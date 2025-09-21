Rusija već duže vrijeme izaziva članice NATO-a nadlijetanjem njegova zračnog prostora borbenim avionima i dronovima, a mnogi ocijenjuju reakciju Saveza premlakom, ovako je to riješila Turska prije 10 godina: raketom zrak-zrak srušili ruski bombarder nakon što su se oglušili na upozorenje (tportal)
Svaka zaražena farma imat će 24 sata na dan zaštitu policije: Anušić najavio i pomoć vojske (N1), Ministar Vlajčić najavio uvođenje strožih graničnih kontrola, policijskih punktova i visoke kazne za one koji svjesno sudjeluju u ilegalnom prometu svinja (Agroklub)
Fenomen takozvanih ‘sivih razvoda’ sve je prisutniji u svijetu, a stručnjaci navode da do porasta dolazi zbog kombinacije društvenih i osobnih čimbenika. Riječ je o razvodima među parovima starijim od pedeset godina, čija učestalost posljednjih desetljeća bilježi nagli skok (Nacional)
Prekinuli Monica Bellucci i Tim Burton: Ljubav je bila kratkog vijeka (tportal)
Ivo Goldstein u intervjuu za tportal: ‘Upali smo u nacionalistički limb iz kojeg ćemo se teško izvući’
Dubrava pod opsadom policije nakon brutalnih napada. Kod djeteta našli metalnu šipku (Index)
Nezapamćeni udar afričke svinjske kuge, Vlajčić: Suočeni smo s najvećim žarištem ove bolesti u Hrvatskoj do sada, morat ćemo eutanazirati 10 tisuća svinja (N1)
Članice NATO-a potvrdile da je aktiviran članak 4: predviđa razgovore među saveznicima ako članica smatra da je ugrožena njezina “teritorijalna cjelovitost, politička neovisnost ili sigurnost”, a zatražile su ga Estonija i Poljska (Nacional)
Boris Johnson: Današnja mladež boji se voziti, piti i se**ati (Index)
Papa Lav oštro protiv svoje AI verzije: “To neću odobriti” (Index)
Svi predsjednikovi ljudi: Najveći grijesi Trumpovih najbližih suradnika – Kash Patel – gafovi na čelu FBI-a, Pete Hegseth i dijeljene vojnih informacija putem Signala, Robert F. Kennedy Jr.: teoretičar zavjera na čelu zdravstva, Tulsi Gabbard i spor oko napada na Iran… “To je tako kad je kriterij lojalnost, ali i spremnost na rušenje postojećeg poretka, a manje stručne kvalifikacije…” (tportal, CNN)
Kažu podaci Eurostata o potrošnji kućanstava u zemljama Europske unije da u Hrvatskoj 14,5 posto kućnog budžeta odlazi na režijske troškove i troškove stanovanja. Po toj stavci, Hrvatska je ispod europskog prosjeka koji je 2023. godine bio 20 posto (N1)
U Zagrebu održan bizarni prosvjed protiv uvoza stranih radnika tvrdeći za sebe da im je interes “dobrobit naroda”, “Nismo ustaše, ali ćemo ustati” – stoji n a jednom transparentu (Index)
Afrička svinjska kuga na farmi Belja s više od 9000 svinja (Danica)
Rusija danas održava Interviziju, alternativu Eurosongu (Index)
KUFER slavi 25 godina u KunstTeatru: ovo je povijest i budućnost nezavisne scene (tportal)
Murterinima dozlogrdilo bespravno zauzimanje obalnog prostora: Zoran Pripuz prvo uklonio kućice iz ilegalnog kampa pa ih ponovno postavio (HRT, Index)
Trump uvodi naknadu od 100.000 dolara za vize za kvalificirane radnike (Index)
