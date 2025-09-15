Zastupnici su danas sjeli u saborske klupe nakon dvomjesečnog odmora, Plenkovića rešetali pitanjima (N1, Index), SDP želi regulirati “Za dom spremni”. Plenković: Rješenje nije u zabranama (Index)
Mladi postavljaju nove trendove? Sve ih više želi posao odmah nakon srednje škole (Index)
Seksualna edukacija: Širi se da će djecu u školama pitati o sadomazohizmu u seksu. To nije istina (Index)
U srpnju došlo manje stranih turista nego lani, no bilo je više domaćih (Poslovni)
Na Festivalu kratkog metra Novigrad moglo se vidjeti sve, od zagorskog vesterna do animacija s oskarovskim pedigreom (tportal)
I dalje ne staju odjeci iznenadnih smjena čelnih ljudi Samostalnog sektora za financijske istrage (SSFI), kolokvijalno poznatog i kao “Porezni Uskok”, a protiv kojih su se pobunili gotovo svi zaposlenici tog tijela. Primorca, navodno već crvenog od stresa, pitali zašto je smijenio ljude koji su otkrili aferu Plin za cent (Nacional)… porezni USKOK je do 2016. godine svojim istragama doveo do podizanja sedam kaznenih prijava protiv više desetaka okrivljenika koje se teretilo da su utajama i drugim poreznim prijevarama oštetili državu za milijardu kuna, sad je četvero članova iznenada degradirano i prebačeno na druge pozicije (Faktograf)
Nacional otkriva razmjere ogromne krize u najvećoj hrvatskoj bolnici kojoj zbog masovnih odlazaka medicinskih sestara prijeti ‘pucanje sustava’: “na nekim odjelima već sada ne možemo organizirati rad”, Jutarnji piše kako u bolnicama diljem Hrvatske nedostaje liječnika, negdje i više od stotinu
Veliku prašinu podigle su preporuke HDLU-a sa smjernicama za rad u javnom prostoru. Iako su zamišljene kao dobronamjeran savjet koji bi spriječio sve češće devastacije skulptura te nisu obvezujuće, dio umjetničke javnosti shvatio ih je kao oblik cenzure, umjetnici za tportal: “Ako se ne želiš osjećati poniženo i ako želiš kršiti taj zakon, onda radiš samostalno, bez organizatora, institucije, galerije, muzeja…”
Nepal – Generacija Z spremna za preuzimanje vlasti: Nakon što su žestoki prosvjedi protiv vlade prisilili premijera na ostavku, zemlja je dobila prijelaznu premijerku. Mnogi vide šansu za mlade (DW)
Luka Modrić je briljirao za pobjedu Milana nad Bolognom (1:0) u trećem kolu Serie A. Modrić je lijepo zabio pobjednički gol, njegov prvi otkako je u Milanu, tamošnje novine mu posvetile naslovnice (Index)
Ruralna područja Španjolske, koja čine 84 posto teritorija te zemlje, dom su samo 16 posto stanovništva, a gusto naseljeni gradovi i obalna područja dominiraju demografskim kartama, možete kupiti cijelo selo za 350 tisuća eura (tportal)
Tko je Tommy Robinson, organizator golemih prosvjeda protiv migranata u Londonu? Pravim imenom Stephen Yaxley-Lennon, zrakoplovni tehničar koji je zbog napada na policajca bio u zatvoru, osnovao i antimuslimansku skupinu poznatu po nasilju (Index)… Skup je nacionalista navodno bio posvećen slobodi govora, ali su glavne teme bile migranti, očuvanje nacije i ubojstvo američkog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka. Najavljuje se “kulturna revolucija” u režiji desničara i nacionalista (DW)
Guverner Utaha: Kirkov ubojica šuti, ali njegov transrodni dečko izuzetno surađuje (Index)
