U Francuskoj u srijedu prosvjednici demonstriraju širom zemlje, ometajući promet, paleći kante za otpad te se povremeno sukobljavaju s policijom u sklopu prosvjeda organiziranog pod nazivom “Blokirajmo sve”, ljutiti na političare i planirane rezove proračuna (N1)
Od kazni za podzastupljenost žena na izbornim listama HDZ štite – zastare (Faktograf)
Larry Ellison (81), čelnik tehnološke kompanije Oracle postao drugi najbogatiji čovjek na svijetu (Index)
Održana komemoracija za Gabi Novak: ‘Arsen, Matija i Gabi utkani su u srž hrvatske kulture’ (tportal)
Ulagač iz piramidalne sheme u kojoj su opljačkane tisuće Hrvata: “Samo čekaš kad će biti taj trenutak da se to ugasi. Nisi bedast, ali eto… drugima je to prezentirano kao nešto legitimno…” Stručnjak za sigurnost: “Najlakše je ljude optuživati za naivnost, pogotovo kad u početku sjedaju stvarni (i ozbiljni) novci…” (Index)
Poljska će zbog upada ruskih dronova na području njihove države aktivirati Članak 4 NATO-a, odnosno zatražiti formalne konzultacije unutar saveza (Index)
Uvodi se seksualni odgoj u škole u Zagrebu. Iskustva dali i Šveđani: Mladi koji uče o seksu kasnije stupaju u odnose. Bolje je kad djevojčice i dječaci uče zajedno (Jutarnji)
Službeno priznat novi oblik dijabetesa – tip 5 koji je povezan s pothranjenošću tijekom ranog života (Nacional)
Francuska s rekordnim dugom i rastućim deficitom postaje najveći rizik za stabilnost europodručja. Stručnjaci upozoravaju da bi kriza u Parizu mogla preliti na cijelu EU i dovesti u pitanje opstanak eura (DW)
Marjanović o novom iPhoneu: Apple je službeno dokazao da je dosadniji nego ikad prije, suočeni su s percepcijom zastoja u razvoju umjetne inteligencije u usporedbi s konkurentima (Index)
Povoljni kredit Europske komisije: Hrvatskoj 1,7 milijardi eura za jačanje obrane (Nacional)
Poljaci obarali dronove iznad svoje zemlje tijekom ruskog napada na Ukrajinu. Zatvoreni aerodromi (Index)
Picula o posjetu izraelskog ministra: Ova politika ostavlja tisuće mrtvih, a najviše košta civile (N1)
Novi sustav naplate cestarina: Jedan ENC moći će se koristiti za tri registarske oznake (tportal)
Zagreb Design Week ima novi koncept: Prvi tjedan publika će moći pratiti program u prostorima Jadran filma (Ulica Rudolfa Kolaka 12), dok je drugi tjedan rezerviran za niz događanja na partnerskim lokacijama diljem Zagreba… traje sve do 21. rujna (Haus)
Bend Katarine Peović uskoro objavljuje novu stvar: ‘Da je hrabar i da znade…kao Moša Pijade’ (Nacional), Alen Vitasović komentirao glasine o mogućoj vezi: Nema ništa između nas osim prijateljstva, i to dobre prijateljske veze. Baš smo si dobri, kužimo se, dijelimo i slične političke stavove, ali nema tu ljubavi, nema seksa. No tko zna, možda se jednog dana i prasnemo (Nacional)
Korištenje telefona dok ste na WC-u može vas dovesti u rizik od hemoroida, kaže novija studija (Nacional)
Odlazak Bolta iz Hrvatske otvara prostor za rast Glova i Wolta (Lider)
Izrael napao glavni grad Katara, meta je bila vodstvo Hamasa (tportal)
Dragan Markovina: U Drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj trajao je brutalan građanski rat između pristalica ustaške države i partizanskog pokreta, državna politika i sve dosadašnje Vlade i politički akteri o tome šute i tako produbljuju društveni rascjep (Telegram)
