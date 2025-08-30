Hrvatska obilježava 18. godišnjicu Kornatske tragedije u kojoj su 30. kolovoza 2007. prilikom intervencije na otoku Kornatu smrtno stradala 12 vatrogasaca iz Vodica, Tisnog i Šibenika (tportal)
Državni tajnik: Čak 600.000 stanova je prazno i zbog malih najamnina – priuštivo stanovanje je ono kojem ukupni troškovi stanovanja (stambeni kredit, najamnina, režije) ne prelaze 30 posto kućnog prihoda (Danica, Studio 4)
EU još nije osigurala izuzeće od američkih carina na vino i žestoka pića (Agroklub)
Marušić: Električni romobili smanjuju broj vozila u prometu pa bi trebalo ublažiti mjere za njihovo korištenje (Nacional)
Ipak ništa od prodaje NK Rijeke, barem ne u cijelosti. Grupacija Black Knight Football Club američkog milijardera Folleyja pregovara o kupnji, ali samo 25 posto udjela. To znači da Mišković ostaje vlasnik, a Rijeka bi imala pristup razvijenoj skautskoj mreži BKFC-a, njezinim skautima i analitičarima (tportal)
Gdje je nestao Trump? Na X-u spekuliraju što se s njim moglo dogoditi... korisnike brine i masnica na ruci i to što se nigdje nije pojavljivao zadnjih dana (Index), značajna izjava i JD Vancea: Ako se, ne daj Bože, dogodi tragedija, preuzet ću predsjedničku dužnost (Index)
Objavljen interni policijski spis: “Pulom vlada svirepa zločinačka skupina“, reketarenje kafića i premlaćivanje ljudi na dnevnoj bazi (Istra24, Index)
Obilna kiša nakon Istre poplavila jug Dalmacije, Metković pod vodom (Index), kao i Dubrovnik (Index)
Šefica sindikata: Ako se ukine porez na mirovine, oni s 800 eura će dobiti još 40 (N1)
Dileru ozvučili stan i garažu: Kokain koji je stizao iz Dubaija nosio u ZG vrećicama (Index)
Objavljeni detalji Oktoberfesta: pojedina jela više od 170 eura, jedan steak za četiri osobe doseže cijenu od 229 eura… Ovisno o šatoru, pola pilića košta do 24,50 €. Maß (litra piva) košta 15,40 €. Mineralna voda dostupna je do 12,70 € po boci (0,75 litara) (tportal)
Nakon dvije noći nereda, Švicarska bi se uskoro mogla suočiti s novim valom nasilja, uzrok dugotrajna ljutnja zbog mišljenja da je policija u Lausannei sustavno rasistička prema tamošnjim migrantima, prošlog vikenda poginuo jedan (17) dok je bježao na ukradenom skuteru (Jutarnji)
Benkovački branitelji: ‘Dižemo kaznenu prijavu protiv novinarke‘ (tportal)
Cijene stanova za studente u Splitu, Rijeci i Osijeku… razlike su velike: u slitu garsonijere i do 800 eura, u Rijeci 600, Osijek najjeftiniji (N1)
Akademska suradnja ili suučešništvo? EU sveučilišta traže mjere protiv Izraela (Index)
U Vrbovcu kulturno-gastronomska manifestacija “Kaj su jeli naši stari” (HRT)
Samo 222 ortodonta u Hrvatskoj: Liste čekanja i do godinu i pol (N1)
Europski čelnici razmatraju stvaranje tampon-zone široke 40 kilometara između ruskih i ukrajinskih bojišnica kao dio mirovnog sporazuma (Politico, Index)
Trump ukinuo zaštitu Tajne službe Kamali Harris (Index)
Jezivu poruku na zgradi u kojoj živi Jergović zamijenila su – srca. Prefarban i drugi grafit (N1)
Dinamo je saznao protivnike u Europskoj ligi ove sezone. To su: Betis, Lille, Fenerbahče, Maccabi, FCSB, Midtjyland, Celta i Malmö. Jedino je pitanje gdje će domaćin biti Maccabi iz Tel Aviva. Dosad je utakmice igrao u Srbiji, a vrlo vjerojatno će tamo dočekati i Dinamo (Nacional)
Rijeka je saznala sve suparnike Konferencijske lige. Na Rujevicu dolaze Sparta Prag, Celje i AEK Larnaca. Bijeli moraju u goste Šahtjoru, gibraltarskom Linfield Red Impsu i armenskom Noahu (Novi list)
Zašarenilo se nebo iznad Preloga: Festival balona u punom sjaju (HRT)
U Münchenu se već nazdravlja… predstavljena službena krigla za Oktoberfest, koji počinje 20. rujna (DW)
Izrael u napadu na Jemen navodno ubio cijeli politički i vojni vrh Hutista (Index)