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost početkom kolovoza objavio je uvjete i kriterije za sufinanciranje kupnje novih vozila na alternativna goriva, može se dobiti i do 9 tisuća eura (N1)
HNL: Dinamo izgubio od Gorice na Maksimiru 1:2 (Index), Osijek deklasirao Vukovar 4:0 za prvu pobjedu sezone (Index)
U Krapini održan jubilarni 60. Festival kajkavskih popevki (HRT)
Leteći cirkus Poleta iz Glogovnice kod Križevaca (kluba najniže županijske nogometne lige), Botinovčani im utrpali 30 komada… u četiri kola primili su 85 pogodaka ili 21,25 po utakmici. Na Klikaju se pitaju ima li smisla održavati takav klub… prije par godina zbog svojih neslavnih rekorda također bili u medijima (Index)
Nakon smrti Charlieja Kirka krenula lavina otkaza– čini se da je riječ o koordiniranoj online kampanji s ciljem kažnjavanja autora poruka koji slave njegovu smrt, piše CNN (Index)
Iskusni trgovac nekretninama: Prosječna realizirana cijena u centru Zagreba za rabljeni stan je oko 2500 eura, a ako je uređen, onda je nešto viša. Sada pojedini vlasnici traže i 4000 eura – bez ikakvog opravdanja, samo zato što im je to netko rekao… takvi se na kraju ni ne prodaju dok se ne spusti cijena (tportal)
DHMZ je za nedjelju izdao meteoalarme zbog potencijalno opasnog grmljavinskog nevremena koje će pogoditi cijelu Hrvatsku. Prema najnovijim prognozama, očekuje se promjenjivo i nestabilno vrijeme, s lokalnim pljuskovima i grmljavinom od sredine dana (N1)
Osjetan rast dionice: vrijednost Podravke skočila za 68 milijuna eura (Danica)
Papa Lav slavi 70. rođendan: Gdje točno stoji, kamo ide u crkveno-političkom smislu, trenutačno se jedva može sagledati (DW)
Na velikom prosvjedu u Londonu okupilo se više od 110 tisuća ljudi, prema nekim izvorima, organizatori tvrde da ih je bilo i milijun… prosvjeduje se protiv imigracijske politike britanske vlade (Index)
HUP: Zatvaraju se male trgovine, mljekari nestaju…: ‘Rekao bi netko da nas se namjerno želi uništiti’… kritiziraju državni intervencionizam (tportal)
Pupovac: Opasnosti u Hrvatskoj su veće nego ikada dosad, a odgovornost trebaju preuzeti stranke puno veće od SDSS-a (Nacional)
Prema podacima Grada Zagreba, od 25. do 31. kolovoza zabilježeno je ukupno 12.000 registriranih korisnika sustava javnih bicikala Bajs te su ostvarili 3389 najmova. Pritom su ih najviše vozili između 15 i 17 te između 19 i 20 sati. tportal postavlja pitanje kako ih misle zaštititi od kiše
Arena Pula cilja najveća imena: Iron Maiden, Nick Cave i Sting na wishlisti za ljeto 2026. (Muzika)
HNL: Varaždin pobijedio Hajduk 2:0 (Index), Rijeka remizirala s Lokomotivom 1:1 (Index), Slaven preokretom pobijedio Istru 2:1 (Index),
Ustav vrijedi za sve! Stotine organizacija i pojedinaca i pojedinki priopćenjem reagiraju na niz recentnih ugrožavanja umjetničkih i novinarskih sloboda, a inicijativu svojim potpisima mogu podržati svi (Kulturpunkt)
Sinoć su održana dva koncerta Prljavog kazališta, jedan u Velikoj Gorici, drugi na Šalati (jedan je Hourino Kazalište, drugi Bogovićevo) (Index)
Izjave po kojima je poznat Charlie Kirk: “Mislim da je empatija izmišljeni new age izraz koji čini mnogo štete”, ” Abortus je gori od holokausta”, Ako imam posla s nekim u službi za korisnike tko je idiotska crnkinja, pitam se je li tamo zbog svoje izvrsnosti ili je tamo zbog pozitivne diskriminacije?“… kad su ga pitali što bi se dogodilo da mu netko siluje 10-godišnju kćerku, odgovorio je: “Beba bi bila rođena”… (Lupiga)