Tomašević svečano je u utorak otvorio novoizgrađeni dječji vrtić Leptir – područni objekt Cerje, dotaknuo se i drugih tema: izmjenama GUP-a gradski projekti više neće moći biti za privatne investicije, nego isključivo za javne investicije, Grada Zagreba i države (Index)
Luka Modrić danas slavi 40. rođendan, Net donosi pregled kako se mijenjao kroz godine
Svi pobjednici i nominirani s dodjele MTV Video Music Awards 2025.… domonirale Lady Gaga i Ariana Grande, poznata stvar Brune Marsa i Rose – APT pjesma godine (Index)
Dočekali smo i to – suncokret skuplji od soje (Agroklub)
Druga epizoda Balkan Gastro Rallyja Gastro tražilice prikazuje gastro ponudu Grčke u kojoj su doživjeli – veliko razočaranje (Youtube)
Milanović osudio današnji posjet izraelskog ministra vanjskih poslova: današnjom izjavom je uvrijedio Hrvatsku, a središte Zagreba je zbog njega bilo blokirano (Index)
Gomila procurjelih podataka iz privatnog ureda Borisa Johnsona otkriva kako je bivši britanski premijer profitirao od kontakata i utjecaja koji je stekao na dužnosti, što je moguće kršenje etičkih i lobističkih pravila (Index)
Gori zgrada nepalskog parlamenta, gdje su prosvjednici protiv korupcije upali… tamošnji premijer podnio ostavku, U valu nasilja napadnute su i vandalizirane rezidencije nekoliko istaknutih političara… obustavljeni letovi (Index)
Velika studija: oženjeni muškarci žive dosta duže nego neoženjeni (Danica)
Poslijepodne kreće nestabilnije vrijeme koje će potrajati nekoliko dana (tportal)
Znate li što znači oznaka ‘℮’ koja se nalazi na mnogim ambalažama? To znači da proizvođač poštuje EU direktivu o gotovim pakiranjima, odnosno da sadržaj paketa odgovara navedenoj količini (tportal)
Oliver Frljić: Ne mrzim nikoga, moj pokušaj da kritički govorim o tom društvu može biti znak da to društvo volim. Ne volimo ga svi tako što smo ga popljačkali u 90-im godinama (N1)
Pala francuska vlada, Macron donio odluku – u roku od nekoliko dana imenovat će novog premijera u nadi da neće biti automatski srušen. Bayrou će do tada ostati na dužnosti u tehničkom mandatu. Analitičari: Nitko ne želi poljubac smrti (Index)
Svim Europljanima od 30. rujna poskupljuje ulazak u SAD (Index)
Slovenija će se povući s Eurosonga 2026. ako Izrael bude sudjelovao (Ravno do dna)
Bez mobitela u školama? Psiholog: “U dijelu dana smanjit ćemo rizike”; Učenica: “Već smo se navikli” (N1)
Princ Harry stigao je u Veliku Britaniju na četverodnevni posjet, a prva stanica bila je Windsor, mjesto koje ga veže za obitelj i preminulu baku (tportal)
Hrvatska uvjerljivom pobjedom protiv Crne Gore 4:0 preuzela prvo mjesto u skupini kvalifikacija za SP (Index), highlightse pogledajte na Sport klubu
U Ukrajini ruske trupe sada koriste motocikle za brze prodore na bojišnici. Ovom borbenom taktikom mogu djelovati brzo i iznenađujuće. Napadi teškim i tromim tenkovskim brigadama čini se da su stvar prošlosti (DW)
‘Brod s azbestom‘ Moby Drea već danima pluta ispred Italije (tportal)
Nepal blokirao Facebook, Instagram, X… Izbili veliki neredi, puno mrtvih (Index)
Još se ne zna koliko je točno ulagača ostalo bez novca na propaloj digitalnoj plaftormi. Policija pokrenula istragu (N1)
Počeli upisi na 13. izdanje trezorskih zapisa Ministarstva financija. Riječ je o opciji koja je popularna među dijelom građana i investitora poglavito zato što nudi znatno viši prinos od, primjerice, kamata na oročenu štednju (tportal)
