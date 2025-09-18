Slovenija uputila Hrvatskoj nepovoljnu ponudu za nuklearku Krško, ni struju nam ne bi dali: Hrvatskoj se nudi tek jedna četvrtina suvlasništva, a Sloveniji bi pripao 51 posto (Novi list, Nacional)
Ćimić: Pripuz će u centru Zagreba graditi neboder od 20 katova, novim GUP-om se gradnja ne može spriječiti (Index)
U brojnim su zemljama piloti među najplaćenijim zanimanjima. No, njihove plaće variraju ovisno o iskustvu i zemlji u kojoj rade. Tako godišnje mogu zaraditi od tridesetak, pa do više od 100.000 eura… pojedine zrakoplovne kompanije imaju problema s kadrovima (tportal)
Las Vegas u krizi: Gradonačelnica zove Kanađane i Meksikance, igrače s visokim ulozima da dođu natrag kockati (Index)
Francuska pod opsadom: veliki štrajk protiv vladinih planova štednje, više od tisuću prosvjednika, desetine uhićenih (tportal), na ulicama Francuske i stari i mladi. Sukobi u Lyonu i Nantesu, ima ozlijeđenih (Index)
U nedjelju, 26. listopada 2025. u 3:00 ujutro, sat ćemo pomaknuti jedan sat unazad, na 2:00. Ljudi bi bili zdraviji kada bi se ukinulo proljetno i jesensko pomicanje sata, pokazalo je nedavno istraživanje. Tom bi se promjenom moglo spriječiti desetci tisuća moždanih udara i smanjiti broj pretilih (N1)
Protekli tjedan bio je brutalan za Ameriku, a mnogi se pitaju može li se zemlja izvući iz spirale mržnje i nasilja, analizira BBC. (Index)
Trump proglasio Antifu terorističkom organizacijom, kaže da će se usmjeriti na “koordinirani napor ljevice da izaziva nasilje”, demokrati mu spočitavaju da se zapravo obračunava s neistomišljenicima (Jutarnji)
Novi model stambenog zbrinjavanja: Otkup neuseljivih stanova u državnom vlasništvu (N1)
Ljeto se vratilo: Dalmacija će se grijati na čak 30°C, na krajnjem jugu moguća i jaka bura (tportal)
Kasnovečernji program Jimmyja Kimmela otkazan zbog komentara o Charlieju Kirku. “Ovo je opasna represija”… zapravo je komentirao Trumpa (Index)
Index: USKOK sumnja da je poduzetnik Mario Janković potplaćivao ljude u Hrvatskim šumama kako bi mu davali kvalitetnije i jeftinije drvo za njegove kupce, objavljen sadržaj snimki prisluškivanih šefova
Višeslav Raos: Je li došao kraj političkom oglašavanju na društvenim mrežama u EU ili će profitirati lovci u mutnom? Umjesto plaćenih oglasa, političari će se okrenuti plaćenim influencerima, stranačkoj mladeži, kao i botovima (umjetnim profilima) koji će dijeliti sadržaj kao prikriveno političko oglašavanje. Takve prakse uključivat će i lažno podizanje vidljivosti nekog sadržaja neorganskim angažmanom, ali i širenje dezinformacijskog sadržaja (tportal)
Znanstvenici otkrili iznenađujući novi rizik za demenciju, veći je kod onih osoba koja su u djetinjstvu bila osamljenija i teže sklapala prijateljstva (tportal)
Za razliku od prošlogodišnjih vremenskih ekstrema koji su doveli do najranije berbe dosad, 2025. je normalna vinogradarska godina. Rodnost grožđa je velika, a ulazni parametri vrhunski, pa bi vino moglo biti za pamćenje (HRT)
Netflix filmovi: 15 najbolje ocijenjenih kod nas dostupnih filmova 2025. (Muzika)
Tijekom ljeta 2025. godine, ekstremne vrućine prouzročile su smrt 24.400 ljudi u 854 velika europska grada, a nova analiza pokazuje da je 16.500 tih smrtnih slučajeva izravno povezano s dodatnom toplinom prouzročenom emisijama stakleničkih plinova (Večernji)