Milanović kritizirao SDP zbog suzdržanog glasanja u Europskog parlamentu glede embarga na izvoz oružja u Izrael, analitičar Trogrlić: On je i najjače lice i najveći uteg SDP-a, to se može shvatiti i kao kritika vrhu stranke (N1)
Hajduk i Dinamo danas u 17 sati igraju najveći hrvatski derbi, a uoči susreta je Torcida u karuselu stigla u centar grada. Tamo su napravili spektakl, palili se baklje, pjevali… (Index)
Posljednji trzaji ljeta: Za vikend sunčano i vruće, a onda stiže velika promjena (tportal)
Tisuće Romkinja prisilno su bile sterilizirane u Slovačkoj tijekom 90-ih godina prošlog stoljeća. Cilj je bio ograničiti broj rođene romske djece. Te žene nisu ni znale da su sterilizirane. Slovačka vlada se u međuvremenu ispričala romskoj zajednici, a žrtve zahtijevaju odštetu – bez uspjeha… (DW)
Na ulazu u trgovinu u Njemačkoj postavljen znak: “Zabranjen ulaz Židovima” (Index)
Država se rješava nekretnina u Kumrovcu! Nisu u bajnom stanju, početne cijene od 9 tisuća eura. U ponudi u drugim gradovima su poslovni prostori, garaže i stanovi od roh-bau do derutnog stanja (Bauštela)
Otkriveni detalji novog Maksimira. Evo što će sve imati stadion od 175 milijuna eura: 35 tisuća mjesta na dvije etaže, skyboxovi dužinom cijelog stadiona, 2000-2500 biznis mjesta uz prateći restoran i malo bolje sjedalice, velika prostorija za UEFA-u, muzej, veliki fan shop, manji kafić, uredi… (Index)
Otac i dvoje djece izgubili živote u Tesli koja se zapalila u Njemačkoj. Spašavanje otežao dizajn vrata – u slučaju nestanka struje moraju se otvarati mehanički, s otvaračima koji su teško dostupni… Iz Tesle obećali poraditi na problemu (Index)
Počinje prikupljanje i otkup žireva i bukvica u Hrvatskim šumama, može se dobro zaraditi – u prosjeku 2,5 eura po kilogramu, za sjeme bukvice i više (Danica)
Zbog rasizma i pirotehnike kažnjena četiri kluba, Dinamo mora platiti 9 tisuća eura, Hajduk 5300, Rijeka 900 i Varaždin 800 eura (Index)
Ukrajina je pojačala napade na rusku naftnu industriju, a prema riječima ruskog ekonomista, ova strategija je “najefikasnija stvar koju Ukrajina može učiniti” kako bi naštetila ruskom ratnom stroju. No, upozorava da to neće slomiti vojsku niti zaustaviti rat, piše Euronews (Index)
Probijen podzemni tunel između Austrije i Italije, povezivat će sjever i jug Europe (tportal)
Profesori otkrili zašto splitska djeca s ekskurzija dolaze bolesna: izuzmemo li infekciju gripom ili coronom, problem nastaje zbog povećane konzumacije alkoholnih pića, trenda koji je postao pošast među mladim generacijama… “današnja mladost na ekskurzijama ima prilično veliki iznos džeparca, darove mama, tata, baka, dida, kumova. Nije to ograničeno kao nekada, imaju dovoljno da svaki dan idu u restorane na večere uz bocu vina” (Slobodna)
Okreće li Berlin leđa Vučiću? Sve su češće naznake da se politički establišment polako okreće od Aleksandra Vučića kao sigurnosnog jamstva za regiju. Jedina stranka koja iskače je AfD (DW)
Inicijativa Za bolju Hrvatsku zakazala je za ovu subotu veliki prosvjed protiv “uvoza” stranih radnika. Tvrdi da u interesu ima samo dobrobit naroda. Njezini zahtjevi na prvi se pogled čine dobronamjernim, ali svoju mržnju i proturadnički sentiment ne nosi na rukavu, već ih skriva iza manipulacije diskursom: radi se o glasu prevaranata koji fingira glas naroda (H-alter)
