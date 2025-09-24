Afrička svinjska kuga u Slavoniji: Spominje se širenje virusa iz Srbije, ministar Vlajčić: ne isključujemo ni jednu opciju, bilo to ljudski propust, nemar ili čak specijalni rat protiv Hrvatske (tportal)
Upaljen narančasti meteoalarm zbog grmljavinskog nevremena i obilne kiše, najviše se očekuju u Istri, Kvarneru i Lici – više od 70 mm. Oglasila se civilna zaštita (Index)
Moldavija u nedjelju bira između Rusije i Zapada: Moldavija prolazi kroz kritičnu fazu koju obilježavaju brojne napetosti, optužbe, podmetanja, kao i strah od ruske intervencije u izbore, a prema dokumentima koje je pregledao Bloomberg, Rusi su navodno osmislili plan (Jutarnji)
Preminuo Nikola Pilić, legenda hrvatskog i svjetskog tenisa (HRT)
Hrvatska pošta građanima nudi mogućnost da svojim susjedima dostavljaju poštu, daju od 100 do 300 eura (tportal)
Europa želi izgraditi “zid dronova” kako bi zaštitila svoj istočni bok od Rusije: Je li to izvedivo? “Tehnologija će se prilagoditi NATO standardima” (N1, euronews)
Tvrtka Agroproteinka, u vlasništvu obitelji Gordana Grlića Radmana, će na zbrinjavanju lešina svinja s farme Belje zaraditi 500.000 eura, to je jedina tvrtka koja može izvršiti takav posao (Index)
Božinović: Do 2026. Hrvatska će imati 5000 ljudi osposobljenih za krizne situacije (Index)
Vukovar – Rijeka 3:2. Hrvatski prvak izgubio od zadnjeg kluba SHNL-a (Index)
Ljeto je kalendarski gotovo, dani su kraći, a većina se vratila u urede i školske klupe. No na Zrću se ekipa još uvijek ne predaje. Tamo najtvrđi partijaneri i dalje odbijaju priznati da je sezona gotova. Glazba trešti, DJ pultovi rade punom parom, a plesni podiji nisu prazni ni sada, kad se ostatak obale polako smiruje (Index)
Weekend Media Festival: Punoljetno izdanje najutjecajnijeg festivala u regiji okupilo je najviše sudionika do sada, njih 7000, i potvrdilo Rovinj kao nezaobilaznu točku susreta komunikacijske, medijske, poslovne i kreativne zajednice (Klikaj)
Dodijeljene Zlatne lopte: Ove je godine primio Dembele, Yamal najbolji mladi igrač, Luis Enrique najbolji trener (Index)
Velika operacija Europola, sudjelovala i Hrvatska: Identificirano 51 seksualno zlostavljano dijete (N1)
Pogledajte fotografije iz zraka kako napreduje izgradnja stadiona u Kranjčevićevoj (tportal)
U Milanu su izbili neredi tijekom današnjeg prosvjeda za Gazu, a eskalirali su na Glavnom kolodvoru gdje se skupina prosvjednika sukobila s policijom (Index)
Njemačko selo s 2 tisuće stanovnika koje je postalo digitalni prvak svijeta i prešišalo Tokio i Hong Kong – U njemu stanovnici mogu preko seoske aplikacije besplatno koristiti mjesne e-automobile, kupovati i prodavati, informirati se o svim aktivnostima i novostima u lokalnoj zajednici (DW)
Umirovljenici u Francuskoj mjesečno uprihode više nego zaposleni – prosječna mirovina iznosi oko 1626 eura, što je otprilike dva posto više negoli njihovim radno aktivnim sugrađanima (Poslovni)
Britney Spears ponovno u lošem stanju, očajni prijatelji mole pomoć… Sve je počelo razvodom od iransko-američkog manekena i njenog osobnog trenera Sama Asgharija 2023. godine (Nacional)
Kamo društvo ide… objavila fotku bebe na društvenim mrežama, prijateljica ju pitala “kako si dodala efekt oblaka u pozadini?”… “Bile smo vani, to je nebo” (Disturbing Quotes)
Tusk: Rušit ćemo letjelice u našem zračnom prostoru. Nema rasprave (Index)