U Zagrebu osvanuo novi sramotni natpis protiv Miljenka Jergovića, ovaj put se spominje i Dalija Orešković (Jutarnji)
Grad Zagreb raspisao je četiri javna natječaja za zapošljavanje na radno mjesto pročelnika gradskih ureda, plaća 4 tisuće eura bruto, ranije raspisivani, naknadno poništavani… (Jutarnji)
ChatGPT nudio recepte za bombe i savjete za hakiranje (N1)
Poduzetnica Dajana (30), državljanka BiH koja ima beauty salon u Zagrebu i nedavno se sukobila s vozačem tramvaja, bit će protjerana iz Hrvatske, predstavlja opasnost za javni poredak (Jutarnji)
Očajna Rijeka izgubila 5:0 od PAOK-a. Hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu (Index), Damir Mišković uoči utakmice prodao Rijeku, Kako pišu Sportske novosti, čeka se još samo službena objava, a to će se dogoditi sljedećih dana (tportal)
Koliko je ruskih vojnika poginulo u Ukrajini? Rusija samo jednom objavila navodne podatke, još prije tri godine… neovisne procjene variraju od 185 tisuća do oko 300 tisuća poginulih (Index)
Plenković: Vlada će iznova razmotriti stav o ‘chat controlu’ (Nacional)
Vojni analitičar: Djevojka pilota koji je slao informacije je imala izravnu vezu s uredom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ali i s uredom kosovskog premijera… postoje indicije da je surađivala i s drugom stranom. Nema opasnosti za hrvatsku nacionalnu sigurnost, pilot nije ni mogao raspolagati takvim informacijama (Index)
Pred nama je vremenski vrlo nestabilan vikend – već danas i u subotu očekuju se česti i lokalno obilni pljuskovi s grmljavinom, a ponegdje i jače nevrijeme praćeno tučom, pijavicama na moru i bujičnim poplavama (tportal)
Životinja koja je uzrokovala najviše smrtnih slučajeva u Australiji između 2001. i 2021. godine zapravo je – konj (Index)
ChatGPT mu pomogao da pronađe njegov ukradeni auto: Vlasniku iz Kalifornije ukraden je Lamborghini Huracan EVO prije dvije godine. Kada je mislio da je sve izgubljeno, iskoristio je ChatGPT i Google alate kako bi ga locirao stotinama kilometara dalje (Autonet)
Uhićeni špijuni: pilot odavao podatke o kretanju i položajima KFOR-ovih snaga (mirovne snage pod vodstvom NATO saveza) na Kosovu, a djevojka ih prosljeđivala dalje koristeći kriptirane aplikacije… objavljene i neke poruke (Index)
Krajem tjedna, počevši već od večeras, u Hrvatsku dolazi nova promjena vremena – mjestimice će biti obilnije kiše i izraženih pljuskova s grmljavinom, treba biti pripravan i na grmljavinsko nevrijeme ponegdje praćeno tučom, olujnim vjetrom, na Jadranu moguće i pijavicama (tportal)
Jeste li znali? Šibenik je prvi grad na svijetu s javnom rasvjetom na izmjeničnu struju – samo dva dana nakon Niagare: Prije točno 130 godina, električna energija s Krkinih slapova osvijetlila je grad (HRT)
Leon Lučev: Kao branitelj dajem podršku FALIŠ-u. Napad na festival je napad na grad (Index)
Stotine zaposlenika UN-a traže da se rat u Gazi proglasi genocidom (N1)
BBC je pripremio novu ‘Šetnju s dinosaurima’: Povodom 25 godina od prvog emitiranja kultne emisije iz 1999, dolazi novo, još jedno iznimno izdanje u šest epizoda (Ravno do dna)
Ekonomski analitičar Vidaković: Moram reći da smo mi traderi oduševljeni pričom da će Francuska od MMF-a tražiti pomoć, što je prvi put da to traži zemlja članica G7. Rezultat je to sve očitije političke nestabilnosti u Europi… Trump je von der Leyen rekao da izađe i zatvori vrata, htio je rzagovarati sam osa šefovima država (Index)
Branitelji traže od Plenkovića da se očituje o potpori Obuljen Koržinek spornom festivalu (Nacional), on kaže da su organizatori priznali da provociraju te da razumije branitelje (Index), Tomašević pozvao festival “Nosi se” u Zagreb (Index)
Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata “Ajkula”: Mi smo postrojba kroz koju je tijekom Domovinskog rata prošlo preko 700 ljudi i nitko od nas ne može znati sve ljude i njihove ratne puteve, a i ratni putevi su tajna koje ne smijemo odavati. No, Genda iz Benkovca je bio u našim Ajkulama (Jutarnji)
Može li se dogoditi da 2025. godinu završimo s većim brojem novih stanovnika od broja umrlih? Demograf Šterc: “Nije se smanjilo vanjsko iseljavanje iz Hrvatske – oko 40.000 ljudi iseljava, a 70.000 ljudi useli, to je pozitivan proces… Moglo bi se dogoditi da se vratimo na 4 milijuna stanovnika, uz ključne poteze i mjere povratka stanovništva” (N1)
Ljeto na Zagrebačkom Velesajmu 2025: Od 29. kolovoza do 7. rujna svirat će više od 50 izvođača, od Neki to vole vruće, Songkillersa, Sixpacka, Cold Snapa do Podočnjaka… natjecat će se mladi bendovi (Muzika)
Hrvatski pilot i njegova djevojka idu u pritvor. Ona odavala tajne Srbima s Kosova? (tportal)
Hrvatska na korak od OECD-a, postaje sve atraktivnija investicijska destinacija (Poslovni)
Neobično istraživanje otkriva mogući razlog zašto nakon sve halabuke i općih nastojanja države korisnici ne kupuju električna vozila. U Americi su za to krive – garaže prenatrpane „smećem“ (Autonet)
Milijun ljudi pratilo let za Manchester na FlightRadaru, oborili su rekord… zašto? Spominje se da je na njemu bio popularni Youtuber W2S (Index)
Zagrebački energetski centar najavio je projekt ozelenjivanja nadstrešnica javnog gradskog prijevoza u Zagrebu, trenutne staklene nadstrešnice na stanicama ZET-ovih vozila posljednje su utočište pod kojim se želite naći za vrijeme ljetnih mjeseci (N1)
Amerikanci u tišini “operirali” po Grenlandu, kazuju Danci… potiču odcjepljenje tog poluautonomnog danskog teritorija u korist Sjedinjenih Američkih Država, piše BBC (Index)
Uhićeni pilot HRZ-a i njegova partnerica s Kosova. Navodno špijunirali za Srbiju, on joj slao informacije vezanu za Kosovo, a ona proslijeđivala članovima Srpske liste (Index)
Ubrzao rast hrvatskog BDP-a za 3,4 posto, zahvaljujući ponajviše rastu osobne potrošnje i investicija (N1)
U hrvatske trgovine stigle digitalne cijene! Mogu se promijeniti i na putu do blagajne? (N1)
Evo zabranitelja i u Šibeniku. Nakon 13 godina se sjetili da im smeta festival FALIŠ – Festival alternative i ljevice Šibenik… (Index)
Iz Nosi se Festivala poručuju: Festival nije otkazan, već odgođen zbog izbjegavanja neželjenog opsadnog stanja u Benkovcu, za nove datume pratiti njihove stranice na Facebooku (Ravno do dna)
Nogometaši Kairat Almatyja iz Kazahstan izborili su prvi, povijesni plasman u ligašku fazu Lige prvaka nakon što su izbacili Celtic u play-off rundi kvalifikacija… time su postali najistočniji klub koji je ikad igrao u Ligi prvaka, nalaze se čak istočnije od Irana… iako u Aziji, dio države se geografski nalazi u Europi te je član UEFA-e (Index)
Ukrajinci: Eksplodirao je glavni naftovod za opskrbu Moskve (Index)
Index Istrage došle su u posjed ugovora između Anušićeva Ministarstva obrane i tvrtke Katapult promocija, iz kojeg je vidljivo da je tvrtka dobila dobro plaćen posao bez natječaja te da je naknadno, nakon održanog mimohoda, povećala cijenu (Index)
Velika akcija Uskoka i policije, uhićenja diljem Hrvatske i u Češkoj; oglasio se MUP: sumnja se u proizvodnju i prodaju droge (tportal)
Ministar Glavina: Turizam ove godine donio 15,5 milijardi eura, velika su očekivanja od postsezone… no iz Hrvatske udruge poslodavaca upozoravaju da cijene hotelskog smještaja ne prate rast troškova (tportal)
Počinje EuroBasket 2025: Povećan broj Europljana koji igraju u američkoj NBA, koristi se za popularizaciju ovog sporta i u europskim zemljama… politika u kontekstu košarke? (DW)
Dinamo protiv Crvene Zvezde nakon 34 godine? Ždrijeb je u petak, izvor iz Uefe otkrio kakve su šanse: “Ni UEFA ne želi tu utakmicu, izgledi su ravni nuli” (Nacional)