Danas (07:00)

Brze i kratke

  • Incident na Pantovčaku: muškarac pokušao upasti u Ureda predsjednika, prijetio bombom… Radi se o umirovljenom pripadniku Oružanih snaga, želio je da ga Milanović postavi za veleposlanika u Sloveniji (N1)
  • Trumpov ‘fake news’ polako odlazi u zaborav: Političari imaju novi ‘izgovor’ za skandale – umjetna inteligencija (tportal)
  • Djeca u Engleskoj drogiraju se vejpovima, ilegalne tekućine za vejpanje oglašavaju se i prodaju na popularnim društvenim mrežama, što stručnjaci nazivaju novom prijetnjom, piše Sky News (Index)
  • Povijesni presedan: hrvatski kandidat za 98. nagradu Oscar dokumentarac ‘Fiume o morte!‘… prvi put da šaljemo dokumentarac (tportal)
  • Popularan strip ‘Alan Ford’ koji izlazi već 56 godina dobit će kazališnu adaptaciju koja će oživjeti Broja 1, Boba Rocka, Superhika, Grunfa i druge junake. U zagrebačkom Satiričkom kazalištu Kerempuh premijerno će se izvesti 18. rujna u režiji Marija Kovača… Nacional razgovarao s glavnim glumcima

Jučer (18:00)

