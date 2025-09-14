Nakon smrti Charlieja Kirka krenula lavina otkaza– čini se da je riječ o koordiniranoj online kampanji s ciljem kažnjavanja autora poruka koji slave njegovu smrt, piše CNN (Index)
Iskusni trgovac nekretninama: Prosječna realizirana cijena u centru Zagreba za rabljeni stan je oko 2500 eura, a ako je uređen, onda je nešto viša. Sada pojedini vlasnici traže i 4000 eura – bez ikakvog opravdanja, samo zato što im je to netko rekao… takvi se na kraju ni ne prodaju dok se ne spusti cijena (tportal)
DHMZ je za nedjelju izdao meteoalarme zbog potencijalno opasnog grmljavinskog nevremena koje će pogoditi cijelu Hrvatsku. Prema najnovijim prognozama, očekuje se promjenjivo i nestabilno vrijeme, s lokalnim pljuskovima i grmljavinom od sredine dana (N1)
Osjetan rast dionice: vrijednost Podravke skočila za 68 milijuna eura (Danica)
Papa Lav slavi 70. rođendan: Gdje točno stoji, kamo ide u crkveno-političkom smislu, trenutačno se jedva može sagledati (DW)
Na velikom prosvjedu u Londonu okupilo se više od 110 tisuća ljudi, prema nekim izvorima, organizatori tvrde da ih je bilo i milijun… prosvjeduje se protiv imigracijske politike britanske vlade (Index)
HUP: Zatvaraju se male trgovine, mljekari nestaju…: ‘Rekao bi netko da nas se namjerno želi uništiti’… kritiziraju državni intervencionizam (tportal)
Pupovac: Opasnosti u Hrvatskoj su veće nego ikada dosad, a odgovornost trebaju preuzeti stranke puno veće od SDSS-a (Nacional)
Prema podacima Grada Zagreba, od 25. do 31. kolovoza zabilježeno je ukupno 12.000 registriranih korisnika sustava javnih bicikala Bajs te su ostvarili 3389 najmova. Pritom su ih najviše vozili između 15 i 17 te između 19 i 20 sati. tportal postavlja pitanje kako ih misle zaštititi od kiše
Arena Pula cilja najveća imena: Iron Maiden, Nick Cave i Sting na wishlisti za ljeto 2026. (Muzika)
HNL: Varaždin pobijedio Hajduk 2:0 (Index), Rijeka remizirala s Lokomotivom 1:1 (Index), Slaven preokretom pobijedio Istru 2:1 (Index),
Ustav vrijedi za sve! Stotine organizacija i pojedinaca i pojedinki priopćenjem reagiraju na niz recentnih ugrožavanja umjetničkih i novinarskih sloboda, a inicijativu svojim potpisima mogu podržati svi (Kulturpunkt)
Sinoć su održana dva koncerta Prljavog kazališta, jedan u Velikoj Gorici, drugi na Šalati (jedan je Hourino Kazalište, drugi Bogovićevo) (Index)
Izjave po kojima je poznat Charlie Kirk: “Mislim da je empatija izmišljeni new age izraz koji čini mnogo štete”, ” Abortus je gori od holokausta”, Ako imam posla s nekim u službi za korisnike tko je idiotska crnkinja, pitam se je li tamo zbog svoje izvrsnosti ili je tamo zbog pozitivne diskriminacije?“… kad su ga pitali što bi se dogodilo da mu netko siluje 10-godišnju kćerku, odgovorio je: “Beba bi bila rođena”… (Lupiga)
SAD u UN-u: Branit ćemo svaki centimetar NATO teritorija (N1)
Poskupljuju domovi za starije i nemoćne u više gradova: Novi cjenici uskoro će biti na snazi (tportal)
Otkriveno koliko će koštati ulaznice za SP u nogometu iduće godine u SAD-u! Prosječna ulaznica koštat će 6.730 dolara, a za finale možete kupiti stan (Nacional)
Švicarska obitelj Schwörer već 25 godina živi na svojoj 15-metarskoj jedrilici “Patchamama”. Sabine i Dario Schwörer sa svoje šestoro djece cijele godine plove po svjetskim morima i iz prirode oko sebe crpe inspiraciju (DW)
Trump večerao s katarskim premijerom: Sve je nezadovoljniji Netanyahuom (N1)
Kirkov ubojica Tyler Robinson (22) dugo je živio s obitelji u okrugu Washington, na krajnjem jugozapadu Ute, tek je nedavno postao “zainteresiran za politiku”, spomenuo Kirkov dolazak i njegovo neslaganje s njim (N1), njegova baka: Nemamo demokrata u obitelji, ne vjerujem da bi on ikada upravljao takvim oružjem (Index)
