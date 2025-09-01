Xi i Putin protiv Zapada: Žele novi svjetski poredak, Kina ima plan… održan summit Šangajske organizacije za suradnju (ŠOS), najvećeg diplomatskog događaja u Kini (Index)… Putin, Xi i Modi: ujedinjena fronta protiv Zapada? Iz Pekinga se šalju snažni signali (DW)
Danas veliki prosvjed u Srbiji: “Svi smo ispod nadstrešnice“- okupljanje je zakazano za 18:30 sati ispred zgrade starog željezničkog kolodvora u Beogradu (N1)
Marko Vučetić: Predložio bih premijeru i usnulom predsjedniku da si hitno nađu asistenta za kulturu da im objasni što su to metafore. Kultura ne vrijeđa. Kultura može provocirati, ali ta provokacija ima smisao da se društvo razvija (N1)
Potres u Afganistanu: Više od 800 mrtvih i 2800 ozlijeđenih (HRT)
Brod s azbestom Moby Drea mora do sutra napustiti Split (HRT)
Amerika gomila vojsku na Karibima. Nitko ne zna zašto (Index)
Hrvatsko susjedstvo na radaru investitora: Njemački list za gospodarska pitanja Handelsblatt piše o rastućem interesu za nekretnine u Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Turizam, niske cijene i EU perspektiva potiču investicije i razvoj tržišta (DW)
Najavljen prosvjed protiv uvođenja vojnog roka na trgu bana Jelačića. Organizator najavljuje i tužbe (N1)
Ispucali ste godišnji? Evo kako možete dobiti još slobodnih dana: darivanje krvi, plaćeni dopust iz osobnih potreba, selidbe, sistematskog pregleda… (tportal)
Hajduk i Rijeka remizirali u uzbudljivom derbiju na Poljudu 2:2… time su Hajduk i Dinamo izjednačeni na vrhu (Index), podijelili bodove i Lokomotiva i Osijek, 1:1 (Index)
Kineski predsjednik Xi Jinping danas okuplja čelnike Rusije, Indije, Irana i Turske, zajedno s dvadesetak euroazijskih čelnika. Cilj je pokazati kako je u eri američkih carina i geostrateških napetosti moguć drukčiji međunarodni model suradnje, s Kinom u središtu… Pozadinska vijest: Potonuli prihodi ruskog naftnog diva… (Index)
Slučaj Thompsonove terase na susjednom krovu: Sudski vještaci navode da su odgovorne osobe prilikom legalizacije spornih objekata svjesno kršile zakon (Nacional)
Snažno nevrijeme u Zagrebu, burna noć za vatrogasce: Ispumpavanja, požari i srušena stabla (N1)
Organizator festivala u Benkovcu za Index: Kćeri su mi vikali da je kur*a, navijači su urlali ZDS
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 10 milijuna eura sufinancirat će obnovu sustava grijanja za čišći zrak kućanstvima s područja Slavonskog Broda, Siska i Kutine (tportal)
HND osudio zastrašujuće prijetnje Jergoviću: ‘Želi se zastrašiti sve koji progovaraju kritički’ (tportal)
Ljetni val koronavirusa puni ambulante: Zabilježen porast prodaje testova, simptomi su kašalj, povišena temperatura, kod nekih nedostatak zraka, grlobolja, hunjavica… (N1)
Hrvati sve više koriste lijekove za mršavljenje, liječnici upozoravaju kako ne pomažu ukoliko se ne promijene navike: “Nakon prestanka terapije, kilogrami se u većini slučajeva vraćaju” (N1, tportal)
Za 12 dana glasovat će se o zagrebačkom GUP-u, iz Glasa poduzetnika pojašnjavaju što to znači za građane: manje će se graditi, a cijene postojećih kvadrata će porasti… iz Grada kažu kako neće dozvoliti sječu stabala (N1)
Novi pokušaj: Varaždin traži idejno rješenje za uređenje Dravske park šume (Haus)
