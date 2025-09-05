Nismo samo za sezonu: Postajemo cjelogodišnja destinacija, turizam u plusu (HRT)
Tužba protiv Googlea – pravo na zaborav: Jedna Njemica tuži Google jer se njezine privatne fotografije pojavljuju na internetu. Slučaj bi mogao temeljno razjasniti pitanje u kojoj mjeri internetske tražilice moraju (za)štititi korisnike, a posebno žene (DW)
Bruxelles poteže škare na zakone o prirodi: građani imaju tjedan dana da im se usprotive – Službeni obrazac Europske komisije možete ispuniti OVDJE (Klikaj)
Radiohead objavljuje datume turneje za 2025. godinu: Niz koncerata trenutno je ograničen na Europu i Veliku Britaniju, počevši s četiri večeri u Madridu od 4. studenog. Odatle će bend krenuti u Bolognu, London i Kopenhagen, prije nego što završi u Berlinu početkom prosinca (Ravno do dna)
Prestaju subvencije energenata, računi za struju bi mogli biti i oko 200 eura veći (Nacional)
Organizator Fališ-a: I branitelji rade na festivalu, a koštao je manje nego što je Gabrijela Žalac pojela (N1)
Idejno rješenje: Poljud se može obnoviti po nacrtima arhitekta Borisa Magaša iz 2006 (Nacional)
Mostra u znaku Frankensteina, Putina i nuklearnih prijetnji: Najstariji filmski festival, venecijanski, u svojem 82. izdanju donosi 21 naslov koji konkurira za Zlatnog lava. Čini se nikada više holivudskih zvijezda na Lidu, kao i političkih tema. Festivalski je program ušao u drugo poluvrijeme, a nastavlja se tradicija mjerenja duljine ovacija (HRT)
Dok je tržište rabljenih automobila u Njemačkoj u usponu, električnih vozila je previše, a potražnja za njima ostaje niska. Posljedica toga je vraćanje auta nakon isteka leasinga i pad vrijednosti, što zabrinjava proizvođače i trgovce (tportal)
Festival kratkog metra u Novigradu: Film pripada svima, a zajednica je naša najveća snaga (tportal)
Putin: Ako se ne nađe rješenje, riješit ćemo sve svoje ciljeve vojnim sredstvima (Index)
Festival FALIŠ otvorili bez incidenata u Šibeniku. Ogroman pljesak dobili brojni policajci (24 sata)
“Što s djecom koja ne žele ići na vjeronauk, da nam i dalje sjede na hodniku? Zašto ne postoji alternativa?”… Pitanje je to koje već godinama zadaje glavobolju roditeljima, ali i osnovnim školama koje (organizacijski) ne uspijevaju u potpunosti uskladiti raspored (Slobodna)
Europski centar za srednjoročne prognoze (ECMWF) predviđa da će ova zima u Europi imati manje snijega od prosjeka, osobito od studenog do siječnja. Glavni uzrok je utjecaj La Niñe (N1)
Vučić obećao: Leteći auti u Srbiji do kraja 2026. (Nacional)
Milanović se sastao s Miljenkom Jergovićem: “Nakon kolovoških noći, stigli su rujanski dani” (N1)
Napetosti u Venezueli: U noćašnjem napadu SAD-a na navodni krijumčarski brod u međunarodnim vodama ubijeno je 11 osoba, a ako se pita Donalda Trumpa, iza toga stoji Venezuela, točnije njezin čelnik Nicolas Maduro… raste strah od eskalacije (tportal)
HAC objavio natječaj za gradnju treće trake na zaobilaznici od Jankomira do Lučkog, u vrijednosti od 42 milijuna eura (Nacional)
DHMZ: Očekuje nas nešto toplija jesen od prosjeka, ukupna količina oborine će biti na razini prosjeka, ako ne i manja (tportal)
Šibenik postaje epicentar kulture, povijesti i kritičkog promišljanja: Počeo festival Fališ (N1)
