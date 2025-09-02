Trump: Izrael pobjeđuje u Gazi, ali gubi PR rat (Index)
Načelnik šibenske policije navodno rekao da neće dopustiti benkovački scenarij u svojem gradu... upućeni izvori kažu kako vjeruju da je val zabrana festivala ekstenzija sukoba Plenkovića i Anušića (Nacional), čak i dio branitelja protiv zabranitelja… Božinović: Nema nikakve razlike u postupanju između različitih policijskih uprava (Index)
Kako će izgledati novi ustroj HNK-a Rijeka na Rujevici nakon što franšiza Black Knight Football Club (BKFC) postane većinski vlasnik, zasad se može samo nagađati… vjeruje se da će otići svi osim Raića Sudara, BKFC inače želi domaće stručnjake ( Sportcom, tportal)
Od jučer zabranjeni TPO trajni lakovi i gelovi za nokte u kozmetici (HRT)
Sunčev osmijeh: Predstavljen portal namijenjen roditeljima djece s razvojnim, emocionalnim i drugim teškoćama (Nacional)
Plenković u Bledu: Srbija je na rubu građanskog rata (N1)
Nezaposlenost u eurozoni i EU marginalno smanjena u srpnju, trend prati i Hrvatska (tportal)
Brodograđevna industrija Split, odnosno splitski škver u vlasništvu Tomislava Debeljaka, samo na ime komunalne naknade duguje Splitu nešto manje od 2 milijuna eura. Premda postoji više ovršnih rješenja, ona su držana u ladici i u cijelom mandatu prethodne gradske vlasti gradonačelnika Ivice Puljka ni u jednom slučaju nije pokrenut postupak prisilne naplate (tportal)
‘Fiume o morte!’ najbolji dokumentarac Vukovar Film Festivala, ‘Treći svijet’ osvojio nagradu publike (Ravno do dna)
Umaški vatrogasci objavili fotografiju intervencije: poskok završio u automobilu… (tportal)
Policija je uhitila ravnatelja osnovne škole koji je često izostajao s posla jer svira u bandu Petra Graše, u evidencijskim listama radnog vremena, sumnja se, neistinito je prikazivao prisustvo na radno mjestu te je time za sebe pribavio znatnu imovinsku korist u iznosu od više tisuća eura (Danica)
Koliko krugova po rotoru možete napraviti u 24 sata? Ekipa YouTube kanala Airborne Entertainment odvozila je 1.891 krug, odnosno 800 km (Autonet)
Xi i Putin protiv Zapada: Žele novi svjetski poredak, Kina ima plan… održan summit Šangajske organizacije za suradnju (ŠOS), najvećeg diplomatskog događaja u Kini (Index)… Putin, Xi i Modi: ujedinjena fronta protiv Zapada? Iz Pekinga se šalju snažni signali (DW)
Danas veliki prosvjed u Srbiji: “Svi smo ispod nadstrešnice“- okupljanje je zakazano za 18:30 sati ispred zgrade starog željezničkog kolodvora u Beogradu (N1)
Marko Vučetić: Predložio bih premijeru i usnulom predsjedniku da si hitno nađu asistenta za kulturu da im objasni što su to metafore. Kultura ne vrijeđa. Kultura može provocirati, ali ta provokacija ima smisao da se društvo razvija (N1)
Potres u Afganistanu: Više od 800 mrtvih i 2800 ozlijeđenih (HRT)
Brod s azbestom Moby Drea mora do sutra napustiti Split (HRT)
Amerika gomila vojsku na Karibima. Nitko ne zna zašto (Index)
Hrvatsko susjedstvo na radaru investitora: Njemački list za gospodarska pitanja Handelsblatt piše o rastućem interesu za nekretnine u Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Turizam, niske cijene i EU perspektiva potiču investicije i razvoj tržišta (DW)
Najavljen prosvjed protiv uvođenja vojnog roka na trgu bana Jelačića. Organizator najavljuje i tužbe (N1)
Ispucali ste godišnji? Evo kako možete dobiti još slobodnih dana: darivanje krvi, plaćeni dopust iz osobnih potreba, selidbe, sistematskog pregleda… (tportal)
Hajduk i Rijeka remizirali u uzbudljivom derbiju na Poljudu 2:2… time su Hajduk i Dinamo izjednačeni na vrhu (Index), podijelili bodove i Lokomotiva i Osijek, 1:1 (Index)
Kineski predsjednik Xi Jinping danas okuplja čelnike Rusije, Indije, Irana i Turske, zajedno s dvadesetak euroazijskih čelnika. Cilj je pokazati kako je u eri američkih carina i geostrateških napetosti moguć drukčiji međunarodni model suradnje, s Kinom u središtu… Pozadinska vijest: Potonuli prihodi ruskog naftnog diva… (Index)
Slučaj Thompsonove terase na susjednom krovu: Sudski vještaci navode da su odgovorne osobe prilikom legalizacije spornih objekata svjesno kršile zakon (Nacional)
Snažno nevrijeme u Zagrebu, burna noć za vatrogasce: Ispumpavanja, požari i srušena stabla (N1)
Organizator festivala u Benkovcu za Index: Kćeri su mi vikali da je kur*a, navijači su urlali ZDS
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 10 milijuna eura sufinancirat će obnovu sustava grijanja za čišći zrak kućanstvima s područja Slavonskog Broda, Siska i Kutine (tportal)