Norvežani odbijaju plaćati skupe sportske prijenose i okreću se piratstvu (Bug)
Putin stigao u Kinu. Rusija i Kina udružuju snage protiv Zapada (Index)
Višeslav Raos o padu vrijednosti dolara: Postoji blag silazni trend, no dolar je i dalje daleko na prvom mjestu kada govorimo o svjetskim deviznim zalihama, fakturiranju, prekograničnim kreditima i platnom prometu (tportal)
Na Festivalu svjetske književnosti u Zagrebu više od 80 autora iz 17 zemalja (HRT), počinje danas, a traje do 4. rujna (FSK)
HNL: Varaždin – Dinamo 2:2. Prvi remi Dinama u sezoni, Modri se spasili od poraza u sudačkoj nadoknadi (Index), Slaven Belupo u ludoj utakmici pobijedio Vukovar s igračem manje 1:2 (Index), Istra dobila Goricu 1:0 (tportal), večeras derbi Hajduka i Rijeke, Lokomotiva igra protiv Osijeka (HNL)
Vrijeme: relativno stabilna nedjelja koja će biti puno sunčanija, ali i dalje će biti razmjerno svježe, rijetko uz kišu i grmljavinu… U utorak i srijedu opet manje stabilno i promjenjivije (tportal)
Hrvatska obilježava 18. godišnjicu Kornatske tragedije u kojoj su 30. kolovoza 2007. prilikom intervencije na otoku Kornatu smrtno stradala 12 vatrogasaca iz Vodica, Tisnog i Šibenika (tportal)
Državni tajnik: Čak 600.000 stanova je prazno i zbog malih najamnina – priuštivo stanovanje je ono kojem ukupni troškovi stanovanja (stambeni kredit, najamnina, režije) ne prelaze 30 posto kućnog prihoda (Danica, Studio 4)
EU još nije osigurala izuzeće od američkih carina na vino i žestoka pića (Agroklub)
Marušić: Električni romobili smanjuju broj vozila u prometu pa bi trebalo ublažiti mjere za njihovo korištenje (Nacional)
Ipak ništa od prodaje NK Rijeke, barem ne u cijelosti. Grupacija Black Knight Football Club američkog milijardera Folleyja pregovara o kupnji, ali samo 25 posto udjela. To znači da Mišković ostaje vlasnik, a Rijeka bi imala pristup razvijenoj skautskoj mreži BKFC-a, njezinim skautima i analitičarima (tportal)
Gdje je nestao Trump? Na X-u spekuliraju što se s njim moglo dogoditi... korisnike brine i masnica na ruci i to što se nigdje nije pojavljivao zadnjih dana (Index), značajna izjava i JD Vancea: Ako se, ne daj Bože, dogodi tragedija, preuzet ću predsjedničku dužnost (Index)
Objavljen interni policijski spis: “Pulom vlada svirepa zločinačka skupina“, reketarenje kafića i premlaćivanje ljudi na dnevnoj bazi (Istra24, Index)
Obilna kiša nakon Istre poplavila jug Dalmacije, Metković pod vodom (Index), kao i Dubrovnik (Index)
Šefica sindikata: Ako se ukine porez na mirovine, oni s 800 eura će dobiti još 40 (N1)
Dileru ozvučili stan i garažu: Kokain koji je stizao iz Dubaija nosio u ZG vrećicama (Index)
Objavljeni detalji Oktoberfesta: pojedina jela više od 170 eura, jedan steak za četiri osobe doseže cijenu od 229 eura… Ovisno o šatoru, pola pilića košta do 24,50 €. Maß (litra piva) košta 15,40 €. Mineralna voda dostupna je do 12,70 € po boci (0,75 litara) (tportal)
Nakon dvije noći nereda, Švicarska bi se uskoro mogla suočiti s novim valom nasilja, uzrok dugotrajna ljutnja zbog mišljenja da je policija u Lausannei sustavno rasistička prema tamošnjim migrantima, prošlog vikenda poginuo jedan (17) dok je bježao na ukradenom skuteru (Jutarnji)
Benkovački branitelji: ‘Dižemo kaznenu prijavu protiv novinarke‘ (tportal)
Cijene stanova za studente u Splitu, Rijeci i Osijeku… razlike su velike: u slitu garsonijere i do 800 eura, u Rijeci 600, Osijek najjeftiniji (N1)
