Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Čović: Rusija je napala Poljsku. Ovo se drugačije ne može nazvati (Index), Trump: Što je sad to da Rusija krši poljski zračni prostor dronovima? Počinje! (Nije precizirao što točno)… (Index)
  • Jučer uhićenja 20-ak osoba zbog sumnje u kriminal u Hrvatskim šumama (Jutarnji, Danica), Ravlići, u čiji je dom također upala policija, u svom vlasništvu imaju tvrtku Slavonija DI koja je, prema riječima upućenih u stanje u drvoprerađivačkom sektoru, najveći kupac trupaca. “Bez njih se ne donosi nijedna odluka u Hrvatskim šumama” (Index)
  • Ubijen desničarski aktivist Charlie Kirk. Upucan je u vrat tijekom okupljanja na sveučilišnom kampusu u Utahu (Index), bio je jedan od najvećih konzervativnih influencera u SAD-u, nepokolebljivi Trumpov pristaša s golemom publikom koju je stekao kroz svoju organizaciju Turning Point koja nastoji širiti konzervativne ideje među studentima (Index)
  • Mirotvorac’ postaje najgledaniji hrvatski dokumentarni film od osamostaljenja, gledalo ga skoro 60.000 gledatelja u nepunih pet dana na Loli.streamu (Ravno do dna), komentiraaju ga i na Forumu
  • Totalni potop i kolaps u Rijeci, ljudi bijesni: “Ovaj grad je rasulo” … (Index), bujica nosila zemlju i kamenje (Index),
  • Puhovski o Milanoviću: On doista ima problem da temu koja je važna i stav koji je ispravan izvede na važan i ispravan način. Ja zaista mislim da je njegov stav o Izraelu ispravan, ali ne mogu zamislit da o državi s kojom nismo u ratu govori kao o zločinačkoj bandi (N1)
  • Upozorenje: 13 lijekova u RH mogu izazvati suicidalne misli i impotenciju (Danica)

