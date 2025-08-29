Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Izrael u napadu na Jemen navodno ubio cijeli politički i vojni vrh Hutista (Index)
  • U Zagrebu osvanuo novi sramotni natpis protiv Miljenka Jergovića, ovaj put se spominje i Dalija Orešković (Jutarnji)
  • Grad Zagreb raspisao je četiri javna natječaja za zapošljavanje na radno mjesto pročelnika gradskih ureda, plaća 4 tisuće eura bruto, ranije raspisivani, naknadno poništavani… (Jutarnji)
  • ChatGPT nudio recepte za bombe i savjete za hakiranje (N1)
  • Poduzetnica Dajana (30), državljanka BiH koja ima beauty salon u Zagrebu i nedavno se sukobila s vozačem tramvaja, bit će protjerana iz Hrvatske, predstavlja opasnost za javni poredak (Jutarnji)
  • Očajna Rijeka izgubila 5:0 od PAOK-a. Hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu (Index), Damir Mišković uoči utakmice prodao Rijeku, Kako pišu Sportske novosti, čeka se još samo službena objava, a to će se dogoditi sljedećih dana (tportal)

Slične vijesti

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Koliko je ruskih vojnika poginulo u Ukrajini? Rusija samo jednom objavila navodne podatke, još prije tri godine… neovisne procjene variraju od 185 tisuća do oko 300 tisuća poginulih (Index)
  • Plenković: Vlada će iznova razmotriti stav o ‘chat controlu’ (Nacional)
  • Vojni analitičar: Djevojka pilota koji je slao informacije je imala izravnu vezu s uredom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ali i s uredom kosovskog premijera… postoje indicije da je surađivala i s drugom stranom. Nema opasnosti za hrvatsku nacionalnu sigurnost, pilot nije ni mogao raspolagati takvim informacijama (Index)
  • Pred nama je vremenski vrlo nestabilan vikend – već danas i u subotu očekuju se česti i lokalno obilni pljuskovi s grmljavinom, a ponegdje i jače nevrijeme praćeno tučom, pijavicama na moru i bujičnim poplavama (tportal)
  • Životinja koja je uzrokovala najviše smrtnih slučajeva u Australiji između 2001. i 2021. godine zapravo je – konj (Index)
  • ChatGPT mu pomogao da pronađe njegov ukradeni auto: Vlasniku iz Kalifornije ukraden je Lamborghini Huracan EVO prije dvije godine. Kada je mislio da je sve izgubljeno, iskoristio je ChatGPT i Google alate kako bi ga locirao stotinama kilometara dalje (Autonet)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Uhićeni špijuni: pilot odavao podatke o kretanju i položajima KFOR-ovih snaga (mirovne snage pod vodstvom NATO saveza) na Kosovu, a djevojka ih prosljeđivala dalje koristeći kriptirane aplikacije… objavljene i neke poruke (Index)
  • Krajem tjedna, počevši već od večeras, u Hrvatsku dolazi nova promjena vremena – mjestimice će biti obilnije kiše i izraženih pljuskova s grmljavinom, treba biti pripravan i na grmljavinsko nevrijeme ponegdje praćeno tučom, olujnim vjetrom, na Jadranu moguće i pijavicama (tportal)
  • Jeste li znali? Šibenik je prvi grad na svijetu s javnom rasvjetom na izmjeničnu struju – samo dva dana nakon Niagare: Prije točno 130 godina, električna energija s Krkinih slapova osvijetlila je grad (HRT)
  • Leon Lučev: Kao branitelj dajem podršku FALIŠ-u. Napad na festival je napad na grad (Index)
  • Stotine zaposlenika UN-a traže da se rat u Gazi proglasi genocidom (N1)
  • BBC je pripremio novu ‘Šetnju s dinosaurima’: Povodom 25 godina od prvog emitiranja kultne emisije iz 1999, dolazi novo, još jedno iznimno izdanje u šest epizoda (Ravno do dna)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Ekonomski analitičar Vidaković: Moram reći da smo mi traderi oduševljeni pričom da će Francuska od MMF-a tražiti pomoć, što je prvi put da to traži zemlja članica G7. Rezultat je to sve očitije političke nestabilnosti u Europi… Trump je von der Leyen rekao da izađe i zatvori vrata, htio je rzagovarati sam osa šefovima država (Index)
  • Branitelji traže od Plenkovića da se očituje o potpori Obuljen Koržinek spornom festivalu (Nacional), on kaže da su organizatori priznali da provociraju te da razumije branitelje (Index), Tomašević pozvao festival “Nosi se” u Zagreb (Index)
  • Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata “Ajkula”: Mi smo postrojba kroz koju je tijekom Domovinskog rata prošlo preko 700 ljudi i nitko od nas ne može znati sve ljude i njihove ratne puteve, a i ratni putevi su tajna koje ne smijemo odavati. No, Genda iz Benkovca je bio u našim Ajkulama (Jutarnji)
  • Može li se dogoditi da 2025. godinu završimo s većim brojem novih stanovnika od broja umrlih? Demograf Šterc: “Nije se smanjilo vanjsko iseljavanje iz Hrvatske – oko 40.000 ljudi iseljava, a 70.000 ljudi useli, to je pozitivan proces… Moglo bi se dogoditi da se vratimo na 4 milijuna stanovnika, uz ključne poteze i mjere povratka stanovništva” (N1)
  • Ljeto na Zagrebačkom Velesajmu 2025: Od 29. kolovoza do 7. rujna svirat će više od 50 izvođača, od Neki to vole vruće, Songkillersa, Sixpacka, Cold Snapa do Podočnjaka… natjecat će se mladi bendovi (Muzika)
Jučer (12:00)