Obuljen Koržinek: Hasanbegović je u vrijeme svog kratkog mandata zloupotrijebio kulturu u političke svrhe, šaljući poruke da bi politika trebala arbitrirati tko smije pisati knjige, što se smije prikazivati u kazalištu ili na filmu (Nacional)
Ministar Piletić: Cilj je da prosječna plaća bude 1600, a minimalna 1250 eura, ove godine kreće godišnji dodatak za umirovljenike, koji ostaje trajan, prosječna mirovina bit će iznad 700 eura (tportal, HRT)
Ivo Goldstein: Samo sud može odlučivati je li Izrael počinio genocid ili nije. UN-ova komisija je selektivna (N1)
Eurosong 2026. na klimavim nogama, Izrael ne misli odustati od natjecanja: Što će učiniti Hrvatska? Stigao odgovor HRT-a – “podržat ćemo rješenja temeljena na konsenzusu članova EBU-a” (Net, tportal)
Hrvatski AI umjetnik osvojio Zlatnu ulaznicu i plasirao se na veliku izložbu u Parizu (Bug)
Potvrđeno Reutersu: Rusija u velikim problemima s naftom zbog ukrajinskih udara (Index)
Kirkov ubojica i službeno optužen za ubojstvo, tužitelji će tražiti smrtnu kaznu. Poznat motiv ubojstva – Robinson je smatrao da Kirk “širi previše mržnje” (tportal)
Lukašenko: Mi i Rusi vježbamo lansiranje nuklearnog oružja u Bjelorusiji, Zapad to zna (Index)
Računi za struju i plin bit će devet eura veći, to je devet litara mlijeka. “Jako puno za one s malim mirovinama” (N1)
Poplave, suše, požari i druge ekstremne vremenske prilike ovog ljeta su izazvale štetu od najmanje 43 milijarde eura. No, stručnjaci upozoravaju da su u tu svotu ubrojene samo izravne štete, a indirektne posljedice klimatskih promjena koštaju još više (tportal)
Prljavo kazalište predvođeno Davorinom Bogovićem i Tihomirom Filešom proslavilo je 45. rođendan albuma ‘Crni bijeli svijet’ na velikom samostalnom koncertu u subotu na zagrebačkoj Šalati – Ravno do dna donosi fotke
Plesne škole: Sve zagrebačke škole na jednom mjestu (Muzika)
Izraelska vojska ušla u grad Gazu. IDF upozorio Jemen: Hitno evakuirajte luku (Index)
Plenković objavio koliko će skuplje građani plaćati struju i plin od 1. studenog: Račun od 40,65 eura za struju porast će na prosječnih 43,65 eura, što je povećanje od 7,41 posto. Od 1. siječnja 2026. prosjek će biti 45,61 eura, odnosno 4,8 posto više… za plin: račun od 42 eura porast će za 4 eura, odnosno 9,5 posto, na 46 eura mjesečno (Index)
Stiže novi sustav: Ukida se plaćanje cestarine gotovinom: planiraju uspostaviti jedinstveni sustav elektroničke naplate cestarine na cjelokupnoj mreži autocesta, temeljen na slobodnom prometnom toku, s mikrovalnom tehnologijom na frekvenciji 5,8 GHz i tehnologijom automatskog prepoznavanja registarskih pločica (N1)
Višnja Starešina: Pozadina slovenskoga propalestinskog aktivizma – sličnu je igru igrala kada je pokušala blokirati pristupanje Hrvatske NATO savezu i EU… Tadašnji rezultat? Slovenija je postala nebitna članica EU-a, a Hrvatska je dobila na važnosti kao glavna poveznica EU-a prema neintegriranim državama zapadnoga Balkana… (Lider)
Unatoč prijetnjama bojkotom više zemalja, Izrael ne odustaje od Eurosonga (HRT)
Zastupnici su danas sjeli u saborske klupe nakon dvomjesečnog odmora, Plenkovića rešetali pitanjima (N1, Index), SDP želi regulirati “Za dom spremni”. Plenković: Rješenje nije u zabranama (Index)
Mladi postavljaju nove trendove? Sve ih više želi posao odmah nakon srednje škole (Index)
Seksualna edukacija: Širi se da će djecu u školama pitati o sadomazohizmu u seksu. To nije istina (Index)
U srpnju došlo manje stranih turista nego lani, no bilo je više domaćih (Poslovni)
