Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Europa želi izgraditi “zid dronova” kako bi zaštitila svoj istočni bok od Rusije: Je li to izvedivo? “Tehnologija će se prilagoditi NATO standardima” (N1, euronews)
  • Tvrtka Agroproteinka, u vlasništvu obitelji Gordana Grlića Radmana, će na zbrinjavanju lešina svinja s farme Belje zaraditi 500.000 eura, to je jedina tvrtka koja može izvršiti takav posao (Index)
  • Božinović: Do 2026. Hrvatska će imati 5000 ljudi osposobljenih za krizne situacije (Index)
  • Vukovar – Rijeka 3:2. Hrvatski prvak izgubio od zadnjeg kluba SHNL-a (Index)
  • Ljeto je kalendarski gotovo, dani su kraći, a većina se vratila u urede i školske klupe. No na Zrću se ekipa još uvijek ne predaje. Tamo najtvrđi partijaneri i dalje odbijaju priznati da je sezona gotova. Glazba trešti, DJ pultovi rade punom parom, a plesni podiji nisu prazni ni sada, kad se ostatak obale polako smiruje (Index)
  • Weekend Media Festival: Punoljetno izdanje najutjecajnijeg festivala u regiji okupilo je najviše sudionika do sada, njih 7000, i potvrdilo Rovinj kao nezaobilaznu točku susreta komunikacijske, medijske, poslovne i kreativne zajednice (Klikaj)
  • Dodijeljene Zlatne lopte: Ove je godine primio Dembele, Yamal najbolji mladi igrač, Luis Enrique najbolji trener (Index)

Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Putin: Spremni smo vojno uzvratiti Zapadu (Index)
  • Velika operacija Europola, sudjelovala i Hrvatska: Identificirano 51 seksualno zlostavljano dijete (N1)
  • Pogledajte fotografije iz zraka kako napreduje izgradnja stadiona u Kranjčevićevoj (tportal)
  • U Milanu su izbili neredi tijekom današnjeg prosvjeda za Gazu, a eskalirali su na Glavnom kolodvoru gdje se skupina prosvjednika sukobila s policijom (Index)
  • Njemačko selo s 2 tisuće stanovnika koje je postalo digitalni prvak svijeta i prešišalo Tokio i Hong Kong – U njemu stanovnici mogu preko seoske aplikacije besplatno koristiti mjesne e-automobile, kupovati i prodavati, informirati se o svim aktivnostima i novostima u lokalnoj zajednici (DW)
  • Umirovljenici u Francuskoj mjesečno uprihode više nego zaposleni – prosječna mirovina iznosi oko 1626 eura, što je otprilike dva posto više negoli njihovim radno aktivnim sugrađanima (Poslovni)
  • Britney Spears ponovno u lošem stanju, očajni prijatelji mole pomoć… Sve je počelo razvodom od iransko-američkog manekena i njenog osobnog trenera Sama Asgharija 2023. godine (Nacional)
  • Kamo društvo ide… objavila fotku bebe na društvenim mrežama, prijateljica ju pitala “kako si dodala efekt oblaka u pozadini?”… “Bile smo vani, to je nebo” (Disturbing Quotes)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Tusk: Rušit ćemo letjelice u našem zračnom prostoru. Nema rasprave (Index)
  • Više od 145 zemalja priznaje Palestinu: “Ako im ne ponudimo priznanje, ostat će zaglavljeni s Hamasom” (N1)
  • Konačno su krenuli radovi na zamjeni pokretnih stepenica u Importanne Centru kod zagrebačkog Glavnog kolodvora. Stepenice ne rade već dulje od godinu dana, a u međuvremenu je postojeći eskalator bio i predmet spora između Importanne Centra i Grada Zagreba (Jutarnji)
  • Europski dan bez automobila: U centru Zagreba danas zabranjeno voziti aute (Index)
  • Dolores kreću na regionalnu turneju: Beograd, Ljubljana, Zagreb i Rijeka slušaju novi val pop iskrenosti (Muzika)
  • Prva utrka gluhoslijepih osoba na svijetu održana u Varaždinu (HRT)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Milanović u SAD-u: Hrvatska neće biti marioneta, postane li EU centralizirana država, nama tamo nije mjesto (tportal)
  • Grisogono: Oborine više ne padaju normalno, u prosjeku padaju jednako, ali s većim razdobljima suše i u obilnijim količinama. Potopi se događaju jer nismo pripremljeni i prilagođeni na nove uvjete (N1)
  • Kina, Indija, Rusija i brojne arapske države priznale su Palestinu desetljećima ranije, ali to je uglavnom imalo simboličnu težinu, priznanje Velike Britanije bi moglo otvoriti prostor za strateška partnerstva ili druge konkretne poteze (N1)
  • Više od 100.000 ljudi na komemoraciji ubijenom influenceru Charlieju Kirku, govornica je bila zaštićena neprobojnim staklon (Index, tportal)
  • Vodič po županijama: Gdje će cijena domova za starije biti još viša? Cijene se kreću od 234 do 995 (Nacional, RTL)
  • Kancelar Friedrich Merz možda je ćelav, ali ipak je u tri mjeseca na frizuru uspio potrošiti 12 i pol tisuća eura (Net)
  • Gorica nakon Dinama porazila i Slaven, Carevićeva momčad skočila na četvrto mjesto SHNL-a (Sport klub), Istra preokretom pobijedila Osijek i preskočila ga na tablici (Index), Lokomotiva pobijedila Varaždin za treće mjesto (Index)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Ruski avion letio iznad Baltičkog mora. Njemačka podigla Eurofightere (Index)
  • Oglede festival u Velikoj Gorici otkazan zbog pritisaka da se izbaci ili cenzurira performans Siniša Labrovića (Ravno do dna)
  • Vijetnamac pobijedio na ruskoj verziji Eurovizije (tportal)
  • Kava bi do kraja godine mogla poskupjeti za 50 posto (Danica)
  • Završnica 60. Vinkovačkih jeseni u znaku tradicije i ponosa (HRT)
  • Prije točno 50 godina emitirana prva epizoda serije Gruntovčani, još u siječnju HRT prikazao dokumentarni film Svi smo mi Dudeki istim povodom (Klikaj)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Britanija danas priznaje Palestinu (Index)
  • Kako je lubenica postala simbol palestinskog protesta: Ideja za to potječe iz osamdesetih godina, inspirirana je izjavom jednog izraelskogj časnika (DW)
  • Wall Street na rekordnim razinama, Fed smanjio kamatne stope (Lider)
  • Građane se poziva da ulažu u dionice Revoluta, Hanfa: To je prevara, ne dajte podatke sumnjivim internetskim stranicama (tportal)
  • U Istri niče jedno od najprestižnijih “sela”. U Mužolinima Gornjim pokraj Buja niče 14 vila i 20 rezidencija (Jutarnji)
  • Uskoro izlazi dokumentarac o Niki Ilčić, mladoj influencerici koja je još u srednjoj školi zarađivala više od svojih profesora (a i da je na kraju ne bi uopće završila)… danas ima Only Fans (Index)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Rusija već duže vrijeme izaziva članice NATO-a nadlijetanjem njegova zračnog prostora borbenim avionima i dronovima, a mnogi ocijenjuju reakciju Saveza premlakom, ovako je to riješila Turska prije 10 godina: raketom zrak-zrak srušili ruski bombarder nakon što su se oglušili na upozorenje (tportal)
  • Svaka zaražena farma imat će 24 sata na dan zaštitu policije: Anušić najavio i pomoć vojske (N1), Ministar Vlajčić najavio uvođenje strožih graničnih kontrola, policijskih punktova i visoke kazne za one koji svjesno sudjeluju u ilegalnom prometu svinja (Agroklub)
  • Fenomen takozvanih ‘sivih razvoda’ sve je prisutniji u svijetu, a stručnjaci navode da do porasta dolazi zbog kombinacije društvenih i osobnih čimbenika. Riječ je o razvodima među parovima starijim od pedeset godina, čija učestalost posljednjih desetljeća bilježi nagli skok (Nacional)
  • Prekinuli Monica Bellucci i Tim Burton: Ljubav je bila kratkog vijeka (tportal)
  • Počeo je Oktoberfest, pivo teče u potocima (HRT)
Subota (23:00)

Brze i kratke

  • Ivo Goldstein u intervjuu za tportal: ‘Upali smo u nacionalistički limb iz kojeg ćemo se teško izvući’
  • Dubrava pod opsadom policije nakon brutalnih napada. Kod djeteta našli metalnu šipku (Index)
  • Nezapamćeni udar afričke svinjske kuge, Vlajčić: Suočeni smo s najvećim žarištem ove bolesti u Hrvatskoj do sada, morat ćemo eutanazirati 10 tisuća svinja (N1)
  • Članice NATO-a potvrdile da je aktiviran članak 4: predviđa razgovore među saveznicima ako članica smatra da je ugrožena njezina “teritorijalna cjelovitost, politička neovisnost ili sigurnost”, a zatražile su ga Estonija i Poljska (Nacional)
  • Boris Johnson: Današnja mladež boji se voziti, piti i se**ati (Index)
  • Papa Lav oštro protiv svoje AI verzije: “To neću odobriti” (Index)
Subota (18:00)