Brze i kratke

  • Hrvatski pilot i njegova djevojka idu u pritvor. Ona odavala tajne Srbima s Kosova? (tportal)
  • Hrvatska na korak od OECD-a, postaje sve atraktivnija investicijska destinacija (Poslovni)
  • Neobično istraživanje otkriva mogući razlog zašto nakon sve halabuke i općih nastojanja države korisnici ne kupuju električna vozila. U Americi su za to krive – garaže prenatrpane „smećem“ (Autonet)
  • Milijun ljudi pratilo let za Manchester na FlightRadaru, oborili su rekord… zašto? Spominje se da je na njemu bio popularni Youtuber W2S (Index)
  • Zagrebački energetski centar najavio je projekt ozelenjivanja nadstrešnica javnog gradskog prijevoza u Zagrebu, trenutne staklene nadstrešnice na stanicama ZET-ovih vozila posljednje su utočište pod kojim se želite naći za vrijeme ljetnih mjeseci (N1)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Amerikanci u tišini “operirali” po Grenlandu, kazuju Danci… potiču odcjepljenje tog poluautonomnog danskog teritorija u korist Sjedinjenih Američkih Država, piše BBC (Index)
  • Uhićeni pilot HRZ-a i njegova partnerica s Kosova. Navodno špijunirali za Srbiju, on joj slao informacije vezanu za Kosovo, a ona proslijeđivala članovima Srpske liste (Index)
  • Ubrzao rast hrvatskog BDP-a za 3,4 posto, zahvaljujući ponajviše rastu osobne potrošnje i investicija (N1)
  • U hrvatske trgovine stigle digitalne cijene! Mogu se promijeniti i na putu do blagajne? (N1)
  • Evo zabranitelja i u Šibeniku. Nakon 13 godina se sjetili da im smeta festival FALIŠ – Festival alternative i ljevice Šibenik… (Index)
  • Iz Nosi se Festivala poručuju: Festival nije otkazan, već odgođen zbog izbjegavanja neželjenog opsadnog stanja u Benkovcu, za nove datume pratiti njihove stranice na Facebooku (Ravno do dna)
  • Nogometaši Kairat Almatyja iz Kazahstan izborili su prvi, povijesni plasman u ligašku fazu Lige prvaka nakon što su izbacili Celtic u play-off rundi kvalifikacija… time su postali najistočniji klub koji je ikad igrao u Ligi prvaka, nalaze se čak istočnije od Irana… iako u Aziji, dio države se geografski nalazi u Europi te je član UEFA-e (Index)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Ukrajinci: Eksplodirao je glavni naftovod za opskrbu Moskve (Index)
  • Index Istrage došle su u posjed ugovora između Anušićeva Ministarstva obrane i tvrtke Katapult promocija, iz kojeg je vidljivo da je tvrtka dobila dobro plaćen posao bez natječaja te da je naknadno, nakon održanog mimohoda, povećala cijenu (Index)
  • Velika akcija Uskoka i policije, uhićenja diljem Hrvatske i u Češkoj; oglasio se MUP: sumnja se u proizvodnju i prodaju droge (tportal)
  • Ministar Glavina: Turizam ove godine donio 15,5 milijardi eura, velika su očekivanja od postsezone… no iz Hrvatske udruge poslodavaca upozoravaju da cijene hotelskog smještaja ne prate rast troškova (tportal)
  • Počinje EuroBasket 2025: Povećan broj Europljana koji igraju u američkoj NBA, koristi se za popularizaciju ovog sporta i u europskim zemljama… politika u kontekstu košarke? (DW)
  • Dinamo protiv Crvene Zvezde nakon 34 godine? Ždrijeb je u petak, izvor iz Uefe otkrio kakve su šanse: “Ni UEFA ne želi tu utakmicu, izgledi su ravni nuli” (Nacional)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Rekordni šumski požari u Europi ove godine ‘progutali’ površinu veću od Cipra (tportal)
  • Nakon pet godina, LNG terminal na Krku prestao s radom, FSRU brod LNG Croatia morao je isploviti na ugradnju dodatnog modula za uplinjavanje (Danica)
  • mGrađani – službena aplikacija za pristup digitalnim uslugama Republike Hrvatske (Bug)
  • Vođu zabranitelja iz Benkovca prozvali da je dezerter i da laže o ratnom putu, “rata je vidio samo u Cinestaru”, on odgovorio kako proživljava najteže dane u svom životu, objavio je i neke fotografije iz rata (Index)
  • Umirovljenica koja radi pola radnog vremena: “Nakon svega ću imati još nižu mirovinu” (N1)
  • Taylor Swift rekla “Da” – zaručila se za ragbijaša Travisa Kelcea koji ju je službeno zaprosio (tportal), američki profesionalni nogometaš smatra se jednim od najboljih tight endova u povijesti NFL-a, navodno ima i hrvatske korijene (Index)
Utorak (23:00)