Lisabojn proglašen najsretnijim mjestom na svijetu za posjetiti (Index)
Ovo je zadnji ljetni vikend: Temperature idu do 30 °C, a onda jesen – u utorak se sve mijenja (tportal)
Trump prijeti oduzimanjem licenci televizijama koje ga kritiziraju nakon suspenzije Kimmela (Index)
Mijenja se Zakon o PDV-u: predviđa se ukidanje vođenja nekih računovodstvenih evidencija i knjiga, čime se predviđaju uštede za poduzetnike u visini od 72,6 milijuna eura (N1)
HDZ-ova zastupnica: ‘U Ogulinu je 250 radnika dobilo otkaze, a vlast i mediji šute‘… misli se na Bjelin, tvrtku za proizvodnju parketa. Bez posla ostaje 1, 6 posto ukupnog stanovništva, gradski proračun ostaje bez milijunskih prihoda od poreza na dohodak (Jutarnji)
Pokrenuta istraga: Koju su ulogu društvene mreže imale u ubojstvu Charlieja Kirka? Predstavnici Discorda, Reddita, Twitcha i Valvea pozvani su na saslušanje pred odborom američkog Kongresa o radikalizaciji online (tportal)
Turska planira izgraditi 45 kilometara dug kanal zapadno od Istanbula, a zamišljen je kao alternativa prenapučenom Bosporu. Riječ je o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata u zemlji, no stručnjaci upozoravaju da bi ‘Erdoğanov kanal’ mogao prerasti u golemo financijsko i političko opterećenje (tportal)
David Byrne prvi put u 19 godina izveo ‘Psycho Killer’, krenuo na svjetsku turneju (Muzika)
Dragaš: Drama u zagrebačkom Vintageu. Nakon pola sata, naprasno su prekinuli koncert Lemonheadsa. Frontmen Evan Dando je doživio slom na stageu (Jutarnji, Jutarnji, Music Box)
Čudna tekućina iscurila u Zagrebu: Ljude pekle oči, intervenirali i vatrogasci – Čisteći tavan, nekoliko ljudi je naišlo na vreću iz koje je iscurila tekućina žute boje. Kako doznaje Jutarnji, iz vreće je iscurio benzen. Prethodni vlasnik bio je keramičar (tportal)
Slovenija uputila Hrvatskoj nepovoljnu ponudu za nuklearku Krško, ni struju nam ne bi dali: Hrvatskoj se nudi tek jedna četvrtina suvlasništva, a Sloveniji bi pripao 51 posto (Novi list, Nacional)
Ćimić: Pripuz će u centru Zagreba graditi neboder od 20 katova, novim GUP-om se gradnja ne može spriječiti (Index)
U brojnim su zemljama piloti među najplaćenijim zanimanjima. No, njihove plaće variraju ovisno o iskustvu i zemlji u kojoj rade. Tako godišnje mogu zaraditi od tridesetak, pa do više od 100.000 eura… pojedine zrakoplovne kompanije imaju problema s kadrovima (tportal)
Las Vegas u krizi: Gradonačelnica zove Kanađane i Meksikance, igrače s visokim ulozima da dođu natrag kockati (Index)
Francuska pod opsadom: veliki štrajk protiv vladinih planova štednje, više od tisuću prosvjednika, desetine uhićenih (tportal), na ulicama Francuske i stari i mladi. Sukobi u Lyonu i Nantesu, ima ozlijeđenih (Index)
U nedjelju, 26. listopada 2025. u 3:00 ujutro, sat ćemo pomaknuti jedan sat unazad, na 2:00. Ljudi bi bili zdraviji kada bi se ukinulo proljetno i jesensko pomicanje sata, pokazalo je nedavno istraživanje. Tom bi se promjenom moglo spriječiti desetci tisuća moždanih udara i smanjiti broj pretilih (N1)