HND osudio zastrašujuće prijetnje Jergoviću: ‘Želi se zastrašiti sve koji progovaraju kritički’ (tportal)
Ljetni val koronavirusa puni ambulante: Zabilježen porast prodaje testova, simptomi su kašalj, povišena temperatura, kod nekih nedostatak zraka, grlobolja, hunjavica… (N1)
Hrvati sve više koriste lijekove za mršavljenje, liječnici upozoravaju kako ne pomažu ukoliko se ne promijene navike: “Nakon prestanka terapije, kilogrami se u većini slučajeva vraćaju” (N1, tportal)
Za 12 dana glasovat će se o zagrebačkom GUP-u, iz Glasa poduzetnika pojašnjavaju što to znači za građane: manje će se graditi, a cijene postojećih kvadrata će porasti… iz Grada kažu kako neće dozvoliti sječu stabala (N1)
Novi pokušaj: Varaždin traži idejno rješenje za uređenje Dravske park šume (Haus)
Norvežani odbijaju plaćati skupe sportske prijenose i okreću se piratstvu (Bug)
Putin stigao u Kinu. Rusija i Kina udružuju snage protiv Zapada (Index)
Višeslav Raos o padu vrijednosti dolara: Postoji blag silazni trend, no dolar je i dalje daleko na prvom mjestu kada govorimo o svjetskim deviznim zalihama, fakturiranju, prekograničnim kreditima i platnom prometu (tportal)
Na Festivalu svjetske književnosti u Zagrebu više od 80 autora iz 17 zemalja (HRT), počinje danas, a traje do 4. rujna (FSK)
HNL: Varaždin – Dinamo 2:2. Prvi remi Dinama u sezoni, Modri se spasili od poraza u sudačkoj nadoknadi (Index), Slaven Belupo u ludoj utakmici pobijedio Vukovar s igračem manje 1:2 (Index), Istra dobila Goricu 1:0 (tportal), večeras derbi Hajduka i Rijeke, Lokomotiva igra protiv Osijeka (HNL)
Vrijeme: relativno stabilna nedjelja koja će biti puno sunčanija, ali i dalje će biti razmjerno svježe, rijetko uz kišu i grmljavinu… U utorak i srijedu opet manje stabilno i promjenjivije (tportal)
Hrvatska obilježava 18. godišnjicu Kornatske tragedije u kojoj su 30. kolovoza 2007. prilikom intervencije na otoku Kornatu smrtno stradala 12 vatrogasaca iz Vodica, Tisnog i Šibenika (tportal)
Državni tajnik: Čak 600.000 stanova je prazno i zbog malih najamnina – priuštivo stanovanje je ono kojem ukupni troškovi stanovanja (stambeni kredit, najamnina, režije) ne prelaze 30 posto kućnog prihoda (Danica, Studio 4)
EU još nije osigurala izuzeće od američkih carina na vino i žestoka pića (Agroklub)
Marušić: Električni romobili smanjuju broj vozila u prometu pa bi trebalo ublažiti mjere za njihovo korištenje (Nacional)
Ipak ništa od prodaje NK Rijeke, barem ne u cijelosti. Grupacija Black Knight Football Club američkog milijardera Folleyja pregovara o kupnji, ali samo 25 posto udjela. To znači da Mišković ostaje vlasnik, a Rijeka bi imala pristup razvijenoj skautskoj mreži BKFC-a, njezinim skautima i analitičarima (tportal)
Gdje je nestao Trump? Na X-u spekuliraju što se s njim moglo dogoditi... korisnike brine i masnica na ruci i to što se nigdje nije pojavljivao zadnjih dana (Index), značajna izjava i JD Vancea: Ako se, ne daj Bože, dogodi tragedija, preuzet ću predsjedničku dužnost (Index)
Objavljen interni policijski spis: “Pulom vlada svirepa zločinačka skupina“, reketarenje kafića i premlaćivanje ljudi na dnevnoj bazi (Istra24, Index)
Obilna kiša nakon Istre poplavila jug Dalmacije, Metković pod vodom (Index), kao i Dubrovnik (Index)
Šefica sindikata: Ako se ukine porez na mirovine, oni s 800 eura će dobiti još 40 (N1)
Dileru ozvučili stan i garažu: Kokain koji je stizao iz Dubaija nosio u ZG vrećicama (Index)
Objavljeni detalji Oktoberfesta: pojedina jela više od 170 eura, jedan steak za četiri osobe doseže cijenu od 229 eura… Ovisno o šatoru, pola pilića košta do 24,50 €. Maß (litra piva) košta 15,40 €. Mineralna voda dostupna je do 12,70 € po boci (0,75 litara) (tportal)
Nakon dvije noći nereda, Švicarska bi se uskoro mogla suočiti s novim valom nasilja, uzrok dugotrajna ljutnja zbog mišljenja da je policija u Lausannei sustavno rasistička prema tamošnjim migrantima, prošlog vikenda poginuo jedan (17) dok je bježao na ukradenom skuteru (Jutarnji)
Benkovački branitelji: ‘Dižemo kaznenu prijavu protiv novinarke‘ (tportal)
Cijene stanova za studente u Splitu, Rijeci i Osijeku… razlike su velike: u slitu garsonijere i do 800 eura, u Rijeci 600, Osijek najjeftiniji (N1)
Akademska suradnja ili suučešništvo? EU sveučilišta traže mjere protiv Izraela (Index)
U Vrbovcu kulturno-gastronomska manifestacija “Kaj su jeli naši stari” (HRT)
Samo 222 ortodonta u Hrvatskoj: Liste čekanja i do godinu i pol (N1)