Više od 145 zemalja priznaje Palestinu: “Ako im ne ponudimo priznanje, ostat će zaglavljeni s Hamasom” (N1)
Konačno su krenuli radovi na zamjeni pokretnih stepenica u Importanne Centru kod zagrebačkog Glavnog kolodvora. Stepenice ne rade već dulje od godinu dana, a u međuvremenu je postojeći eskalator bio i predmet spora između Importanne Centra i Grada Zagreba (Jutarnji)
Europski dan bez automobila: U centru Zagreba danas zabranjeno voziti aute (Index)
Dolores kreću na regionalnu turneju: Beograd, Ljubljana, Zagreb i Rijeka slušaju novi val pop iskrenosti (Muzika)
Prva utrka gluhoslijepih osoba na svijetu održana u Varaždinu (HRT)
Milanović u SAD-u: Hrvatska neće biti marioneta, postane li EU centralizirana država, nama tamo nije mjesto (tportal)
Grisogono: Oborine više ne padaju normalno, u prosjeku padaju jednako, ali s većim razdobljima suše i u obilnijim količinama. Potopi se događaju jer nismo pripremljeni i prilagođeni na nove uvjete (N1)
Kina, Indija, Rusija i brojne arapske države priznale su Palestinu desetljećima ranije, ali to je uglavnom imalo simboličnu težinu, priznanje Velike Britanije bi moglo otvoriti prostor za strateška partnerstva ili druge konkretne poteze (N1)
Više od 100.000 ljudi na komemoraciji ubijenom influenceru Charlieju Kirku, govornica je bila zaštićena neprobojnim staklon (Index, tportal)
Vodič po županijama: Gdje će cijena domova za starije biti još viša? Cijene se kreću od 234 do 995 (Nacional, RTL)
Kancelar Friedrich Merz možda je ćelav, ali ipak je u tri mjeseca na frizuru uspio potrošiti 12 i pol tisuća eura (Net)
Gorica nakon Dinama porazila i Slaven, Carevićeva momčad skočila na četvrto mjesto SHNL-a (Sport klub), Istra preokretom pobijedila Osijek i preskočila ga na tablici (Index), Lokomotiva pobijedila Varaždin za treće mjesto (Index)
Rusija već duže vrijeme izaziva članice NATO-a nadlijetanjem njegova zračnog prostora borbenim avionima i dronovima, a mnogi ocijenjuju reakciju Saveza premlakom, ovako je to riješila Turska prije 10 godina: raketom zrak-zrak srušili ruski bombarder nakon što su se oglušili na upozorenje (tportal)
Svaka zaražena farma imat će 24 sata na dan zaštitu policije: Anušić najavio i pomoć vojske (N1), Ministar Vlajčić najavio uvođenje strožih graničnih kontrola, policijskih punktova i visoke kazne za one koji svjesno sudjeluju u ilegalnom prometu svinja (Agroklub)
Fenomen takozvanih ‘sivih razvoda’ sve je prisutniji u svijetu, a stručnjaci navode da do porasta dolazi zbog kombinacije društvenih i osobnih čimbenika. Riječ je o razvodima među parovima starijim od pedeset godina, čija učestalost posljednjih desetljeća bilježi nagli skok (Nacional)
Prekinuli Monica Bellucci i Tim Burton: Ljubav je bila kratkog vijeka (tportal)
Ivo Goldstein u intervjuu za tportal: ‘Upali smo u nacionalistički limb iz kojeg ćemo se teško izvući’
Dubrava pod opsadom policije nakon brutalnih napada. Kod djeteta našli metalnu šipku (Index)
Nezapamćeni udar afričke svinjske kuge, Vlajčić: Suočeni smo s najvećim žarištem ove bolesti u Hrvatskoj do sada, morat ćemo eutanazirati 10 tisuća svinja (N1)
Članice NATO-a potvrdile da je aktiviran članak 4: predviđa razgovore među saveznicima ako članica smatra da je ugrožena njezina “teritorijalna cjelovitost, politička neovisnost ili sigurnost”, a zatražile su ga Estonija i Poljska (Nacional)
Boris Johnson: Današnja mladež boji se voziti, piti i se**ati (Index)
Papa Lav oštro protiv svoje AI verzije: “To neću odobriti” (Index)