Brze i kratke

  • Pet najtraženijih zanimanja u Hrvatskoj: Prodavači, vozači, konobari, skladištari i kuhari (N1)
  • Kći zabranitelja iz Benkovca na Policijskoj akademiji izbačena zbog diskriminacije: puštala muslimanki Thompsona, crtala U i pisala ustaške pozdrave po zidu (Index), analitičar Trogrlić: Ispada da su branitelji prijetnjama pobijedili, ali zapravo smo kao društvo izgubili (tportal)
  • List Frankfurter Rundschau: poznate ličnosti poput Emira Kusturice i Novaka Đokovića za režim u Srbiji postali su neprijatelji (DW)
  • Studija: muškarci na visokim pozicijama, poput direktora i liječnika, te oni nezaposleni češće će prevariti svoje partnerice u usporedbi s drugima (Index)
  • Posljednjih dana sve se glasnije priča o tome da Damir Mišković prodaje Rijeku – a navodno ju je već i prodao: Kao potencijalni kupac istaknula se grupacija Black Knight Football Club, koja ima i Bournemouth, Hibernian, Lorient… (tportal)
Utorak (17:00)

Brze i kratke

  • Nižu se osude zemalja na izraelski napad na bolnicu Nasser u Gazi u kojemu su ubijeni novinari, zdravstveni djelatnici i civili, a američki predsjednik Donald Trump poručio je da “nije sretan zbog toga” te da je potrebno “prekinuti noćnu moru” (HRT)
  • Šokantna vještačenja: 54 tone vode u Thompsonovu bazenu na krovištu su opasnost za susjedne zgrade… (Nacional)
  • Ljubo Jurčić: Uništili smo hrvatski turizam – imamo europske cijene, a nemamo europske plaće, domaća ponuda ne može utjecati na domaće cijene… (N1)
  • Vlajternativa Festival i Udruga Vlajter-ego oglasili se povodom otkazivanja festivala ‘Nosi se’ u Benkovcu: Nismo organizator festivala, samo tehnička podrška. Naš festival Vlajternativa u svojih 14 izdanja nije imala nikakav incident, bila je i ostala simbol okupljanja raznih društvenih skupina, u međusobnom miru, suradnji, poštovanju i druženju. Bilo kakav tip polarizacije bez dijaloga je poguban za ljudske zajednice, naročito male, poput naše benkovačke… (Ravno do dna)
  • Branitelju iz Benkovca smeta i pobjednik Pulskog filmskog festivala: “Oni hrvatske branitelje žele prikazati kao ratne zločince”, a kćer mu pjeva Cecine pjesme (Nova TV, tportal)
  • Slatka i topla priča: Ježica Bocka pronašla dom u preloškoj ambulanti za male životinje (HRT)
Utorak (11:00)

Brze i kratke

  • U Guardianu je izašao članak o generalu Zalužnom. Objavljene su mnoge zanimljive informacije, poput toga da ga je pokušao kontaktirati američki potpredsjednik Vance… spominje se kao mogući nasljednik Zelenskog (Index)
  • U Benkovcu se sinoć okupilo više od dvjesto prosvjednika koji su se prije prosvjeda “zagrijavali” u obližnjem ugostiteljskom objektu uz Thompsonove pjesme, piše Zadarski.hr. Plot twist – prosvjedovali su protiv festivala koji je u međuvremenu otkazan (Index)
  • Trump će preimenovati Pentagon u “agresivniji naziv”? Nagovijestio kako će ovih dana vjerojatno promijeniti naziv Ministarstva obrane u – Ministarstvo rata (N1)
  • Dodik, koji odbija napustiti ured u Banjoj Luci, zaprijetio je da neće dopustiti provedbu izbora na kojima bi se birao njegov nasljednik i poziva sve stranke da na njima ne sudjeluju, analitičari vjeruju da će i u slučaju nekog drugog na vlasti on i dalje držati sve konce u rukama (tportal)
  • Prvi vikend Špancirfesta – 600 programa i tisuće šetača u Varaždinu (HRT)