Brze i kratke

  • Trump će preimenovati Ministarstvo obrane u Ministarstvo rata (N1)
  • Koncert u čast Gabi, Matije i Arsena u nedjelju, 14. rujna 2025. godine na Strossmayerovom trgu u Zagrebu s početkom u 19.30 sati (HRT)
  • Nijemcima se ne ide u vojsku: raste broj priziva savjesti (DW)
  • Mladi iz Srbije i EU: skepsa i razočaranje – samo 40 posto mladih u Srbiji glasalo bi za članstvo u EU, kritični su i prema stavu EU prema tome što se trenutno događa u Srbiji, “predstavljaju kao promotori demokracije, a šute na autoritarnost režima”… (DW)
  • Giorgio Armani obožavao je Hrvatsku, kadrovi reklame iz Dalmacije snimljeni prošle godine obišli su svijet (Index)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Zavrzlama u Vinogradskoj: Ne mogu zaposliti Beroša jer su mu ‘zaboravili’ dati otkaz (tportal)
  • Pedijatara sve manje – nitko se ne javlja na natječaje (HRT)
  • Sud zaustavio Trumpa: Putovnice sa spolom X se moraju izdavati (N1)
  • Riječki znanstvenik dobio “znanstveni Oscar” od 2 milijuna eura (Index)
  • Bolt Food se povlači iz Hrvatske, naručivanje moguće do 6. 10. Ostaje samo usluga putničkog prijevoza (HRT)
  • O spolnom zdravlju bez srama: Predstavljena hrvatska AI asistentica Gina (tportal)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • 26 zemalja spremno slati vojnike u Ukrajinu. Trump frustriran, postavio uvjet Europi (Index)
  • SAD postupno ukidaju programe sigurnosne pomoći vojskama europskih zemalja na granici s Rusijom, uz obrazloženje da Europa mora sama snositi veći dio troškova vlastite obrane (Index)
  • Tko ima jaču vojsku, SAD ili Kina? SAD više ulaže, Kina ima veći broj brodova… no, spremnost im je niža (Index)
  • Vučićev SNS ima 700.000 članova, a na 95 prosvjeda u srpskim gradovima u prosjeku je bilo 1000 ljudi (Nacional)
  • Milanović se pojavio na šibenskom festivalu FALIŠ, bez najave. Dobio je veliki aplauz (Nacional)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Nismo samo za sezonu: Postajemo cjelogodišnja destinacija, turizam u plusu (HRT)
  • Tužba protiv Googlea – pravo na zaborav: Jedna Njemica tuži Google jer se njezine privatne fotografije ​pojavljuju na internetu. Slučaj bi mogao temeljno razjasniti pitanje u kojoj mjeri internetske tražilice moraju (za)štititi korisnike, a posebno žene (DW)
  • Bruxelles poteže škare na zakone o prirodi: građani imaju tjedan dana da im se usprotive – Službeni obrazac Europske komisije možete ispuniti OVDJE (Klikaj)
  • HRT najgledanija televizija tijekom ljeta (HRT)
  • Radiohead objavljuje datume turneje za 2025. godinu: Niz koncerata trenutno je ograničen na Europu i Veliku Britaniju, počevši s četiri večeri u Madridu od 4. studenog. Odatle će bend krenuti u Bolognu, London i Kopenhagen, prije nego što završi u Berlinu početkom prosinca (Ravno do dna)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Prestaju subvencije energenata, računi za struju bi mogli biti i oko 200 eura veći (Nacional)
  • Organizator Fališ-a: I branitelji rade na festivalu, a koštao je manje nego što je Gabrijela Žalac pojela (N1)
  • Idejno rješenje: Poljud se može obnoviti po nacrtima arhitekta Borisa Magaša iz 2006 (Nacional)
  • Mostra u znaku Frankensteina, Putina i nuklearnih prijetnji: Najstariji filmski festival, venecijanski, u svojem 82. izdanju donosi 21 naslov koji konkurira za Zlatnog lava. Čini se nikada više holivudskih zvijezda na Lidu, kao i političkih tema. Festivalski je program ušao u drugo poluvrijeme, a nastavlja se tradicija mjerenja duljine ovacija (HRT)
  • Dok je tržište rabljenih automobila u Njemačkoj u usponu, električnih vozila je previše, a potražnja za njima ostaje niska. Posljedica toga je vraćanje auta nakon isteka leasinga i pad vrijednosti, što zabrinjava proizvođače i trgovce (tportal)
  • Festival kratkog metra u Novigradu: Film pripada svima, a zajednica je naša najveća snaga (tportal)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Putin: Ako se ne nađe rješenje, riješit ćemo sve svoje ciljeve vojnim sredstvima (Index)
  • Festival FALIŠ otvorili bez incidenata u Šibeniku. Ogroman pljesak dobili brojni policajci (24 sata)
  • “Što s djecom koja ne žele ići na vjeronauk, da nam i dalje sjede na hodniku? Zašto ne postoji alternativa?”… Pitanje je to koje već godinama zadaje glavobolju roditeljima, ali i osnovnim školama koje (organizacijski) ne uspijevaju u potpunosti uskladiti raspored (Slobodna)
  • Europski centar za srednjoročne prognoze (ECMWF) predviđa da će ova zima u Europi imati manje snijega od prosjeka, osobito od studenog do siječnja. Glavni uzrok je utjecaj La Niñe (N1)
  • Vučić obećao: Leteći auti u Srbiji do kraja 2026. (Nacional)
  • Milanović se sastao s Miljenkom Jergovićem: “Nakon kolovoških noći, stigli su rujanski dani” (N1)
Srijeda (23:00)

Brze i kratke

  • Napetosti u Venezueli: U noćašnjem napadu SAD-a na navodni krijumčarski brod u međunarodnim vodama ubijeno je 11 osoba, a ako se pita Donalda Trumpa, iza toga stoji Venezuela, točnije njezin čelnik Nicolas Maduro… raste strah od eskalacije (tportal)
  • HAC objavio natječaj za gradnju treće trake na zaobilaznici od Jankomira do Lučkog, u vrijednosti od 42 milijuna eura (Nacional)
  • DHMZ: Očekuje nas nešto toplija jesen od prosjeka, ukupna količina oborine će biti na razini prosjeka, ako ne i manja (tportal)
  • Šibenik postaje epicentar kulture, povijesti i kritičkog promišljanja: Počeo festival Fališ (N1)
  • Premijer Edi Rama nedavno je najavio ambiciozan plan: želi da Albanija prije kraja ovog desetljeća postane prva zemlja na svijetu bez gotovine (DW)
  • Idućeg ponedjeljka, 8. rujna, osmoškolci i srednjoškolci vraćaju se u školske klupe nakon skoro tromjesečnih ljetnih praznika, N1 uspoređuje cijene bilježnica i torbi od danas i prije nekoliko godina – ove godine roditelji za jedno dijete trebaju osigurati između 600 i 900 eura kako bi pokrili sve troškove opreme za školu, 2016. to je iznosilo oko 200-400 eura
  • HDLU u tišini ušminkao sporne preporuke za umjetnike, ali sumnja na pokušaj cenzure ostaje (Faktograf)
Srijeda (17:00)