Akademska suradnja ili suučešništvo? EU sveučilišta traže mjere protiv Izraela (Index)
U Vrbovcu kulturno-gastronomska manifestacija “Kaj su jeli naši stari” (HRT)
Samo 222 ortodonta u Hrvatskoj: Liste čekanja i do godinu i pol (N1)
Europski čelnici razmatraju stvaranje tampon-zone široke 40 kilometara između ruskih i ukrajinskih bojišnica kao dio mirovnog sporazuma (Politico, Index)
Trump ukinuo zaštitu Tajne službe Kamali Harris (Index)
Jezivu poruku na zgradi u kojoj živi Jergović zamijenila su – srca. Prefarban i drugi grafit (N1)
Dinamo je saznao protivnike u Europskoj ligi ove sezone. To su: Betis, Lille, Fenerbahče, Maccabi, FCSB, Midtjyland, Celta i Malmö. Jedino je pitanje gdje će domaćin biti Maccabi iz Tel Aviva. Dosad je utakmice igrao u Srbiji, a vrlo vjerojatno će tamo dočekati i Dinamo (Nacional)
Rijeka je saznala sve suparnike Konferencijske lige. Na Rujevicu dolaze Sparta Prag, Celje i AEK Larnaca. Bijeli moraju u goste Šahtjoru, gibraltarskom Linfield Red Impsu i armenskom Noahu (Novi list)
Zašarenilo se nebo iznad Preloga: Festival balona u punom sjaju (HRT)
U Münchenu se već nazdravlja… predstavljena službena krigla za Oktoberfest, koji počinje 20. rujna (DW)
Izrael u napadu na Jemen navodno ubio cijeli politički i vojni vrh Hutista (Index)
U Zagrebu osvanuo novi sramotni natpis protiv Miljenka Jergovića, ovaj put se spominje i Dalija Orešković (Jutarnji)
Grad Zagreb raspisao je četiri javna natječaja za zapošljavanje na radno mjesto pročelnika gradskih ureda, plaća 4 tisuće eura bruto, ranije raspisivani, naknadno poništavani… (Jutarnji)
ChatGPT nudio recepte za bombe i savjete za hakiranje (N1)
Poduzetnica Dajana (30), državljanka BiH koja ima beauty salon u Zagrebu i nedavno se sukobila s vozačem tramvaja, bit će protjerana iz Hrvatske, predstavlja opasnost za javni poredak (Jutarnji)
Očajna Rijeka izgubila 5:0 od PAOK-a. Hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu (Index), Damir Mišković uoči utakmice prodao Rijeku, Kako pišu Sportske novosti, čeka se još samo službena objava, a to će se dogoditi sljedećih dana (tportal)
Koliko je ruskih vojnika poginulo u Ukrajini? Rusija samo jednom objavila navodne podatke, još prije tri godine… neovisne procjene variraju od 185 tisuća do oko 300 tisuća poginulih (Index)
Plenković: Vlada će iznova razmotriti stav o ‘chat controlu’ (Nacional)
Vojni analitičar: Djevojka pilota koji je slao informacije je imala izravnu vezu s uredom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ali i s uredom kosovskog premijera… postoje indicije da je surađivala i s drugom stranom. Nema opasnosti za hrvatsku nacionalnu sigurnost, pilot nije ni mogao raspolagati takvim informacijama (Index)
Pred nama je vremenski vrlo nestabilan vikend – već danas i u subotu očekuju se česti i lokalno obilni pljuskovi s grmljavinom, a ponegdje i jače nevrijeme praćeno tučom, pijavicama na moru i bujičnim poplavama (tportal)
Životinja koja je uzrokovala najviše smrtnih slučajeva u Australiji između 2001. i 2021. godine zapravo je – konj (Index)
ChatGPT mu pomogao da pronađe njegov ukradeni auto: Vlasniku iz Kalifornije ukraden je Lamborghini Huracan EVO prije dvije godine. Kada je mislio da je sve izgubljeno, iskoristio je ChatGPT i Google alate kako bi ga locirao stotinama kilometara dalje (Autonet)