Brze i kratke

  • Svi predsjednikovi ljudi: Najveći grijesi Trumpovih najbližih suradnika – Kash Patel – gafovi na čelu FBI-a, Pete Hegseth i dijeljene vojnih informacija putem Signala, Robert F. Kennedy Jr.: teoretičar zavjera na čelu zdravstva, Tulsi Gabbard i spor oko napada na Iran… “To je tako kad je kriterij lojalnost, ali i spremnost na rušenje postojećeg poretka, a manje stručne kvalifikacije…” (tportal, CNN)
  • Kažu podaci Eurostata o potrošnji kućanstava u zemljama Europske unije da u Hrvatskoj 14,5 posto kućnog budžeta odlazi na režijske troškove i troškove stanovanja. Po toj stavci, Hrvatska je ispod europskog prosjeka koji je 2023. godine bio 20 posto (N1)
  • U Zagrebu održan bizarni prosvjed protiv uvoza stranih radnika tvrdeći za sebe da im je interes “dobrobit naroda”, “Nismo ustaše, ali ćemo ustati” – stoji n a jednom transparentu (Index)
  • Afrička svinjska kuga na farmi Belja s više od 9000 svinja (Danica)
  • Rusija danas održava Interviziju, alternativu Eurosongu (Index)
  • KUFER slavi 25 godina u KunstTeatru: ovo je povijest i budućnost nezavisne scene (tportal)
  • Murterinima dozlogrdilo bespravno zauzimanje obalnog prostora: Zoran Pripuz prvo uklonio kućice iz ilegalnog kampa pa ih ponovno postavio (HRT, Index)
Subota (12:00)

Brze i kratke

  • Trump uvodi naknadu od 100.000 dolara za vize za kvalificirane radnike (Index)
  • Milanović kritizirao SDP zbog suzdržanog glasanja u Europskog parlamentu glede embarga na izvoz oružja u Izrael, analitičar Trogrlić:  On je i najjače lice i najveći uteg SDP-a, to se može shvatiti i kao kritika vrhu stranke (N1)
  • Hajduk i Dinamo danas u 17 sati igraju najveći hrvatski derbi, a uoči susreta je Torcida u karuselu stigla u centar grada. Tamo su napravili spektakl, palili se baklje, pjevali… (Index)
  • Posljednji trzaji ljeta: Za vikend sunčano i vruće, a onda stiže velika promjena (tportal)
  • Tisuće Romkinja prisilno su bile sterilizirane u Slovačkoj tijekom 90-ih godina prošlog stoljeća. Cilj je bio ograničiti broj rođene romske djece. Te žene nisu ni znale da su sterilizirane. Slovačka vlada se u međuvremenu ispričala romskoj zajednici, a žrtve zahtijevaju odštetu – bez uspjeha… (DW)
Petak (23:00)

Brze i kratke

  • Na ulazu u trgovinu u Njemačkoj postavljen znak: “Zabranjen ulaz Židovima” (Index)
  • Država se rješava nekretnina u Kumrovcu! Nisu u bajnom stanju, početne cijene od 9 tisuća eura. U ponudi u drugim gradovima su poslovni prostori, garaže i stanovi od roh-bau do derutnog stanja (Bauštela)
  • Otkriveni detalji novog Maksimira. Evo što će sve imati stadion od 175 milijuna eura: 35 tisuća mjesta na dvije etaže, skyboxovi dužinom cijelog stadiona, 2000-2500 biznis mjesta uz prateći restoran i malo bolje sjedalice, velika prostorija za UEFA-u, muzej, veliki fan shop, manji kafić, uredi… (Index)
  • Otac i dvoje djece izgubili živote u Tesli koja se zapalila u Njemačkoj. Spašavanje otežao dizajn vrata – u slučaju nestanka struje moraju se otvarati mehanički, s otvaračima koji su teško dostupni… Iz Tesle obećali poraditi na problemu (Index)
  • Počinje prikupljanje i otkup žireva i bukvica u Hrvatskim šumama, može se dobro zaraditi – u prosjeku 2,5 eura po kilogramu, za sjeme bukvice i više (Danica)
  • Zbog rasizma i pirotehnike kažnjena četiri kluba, Dinamo mora platiti 9 tisuća eura, Hajduk 5300, Rijeka 900 i Varaždin 800 eura (Index)