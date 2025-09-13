Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Objavljeni novi detalji. Ubojica Kirka sve priznao ocu, nije se htio predati (Index), Kirk je ubijen puškom Mauser .30-06 s repetirajućim zatvaračem, zahtijevaju ručno ponavljanje postupka, što donekle usporava pucanje. No upravo zbog tog mehanizma ovakve puške su poznate po iznimnoj preciznosti i pouzdanosti (Index)
  • Poskupljuju grijanje i struja, subvencije će se smanjivati na pola, najavljuje ministar Šušnjar (RTL Danas, Index)
  • Novi prosvjedi u Francuskoj podsjećaju na prošla vremena: Jesu li ‘Blokiraj sve’ novi ‘Žuti prsluci’? Poput Žutih prsluka, ni ‘Blokirajmo sve’ nema jasno prepoznatljivo vodstvo. Međutim pokret je krenuo s niza internetskih stranica koje se razlikuju u ideološkim korijenima – začetnici su konzervativci koji žele izlazak iz EU, da bi u prvi plan izbile ljevičarske skupine (tportal)
  • Blaženka Divjak, bivša ministrica obrazovanja: Ne možemo podučavati ni kao prije 10, a kamoli kao prije 50 godina (N1)
  • Neugodna istina o hrvatskom zdravstvu: ‘Nema bolnice koja nema duga prema veledrogerijama’ (tportal)

Jučer (21:00)

  • Osumnjičeni za ubojstvo Charlieja Kirka je identificiran kao 22-godišnji Tyler Robinson, objavio je danas FBI, uhićen je (Index)
  • Procurili povjerljivi dokumenti: Njemačka treba dodatnih 100.000 vojnika (N1)
  • Turski sud u ponedjeljak će odlučiti hoće li smijeniti čelnika glavne oporbene stranke, neki odluku vide i kao test krhke ravnoteže između toga hoće li Turska biti demokracija ili autokracija (tportal)
  • I Nizozemska će bojkotirati Eurosong u slučaju nastupa Izraela, to već najavili iz Irske, Španjolske i Slovenije (Nacional)
  • Grad Zagreb pokrenuo aplikaciju za korištenje prostora mjesne samouprave (N1)
  • Hrvatski istraživački novinar i TV voditelj Robert Valdec preminuo je u petak, nekoliko mjeseci nakon što je doživio težak srčani udar koji ga je doveo u komu, prenosi Dnevnik.hr. Mnogima je najpoznatiji po emisiji Istraga (tportal)
  • Najbolji domaći dokumentarni program i ove jeseni na HTV-u (HRT)
  • Otvoren jubilarni 20. Trash Film Festival u Varaždinu, Bore Lee dobio pločicu u Uskoj ulici (Ravno do dna)
Jučer (17:00)

  • Bolnički kolaps: Iz najveće hrvatske bolnice na Rebru u par mjeseci otišlo je oko 200 medicinskih sestara, prijeti ‘pucanje sustava’ (Nacional)
  • Uklonjena epizoda Southa Parka (druga u ovoj sezoni) u kojoj se ismijava Charlieja Kirka – iako ju je on podržavao (N1)
  • U Francuskoj otkriveno izgubljeno Rubensovo platno (HRT)
  • Finske škole otkrile kako je zabrana mobitela utjecala na djecu: Učenici se sada više druže tijekom odmora, sada konačno vidite njihove oči i lica… (tportal)
  • 16. Zagreb Jazz Festival: stižu najbolji svjetski jazzeri s hrpom Grammyja (Muzika)
Jučer (11:00)

  • Objavljena snimka bijega osumnjičenog za ubojstvo Kirka. Velika potraga u tijeku (Index)
  • CNN: Postaje li Amerika previše opasna za politiku? Tradicionalni skupovi u školama, kafićima i dvorištima, koji su desetljećima bili okosnica američke demokracije, mogli bi biti zamijenjeni zatvorenim događajima (tportal)
  • Izglasan zagrebački GUP, prve sveobuhvatne izmjene i dopune nakon 2016. godine (N1)
  • Oko 150 hotela iz Hrvatske diglo glas: Pridružili se kolektivnoj tužbi protiv Booking.coma (Poslovni)
  • Bolsonaro, bivši predsjednik Brazila, osuđen na 27 godina zatvora zbog planiranja vojnog udara (Index)
  • Nove naljepnice EU-a otkrivaju da iPhone 17 Pro Max nije toliko izdržljiv (Bug)
Prekjučer (23:00)

