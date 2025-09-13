Objavljeni novi detalji. Ubojica Kirka sve priznao ocu, nije se htio predati (Index), Kirk je ubijen puškom Mauser .30-06 s repetirajućim zatvaračem, zahtijevaju ručno ponavljanje postupka, što donekle usporava pucanje. No upravo zbog tog mehanizma ovakve puške su poznate po iznimnoj preciznosti i pouzdanosti (Index)
Poskupljuju grijanje i struja, subvencije će se smanjivati na pola, najavljuje ministar Šušnjar (RTL Danas, Index)
Novi prosvjedi u Francuskoj podsjećaju na prošla vremena: Jesu li ‘Blokiraj sve’ novi ‘Žuti prsluci’? Poput Žutih prsluka, ni ‘Blokirajmo sve’ nema jasno prepoznatljivo vodstvo. Međutim pokret je krenuo s niza internetskih stranica koje se razlikuju u ideološkim korijenima – začetnici su konzervativci koji žele izlazak iz EU, da bi u prvi plan izbile ljevičarske skupine (tportal)
Blaženka Divjak, bivša ministrica obrazovanja: Ne možemo podučavati ni kao prije 10, a kamoli kao prije 50 godina (N1)
Neugodna istina o hrvatskom zdravstvu: ‘Nema bolnice koja nema duga prema veledrogerijama’ (tportal)
Procurili povjerljivi dokumenti: Njemačka treba dodatnih 100.000 vojnika (N1)
Turski sud u ponedjeljak će odlučiti hoće li smijeniti čelnika glavne oporbene stranke, neki odluku vide i kao test krhke ravnoteže između toga hoće li Turska biti demokracija ili autokracija (tportal)
I Nizozemska će bojkotirati Eurosong u slučaju nastupa Izraela, to već najavili iz Irske, Španjolske i Slovenije (Nacional)
Grad Zagreb pokrenuo aplikaciju za korištenje prostora mjesne samouprave (N1)
Hrvatski istraživački novinar i TV voditelj Robert Valdec preminuo je u petak, nekoliko mjeseci nakon što je doživio težak srčani udar koji ga je doveo u komu, prenosi Dnevnik.hr. Mnogima je najpoznatiji po emisiji Istraga (tportal)
Najbolji domaći dokumentarni program i ove jeseni na HTV-u (HRT)
Otvoren jubilarni 20. Trash Film Festival u Varaždinu, Bore Lee dobio pločicu u Uskoj ulici (Ravno do dna)
Objavljena snimka bijega osumnjičenog za ubojstvo Kirka. Velika potraga u tijeku (Index)
CNN: Postaje li Amerika previše opasna za politiku? Tradicionalni skupovi u školama, kafićima i dvorištima, koji su desetljećima bili okosnica američke demokracije, mogli bi biti zamijenjeni zatvorenim događajima (tportal)
Izglasan zagrebački GUP, prve sveobuhvatne izmjene i dopune nakon 2016. godine (N1)
Oko 150 hotela iz Hrvatske diglo glas: Pridružili se kolektivnoj tužbi protiv Booking.coma (Poslovni)
Bolsonaro, bivši predsjednik Brazila, osuđen na 27 godina zatvora zbog planiranja vojnog udara (Index)
Nove naljepnice EU-a otkrivaju da iPhone 17 Pro Max nije toliko izdržljiv (Bug)
Đivo Đurović: Charlie Kirk nije bio ni benigan ni simpatičan, ali nije ni zaslužio umrijeti – ubojstvo desničarskog aktivista vratilo političko nasilje na velika vrata u američku svakodnevicu (Telegram), detalji ubojstva: snimljen čovjek u crnom koji trči po krovu (Index), časopis Time mu posvetio naslovnicu (Index)
Stepanenko: NATO ne može zaštititi Europu. To nismo saznali jučer, nego kad je dron pao na Zagreb (Index)
Književnica Vujčić: Molitelji na trgovima nisu vjerski već politički pokret koji ima opasne tendencije (N1)
Britanska policija nakon grafita na zidu Royal Courts of Justice u Londonu, koji prikazuje suca i migranta, radi na otkrivanju Banksyjevog identiteta, grafit je već djelomično izbrisan (Ravno do dna)
Otac milenijske fotografije Šime Strikoman (68) iz Vodica ove godine slavi 25. obljetnicu otkako se bavi ovakvom vrstom fotografije (Wish)
Čović: Rusija je napala Poljsku. Ovo se drugačije ne može nazvati (Index), Trump: Što je sad to da Rusija krši poljski zračni prostor dronovima? Počinje! (Nije precizirao što točno)… (Index)
Jučer uhićenja 20-ak osoba zbog sumnje u kriminal u Hrvatskim šumama (Jutarnji, Danica), Ravlići, u čiji je dom također upala policija, u svom vlasništvu imaju tvrtku Slavonija DI koja je, prema riječima upućenih u stanje u drvoprerađivačkom sektoru, najveći kupac trupaca. “Bez njih se ne donosi nijedna odluka u Hrvatskim šumama” (Index)
Ubijen desničarski aktivist Charlie Kirk. Upucan je u vrat tijekom okupljanja na sveučilišnom kampusu u Utahu (Index), bio je jedan od najvećih konzervativnih influencera u SAD-u, nepokolebljivi Trumpov pristaša s golemom publikom koju je stekao kroz svoju organizaciju Turning Point koja nastoji širiti konzervativne ideje među studentima (Index)
‘Mirotvorac’ postaje najgledaniji hrvatski dokumentarni film od osamostaljenja, gledalo ga skoro 60.000 gledatelja u nepunih pet dana na Loli.streamu (Ravno do dna), komentiraaju ga i na Forumu