Brze i kratke

  • Vojna parada u Pekingu pokazala da Putin uživa ekonomsku podršku Kine i Indije, a vojnu Sjeverne Koreje (tportal), analitičari smatraju da je pitanje vremena kada će Kina napasti Tajvan (Index)
  • Hamasovo ministarstvo: Samo u kolovozu gotovo 200 ljudi umrlo od gladi u Gazi (Index)
  • Hrvatska je i dalje među zemljama s najvišom godišnjom stopom inflacije. Prema Eurostatu, u kolovozu je iznosila 4,6 posto (0,2 posto više nego u srpnju). Više od toga bilježi samo Estonija s godišnjom stopom od 6,2 posto (Danica)
  • Novi Dodikov obračun s državom? Narodna skupština Republike Srpske izabrala je novu entitetsku vladu, na čelu s premijerom Savom Minićem. Kao i mnoge druge odluke vrha RS-a i ova je sporna (DW)
  • Burno u Splitu: Debeljak se pojavio na Gradskom vijeću, zabranjeno mu govoriti (N1)
Srijeda (11:00)

Brze i kratke

  • Trump: “Pogodili smo brod koji je prevozio drogu iz Venezuele“, objavio i da će se sjedište Svemirskih snaga preseliti u Alabamu (Index)
  • Zbog diskriminacije vozača u članicama EU-a prijevoznici u BiH blokirali su prometnice i carinske terminale u cijeloj zemlji. Ima i onih koji smatraju da je sve ispolitizirano… (DW)
  • Moby Drea, brod s 250 tona azbesta, napokon napušta Split, aktivisti zadovoljni: “Ovo je uspjeh male grupe ljudi” (tportal)
  • Hrvatska tvrtka CircuitMess stvorila igračku po uzoru na Tamagochija. Već prodano 400.000 komada (Index)
  • Kim Jong-Un stigao u Peking u svom vlaku, koji intrigira javnost, između ostalog jer je i oklopni… “Ima francusko vino i mlade zabavljačice” (Index)
  • Potop u Istri, zabilježeno 2000 udara munja. “Nikad ovako nešto nismo vidjeli” (Index)
Utorak (23:00)

Brze i kratke

  • Veliki uspjeh hrvatskih znanstvenika: razvili metodu koja s 96% preciznosti otkriva granice tumora (N1)
  • Sve više majki pati od psihičkih problema i preopterećenosti, pokazalo istraživanje – udio majki koje svoje mentalno zdravlje svrstavaju u “loše” ili “vrlo loše” od 2016. godine skočio je za čak 63,6 posto. U SAD-u, uglavnom (A znamo da se sve od tamo može prenijeti i na nas) (Nacional)
  • Otvoren Festival svjetske književnosti: ‘Je li sve ovo uvertira u paljenje knjiga?’ (tportal)
  • Oglasio se Belgrade Beer Fest povodom otkazivanja pojedinih izvođača: Svjesni smo trenutne političke i društvene situacije koja je donijela mnogo tenzija i podjela… Izvođači trpe prijetnje, razumijemo i poštujemo odluke onih koji su iz tih razloga otkazali svoj nastup (Ravno do dna)
  • Trumpov diktatorski šik: Od pozlaćene Bijele kuće do grandioznog preuređenja Washingtona, američki predsjednik pokušava ostaviti arhitektonski trag u glavnom gradu, analitičar: To je demonstracija moći (HRT)