  • Najpoznatiji desni aktivist Charlie Kirk ubijen jednim metkom sa 180 m (Index), FBI nudi do 100.000 dolara za informacije o počinitelju, objavljene i fotke osumnjičenog (Index)
  • Nakon ruskog napada dronovima Poljska Kremlju pokazuje zube, inače suprotstavljeni predjsednik Nawrocki i premijer Tusk demonstriraju borbeni duh i političko jedinstvo (DW)
  • Plenković najavio novi paket mjera: “Idemo u fazno otpuštanje” (N1)
  • Larry Ellison, čelnik Oraclea, nakratko prestigao Elona Muska kao najbogatiji na svijetu (Bug)
  • Slovenija uvela sankcije Miloradu Dodiku, zabranjen mu ulazak u tu državu (tportal)
  • Novi zakon o prostornom uređenju: mobilne kućice ulaze u izgrađenost, propisuju 30 posto izgrađenosti i 40 post zelenila, mnogi će se kampovi morati prilagoditi (Lider)
Prekjučer (17:00)

  • Đivo Đurović: Charlie Kirk nije bio ni benigan ni simpatičan, ali nije ni zaslužio umrijeti – ubojstvo desničarskog aktivista vratilo političko nasilje na velika vrata u američku svakodnevicu (Telegram), detalji ubojstva: snimljen čovjek u crnom koji trči po krovu (Index), časopis Time mu posvetio naslovnicu (Index)
  • Stepanenko: NATO ne može zaštititi Europu. To nismo saznali jučer, nego kad je dron pao na Zagreb (Index)
  • Književnica Vujčić: Molitelji na trgovima nisu vjerski već politički pokret koji ima opasne tendencije (N1)
  • Britanska policija nakon grafita na zidu Royal Courts of Justice u Londonu, koji prikazuje suca i migranta, radi na otkrivanju Banksyjevog identiteta, grafit je već djelomično izbrisan (Ravno do dna)
  • Otac milenijske fotografije Šime Strikoman (68) iz Vodica ove godine slavi 25. obljetnicu otkako se bavi ovakvom vrstom fotografije (Wish)
Prekjučer (11:00)

  • Čović: Rusija je napala Poljsku. Ovo se drugačije ne može nazvati (Index), Trump: Što je sad to da Rusija krši poljski zračni prostor dronovima? Počinje! (Nije precizirao što točno)… (Index)
  • Jučer uhićenja 20-ak osoba zbog sumnje u kriminal u Hrvatskim šumama (Jutarnji, Danica), Ravlići, u čiji je dom također upala policija, u svom vlasništvu imaju tvrtku Slavonija DI koja je, prema riječima upućenih u stanje u drvoprerađivačkom sektoru, najveći kupac trupaca. “Bez njih se ne donosi nijedna odluka u Hrvatskim šumama” (Index)
  • Ubijen desničarski aktivist Charlie Kirk. Upucan je u vrat tijekom okupljanja na sveučilišnom kampusu u Utahu (Index), bio je jedan od najvećih konzervativnih influencera u SAD-u, nepokolebljivi Trumpov pristaša s golemom publikom koju je stekao kroz svoju organizaciju Turning Point koja nastoji širiti konzervativne ideje među studentima (Index)
  • Mirotvorac’ postaje najgledaniji hrvatski dokumentarni film od osamostaljenja, gledalo ga skoro 60.000 gledatelja u nepunih pet dana na Loli.streamu (Ravno do dna), komentiraaju ga i na Forumu
  • Totalni potop i kolaps u Rijeci, ljudi bijesni: “Ovaj grad je rasulo” … (Index), bujica nosila zemlju i kamenje (Index),
  • Puhovski o Milanoviću: On doista ima problem da temu koja je važna i stav koji je ispravan izvede na važan i ispravan način. Ja zaista mislim da je njegov stav o Izraelu ispravan, ali ne mogu zamislit da o državi s kojom nismo u ratu govori kao o zločinačkoj bandi (N1)
  • Upozorenje: 13 lijekova u RH mogu izazvati suicidalne misli i impotenciju (Danica)
Srijeda (23:00)