Totalni potop i kolaps u Rijeci, ljudi bijesni: “Ovaj grad je rasulo” … (Index), bujica nosila zemlju i kamenje (Index),
Puhovski o Milanoviću: On doista ima problem da temu koja je važna i stav koji je ispravan izvede na važan i ispravan način. Ja zaista mislim da je njegov stav o Izraelu ispravan, ali ne mogu zamislit da o državi s kojom nismo u ratu govori kao o zločinačkoj bandi (N1)
Upozorenje: 13 lijekova u RH mogu izazvati suicidalne misli i impotenciju (Danica)
U Francuskoj u srijedu prosvjednici demonstriraju širom zemlje, ometajući promet, paleći kante za otpad te se povremeno sukobljavaju s policijom u sklopu prosvjeda organiziranog pod nazivom “Blokirajmo sve”, ljutiti na političare i planirane rezove proračuna (N1)
Od kazni za podzastupljenost žena na izbornim listama HDZ štite – zastare (Faktograf)
Larry Ellison (81), čelnik tehnološke kompanije Oracle postao drugi najbogatiji čovjek na svijetu (Index)
Održana komemoracija za Gabi Novak: ‘Arsen, Matija i Gabi utkani su u srž hrvatske kulture’ (tportal)
Ulagač iz piramidalne sheme u kojoj su opljačkane tisuće Hrvata: “Samo čekaš kad će biti taj trenutak da se to ugasi. Nisi bedast, ali eto… drugima je to prezentirano kao nešto legitimno…” Stručnjak za sigurnost: “Najlakše je ljude optuživati za naivnost, pogotovo kad u početku sjedaju stvarni (i ozbiljni) novci…” (Index)
Poljska će zbog upada ruskih dronova na području njihove države aktivirati Članak 4 NATO-a, odnosno zatražiti formalne konzultacije unutar saveza (Index)
Uvodi se seksualni odgoj u škole u Zagrebu. Iskustva dali i Šveđani: Mladi koji uče o seksu kasnije stupaju u odnose. Bolje je kad djevojčice i dječaci uče zajedno (Jutarnji)
Službeno priznat novi oblik dijabetesa – tip 5 koji je povezan s pothranjenošću tijekom ranog života (Nacional)
Francuska s rekordnim dugom i rastućim deficitom postaje najveći rizik za stabilnost europodručja. Stručnjaci upozoravaju da bi kriza u Parizu mogla preliti na cijelu EU i dovesti u pitanje opstanak eura (DW)
Marjanović o novom iPhoneu: Apple je službeno dokazao da je dosadniji nego ikad prije, suočeni su s percepcijom zastoja u razvoju umjetne inteligencije u usporedbi s konkurentima (Index)
Povoljni kredit Europske komisije: Hrvatskoj 1,7 milijardi eura za jačanje obrane (Nacional)
Poljaci obarali dronove iznad svoje zemlje tijekom ruskog napada na Ukrajinu. Zatvoreni aerodromi (Index)
Picula o posjetu izraelskog ministra: Ova politika ostavlja tisuće mrtvih, a najviše košta civile (N1)
Novi sustav naplate cestarina: Jedan ENC moći će se koristiti za tri registarske oznake (tportal)
Zagreb Design Week ima novi koncept: Prvi tjedan publika će moći pratiti program u prostorima Jadran filma (Ulica Rudolfa Kolaka 12), dok je drugi tjedan rezerviran za niz događanja na partnerskim lokacijama diljem Zagreba… traje sve do 21. rujna (Haus)
Bend Katarine Peović uskoro objavljuje novu stvar: ‘Da je hrabar i da znade…kao Moša Pijade’ (Nacional), Alen Vitasović komentirao glasine o mogućoj vezi: Nema ništa između nas osim prijateljstva, i to dobre prijateljske veze. Baš smo si dobri, kužimo se, dijelimo i slične političke stavove, ali nema tu ljubavi, nema seksa. No tko zna, možda se jednog dana i prasnemo (Nacional)
Korištenje telefona dok ste na WC-u može vas dovesti u rizik od hemoroida, kaže novija studija (Nacional)
Odlazak Bolta iz Hrvatske otvara prostor za rast Glova i Wolta (Lider)
Izrael napao glavni grad Katara, meta je bila vodstvo Hamasa (tportal)
Dragan Markovina: U Drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj trajao je brutalan građanski rat između pristalica ustaške države i partizanskog pokreta, državna politika i sve dosadašnje Vlade i politički akteri o tome šute i tako produbljuju društveni rascjep (Telegram)
Tomašević svečano je u utorak otvorio novoizgrađeni dječji vrtić Leptir – područni objekt Cerje, dotaknuo se i drugih tema: izmjenama GUP-a gradski projekti više neće moći biti za privatne investicije, nego isključivo za javne investicije, Grada Zagreba i države (Index)
Luka Modrić danas slavi 40. rođendan, Net donosi pregled kako se mijenjao kroz godine
Svi pobjednici i nominirani s dodjele MTV Video Music Awards 2025.… domonirale Lady Gaga i Ariana Grande, poznata stvar Brune Marsa i Rose – APT pjesma godine (Index)
Dočekali smo i to – suncokret skuplji od soje (Agroklub)
Druga epizoda Balkan Gastro Rallyja Gastro tražilice prikazuje gastro ponudu Grčke u kojoj su doživjeli – veliko razočaranje (Youtube)