bi biti topliji od uobičajenog prosjeka (tportal)
Proglašena glad u Gazi. Netanyahu: To je laž (Index)
Nova opasnost – “clickjacking” napadom do podatke iz upravitelja lozinkama – metoda koja može ukrasti sve vaše podatke, uključujući lozinke i bankovne informacije, putem automatskog popunjavanja (Bug)
EU sprječava deforestaciju nametanjem novih obveza poduzetnicima (Lider)
Selo od 500 stanovnika u Baranji, Vardarac, dobilo je moderni stadion od 7,3 milijuna eura. Nisu svi oduševljeni… Mađarska je vlada u Hrvatsku unazad 15-ak godina uložila nekoliko desetaka milijuna eura. Lokalni hrvatski političari u tome vide skrivene namjere Viktora Orbána (Jutarnji)
Divlja odlagališta u Istri: Glomazni i građevinski otpad, čak i azbest (HRT)
Trump objavio rat narkokartelima u Latinskoj Americi: potpisao tajnu uredbu Pentagonu da pripremi vojne opcije — uključujući dronove, pomorsku i moguću raketnu intervenciju (Index)
Narodna skupština Republike Srspske raspisala je referendum za 25. listopad. Odbijena je i presuda Suda BiH Miloradu Dodiku, te zabranjeni prijevremeni izbori za predsjednika. Spas se traži i kod Trumpa (DW)
Ghislaine Maxwell, dugogodišnja partnerica seksualnog predatora i pedofila Jeffreyja Epsteina, tvrdi da nikada nije vidjela predsjednika Donalda Trumpa da se ponaša neprimjereno (Index)
Otkazana predstava u Benkovcu. Organizatorica: Branitelji su prosvjedovali (Index)
Mladić ušetao na benzinsku u Virovitici i na pult stavio golemog pitona, imao je 2,21 promila alkohola (Danica)
Trump poručio mađarskom premijeru Viktoru Orbánu da je jako ljutit zbog ukrajinskih udara na naftovod Družba (tportal)