Danas (09:00)

  • Poljaci obarali dronove iznad svoje zemlje tijekom ruskog napada na Ukrajinu. Zatvoreni aerodromi (Index)
  • Picula o posjetu izraelskog ministra: Ova politika ostavlja tisuće mrtvih, a najviše košta civile (N1)
  • Novi sustav naplate cestarina: Jedan ENC moći će se koristiti za tri registarske oznake (tportal)
  • Zagreb Design Week ima novi koncept: Prvi tjedan publika će moći pratiti program u prostorima Jadran filma (Ulica Rudolfa Kolaka 12), dok je drugi tjedan rezerviran za niz događanja na partnerskim lokacijama diljem Zagreba… traje sve do 21. rujna (Haus)
  • Bend Katarine Peović uskoro objavljuje novu stvar: ‘Da je hrabar i da znade…kao Moša Pijade’ (Nacional), Alen Vitasović komentirao glasine o mogućoj vezi: Nema ništa između nas osim prijateljstva, i to dobre prijateljske veze. Baš smo si dobri, kužimo se, dijelimo i slične političke stavove, ali nema tu ljubavi, nema seksa. No tko zna, možda se jednog dana i prasnemo (Nacional)
  • Korištenje telefona dok ste na WC-u može vas dovesti u rizik od hemoroida, kaže novija studija (Nacional)
  • Odlazak Bolta iz Hrvatske otvara prostor za rast Glova i Wolta (Lider)

Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Izrael napao glavni grad Katara, meta je bila vodstvo Hamasa (tportal)
  • Dragan Markovina: U Drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj trajao je brutalan građanski rat između pristalica ustaške države i partizanskog pokreta, državna politika i sve dosadašnje Vlade i politički akteri o tome šute i tako produbljuju društveni rascjep (Telegram)
  • Tomašević svečano je u utorak otvorio novoizgrađeni dječji vrtić Leptir – područni objekt Cerje, dotaknuo se i drugih tema: izmjenama GUP-a gradski projekti više neće moći biti za privatne investicije, nego isključivo za javne investicije, Grada Zagreba i države (Index)
  • Luka Modrić danas slavi 40. rođendan, Net donosi pregled kako se mijenjao kroz godine
  • Svi pobjednici i nominirani s dodjele MTV Video Music Awards 2025.… domonirale Lady Gaga i Ariana Grande, poznata stvar Brune Marsa i Rose – APT pjesma godine (Index)
  • Dočekali smo i to – suncokret skuplji od soje (Agroklub)
  • Druga epizoda Balkan Gastro Rallyja Gastro tražilice prikazuje gastro ponudu Grčke u kojoj su doživjeli – veliko razočaranje (Youtube)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Milanović osudio današnji posjet izraelskog ministra vanjskih poslova: današnjom izjavom je uvrijedio Hrvatsku, a središte Zagreba je zbog njega bilo blokirano (Index)
  • Gomila procurjelih podataka iz privatnog ureda Borisa Johnsona otkriva kako je bivši britanski premijer profitirao od kontakata i utjecaja koji je stekao na dužnosti, što je moguće kršenje etičkih i lobističkih pravila (Index)
  • Gori zgrada nepalskog parlamenta, gdje su prosvjednici protiv korupcije upali… tamošnji premijer podnio ostavku, U valu nasilja napadnute su i vandalizirane rezidencije nekoliko istaknutih političara… obustavljeni letovi (Index)
  • Velika studija: oženjeni muškarci žive dosta duže nego neoženjeni (Danica)
  • Poslijepodne kreće nestabilnije vrijeme koje će potrajati nekoliko dana (tportal)
  • Znate li što znači oznaka ‘℮’ koja se nalazi na mnogim ambalažama? To znači da proizvođač poštuje EU direktivu o gotovim pakiranjima, odnosno da sadržaj paketa odgovara navedenoj količini (tportal)
  • Oliver Frljić: Ne mrzim nikoga, moj pokušaj da kritički govorim o tom društvu može biti znak da to društvo volim. Ne volimo ga svi tako što smo ga popljačkali u 90-im godinama (N1)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Pala francuska vlada, Macron donio odluku – u roku od nekoliko dana imenovat će novog premijera u nadi da neće biti automatski srušen. Bayrou će do tada ostati na dužnosti u tehničkom mandatu. Analitičari: Nitko ne želi poljubac smrti (Index)
  • Svim Europljanima od 30. rujna poskupljuje ulazak u SAD (Index)
  • Slovenija će se povući s Eurosonga 2026. ako Izrael bude sudjelovao (Ravno do dna)
  • Bez mobitela u školama? Psiholog: “U dijelu dana smanjit ćemo rizike”; Učenica: “Već smo se navikli” (N1)
  • Princ Harry stigao je u Veliku Britaniju na četverodnevni posjet, a prva stanica bila je Windsor, mjesto koje ga veže za obitelj i preminulu baku (tportal)
  • Hrvatska uvjerljivom pobjedom protiv Crne Gore 4:0 preuzela prvo mjesto u skupini kvalifikacija za SP (Index), highlightse pogledajte na Sport klubu
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • U Ukrajini ruske trupe sada koriste motocikle za brze prodore na bojišnici. Ovom borbenom taktikom mogu djelovati brzo i iznenađujuće. Napadi teškim i tromim tenkovskim brigadama čini se da su stvar prošlosti (DW)
  • Brod s azbestom‘ Moby Drea već danima pluta ispred Italije (tportal)
  • Nepal blokirao Facebook, Instagram, X… Izbili veliki neredi, puno mrtvih (Index)
  • Još se ne zna koliko je točno ulagača ostalo bez novca na propaloj digitalnoj plaftormi. Policija pokrenula istragu (N1)
  • Počeli upisi na 13. izdanje trezorskih zapisa Ministarstva financija. Riječ je o opciji koja je popularna među dijelom građana i investitora poglavito zato što nudi znatno viši prinos od, primjerice, kamata na oročenu štednju (tportal)
  • Ekskluzivni dokumenti: Thompson je u zahtjev za legalizaciju umetnuo lažnu ispravu, a krov koji je prisvojio stanari su već legalizirali (Nacional)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Starešina: Okupljanjem bloka Xi poručuje Trumpu da je i on spreman za deal, novi istočni blok na čelu s predsjednikom Kine i dalje je iznimno inferioran Zapadu i kao takav ne predstavlja realnu opasnost (Lider)
  • “Krvavi Mjesec” – odnosno potpuna pomrčina Mjeseca, nebeski spektakl koji se neće ponoviti do 2029. (Index)
  • Tomašević: Ovo mi je zadnji mandat, nemam drugih političkih ambicija (Index)
  • Država prodaje hrpu nekretnina. Stan u Zagrebu od 25.000 eura, npr… (Index)
  • Održano prvo LGBT hodočašće u Vatikan. U duginim bojama stigle su tisuće ljudi (Index)
  • Digitalne orgulje u Zadru: Gunther Rost otvorio Zadar Organ Festival (HRT)
  • U Lici održan 7. Hrvatski festival hodanja, najposjećeniji do sada (HRT)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Trump najavio da će kazniti Rusiju nakon razornog napada na Kijev (N1)
  • Nova anketa CRO Demoskopa: SDP i Možemo rastu, HDZ u padu… rejting podigao i Most (Index)
  • Braniteljski prosvjed protiv FALIŠ-a: “Što znači jedan brigadir u odnosu na sve branitelje?” (N1)
  • Koncerti u Europi 2026. godine: Koja sve svjetska imena će nastupati i gdje su nam najbliži: Florence + The Machine, Linkin Park, Metallica, Andreaa Bocelli, Eros Ramazotti… (Journal)
  • Moći ćete i vi pisati kao ChatGPT – u Windowse stižu tipkovničke kratice za duge crtice (Bug)
  • Ludbreg dobiva Prapovijesni park, postavljaju se figure i informativne ploče o životinjama koje su na tom području živjele u vrijeme ledenog doba (HRT)
Prekjučer (00:00)

Brze i kratke

  • Izvor blizak liberalnom krilu Crkve za Nacional je izjavio kako je premijer Plenković pokleknuo i praktički dopustio Crkvi da upravlja ključnim narativom u državi: Thompson je proizvod Crkve čije rigidno krilo pod državnu politiku želi nametnuti da je NDH temelj hrvatske državnosti
  • Britanci se sve više bune protiv migranata. I to ne samo krajnji desničar: Između 2021. i 2024. u zemlju je legalno stiglo 4,5 milijuna ljudi, uglavnom iz Indije, Nigerije i Kine, više nego u SAD-u, iako je britanska populacija pet puta manja… bilježe se i ilegalni prelasci čamaca preko La Manchea (Index)
  • Bundeswehr se naoružava i oprema za slučaj izbijanja rata u Europi, posebnu ulogu imaju vojni dušebrižnici (DW)
  • Najjača regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), održala je jednu od najvećih priredbi u povijesti promocije, FNC 24 u Areni Zagreb. U glavnoj borbi večeri Ivan Vitasović je izdominirao Darka Stošića i jednoglasnom odlukom sudaca obranio je pojas teške kategorije FNC-a. Pojaseve uzelo još dva boksača (Index), objavljen video incidenta – skoro izbio sukob, umiješao se i Cro Cop (Index), kaže da je boca završila u glavi njegovog sina (Index)
  • U selu Jaškovo kod Ozlja opet srušili Guinnessov rekord sa štrudlom dugom 3136 metara (HRT)
Nedjelja (18:00)

