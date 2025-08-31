Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Ljetni val koronavirusa puni ambulante: Zabilježen porast prodaje testova, simptomi su kašalj, povišena temperatura, kod nekih nedostatak zraka, grlobolja, hunjavica… (N1)
  • Hrvati sve više koriste lijekove za mršavljenje, liječnici upozoravaju kako ne pomažu ukoliko se ne promijene navike: “Nakon prestanka terapije, kilogrami se u većini slučajeva vraćaju” (N1, tportal)
  • Za 12 dana glasovat će se o zagrebačkom GUP-u, iz Glasa poduzetnika pojašnjavaju što to znači za građane: manje će se graditi, a cijene postojećih kvadrata će porasti… iz Grada kažu kako neće dozvoliti sječu stabala (N1)
  • Novi pokušaj: Varaždin traži idejno rješenje za uređenje Dravske park šume (Haus)
  • Norvežani odbijaju plaćati skupe sportske prijenose i okreću se piratstvu (Bug)

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Putin stigao u Kinu. Rusija i Kina udružuju snage protiv Zapada (Index)
  • Višeslav Raos o padu vrijednosti dolara: Postoji blag silazni trend, no dolar je i dalje daleko na prvom mjestu kada govorimo o svjetskim deviznim zalihama, fakturiranju, prekograničnim kreditima i platnom prometu (tportal)
  • Na Festivalu svjetske književnosti u Zagrebu više od 80 autora iz 17 zemalja (HRT), počinje danas, a traje do 4. rujna (FSK)
  • HNL: Varaždin – Dinamo 2:2. Prvi remi Dinama u sezoni, Modri se spasili od poraza u sudačkoj nadoknadi (Index), Slaven Belupo u ludoj utakmici pobijedio Vukovar s igračem manje 1:2 (Index), Istra dobila Goricu 1:0 (tportal), večeras derbi Hajduka i Rijeke, Lokomotiva igra protiv Osijeka (HNL)
  • Vrijeme: relativno stabilna nedjelja koja će biti puno sunčanija, ali i dalje će biti razmjerno svježe, rijetko uz kišu i grmljavinu… U utorak i srijedu opet manje stabilno i promjenjivije (tportal)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Hrvatska obilježava 18. godišnjicu Kornatske tragedije u kojoj su 30. kolovoza 2007. prilikom intervencije na otoku Kornatu smrtno stradala 12 vatrogasaca iz Vodica, Tisnog i Šibenika (tportal)
  • Državni tajnik: Čak 600.000 stanova je prazno i zbog malih najamnina – priuštivo stanovanje je ono kojem ukupni troškovi stanovanja (stambeni kredit, najamnina, režije) ne prelaze 30 posto kućnog prihoda (Danica, Studio 4)
  • EU još nije osigurala izuzeće od američkih carina na vino i žestoka pića (Agroklub)
  • Marušić: Električni romobili smanjuju broj vozila u prometu pa bi trebalo ublažiti mjere za njihovo korištenje (Nacional)
  • Krumpir dobio muzej u srcu Međimurja (HRT)
  • Ipak ništa od prodaje NK Rijeke, barem ne u cijelosti. Grupacija Black Knight Football Club američkog milijardera Folleyja pregovara o kupnji, ali samo 25 posto udjela. To znači da Mišković ostaje vlasnik, a Rijeka bi imala pristup razvijenoj skautskoj mreži BKFC-a, njezinim skautima i analitičarima (tportal)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Gdje je nestao Trump? Na X-u spekuliraju što se s njim moglo dogoditi... korisnike brine i masnica na ruci i to što se nigdje nije pojavljivao zadnjih dana (Index), značajna izjava i JD Vancea: Ako se, ne daj Bože, dogodi tragedija, preuzet ću predsjedničku dužnost (Index)
  • Objavljen interni policijski spis: “Pulom vlada svirepa zločinačka skupina“, reketarenje kafića i premlaćivanje ljudi na dnevnoj bazi (Istra24, Index)
  • Obilna kiša nakon Istre poplavila jug Dalmacije, Metković pod vodom (Index), kao i Dubrovnik (Index)
  • Šefica sindikata: Ako se ukine porez na mirovine, oni s 800 eura će dobiti još 40 (N1)
  • Dileru ozvučili stan i garažu: Kokain koji je stizao iz Dubaija nosio u ZG vrećicama (Index)
  • Objavljeni detalji Oktoberfesta: pojedina jela više od 170 eura, jedan steak za četiri osobe doseže cijenu od 229 eura… Ovisno o šatoru, pola pilića košta do 24,50 €. Maß (litra piva) košta 15,40 €. Mineralna voda dostupna je do 12,70 € po boci (0,75 litara) (tportal)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Nakon dvije noći nereda, Švicarska bi se uskoro mogla suočiti s novim valom nasilja, uzrok dugotrajna ljutnja zbog mišljenja da je policija u Lausannei sustavno rasistička prema tamošnjim migrantima, prošlog vikenda poginuo jedan (17) dok je bježao na ukradenom skuteru (Jutarnji)