Slične vijesti

Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • U Francuskoj u srijedu prosvjednici demonstriraju širom zemlje, ometajući promet, paleći kante za otpad te se povremeno sukobljavaju s policijom u sklopu prosvjeda organiziranog pod nazivom “Blokirajmo sve”, ljutiti na političare i planirane rezove proračuna (N1)
  • Od kazni za podzastupljenost žena na izbornim listama HDZ štite – zastare (Faktograf)
  • Larry Ellison (81), čelnik tehnološke kompanije Oracle postao drugi najbogatiji čovjek na svijetu (Index)
  • Održana komemoracija za Gabi Novak: ‘Arsen, Matija i Gabi utkani su u srž hrvatske kulture’ (tportal)
  • Ulagač iz piramidalne sheme u kojoj su opljačkane tisuće Hrvata: “Samo čekaš kad će biti taj trenutak da se to ugasi. Nisi bedast, ali eto… drugima je to prezentirano kao nešto legitimno…” Stručnjak za sigurnost: “Najlakše je ljude optuživati za naivnost, pogotovo kad u početku sjedaju stvarni (i ozbiljni) novci…” (Index)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Poljska će zbog upada ruskih dronova na području njihove države aktivirati Članak 4 NATO-a, odnosno zatražiti formalne konzultacije unutar saveza (Index)
  • Uvodi se seksualni odgoj u škole u Zagrebu. Iskustva dali i Šveđani: Mladi koji uče o seksu kasnije stupaju u odnose. Bolje je kad djevojčice i dječaci uče zajedno (Jutarnji)
  • Službeno priznat novi oblik dijabetesa – tip 5 koji je povezan  s pothranjenošću tijekom ranog života (Nacional)
  • Francuska s rekordnim dugom i rastućim deficitom postaje najveći rizik za stabilnost europodručja. Stručnjaci upozoravaju da bi kriza u Parizu mogla preliti na cijelu EU i dovesti u pitanje opstanak eura (DW)
  • Marjanović o novom iPhoneu: Apple je službeno dokazao da je dosadniji nego ikad prije, suočeni su s percepcijom zastoja u razvoju umjetne inteligencije u usporedbi s konkurentima (Index)
  • Povoljni kredit Europske komisije: Hrvatskoj 1,7 milijardi eura za jačanje obrane (Nacional)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Poljaci obarali dronove iznad svoje zemlje tijekom ruskog napada na Ukrajinu. Zatvoreni aerodromi (Index)
  • Picula o posjetu izraelskog ministra: Ova politika ostavlja tisuće mrtvih, a najviše košta civile (N1)
  • Novi sustav naplate cestarina: Jedan ENC moći će se koristiti za tri registarske oznake (tportal)
  • Zagreb Design Week ima novi koncept: Prvi tjedan publika će moći pratiti program u prostorima Jadran filma (Ulica Rudolfa Kolaka 12), dok je drugi tjedan rezerviran za niz događanja na partnerskim lokacijama diljem Zagreba… traje sve do 21. rujna (Haus)
  • Bend Katarine Peović uskoro objavljuje novu stvar: ‘Da je hrabar i da znade…kao Moša Pijade’ (Nacional), Alen Vitasović komentirao glasine o mogućoj vezi: Nema ništa između nas osim prijateljstva, i to dobre prijateljske veze. Baš smo si dobri, kužimo se, dijelimo i slične političke stavove, ali nema tu ljubavi, nema seksa. No tko zna, možda se jednog dana i prasnemo (Nacional)
  • Korištenje telefona dok ste na WC-u može vas dovesti u rizik od hemoroida, kaže novija studija (Nacional)
  • Odlazak Bolta iz Hrvatske otvara prostor za rast Glova i Wolta (Lider)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Izrael napao glavni grad Katara, meta je bila vodstvo Hamasa (tportal)
  • Dragan Markovina: U Drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj trajao je brutalan građanski rat između pristalica ustaške države i partizanskog pokreta, državna politika i sve dosadašnje Vlade i politički akteri o tome šute i tako produbljuju društveni rascjep (Telegram)
  • Tomašević svečano je u utorak otvorio novoizgrađeni dječji vrtić Leptir – područni objekt Cerje, dotaknuo se i drugih tema: izmjenama GUP-a gradski projekti više neće moći biti za privatne investicije, nego isključivo za javne investicije, Grada Zagreba i države (Index)
  • Luka Modrić danas slavi 40. rođendan, Net donosi pregled kako se mijenjao kroz godine
  • Svi pobjednici i nominirani s dodjele MTV Video Music Awards 2025.… domonirale Lady Gaga i Ariana Grande, poznata stvar Brune Marsa i Rose – APT pjesma godine (Index)
  • Dočekali smo i to – suncokret skuplji od soje (Agroklub)
  • Druga epizoda Balkan Gastro Rallyja Gastro tražilice prikazuje gastro ponudu Grčke u kojoj su doživjeli – veliko razočaranje (Youtube)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Milanović osudio današnji posjet izraelskog ministra vanjskih poslova: današnjom izjavom je uvrijedio Hrvatsku, a središte Zagreba je zbog njega bilo blokirano (Index)
  • Gomila procurjelih podataka iz privatnog ureda Borisa Johnsona otkriva kako je bivši britanski premijer profitirao od kontakata i utjecaja koji je stekao na dužnosti, što je moguće kršenje etičkih i lobističkih pravila (Index)
  • Gori zgrada nepalskog parlamenta, gdje su prosvjednici protiv korupcije upali… tamošnji premijer podnio ostavku, U valu nasilja napadnute su i vandalizirane rezidencije nekoliko istaknutih političara… obustavljeni letovi (Index)
  • Velika studija: oženjeni muškarci žive dosta duže nego neoženjeni (Danica)
  • Poslijepodne kreće nestabilnije vrijeme koje će potrajati nekoliko dana (tportal)
  • Znate li što znači oznaka ‘℮’ koja se nalazi na mnogim ambalažama? To znači da proizvođač poštuje EU direktivu o gotovim pakiranjima, odnosno da sadržaj paketa odgovara navedenoj količini (tportal)
  • Oliver Frljić: Ne mrzim nikoga, moj pokušaj da kritički govorim o tom društvu može biti znak da to društvo volim. Ne volimo ga svi tako što smo ga popljačkali u 90-im godinama (N1)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Pala francuska vlada, Macron donio odluku – u roku od nekoliko dana imenovat će novog premijera u nadi da neće biti automatski srušen. Bayrou će do tada ostati na dužnosti u tehničkom mandatu. Analitičari: Nitko ne želi poljubac smrti (Index)
  • Svim Europljanima od 30. rujna poskupljuje ulazak u SAD (Index)
  • Slovenija će se povući s Eurosonga 2026. ako Izrael bude sudjelovao (Ravno do dna)
  • Bez mobitela u školama? Psiholog: “U dijelu dana smanjit ćemo rizike”; Učenica: “Već smo se navikli” (N1)
  • Princ Harry stigao je u Veliku Britaniju na četverodnevni posjet, a prva stanica bila je Windsor, mjesto koje ga veže za obitelj i preminulu baku (tportal)
  • Hrvatska uvjerljivom pobjedom protiv Crne Gore 4:0 preuzela prvo mjesto u skupini kvalifikacija za SP (Index), highlightse pogledajte na Sport klubu
Ponedjeljak (23:00)

