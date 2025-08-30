Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Gdje je nestao Trump? Na X-u spekuliraju što se s njim moglo dogoditi... korisnike brine i masnica na ruci i to što se nigdje nije pojavljivao zadnjih dana (Index), značajna izjava i JD Vancea: Ako se, ne daj Bože, dogodi tragedija, preuzet ću predsjedničku dužnost (Index)
  • Objavljen interni policijski spis: “Pulom vlada svirepa zločinačka skupina“, reketarenje kafića i premlaćivanje ljudi na dnevnoj bazi (Istra24, Index)
  • Obilna kiša nakon Istre poplavila jug Dalmacije, Metković pod vodom (Index), kao i Dubrovnik (Index)
  • Šefica sindikata: Ako se ukine porez na mirovine, oni s 800 eura će dobiti još 40 (N1)
  • Dileru ozvučili stan i garažu: Kokain koji je stizao iz Dubaija nosio u ZG vrećicama (Index)
  • Objavljeni detalji Oktoberfesta: pojedina jela više od 170 eura, jedan steak za četiri osobe doseže cijenu od 229 eura… Ovisno o šatoru, pola pilića košta do 24,50 €. Maß (litra piva) košta 15,40 €. Mineralna voda dostupna je do 12,70 € po boci (0,75 litara) (tportal)