Na Festivalu kratkog metra Novigrad moglo se vidjeti sve, od zagorskog vesterna do animacija s oskarovskim pedigreom (tportal)
I dalje ne staju odjeci iznenadnih smjena čelnih ljudi Samostalnog sektora za financijske istrage (SSFI), kolokvijalno poznatog i kao “Porezni Uskok”, a protiv kojih su se pobunili gotovo svi zaposlenici tog tijela. Primorca, navodno već crvenog od stresa, pitali zašto je smijenio ljude koji su otkrili aferu Plin za cent (Nacional)… porezni USKOK je do 2016. godine svojim istragama doveo do podizanja sedam kaznenih prijava protiv više desetaka okrivljenika koje se teretilo da su utajama i drugim poreznim prijevarama oštetili državu za milijardu kuna, sad je četvero članova iznenada degradirano i prebačeno na druge pozicije (Faktograf)
Nacional otkriva razmjere ogromne krize u najvećoj hrvatskoj bolnici kojoj zbog masovnih odlazaka medicinskih sestara prijeti ‘pucanje sustava’: “na nekim odjelima već sada ne možemo organizirati rad”, Jutarnji piše kako u bolnicama diljem Hrvatske nedostaje liječnika, negdje i više od stotinu
Veliku prašinu podigle su preporuke HDLU-a sa smjernicama za rad u javnom prostoru. Iako su zamišljene kao dobronamjeran savjet koji bi spriječio sve češće devastacije skulptura te nisu obvezujuće, dio umjetničke javnosti shvatio ih je kao oblik cenzure, umjetnici za tportal: “Ako se ne želiš osjećati poniženo i ako želiš kršiti taj zakon, onda radiš samostalno, bez organizatora, institucije, galerije, muzeja…”
Nepal – Generacija Z spremna za preuzimanje vlasti: Nakon što su žestoki prosvjedi protiv vlade prisilili premijera na ostavku, zemlja je dobila prijelaznu premijerku. Mnogi vide šansu za mlade (DW)
Luka Modrić je briljirao za pobjedu Milana nad Bolognom (1:0) u trećem kolu Serie A. Modrić je lijepo zabio pobjednički gol, njegov prvi otkako je u Milanu, tamošnje novine mu posvetile naslovnice (Index)
Ruralna područja Španjolske, koja čine 84 posto teritorija te zemlje, dom su samo 16 posto stanovništva, a gusto naseljeni gradovi i obalna područja dominiraju demografskim kartama, možete kupiti cijelo selo za 350 tisuća eura (tportal)
Tko je Tommy Robinson, organizator golemih prosvjeda protiv migranata u Londonu? Pravim imenom Stephen Yaxley-Lennon, zrakoplovni tehničar koji je zbog napada na policajca bio u zatvoru, osnovao i antimuslimansku skupinu poznatu po nasilju (Index)… Skup je nacionalista navodno bio posvećen slobodi govora, ali su glavne teme bile migranti, očuvanje nacije i ubojstvo američkog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka. Najavljuje se “kulturna revolucija” u režiji desničara i nacionalista (DW)
Guverner Utaha: Kirkov ubojica šuti, ali njegov transrodni dečko izuzetno surađuje (Index)
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost početkom kolovoza objavio je uvjete i kriterije za sufinanciranje kupnje novih vozila na alternativna goriva, može se dobiti i do 9 tisuća eura (N1)
HNL: Dinamo izgubio od Gorice na Maksimiru 1:2 (Index), Osijek deklasirao Vukovar 4:0 za prvu pobjedu sezone (Index)
U Krapini održan jubilarni 60. Festival kajkavskih popevki (HRT)
Leteći cirkus Poleta iz Glogovnice kod Križevaca (kluba najniže županijske nogometne lige), Botinovčani im utrpali 30 komada… u četiri kola primili su 85 pogodaka ili 21,25 po utakmici. Na Klikaju se pitaju ima li smisla održavati takav klub… prije par godina zbog svojih neslavnih rekorda također bili u medijima (Index)