Brze i kratke

  • U Ukrajini ruske trupe sada koriste motocikle za brze prodore na bojišnici. Ovom borbenom taktikom mogu djelovati brzo i iznenađujuće. Napadi teškim i tromim tenkovskim brigadama čini se da su stvar prošlosti (DW)
  • Brod s azbestom‘ Moby Drea već danima pluta ispred Italije (tportal)
  • Nepal blokirao Facebook, Instagram, X… Izbili veliki neredi, puno mrtvih (Index)
  • Još se ne zna koliko je točno ulagača ostalo bez novca na propaloj digitalnoj plaftormi. Policija pokrenula istragu (N1)
  • Počeli upisi na 13. izdanje trezorskih zapisa Ministarstva financija. Riječ je o opciji koja je popularna među dijelom građana i investitora poglavito zato što nudi znatno viši prinos od, primjerice, kamata na oročenu štednju (tportal)
  • Ekskluzivni dokumenti: Thompson je u zahtjev za legalizaciju umetnuo lažnu ispravu, a krov koji je prisvojio stanari su već legalizirali (Nacional)
Ponedjeljak (17:00)

Brze i kratke

  • Starešina: Okupljanjem bloka Xi poručuje Trumpu da je i on spreman za deal, novi istočni blok na čelu s predsjednikom Kine i dalje je iznimno inferioran Zapadu i kao takav ne predstavlja realnu opasnost (Lider)
  • “Krvavi Mjesec” – odnosno potpuna pomrčina Mjeseca, nebeski spektakl koji se neće ponoviti do 2029. (Index)
  • Tomašević: Ovo mi je zadnji mandat, nemam drugih političkih ambicija (Index)
  • Država prodaje hrpu nekretnina. Stan u Zagrebu od 25.000 eura, npr… (Index)
  • Održano prvo LGBT hodočašće u Vatikan. U duginim bojama stigle su tisuće ljudi (Index)
  • Digitalne orgulje u Zadru: Gunther Rost otvorio Zadar Organ Festival (HRT)
  • U Lici održan 7. Hrvatski festival hodanja, najposjećeniji do sada (HRT)
Ponedjeljak (11:00)

Brze i kratke

  • Trump najavio da će kazniti Rusiju nakon razornog napada na Kijev (N1)
  • Nova anketa CRO Demoskopa: SDP i Možemo rastu, HDZ u padu… rejting podigao i Most (Index)
  • Braniteljski prosvjed protiv FALIŠ-a: “Što znači jedan brigadir u odnosu na sve branitelje?” (N1)
  • Koncerti u Europi 2026. godine: Koja sve svjetska imena će nastupati i gdje su nam najbliži: Florence + The Machine, Linkin Park, Metallica, Andreaa Bocelli, Eros Ramazotti… (Journal)
  • Moći ćete i vi pisati kao ChatGPT – u Windowse stižu tipkovničke kratice za duge crtice (Bug)
  • Ludbreg dobiva Prapovijesni park, postavljaju se figure i informativne ploče o životinjama koje su na tom području živjele u vrijeme ledenog doba (HRT)
Ponedjeljak (00:00)

Brze i kratke

  • Izvor blizak liberalnom krilu Crkve za Nacional je izjavio kako je premijer Plenković pokleknuo i praktički dopustio Crkvi da upravlja ključnim narativom u državi: Thompson je proizvod Crkve čije rigidno krilo pod državnu politiku želi nametnuti da je NDH temelj hrvatske državnosti
  • Britanci se sve više bune protiv migranata. I to ne samo krajnji desničar: Između 2021. i 2024. u zemlju je legalno stiglo 4,5 milijuna ljudi, uglavnom iz Indije, Nigerije i Kine, više nego u SAD-u, iako je britanska populacija pet puta manja… bilježe se i ilegalni prelasci čamaca preko La Manchea (Index)
  • Bundeswehr se naoružava i oprema za slučaj izbijanja rata u Europi, posebnu ulogu imaju vojni dušebrižnici (DW)
  • Najjača regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), održala je jednu od najvećih priredbi u povijesti promocije, FNC 24 u Areni Zagreb. U glavnoj borbi večeri Ivan Vitasović je izdominirao Darka Stošića i jednoglasnom odlukom sudaca obranio je pojas teške kategorije FNC-a. Pojaseve uzelo još dva boksača (Index), objavljen video incidenta – skoro izbio sukob, umiješao se i Cro Cop (Index), kaže da je boca završila u glavi njegovog sina (Index)
  • U selu Jaškovo kod Ozlja opet srušili Guinnessov rekord sa štrudlom dugom 3136 metara (HRT)