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Nakon dvije noći nereda, Švicarska bi se uskoro mogla suočiti s novim valom nasilja, uzrok dugotrajna ljutnja zbog mišljenja da je policija u Lausannei sustavno rasistička prema tamošnjim migrantima, prošlog vikenda poginuo jedan (17) dok je bježao na ukradenom skuteru (Jutarnji)
  • Benkovački branitelji: ‘Dižemo kaznenu prijavu protiv novinarke‘ (tportal)
  • Cijene stanova za studente u Splitu, Rijeci i Osijeku… razlike su velike: u slitu garsonijere i do 800 eura, u Rijeci 600, Osijek najjeftiniji (N1)
  • Akademska suradnja ili suučešništvo? EU sveučilišta traže mjere protiv Izraela (Index)
  • U Vrbovcu kulturno-gastronomska manifestacija “Kaj su jeli naši stari” (HRT)
  • Samo 222 ortodonta u Hrvatskoj: Liste čekanja i do godinu i pol (N1)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Europski čelnici razmatraju stvaranje tampon-zone široke 40 kilometara između ruskih i ukrajinskih bojišnica kao dio mirovnog sporazuma (Politico, Index)
  • Trump ukinuo zaštitu Tajne službe Kamali Harris (Index)
  • Jezivu poruku na zgradi u kojoj živi Jergović zamijenila su – srca. Prefarban i drugi grafit (N1)
  • Dinamo je saznao protivnike u Europskoj ligi ove sezone. To su: Betis, Lille, Fenerbahče, Maccabi, FCSB, Midtjyland, Celta i Malmö. Jedino je pitanje gdje će domaćin biti Maccabi iz Tel Aviva. Dosad je utakmice igrao u Srbiji, a vrlo vjerojatno će tamo dočekati i Dinamo (Nacional)
  • Rijeka je saznala sve suparnike Konferencijske lige. Na Rujevicu dolaze Sparta Prag, Celje i AEK Larnaca. Bijeli moraju u goste Šahtjoru, gibraltarskom Linfield Red Impsu i armenskom Noahu (Novi list)
  • Zašarenilo se nebo iznad Preloga: Festival balona u punom sjaju (HRT)
  • U Münchenu se već nazdravlja… predstavljena službena krigla za Oktoberfest, koji počinje 20. rujna (DW)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Izrael u napadu na Jemen navodno ubio cijeli politički i vojni vrh Hutista (Index)
  • U Zagrebu osvanuo novi sramotni natpis protiv Miljenka Jergovića, ovaj put se spominje i Dalija Orešković (Jutarnji)
  • Grad Zagreb raspisao je četiri javna natječaja za zapošljavanje na radno mjesto pročelnika gradskih ureda, plaća 4 tisuće eura bruto, ranije raspisivani, naknadno poništavani… (Jutarnji)
  • ChatGPT nudio recepte za bombe i savjete za hakiranje (N1)
  • Poduzetnica Dajana (30), državljanka BiH koja ima beauty salon u Zagrebu i nedavno se sukobila s vozačem tramvaja, bit će protjerana iz Hrvatske, predstavlja opasnost za javni poredak (Jutarnji)
  • Očajna Rijeka izgubila 5:0 od PAOK-a. Hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu (Index), Damir Mišković uoči utakmice prodao Rijeku, Kako pišu Sportske novosti, čeka se još samo službena objava, a to će se dogoditi sljedećih dana (tportal)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Koliko je ruskih vojnika poginulo u Ukrajini? Rusija samo jednom objavila navodne podatke, još prije tri godine… neovisne procjene variraju od 185 tisuća do oko 300 tisuća poginulih (Index)
  • Plenković: Vlada će iznova razmotriti stav o ‘chat controlu’ (Nacional)
  • Vojni analitičar: Djevojka pilota koji je slao informacije je imala izravnu vezu s uredom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ali i s uredom kosovskog premijera… postoje indicije da je surađivala i s drugom stranom. Nema opasnosti za hrvatsku nacionalnu sigurnost, pilot nije ni mogao raspolagati takvim informacijama (Index)
  • Pred nama je vremenski vrlo nestabilan vikend – već danas i u subotu očekuju se česti i lokalno obilni pljuskovi s grmljavinom, a ponegdje i jače nevrijeme praćeno tučom, pijavicama na moru i bujičnim poplavama (tportal)
  • Životinja koja je uzrokovala najviše smrtnih slučajeva u Australiji između 2001. i 2021. godine zapravo je – konj (Index)
  • ChatGPT mu pomogao da pronađe njegov ukradeni auto: Vlasniku iz Kalifornije ukraden je Lamborghini Huracan EVO prije dvije godine. Kada je mislio da je sve izgubljeno, iskoristio je ChatGPT i Google alate kako bi ga locirao stotinama kilometara dalje (Autonet)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Uhićeni špijuni: pilot odavao podatke o kretanju i položajima KFOR-ovih snaga (mirovne snage pod vodstvom NATO saveza) na Kosovu, a djevojka ih prosljeđivala dalje koristeći kriptirane aplikacije… objavljene i neke poruke (Index)
  • Krajem tjedna, počevši već od večeras, u Hrvatsku dolazi nova promjena vremena – mjestimice će biti obilnije kiše i izraženih pljuskova s grmljavinom, treba biti pripravan i na grmljavinsko nevrijeme ponegdje praćeno tučom, olujnim vjetrom, na Jadranu moguće i pijavicama (tportal)
  • Jeste li znali? Šibenik je prvi grad na svijetu s javnom rasvjetom na izmjeničnu struju – samo dva dana nakon Niagare: Prije točno 130 godina, električna energija s Krkinih slapova osvijetlila je grad (HRT)
  • Leon Lučev: Kao branitelj dajem podršku FALIŠ-u. Napad na festival je napad na grad (Index)
  • Stotine zaposlenika UN-a traže da se rat u Gazi proglasi genocidom (N1)
  • BBC je pripremio novu ‘Šetnju s dinosaurima’: Povodom 25 godina od prvog emitiranja kultne emisije iz 1999, dolazi novo, još jedno iznimno izdanje u šest epizoda (Ravno do dna)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Ekonomski analitičar Vidaković: Moram reći da smo mi traderi oduševljeni pričom da će Francuska od MMF-a tražiti pomoć, što je prvi put da to traži zemlja članica G7. Rezultat je to sve očitije političke nestabilnosti u Europi… Trump je von der Leyen rekao da izađe i zatvori vrata, htio je rzagovarati sam osa šefovima država (Index)
  • Branitelji traže od Plenkovića da se očituje o potpori Obuljen Koržinek spornom festivalu (Nacional), on kaže da su organizatori priznali da provociraju te da razumije branitelje (Index), Tomašević pozvao festival “Nosi se” u Zagreb (Index)
  • Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata “Ajkula”: Mi smo postrojba kroz koju je tijekom Domovinskog rata prošlo preko 700 ljudi i nitko od nas ne može znati sve ljude i njihove ratne puteve, a i ratni putevi su tajna koje ne smijemo odavati. No, Genda iz Benkovca je bio u našim Ajkulama (Jutarnji)
  • Može li se dogoditi da 2025. godinu završimo s većim brojem novih stanovnika od broja umrlih? Demograf Šterc: “Nije se smanjilo vanjsko iseljavanje iz Hrvatske – oko 40.000 ljudi iseljava, a 70.000 ljudi useli, to je pozitivan proces… Moglo bi se dogoditi da se vratimo na 4 milijuna stanovnika, uz ključne poteze i mjere povratka stanovništva” (N1)
  • Ljeto na Zagrebačkom Velesajmu 2025: Od 29. kolovoza do 7. rujna svirat će više od 50 izvođača, od Neki to vole vruće, Songkillersa, Sixpacka, Cold Snapa do Podočnjaka… natjecat će se mladi bendovi (Muzika)
Prekjučer (12:00)