Strelovit uspon: Kirk je već s 18 godina pisao o indotkrinaciji u školama i brzo postao influencer (tportal), Kirkova udovica imala emotivan govor: Ako ste mislili da je misija mog supruga bila moćna prije, nemate pojma što ste upravo oslobodili diljem ove zemlje i svijeta (Index)
S&P potvrdio rejting Hrvatske ‘A-‘, uz pozitivne izglede: Istaknut ‘otporan’ rast gospodarstva (Poslovni)
Ozbiljna inicijativa u Njemačkoj: Traži se opća zabrana alkohola za sve koji sudjeluju u cestovnom prometu (Revija HAK)
Objavljeni novi detalji. Ubojica Kirka sve priznao ocu, nije se htio predati (Index), Kirk je ubijen puškom Mauser .30-06 s repetirajućim zatvaračem, zahtijevaju ručno ponavljanje postupka, što donekle usporava pucanje. No upravo zbog tog mehanizma ovakve puške su poznate po iznimnoj preciznosti i pouzdanosti (Index)
Poskupljuju grijanje i struja, subvencije će se smanjivati na pola, najavljuje ministar Šušnjar (RTL Danas, Index)
Novi prosvjedi u Francuskoj podsjećaju na prošla vremena: Jesu li ‘Blokiraj sve’ novi ‘Žuti prsluci’? Poput Žutih prsluka, ni ‘Blokirajmo sve’ nema jasno prepoznatljivo vodstvo. Međutim pokret je krenuo s niza internetskih stranica koje se razlikuju u ideološkim korijenima – začetnici su konzervativci koji žele izlazak iz EU, da bi u prvi plan izbile ljevičarske skupine (tportal)
Blaženka Divjak, bivša ministrica obrazovanja: Ne možemo podučavati ni kao prije 10, a kamoli kao prije 50 godina (N1)
Neugodna istina o hrvatskom zdravstvu: ‘Nema bolnice koja nema duga prema veledrogerijama’ (tportal)
Procurili povjerljivi dokumenti: Njemačka treba dodatnih 100.000 vojnika (N1)
Turski sud u ponedjeljak će odlučiti hoće li smijeniti čelnika glavne oporbene stranke, neki odluku vide i kao test krhke ravnoteže između toga hoće li Turska biti demokracija ili autokracija (tportal)
I Nizozemska će bojkotirati Eurosong u slučaju nastupa Izraela, to već najavili iz Irske, Španjolske i Slovenije (Nacional)
Grad Zagreb pokrenuo aplikaciju za korištenje prostora mjesne samouprave (N1)
Hrvatski istraživački novinar i TV voditelj Robert Valdec preminuo je u petak, nekoliko mjeseci nakon što je doživio težak srčani udar koji ga je doveo u komu, prenosi Dnevnik.hr. Mnogima je najpoznatiji po emisiji Istraga (tportal)
Najbolji domaći dokumentarni program i ove jeseni na HTV-u (HRT)
Otvoren jubilarni 20. Trash Film Festival u Varaždinu, Bore Lee dobio pločicu u Uskoj ulici (Ravno do dna)
Objavljena snimka bijega osumnjičenog za ubojstvo Kirka. Velika potraga u tijeku (Index)
CNN: Postaje li Amerika previše opasna za politiku? Tradicionalni skupovi u školama, kafićima i dvorištima, koji su desetljećima bili okosnica američke demokracije, mogli bi biti zamijenjeni zatvorenim događajima (tportal)
Izglasan zagrebački GUP, prve sveobuhvatne izmjene i dopune nakon 2016. godine (N1)
Oko 150 hotela iz Hrvatske diglo glas: Pridružili se kolektivnoj tužbi protiv Booking.coma (Poslovni)
Bolsonaro, bivši predsjednik Brazila, osuđen na 27 godina zatvora zbog planiranja vojnog udara (Index)
Nove naljepnice EU-a otkrivaju da iPhone 17 Pro Max nije toliko izdržljiv (Bug)
Đivo Đurović: Charlie Kirk nije bio ni benigan ni simpatičan, ali nije ni zaslužio umrijeti – ubojstvo desničarskog aktivista vratilo političko nasilje na velika vrata u američku svakodnevicu (Telegram), detalji ubojstva: snimljen čovjek u crnom koji trči po krovu (Index), časopis Time mu posvetio naslovnicu (Index)
Stepanenko: NATO ne može zaštititi Europu. To nismo saznali jučer, nego kad je dron pao na Zagreb (Index)
Književnica Vujčić: Molitelji na trgovima nisu vjerski već politički pokret koji ima opasne tendencije (N1)
Britanska policija nakon grafita na zidu Royal Courts of Justice u Londonu, koji prikazuje suca i migranta, radi na otkrivanju Banksyjevog identiteta, grafit je već djelomično izbrisan (Ravno do dna)
Otac milenijske fotografije Šime Strikoman (68) iz Vodica ove godine slavi 25. obljetnicu otkako se bavi ovakvom vrstom fotografije (Wish)