Ekskluzivni dokumenti: Thompson je u zahtjev za legalizaciju umetnuo lažnu ispravu, a krov koji je prisvojio stanari su već legalizirali (Nacional)
Starešina: Okupljanjem bloka Xi poručuje Trumpu da je i on spreman za deal, novi istočni blok na čelu s predsjednikom Kine i dalje je iznimno inferioran Zapadu i kao takav ne predstavlja realnu opasnost (Lider)
“Krvavi Mjesec” – odnosno potpuna pomrčina Mjeseca, nebeski spektakl koji se neće ponoviti do 2029. (Index)
Tomašević: Ovo mi je zadnji mandat, nemam drugih političkih ambicija (Index)
Država prodaje hrpu nekretnina. Stan u Zagrebu od 25.000 eura, npr… (Index)
Održano prvo LGBT hodočašće u Vatikan. U duginim bojama stigle su tisuće ljudi (Index)
Digitalne orgulje u Zadru: Gunther Rost otvorio Zadar Organ Festival (HRT)
U Lici održan 7. Hrvatski festival hodanja, najposjećeniji do sada (HRT)
Izvor blizak liberalnom krilu Crkve za Nacional je izjavio kako je premijer Plenković pokleknuo i praktički dopustio Crkvi da upravlja ključnim narativom u državi: Thompson je proizvod Crkve čije rigidno krilo pod državnu politiku želi nametnuti da je NDH temelj hrvatske državnosti
Britanci se sve više bune protiv migranata. I to ne samo krajnji desničar: Između 2021. i 2024. u zemlju je legalno stiglo 4,5 milijuna ljudi, uglavnom iz Indije, Nigerije i Kine, više nego u SAD-u, iako je britanska populacija pet puta manja… bilježe se i ilegalni prelasci čamaca preko La Manchea (Index)
Bundeswehr se naoružava i oprema za slučaj izbijanja rata u Europi, posebnu ulogu imaju vojni dušebrižnici (DW)
Najjača regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), održala je jednu od najvećih priredbi u povijesti promocije, FNC 24 u Areni Zagreb. U glavnoj borbi večeri Ivan Vitasović je izdominirao Darka Stošića i jednoglasnom odlukom sudaca obranio je pojas teške kategorije FNC-a. Pojaseve uzelo još dva boksača (Index), objavljen video incidenta – skoro izbio sukob, umiješao se i Cro Cop (Index), kaže da je boca završila u glavi njegovog sina (Index)
U selu Jaškovo kod Ozlja opet srušili Guinnessov rekord sa štrudlom dugom 3136 metara (HRT)
Pogođena zgrada vlade u Kijevu, Ukrajinci zadali žestok udarac Putinu – izveli noćne napade na ključnu rusku gorivnu infrastrukturu i vojne lokacije, i Ukrajina i Rusija masovno koriste lažno oružje – od tenkova na napuhavanje do drvenih haubica (Index)
Francuska je u krizi, desnica raste, kao i strah od prosvjeda. Macron bi sutra mogao izgubiti još jednu vladu (Index)
Jedno od najsvetijih mjesta na svijetu – planina Sinaj i samostan sv. Katarine – postalo je poprište žestokih rasprava. Egipat ondje provodi veliki turistički projekt vrijedan milijarde, najavljen kao dar svim religijama, ali kritičari upozoravaju da prijeti uništenju stoljetne baštine i potiskivanju lokalne beduinske zajednice (tportal)
Guillermo del Toro, hvaljeni meksički redatelj izazvao je ogromno zanimanje svojom verzijom o Frankensteinu, jednom od najskupljih Netflixovih projekata koji je koštao oko 120 milijuna dolara (tportal)
Planinari na Dinari prestravljeni: “Poludivlje životinje napadale su sklonište i nas cijelu noć” – uništeni stolovi i klupe, razbacani limovi, oštećen bazen za vodu, iščupani putokazi. Čitav okoliš skloništa bio je devastiran.. radi se o konjima za koje netko dobiva poticaje, problem postoji otprije (N1)