SAD u UN-u: Branit ćemo svaki centimetar NATO teritorija (N1)
Poskupljuju domovi za starije i nemoćne u više gradova: Novi cjenici uskoro će biti na snazi (tportal)
Otkriveno koliko će koštati ulaznice za SP u nogometu iduće godine u SAD-u! Prosječna ulaznica koštat će 6.730 dolara, a za finale možete kupiti stan (Nacional)
Švicarska obitelj Schwörer već 25 godina živi na svojoj 15-metarskoj jedrilici “Patchamama”. Sabine i Dario Schwörer sa svoje šestoro djece cijele godine plove po svjetskim morima i iz prirode oko sebe crpe inspiraciju (DW)
Trump večerao s katarskim premijerom: Sve je nezadovoljniji Netanyahuom (N1)
Kirkov ubojica Tyler Robinson (22) dugo je živio s obitelji u okrugu Washington, na krajnjem jugozapadu Ute, tek je nedavno postao “zainteresiran za politiku”, spomenuo Kirkov dolazak i njegovo neslaganje s njim (N1), njegova baka: Nemamo demokrata u obitelji, ne vjerujem da bi on ikada upravljao takvim oružjem (Index)
Strelovit uspon: Kirk je već s 18 godina pisao o indotkrinaciji u školama i brzo postao influencer (tportal), Kirkova udovica imala emotivan govor: Ako ste mislili da je misija mog supruga bila moćna prije, nemate pojma što ste upravo oslobodili diljem ove zemlje i svijeta (Index)
S&P potvrdio rejting Hrvatske ‘A-‘, uz pozitivne izglede: Istaknut ‘otporan’ rast gospodarstva (Poslovni)
Ozbiljna inicijativa u Njemačkoj: Traži se opća zabrana alkohola za sve koji sudjeluju u cestovnom prometu (Revija HAK)
Objavljeni novi detalji. Ubojica Kirka sve priznao ocu, nije se htio predati (Index), Kirk je ubijen puškom Mauser .30-06 s repetirajućim zatvaračem, zahtijevaju ručno ponavljanje postupka, što donekle usporava pucanje. No upravo zbog tog mehanizma ovakve puške su poznate po iznimnoj preciznosti i pouzdanosti (Index)
Poskupljuju grijanje i struja, subvencije će se smanjivati na pola, najavljuje ministar Šušnjar (RTL Danas, Index)
Novi prosvjedi u Francuskoj podsjećaju na prošla vremena: Jesu li ‘Blokiraj sve’ novi ‘Žuti prsluci’? Poput Žutih prsluka, ni ‘Blokirajmo sve’ nema jasno prepoznatljivo vodstvo. Međutim pokret je krenuo s niza internetskih stranica koje se razlikuju u ideološkim korijenima – začetnici su konzervativci koji žele izlazak iz EU, da bi u prvi plan izbile ljevičarske skupine (tportal)
Blaženka Divjak, bivša ministrica obrazovanja: Ne možemo podučavati ni kao prije 10, a kamoli kao prije 50 godina (N1)
Neugodna istina o hrvatskom zdravstvu: ‘Nema bolnice koja nema duga prema veledrogerijama’ (tportal)
Procurili povjerljivi dokumenti: Njemačka treba dodatnih 100.000 vojnika (N1)
Turski sud u ponedjeljak će odlučiti hoće li smijeniti čelnika glavne oporbene stranke, neki odluku vide i kao test krhke ravnoteže između toga hoće li Turska biti demokracija ili autokracija (tportal)
I Nizozemska će bojkotirati Eurosong u slučaju nastupa Izraela, to već najavili iz Irske, Španjolske i Slovenije (Nacional)
Grad Zagreb pokrenuo aplikaciju za korištenje prostora mjesne samouprave (N1)
Hrvatski istraživački novinar i TV voditelj Robert Valdec preminuo je u petak, nekoliko mjeseci nakon što je doživio težak srčani udar koji ga je doveo u komu, prenosi Dnevnik.hr. Mnogima je najpoznatiji po emisiji Istraga (tportal)
Najbolji domaći dokumentarni program i ove jeseni na HTV-u (HRT)
Otvoren jubilarni 20. Trash Film Festival u Varaždinu, Bore Lee dobio pločicu u Uskoj ulici (Ravno do dna)