Brze i kratke

  • Hrvatski pilot i njegova djevojka idu u pritvor. Ona odavala tajne Srbima s Kosova? (tportal)
  • Hrvatska na korak od OECD-a, postaje sve atraktivnija investicijska destinacija (Poslovni)
  • Neobično istraživanje otkriva mogući razlog zašto nakon sve halabuke i općih nastojanja države korisnici ne kupuju električna vozila. U Americi su za to krive – garaže prenatrpane „smećem“ (Autonet)
  • Milijun ljudi pratilo let za Manchester na FlightRadaru, oborili su rekord… zašto? Spominje se da je na njemu bio popularni Youtuber W2S (Index)
  • Zagrebački energetski centar najavio je projekt ozelenjivanja nadstrešnica javnog gradskog prijevoza u Zagrebu, trenutne staklene nadstrešnice na stanicama ZET-ovih vozila posljednje su utočište pod kojim se želite naći za vrijeme ljetnih mjeseci (N1)
Srijeda (23:00)

Brze i kratke

  • Amerikanci u tišini “operirali” po Grenlandu, kazuju Danci… potiču odcjepljenje tog poluautonomnog danskog teritorija u korist Sjedinjenih Američkih Država, piše BBC (Index)
  • Uhićeni pilot HRZ-a i njegova partnerica s Kosova. Navodno špijunirali za Srbiju, on joj slao informacije vezanu za Kosovo, a ona proslijeđivala članovima Srpske liste (Index)
  • Ubrzao rast hrvatskog BDP-a za 3,4 posto, zahvaljujući ponajviše rastu osobne potrošnje i investicija (N1)
  • U hrvatske trgovine stigle digitalne cijene! Mogu se promijeniti i na putu do blagajne? (N1)
  • Evo zabranitelja i u Šibeniku. Nakon 13 godina se sjetili da im smeta festival FALIŠ – Festival alternative i ljevice Šibenik… (Index)
  • Iz Nosi se Festivala poručuju: Festival nije otkazan, već odgođen zbog izbjegavanja neželjenog opsadnog stanja u Benkovcu, za nove datume pratiti njihove stranice na Facebooku (Ravno do dna)
  • Nogometaši Kairat Almatyja iz Kazahstan izborili su prvi, povijesni plasman u ligašku fazu Lige prvaka nakon što su izbacili Celtic u play-off rundi kvalifikacija… time su postali najistočniji klub koji je ikad igrao u Ligi prvaka, nalaze se čak istočnije od Irana… iako u Aziji, dio države se geografski nalazi u Europi te je član UEFA-e (Index)
Srijeda (17:00)

Brze i kratke

  • Ukrajinci: Eksplodirao je glavni naftovod za opskrbu Moskve (Index)
  • Index Istrage došle su u posjed ugovora između Anušićeva Ministarstva obrane i tvrtke Katapult promocija, iz kojeg je vidljivo da je tvrtka dobila dobro plaćen posao bez natječaja te da je naknadno, nakon održanog mimohoda, povećala cijenu (Index)
  • Velika akcija Uskoka i policije, uhićenja diljem Hrvatske i u Češkoj; oglasio se MUP: sumnja se u proizvodnju i prodaju droge (tportal)
  • Ministar Glavina: Turizam ove godine donio 15,5 milijardi eura, velika su očekivanja od postsezone… no iz Hrvatske udruge poslodavaca upozoravaju da cijene hotelskog smještaja ne prate rast troškova (tportal)
  • Počinje EuroBasket 2025: Povećan broj Europljana koji igraju u američkoj NBA, koristi se za popularizaciju ovog sporta i u europskim zemljama… politika u kontekstu košarke? (DW)
  • Dinamo protiv Crvene Zvezde nakon 34 godine? Ždrijeb je u petak, izvor iz Uefe otkrio kakve su šanse: “Ni UEFA ne želi tu utakmicu, izgledi su ravni nuli” (Nacional)
Srijeda (11:00)

Brze i kratke

  • Rekordni šumski požari u Europi ove godine ‘progutali’ površinu veću od Cipra (tportal)
  • Nakon pet godina, LNG terminal na Krku prestao s radom, FSRU brod LNG Croatia morao je isploviti na ugradnju dodatnog modula za uplinjavanje (Danica)
  • mGrađani – službena aplikacija za pristup digitalnim uslugama Republike Hrvatske (Bug)
  • Vođu zabranitelja iz Benkovca prozvali da je dezerter i da laže o ratnom putu, “rata je vidio samo u Cinestaru”, on odgovorio kako proživljava najteže dane u svom životu, objavio je i neke fotografije iz rata (Index)
  • Umirovljenica koja radi pola radnog vremena: “Nakon svega ću imati još nižu mirovinu” (N1)
  • Taylor Swift rekla “Da” – zaručila se za ragbijaša Travisa Kelcea koji ju je službeno zaprosio (tportal), američki profesionalni nogometaš smatra se jednim od najboljih tight endova u povijesti NFL-a, navodno ima i hrvatske korijene (Index)