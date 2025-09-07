Izvor blizak liberalnom krilu Crkve za Nacional je izjavio kako je premijer Plenković pokleknuo i praktički dopustio Crkvi da upravlja ključnim narativom u državi: Thompson je proizvod Crkve čije rigidno krilo pod državnu politiku želi nametnuti da je NDH temelj hrvatske državnosti
Britanci se sve više bune protiv migranata. I to ne samo krajnji desničar: Između 2021. i 2024. u zemlju je legalno stiglo 4,5 milijuna ljudi, uglavnom iz Indije, Nigerije i Kine, više nego u SAD-u, iako je britanska populacija pet puta manja… bilježe se i ilegalni prelasci čamaca preko La Manchea (Index)
Bundeswehr se naoružava i oprema za slučaj izbijanja rata u Europi, posebnu ulogu imaju vojni dušebrižnici (DW)
Najjača regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), održala je jednu od najvećih priredbi u povijesti promocije, FNC 24 u Areni Zagreb. U glavnoj borbi večeri Ivan Vitasović je izdominirao Darka Stošića i jednoglasnom odlukom sudaca obranio je pojas teške kategorije FNC-a. Pojaseve uzelo još dva boksača (Index), objavljen video incidenta – skoro izbio sukob, umiješao se i Cro Cop (Index), kaže da je boca završila u glavi njegovog sina (Index)
U selu Jaškovo kod Ozlja opet srušili Guinnessov rekord sa štrudlom dugom 3136 metara (HRT)
Pogođena zgrada vlade u Kijevu, Ukrajinci zadali žestok udarac Putinu – izveli noćne napade na ključnu rusku gorivnu infrastrukturu i vojne lokacije, i Ukrajina i Rusija masovno koriste lažno oružje – od tenkova na napuhavanje do drvenih haubica (Index)
Francuska je u krizi, desnica raste, kao i strah od prosvjeda. Macron bi sutra mogao izgubiti još jednu vladu (Index)
Jedno od najsvetijih mjesta na svijetu – planina Sinaj i samostan sv. Katarine – postalo je poprište žestokih rasprava. Egipat ondje provodi veliki turistički projekt vrijedan milijarde, najavljen kao dar svim religijama, ali kritičari upozoravaju da prijeti uništenju stoljetne baštine i potiskivanju lokalne beduinske zajednice (tportal)
Guillermo del Toro, hvaljeni meksički redatelj izazvao je ogromno zanimanje svojom verzijom o Frankensteinu, jednom od najskupljih Netflixovih projekata koji je koštao oko 120 milijuna dolara (tportal)
Planinari na Dinari prestravljeni: “Poludivlje životinje napadale su sklonište i nas cijelu noć” – uništeni stolovi i klupe, razbacani limovi, oštećen bazen za vodu, iščupani putokazi. Čitav okoliš skloništa bio je devastiran.. radi se o konjima za koje netko dobiva poticaje, problem postoji otprije (N1)
“Novi Sad ne praštamo” — prosvjedi u gradovima širom Srbije (N1)
Otkriven uzrok nesreće uspinjače u Lisabonu, u kojoj je poginulo 16 osoba: bila je redovno održavana, pukla je sajla na dijelu koji se ne vidi bez demontaže (Index)
Prazna blagajna njemačkog mirovinskog osiguranja: Njemački građani su sve stariji, pa je za mirovine potrebno sve više novaca. Istodobno se rađa sve manje djece, odnosno budućih zaposlenika koji uplaćuju u mirovinsko osiguranje. Kako riješiti taj problem? Više je ideja (DW)
Filmski festival u Veneciji: Film o palestinskoj djevojčici u Gazi dobio najduži aplauz u povijesti festivala (Journal)
Zašto Nepalci u Hrvatskoj i na +30 hodaju okolo u dugoj, zimskoj odjeći i prekrivenog lica? Kažu da ne žele potamniti, u nepalskom društvu, kao i u većem dijelu južne Azije, svjetlija koža često se povezuje s višim društvenim statusom, ljepotom i uspjehom (Slobodna, Jutarnji)
HUP poziva na ‘hitnu depolitizaciju’: Plaće u Hrvatskoj se umjetno pumpaju (Poslovni)
Karl Markus Gauss na Festivalu svjetske književnosti: Izrael je zbog propagande izgubio podršku u svijetu (HRT)
ABC News: Policija jurišala na tisuće mirnih prosvjednika koji se protive autokratskoj vladavini Vučića (N1)
WHO objavio dobru vijest: Ukida se međunarodna kriza proglašena 2024. godine vezane uz epidemiju majmunskih boginja (Poslovni)
Afera sa slavnom glumicom koštala ga je braka: John Malkovich o svemu je šutio 37 godina... kemija s Michelle Pfeiffer je sa seta “Opasnih veza” prešla u stvarnost i koštala ih tadašnjih brakova (tportal)
Spašen je dupin koji se tri dana borio za život kod otoka Lastova, skinuli mu flaks koji mu se omotao oko peraje, a i uklonjen nepoznati predmet iz usta… lokalno stanovništvo preuzelo stvar u svoje ruke, unatoč preporukama ministarstva (Index)