  • Benkovački branitelji: ‘Dižemo kaznenu prijavu protiv novinarke‘ (tportal)
  • Cijene stanova za studente u Splitu, Rijeci i Osijeku… razlike su velike: u slitu garsonijere i do 800 eura, u Rijeci 600, Osijek najjeftiniji (N1)
  • Akademska suradnja ili suučešništvo? EU sveučilišta traže mjere protiv Izraela (Index)
  • U Vrbovcu kulturno-gastronomska manifestacija “Kaj su jeli naši stari” (HRT)
  • Samo 222 ortodonta u Hrvatskoj: Liste čekanja i do godinu i pol (N1)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Europski čelnici razmatraju stvaranje tampon-zone široke 40 kilometara između ruskih i ukrajinskih bojišnica kao dio mirovnog sporazuma (Politico, Index)
  • Trump ukinuo zaštitu Tajne službe Kamali Harris (Index)
  • Jezivu poruku na zgradi u kojoj živi Jergović zamijenila su – srca. Prefarban i drugi grafit (N1)
  • Dinamo je saznao protivnike u Europskoj ligi ove sezone. To su: Betis, Lille, Fenerbahče, Maccabi, FCSB, Midtjyland, Celta i Malmö. Jedino je pitanje gdje će domaćin biti Maccabi iz Tel Aviva. Dosad je utakmice igrao u Srbiji, a vrlo vjerojatno će tamo dočekati i Dinamo (Nacional)
  • Rijeka je saznala sve suparnike Konferencijske lige. Na Rujevicu dolaze Sparta Prag, Celje i AEK Larnaca. Bijeli moraju u goste Šahtjoru, gibraltarskom Linfield Red Impsu i armenskom Noahu (Novi list)
  • Zašarenilo se nebo iznad Preloga: Festival balona u punom sjaju (HRT)
  • U Münchenu se već nazdravlja… predstavljena službena krigla za Oktoberfest, koji počinje 20. rujna (DW)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Izrael u napadu na Jemen navodno ubio cijeli politički i vojni vrh Hutista (Index)
  • U Zagrebu osvanuo novi sramotni natpis protiv Miljenka Jergovića, ovaj put se spominje i Dalija Orešković (Jutarnji)
  • Grad Zagreb raspisao je četiri javna natječaja za zapošljavanje na radno mjesto pročelnika gradskih ureda, plaća 4 tisuće eura bruto, ranije raspisivani, naknadno poništavani… (Jutarnji)
  • ChatGPT nudio recepte za bombe i savjete za hakiranje (N1)
  • Poduzetnica Dajana (30), državljanka BiH koja ima beauty salon u Zagrebu i nedavno se sukobila s vozačem tramvaja, bit će protjerana iz Hrvatske, predstavlja opasnost za javni poredak (Jutarnji)
  • Očajna Rijeka izgubila 5:0 od PAOK-a. Hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu (Index), Damir Mišković uoči utakmice prodao Rijeku, Kako pišu Sportske novosti, čeka se još samo službena objava, a to će se dogoditi sljedećih dana (tportal)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Koliko je ruskih vojnika poginulo u Ukrajini? Rusija samo jednom objavila navodne podatke, još prije tri godine… neovisne procjene variraju od 185 tisuća do oko 300 tisuća poginulih (Index)
  • Plenković: Vlada će iznova razmotriti stav o ‘chat controlu’ (Nacional)
  • Vojni analitičar: Djevojka pilota koji je slao informacije je imala izravnu vezu s uredom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ali i s uredom kosovskog premijera… postoje indicije da je surađivala i s drugom stranom. Nema opasnosti za hrvatsku nacionalnu sigurnost, pilot nije ni mogao raspolagati takvim informacijama (Index)
  • Pred nama je vremenski vrlo nestabilan vikend – već danas i u subotu očekuju se česti i lokalno obilni pljuskovi s grmljavinom, a ponegdje i jače nevrijeme praćeno tučom, pijavicama na moru i bujičnim poplavama (tportal)
  • Životinja koja je uzrokovala najviše smrtnih slučajeva u Australiji između 2001. i 2021. godine zapravo je – konj (Index)
  • ChatGPT mu pomogao da pronađe njegov ukradeni auto: Vlasniku iz Kalifornije ukraden je Lamborghini Huracan EVO prije dvije godine. Kada je mislio da je sve izgubljeno, iskoristio je ChatGPT i Google alate kako bi ga locirao stotinama kilometara dalje (Autonet)
Četvrtak (23:00)