  • U Francuskoj u srijedu prosvjednici demonstriraju širom zemlje, ometajući promet, paleći kante za otpad te se povremeno sukobljavaju s policijom u sklopu prosvjeda organiziranog pod nazivom “Blokirajmo sve”, ljutiti na političare i planirane rezove proračuna (N1)
  • Od kazni za podzastupljenost žena na izbornim listama HDZ štite – zastare (Faktograf)
  • Larry Ellison (81), čelnik tehnološke kompanije Oracle postao drugi najbogatiji čovjek na svijetu (Index)
  • Održana komemoracija za Gabi Novak: ‘Arsen, Matija i Gabi utkani su u srž hrvatske kulture’ (tportal)
  • Ulagač iz piramidalne sheme u kojoj su opljačkane tisuće Hrvata: “Samo čekaš kad će biti taj trenutak da se to ugasi. Nisi bedast, ali eto… drugima je to prezentirano kao nešto legitimno…” Stručnjak za sigurnost: “Najlakše je ljude optuživati za naivnost, pogotovo kad u početku sjedaju stvarni (i ozbiljni) novci…” (Index)
Srijeda (17:00)

  • Poljska će zbog upada ruskih dronova na području njihove države aktivirati Članak 4 NATO-a, odnosno zatražiti formalne konzultacije unutar saveza (Index)
  • Uvodi se seksualni odgoj u škole u Zagrebu. Iskustva dali i Šveđani: Mladi koji uče o seksu kasnije stupaju u odnose. Bolje je kad djevojčice i dječaci uče zajedno (Jutarnji)
  • Službeno priznat novi oblik dijabetesa – tip 5 koji je povezan  s pothranjenošću tijekom ranog života (Nacional)
  • Francuska s rekordnim dugom i rastućim deficitom postaje najveći rizik za stabilnost europodručja. Stručnjaci upozoravaju da bi kriza u Parizu mogla preliti na cijelu EU i dovesti u pitanje opstanak eura (DW)
  • Marjanović o novom iPhoneu: Apple je službeno dokazao da je dosadniji nego ikad prije, suočeni su s percepcijom zastoja u razvoju umjetne inteligencije u usporedbi s konkurentima (Index)
  • Povoljni kredit Europske komisije: Hrvatskoj 1,7 milijardi eura za jačanje obrane (Nacional)
Srijeda (11:00)

  • Poljaci obarali dronove iznad svoje zemlje tijekom ruskog napada na Ukrajinu. Zatvoreni aerodromi (Index)
  • Picula o posjetu izraelskog ministra: Ova politika ostavlja tisuće mrtvih, a najviše košta civile (N1)
  • Novi sustav naplate cestarina: Jedan ENC moći će se koristiti za tri registarske oznake (tportal)
  • Zagreb Design Week ima novi koncept: Prvi tjedan publika će moći pratiti program u prostorima Jadran filma (Ulica Rudolfa Kolaka 12), dok je drugi tjedan rezerviran za niz događanja na partnerskim lokacijama diljem Zagreba… traje sve do 21. rujna (Haus)
  • Bend Katarine Peović uskoro objavljuje novu stvar: ‘Da je hrabar i da znade…kao Moša Pijade’ (Nacional), Alen Vitasović komentirao glasine o mogućoj vezi: Nema ništa između nas osim prijateljstva, i to dobre prijateljske veze. Baš smo si dobri, kužimo se, dijelimo i slične političke stavove, ali nema tu ljubavi, nema seksa. No tko zna, možda se jednog dana i prasnemo (Nacional)
  • Korištenje telefona dok ste na WC-u može vas dovesti u rizik od hemoroida, kaže novija studija (Nacional)
  • Odlazak Bolta iz Hrvatske otvara prostor za rast Glova i Wolta (Lider)
Utorak (23:00)

  • Izrael napao glavni grad Katara, meta je bila vodstvo Hamasa (tportal)
  • Dragan Markovina: U Drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj trajao je brutalan građanski rat između pristalica ustaške države i partizanskog pokreta, državna politika i sve dosadašnje Vlade i politički akteri o tome šute i tako produbljuju društveni rascjep (Telegram)
  • Tomašević svečano je u utorak otvorio novoizgrađeni dječji vrtić Leptir – područni objekt Cerje, dotaknuo se i drugih tema: izmjenama GUP-a gradski projekti više neće moći biti za privatne investicije, nego isključivo za javne investicije, Grada Zagreba i države (Index)
  • Luka Modrić danas slavi 40. rođendan, Net donosi pregled kako se mijenjao kroz godine
  • Svi pobjednici i nominirani s dodjele MTV Video Music Awards 2025.… domonirale Lady Gaga i Ariana Grande, poznata stvar Brune Marsa i Rose – APT pjesma godine (Index)
  • Dočekali smo i to – suncokret skuplji od soje (Agroklub)
  • Druga epizoda Balkan Gastro Rallyja Gastro tražilice prikazuje gastro ponudu Grčke u kojoj su doživjeli – veliko razočaranje (Youtube)