Opsadno stanje u Novom Sadu sinoć, policija silovito napala građane: Ovo nismo vidjeli od ranih 2000-ih… (N1), rastjerani prosvjednici; Vučić: Policija je napadnuta (HRT), nova školska godina u Srbiji donijela je otkaze dijelu nastavnog kadra, smjene nekih ravnatelja, ali i optužbe da vlasti tako kažnjavaju podršku prosvjedima, izvještava DW
Brod s pregradama od azbesta, čiji se remont planirao u Brodosplitu, skrenuo je pozornost javnosti na taj opasni otpad, no u Vranjicu, malenome mjestu pokraj Splita, borbu protiv azbesta vode desetljećima, svaki dan. Tragovi azbestnoga praha su posvuda, strašne posljedice rada tvornice “Salonit” najjasnije se vide po broju umrlih od azbestoze (HRT), Grgo je devet godina radio u tvornici Salonit. “Pluća su mi popločana azbestom” (Index)
Trump razmatra niz opcija za vojne udare protiv narko-kartela koji djeluju u Venezueli, uključujući i moguće napade na ciljeve unutar zemlje kao dio šire strategije za slabljenje predsjednika Nicolása Madura (Index)
Izložba ‘Novi Život’: Fotografska retrospektiva oporavka hrvatske glazbene scene, otvorena je u sklopu Ljeta na Zagrebačkom velesajmu od 29. kolovoza do 7. rujna 2025 (Muzika)
Incident na Pantovčaku: muškarac pokušao upasti u Ured predsjednika, prijetio bombom… Radi se o umirovljenom pripadniku Oružanih snaga, želio je da ga Milanović postavi za veleposlanika u Sloveniji (N1)
Trumpov ‘fake news’ polako odlazi u zaborav: Političari imaju novi ‘izgovor’ za skandale – umjetna inteligencija (tportal)
Djeca u Engleskoj drogiraju se vejpovima, ilegalne tekućine za vejpanje oglašavaju se i prodaju na popularnim društvenim mrežama, što stručnjaci nazivaju novom prijetnjom, piše Sky News (Index)
Povijesni presedan, na Oscare prvi put kandidiramo dokumentarac: ‘Fiume o morte!‘… (tportal)
Hrvatska u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine uz puno muke pobijedila Farske otoke 0:1 (Index), Dalić nije krio nezadovoljstvo: Kao da igramo protiv top 5 momčadi svijeta (Index)
Popularan strip ‘Alan Ford’ koji izlazi već 56 godina dobit će kazališnu adaptaciju koja će oživjeti Broja 1, Boba Rocka, Superhika, Grunfa i druge junake. U zagrebačkom Satiričkom kazalištu Kerempuh premijerno će se izvesti 18. rujna u režiji Marija Kovača… Nacional razgovarao s glavnim glumcima
Trump će preimenovati Ministarstvo obrane u Ministarstvo rata (N1)
Koncert u čast Gabi, Matije i Arsena u nedjelju, 14. rujna 2025. godine na Strossmayerovom trgu u Zagrebu s početkom u 19.30 sati (HRT)
Nijemcima se ne ide u vojsku: raste broj priziva savjesti (DW)
Mladi iz Srbije i EU: skepsa i razočaranje – samo 40 posto mladih u Srbiji glasalo bi za članstvo u EU, kritični su i prema stavu EU prema tome što se trenutno događa u Srbiji, “predstavljaju kao promotori demokracije, a šute na autoritarnost režima”… (DW)
Giorgio Armani obožavao je Hrvatsku, kadrovi reklame iz Dalmacije snimljeni prošle godine obišli su svijet (Index)
Nismo samo za sezonu: Postajemo cjelogodišnja destinacija, turizam u plusu (HRT)
Tužba protiv Googlea – pravo na zaborav: Jedna Njemica tuži Google jer se njezine privatne fotografije pojavljuju na internetu. Slučaj bi mogao temeljno razjasniti pitanje u kojoj mjeri internetske tražilice moraju (za)štititi korisnike, a posebno žene (DW)
Bruxelles poteže škare na zakone o prirodi: građani imaju tjedan dana da im se usprotive – Službeni obrazac Europske komisije možete ispuniti OVDJE (Klikaj)
Radiohead objavljuje datume turneje za 2025. godinu: Niz koncerata trenutno je ograničen na Europu i Veliku Britaniju, počevši s četiri večeri u Madridu od 4. studenog. Odatle će bend krenuti u Bolognu, London i Kopenhagen, prije nego što završi u Berlinu početkom prosinca (Ravno do dna)
Prestaju subvencije energenata, računi za struju bi mogli biti i oko 200 eura veći (Nacional)
Organizator Fališ-a: I branitelji rade na festivalu, a koštao je manje nego što je Gabrijela Žalac pojela (N1)
Idejno rješenje: Poljud se može obnoviti po nacrtima arhitekta Borisa Magaša iz 2006 (Nacional)
Mostra u znaku Frankensteina, Putina i nuklearnih prijetnji: Najstariji filmski festival, venecijanski, u svojem 82. izdanju donosi 21 naslov koji konkurira za Zlatnog lava. Čini se nikada više holivudskih zvijezda na Lidu, kao i političkih tema. Festivalski je program ušao u drugo poluvrijeme, a nastavlja se tradicija mjerenja duljine ovacija (HRT)
Dok je tržište rabljenih automobila u Njemačkoj u usponu, električnih vozila je previše, a potražnja za njima ostaje niska. Posljedica toga je vraćanje auta nakon isteka leasinga i pad vrijednosti, što zabrinjava proizvođače i trgovce (tportal)
Festival kratkog metra u Novigradu: Film pripada svima, a zajednica je naša najveća snaga (tportal)