Brze i kratke

  • Pogođena zgrada vlade u Kijevu, Ukrajinci zadali žestok udarac Putinu – izveli noćne napade na ključnu rusku gorivnu infrastrukturu i vojne lokacije, i Ukrajina i Rusija masovno koriste lažno oružje – od tenkova na napuhavanje do drvenih haubica (Index)
  • Francuska je u krizi, desnica raste, kao i strah od prosvjeda. Macron bi sutra mogao izgubiti još jednu vladu (Index)
  • Jedno od najsvetijih mjesta na svijetu – planina Sinaj i samostan sv. Katarine – postalo je poprište žestokih rasprava. Egipat ondje provodi veliki turistički projekt vrijedan milijarde, najavljen kao dar svim religijama, ali kritičari upozoravaju da prijeti uništenju stoljetne baštine i potiskivanju lokalne beduinske zajednice (tportal)
  • Tinejdžer Carlo Acutis koji je umro od leukemije 2006. godine postao je danas prvi katolički svetac mileniijske generacije (Index)
  • Guillermo del Toro, hvaljeni meksički redatelj izazvao je ogromno zanimanje svojom verzijom o Frankensteinu, jednom od najskupljih Netflixovih projekata koji je koštao oko 120 milijuna dolara (tportal)
  • Planinari na Dinari prestravljeni: “Poludivlje životinje napadale su sklonište i nas cijelu noć” – uništeni stolovi i klupe, razbacani limovi, oštećen bazen za vodu, iščupani putokazi. Čitav okoliš skloništa bio je devastiran.. radi se o konjima za koje netko dobiva poticaje, problem postoji otprije (N1)
Nedjelja (12:00)

Brze i kratke

  • SAD i Venezuela su na rubu rata: Trump zaprijetio je da će američka vojska obarati venezuelske borbene avione ako ponovno prelete američke ratne brodove u Karibima (Index)
  • “Novi Sad ne praštamo” — prosvjedi u gradovima širom Srbije (N1)
  • Otkriven uzrok nesreće uspinjače u Lisabonu, u kojoj je poginulo 16 osoba: bila je redovno održavana, pukla je sajla na dijelu koji se ne vidi bez demontaže (Index)
  • Prazna blagajna njemačkog mirovinskog osiguranja: Njemački građani su sve stariji, pa je za mirovine potrebno sve više novaca. Istodobno se rađa sve manje djece, odnosno budućih zaposlenika koji uplaćuju u mirovinsko osiguranje. Kako riješiti taj problem? Više je ideja (DW)
  • Filmski festival u Veneciji: Film o palestinskoj djevojčici u Gazi dobio najduži aplauz u povijesti festivala (Journal)
Nedjelja (00:00)

Brze i kratke

  • Zašto Nepalci u Hrvatskoj i na +30 hodaju okolo u dugoj, zimskoj odjeći i prekrivenog lica? Kažu da ne žele potamniti, u nepalskom društvu, kao i u većem dijelu južne Azije, svjetlija koža često se povezuje s višim društvenim statusom, ljepotom i uspjehom (Slobodna, Jutarnji)
  • HUP poziva na ‘hitnu depolitizaciju’: Plaće u Hrvatskoj se umjetno pumpaju (Poslovni)
  • Karl Markus Gauss na Festivalu svjetske književnosti: Izrael je zbog propagande izgubio podršku u svijetu (HRT)
  • ABC News: Policija jurišala na tisuće mirnih prosvjednika koji se protive autokratskoj vladavini Vučića (N1)
  • WHO objavio dobru vijest: Ukida se međunarodna kriza proglašena 2024. godine vezane uz epidemiju majmunskih boginja (Poslovni)
  • Afera sa slavnom glumicom koštala ga je braka: John Malkovich o svemu je šutio 37 godina... kemija s Michelle Pfeiffer je sa seta “Opasnih veza” prešla u stvarnost i koštala ih tadašnjih brakova (tportal)