Premijer Edi Rama nedavno je najavio ambiciozan plan: želi da Albanija prije kraja ovog desetljeća postane prva zemlja na svijetu bez gotovine (DW)
Idućeg ponedjeljka, 8. rujna, osmoškolci i srednjoškolci vraćaju se u školske klupe nakon skoro tromjesečnih ljetnih praznika, N1 uspoređuje cijene bilježnica i torbi od danas i prije nekoliko godina – ove godine roditelji za jedno dijete trebaju osigurati između 600 i 900 eura kako bi pokrili sve troškove opreme za školu, 2016. to je iznosilo oko 200-400 eura
HDLU u tišini ušminkao sporne preporuke za umjetnike, ali sumnja na pokušaj cenzure ostaje (Faktograf)
Vojna parada u Pekingu pokazala da Putin uživa ekonomsku podršku Kine i Indije, a vojnu Sjeverne Koreje (tportal), analitičari smatraju da je pitanje vremena kada će Kina napasti Tajvan (Index)
Hamasovo ministarstvo: Samo u kolovozu gotovo 200 ljudi umrlo od gladi u Gazi (Index)
Hrvatska je i dalje među zemljama s najvišom godišnjom stopom inflacije. Prema Eurostatu, u kolovozu je iznosila 4,6 posto (0,2 posto više nego u srpnju). Više od toga bilježi samo Estonija s godišnjom stopom od 6,2 posto (Danica)
Novi Dodikov obračun s državom? Narodna skupština Republike Srpske izabrala je novu entitetsku vladu, na čelu s premijerom Savom Minićem. Kao i mnoge druge odluke vrha RS-a i ova je sporna (DW)
Burno u Splitu: Debeljak se pojavio na Gradskom vijeću, zabranjeno mu govoriti (N1)
Veliki uspjeh hrvatskih znanstvenika: razvili metodu koja s 96% preciznosti otkriva granice tumora (N1)
Sve više majki pati od psihičkih problema i preopterećenosti, pokazalo istraživanje – udio majki koje svoje mentalno zdravlje svrstavaju u “loše” ili “vrlo loše” od 2016. godine skočio je za čak 63,6 posto. U SAD-u, uglavnom (A znamo da se sve od tamo može prenijeti i na nas) (Nacional)
Otvoren Festival svjetske književnosti: ‘Je li sve ovo uvertira u paljenje knjiga?’ (tportal)
Oglasio se Belgrade Beer Fest povodom otkazivanja pojedinih izvođača: Svjesni smo trenutne političke i društvene situacije koja je donijela mnogo tenzija i podjela… Izvođači trpe prijetnje, razumijemo i poštujemo odluke onih koji su iz tih razloga otkazali svoj nastup (Ravno do dna)
Trumpov diktatorski šik: Od pozlaćene Bijele kuće do grandioznog preuređenja Washingtona, američki predsjednik pokušava ostaviti arhitektonski trag u glavnom gradu, analitičar: To je demonstracija moći (HRT)
Trump: Izrael pobjeđuje u Gazi, ali gubi PR rat (Index)
Načelnik šibenske policije navodno rekao da neće dopustiti benkovački scenarij u svojem gradu... upućeni izvori kažu kako vjeruju da je val zabrana festivala ekstenzija sukoba Plenkovića i Anušića (Nacional), čak i dio branitelja protiv zabranitelja… Božinović: Nema nikakve razlike u postupanju između različitih policijskih uprava (Index)
Kako će izgledati novi ustroj HNK-a Rijeka na Rujevici nakon što franšiza Black Knight Football Club (BKFC) postane većinski vlasnik, zasad se može samo nagađati… vjeruje se da će otići svi osim Raića Sudara, BKFC inače želi domaće stručnjake ( Sportcom, tportal)
Od jučer zabranjeni TPO trajni lakovi i gelovi za nokte u kozmetici (HRT)
Sunčev osmijeh: Predstavljen portal namijenjen roditeljima djece s razvojnim, emocionalnim i drugim teškoćama (Nacional)