Brze i kratke

  • Uhićeni špijuni: pilot odavao podatke o kretanju i položajima KFOR-ovih snaga (mirovne snage pod vodstvom NATO saveza) na Kosovu, a djevojka ih prosljeđivala dalje koristeći kriptirane aplikacije… objavljene i neke poruke (Index)
  • Krajem tjedna, počevši već od večeras, u Hrvatsku dolazi nova promjena vremena – mjestimice će biti obilnije kiše i izraženih pljuskova s grmljavinom, treba biti pripravan i na grmljavinsko nevrijeme ponegdje praćeno tučom, olujnim vjetrom, na Jadranu moguće i pijavicama (tportal)
  • Jeste li znali? Šibenik je prvi grad na svijetu s javnom rasvjetom na izmjeničnu struju – samo dva dana nakon Niagare: Prije točno 130 godina, električna energija s Krkinih slapova osvijetlila je grad (HRT)
  • Leon Lučev: Kao branitelj dajem podršku FALIŠ-u. Napad na festival je napad na grad (Index)
  • Stotine zaposlenika UN-a traže da se rat u Gazi proglasi genocidom (N1)
  • BBC je pripremio novu ‘Šetnju s dinosaurima’: Povodom 25 godina od prvog emitiranja kultne emisije iz 1999, dolazi novo, još jedno iznimno izdanje u šest epizoda (Ravno do dna)
Četvrtak (17:00)

Brze i kratke

  • Ekonomski analitičar Vidaković: Moram reći da smo mi traderi oduševljeni pričom da će Francuska od MMF-a tražiti pomoć, što je prvi put da to traži zemlja članica G7. Rezultat je to sve očitije političke nestabilnosti u Europi… Trump je von der Leyen rekao da izađe i zatvori vrata, htio je rzagovarati sam osa šefovima država (Index)
  • Branitelji traže od Plenkovića da se očituje o potpori Obuljen Koržinek spornom festivalu (Nacional), on kaže da su organizatori priznali da provociraju te da razumije branitelje (Index), Tomašević pozvao festival “Nosi se” u Zagreb (Index)
  • Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata “Ajkula”: Mi smo postrojba kroz koju je tijekom Domovinskog rata prošlo preko 700 ljudi i nitko od nas ne može znati sve ljude i njihove ratne puteve, a i ratni putevi su tajna koje ne smijemo odavati. No, Genda iz Benkovca je bio u našim Ajkulama (Jutarnji)
  • Može li se dogoditi da 2025. godinu završimo s većim brojem novih stanovnika od broja umrlih? Demograf Šterc: “Nije se smanjilo vanjsko iseljavanje iz Hrvatske – oko 40.000 ljudi iseljava, a 70.000 ljudi useli, to je pozitivan proces… Moglo bi se dogoditi da se vratimo na 4 milijuna stanovnika, uz ključne poteze i mjere povratka stanovništva” (N1)
  • Ljeto na Zagrebačkom Velesajmu 2025: Od 29. kolovoza do 7. rujna svirat će više od 50 izvođača, od Neki to vole vruće, Songkillersa, Sixpacka, Cold Snapa do Podočnjaka… natjecat će se mladi bendovi (Muzika)
Četvrtak (12:00)

Brze i kratke

  • Hrvatski pilot i njegova djevojka idu u pritvor. Ona odavala tajne Srbima s Kosova? (tportal)
  • Hrvatska na korak od OECD-a, postaje sve atraktivnija investicijska destinacija (Poslovni)
  • Neobično istraživanje otkriva mogući razlog zašto nakon sve halabuke i općih nastojanja države korisnici ne kupuju električna vozila. U Americi su za to krive – garaže prenatrpane „smećem“ (Autonet)
  • Milijun ljudi pratilo let za Manchester na FlightRadaru, oborili su rekord… zašto? Spominje se da je na njemu bio popularni Youtuber W2S (Index)
  • Zagrebački energetski centar najavio je projekt ozelenjivanja nadstrešnica javnog gradskog prijevoza u Zagrebu, trenutne staklene nadstrešnice na stanicama ZET-ovih vozila posljednje su utočište pod kojim se želite naći za vrijeme ljetnih mjeseci (N1)