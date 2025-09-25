Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (08:00)

Brze i kratke

  • Zašto se Trump okrenuo protiv Rusije? “Rekli su mu za veliku ukrajinsku ofenzivu” (Index)
  • Dinamo je na Maksimiru pobijedio Fenerbahče 3:1 u prvom kolu Europa lige, svaka pobjeda u ovoj fazi Europa lige donosi 450 tisuća eura (Index)
  • Drama u Danskoj: Dronovi nad četiri aerodroma (N1)
  • Novinari u Srbiji između korporacije i režima – Urednici i novinari u medijima United grupe ne znaju hoće li i koliko još moći slobodno raditi. U igri su veliki novac i zakulisni dogovori. I uvjerenost režima da bi lakše opstao na vlasti ako nema kritičkih medija (DW)
  • Gong: Građansko obrazovanje mora biti odgovor na radikalizaciju i ekstremizaciju mladih (H-alter)
  • Bačić: Bespravnu gradnju proglasit ćemo kaznenim djelom (Poslovni)

Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Milanović u UN-u govorio o nestalima, BiH i Gazi. U jednom trenutku dobio i aplauz (Index)
  • Krenulo suđenje ubojici iz škole u Prečkom. Prijeti mu do 50 godina zatvora (Index)
  • DJI predstavio najmanju akcijsku kameru koja počinje snimanje kimanjem glave, Osmo Nana (Bug)
  • Dinamo otvara Europsku ligu protiv Fenerbahčea (tportal), utakmicu komentiraju na Forumu
  • Kimmelov monolog o povratku na televiziju nakon suspenzije Disneyja postao viralni hit: prikupio je 16 milijuna pogleda na YouTubeu i Instagramu (HRT)
  • Poznati svi parovi osmine finala Hrvatskog kupa: Karlovac protiv Dinama, BSK protiv Slavena, Cibalia ugošćuje Hajduk, Varaždin Osijek, Mladost Ždralovi – Rijeka, Kurilovec – Istra, Lokomotiva – Varteks, Rudeš – Gorica (Index)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Prošla su 2.5 mjeseca od koncerta Thompsona, a sanacija hipodroma još traje, a iako su svi rokovi za sanaciju probijeni, konjari zagrebačkog Hipodroma zasad su strpljivi, a neki i zadovoljni što će se staze ujedno i preurediti (Index)
  • Stručni časopis povukao studiju koja povezuje jabučni ocat s gubitkom kilograma (HRT)
  • U pucnjavi koja se jučer oko 18 sati dogodila pokraj Slavonskog Broda, ubijen je, prema navodima lokalnih medija, 61-godišnji Zoran Grgić, bio je član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi Hrvatskog sabora, objavljeni detalji ubojstva, osumnjičeni za ubojstvo uhićen (Index)
  • Ekstremna kiša pala u Dalmaciji, prekinut promet zbog poplava, preporučuje se građanima da ne kreću na put (N1)
  • Preminuo dr. sc. Radovan Kranjčev, istaknuti biolog, pedagog i publicist (Klikaj)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Trumpova nova objava: Ukrajina može vratiti cijeli teritorij, Putin je u velikim problemima (tportal)
  • Po želji američkog ministra obrane, treba zabraniti medijima da o američkoj vojsci pišu što žele. Čitav niz američkih medija je ustalo protiv takve cenzure (DW)
  • Nakon Francuke, još tri europske države priznale Palestinu – Luksemburg, Malta i Monaco (Index)
  • Otac Elona Muska optužen za seksualno zlostavljanje svoje djece (tportal)
  • Posthumni Porin za životno djelo Matiji Dediću: ‘Njegova glazba oplemenila je hrvatsku kulturu‘ (Jutarnji)
  • Nakon korupcijske afere na HRT-u otišao je na Katoličku mrežu. Sad je šef Hine – Ilko Ćimić o Siniši Kovačiću za Index
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Afrička svinjska kuga prisutna je trenutačno u sedam europskih zemalja – u Njemačkoj, Estoniji, Mađarskoj, Litvi, Latviji, Italiji, Poljskoj, Rumunjskoj te BiH (Faktograf)
  • Trump za govornicom pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda bio 58 minuta, govorio o Ukrajini, migracijama, nafti… ‘Ja sam zaustavio 7 ratova. A vi uništavate svoje zemlje’… (Jutarnji)
  • Još nalazite kune po kući? Zamjena za eure ima rok do kraja ove godine u HNB-u u Zagrebu (Poslovni)
  • Siniša Kovačić izabran za novog ravnatelja Hine, donedavno je bio glavni urednik Hrvatske katoličke mreže (tportal)
  • FIFA prima novu članicu. Radi se o državi s manje stanovnika od Velike Gorice – Maršalovim Otocima (Index)
  • Modro i zeleno, treći put – Makarska se budi – još jedan report, ovaj put s Ravno do dna
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Afrička svinjska kuga u Slavoniji: Spominje se širenje virusa iz Srbije, ministar Vlajčić: ne isključujemo ni jednu opciju, bilo to ljudski propust, nemar ili čak specijalni rat protiv Hrvatske (tportal)
  • Upaljen narančasti meteoalarm zbog grmljavinskog nevremena i obilne kiše, najviše se očekuju u Istri, Kvarneru i Lici – više od 70 mm. Oglasila se civilna zaštita (Index)
  • Moldavija u nedjelju bira između Rusije i Zapada: Moldavija prolazi kroz kritičnu fazu koju obilježavaju brojne napetosti, optužbe, podmetanja, kao i strah od ruske intervencije u izbore, a prema dokumentima koje je pregledao Bloomberg, Rusi su navodno osmislili plan (Jutarnji)
  • Preminuo Nikola Pilić, legenda hrvatskog i svjetskog tenisa (HRT)
  • Hrvatska pošta građanima nudi mogućnost da svojim susjedima dostavljaju poštu, daju od 100 do 300 eura (tportal)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Europa želi izgraditi “zid dronova” kako bi zaštitila svoj istočni bok od Rusije: Je li to izvedivo? “Tehnologija će se prilagoditi NATO standardima” (N1, euronews)
  • Tvrtka Agroproteinka, u vlasništvu obitelji Gordana Grlića Radmana, će na zbrinjavanju lešina svinja s farme Belje zaraditi 500.000 eura, to je jedina tvrtka koja može izvršiti takav posao (Index)
  • Božinović: Do 2026. Hrvatska će imati 5000 ljudi osposobljenih za krizne situacije (Index)
  • Vukovar – Rijeka 3:2. Hrvatski prvak izgubio od zadnjeg kluba SHNL-a (Index)
  • Ljeto je kalendarski gotovo, dani su kraći, a većina se vratila u urede i školske klupe. No na Zrću se ekipa još uvijek ne predaje. Tamo najtvrđi partijaneri i dalje odbijaju priznati da je sezona gotova. Glazba trešti, DJ pultovi rade punom parom, a plesni podiji nisu prazni ni sada, kad se ostatak obale polako smiruje (Index)
  • Weekend Media Festival: Punoljetno izdanje najutjecajnijeg festivala u regiji okupilo je najviše sudionika do sada, njih 7000, i potvrdilo Rovinj kao nezaobilaznu točku susreta komunikacijske, medijske, poslovne i kreativne zajednice (Klikaj)
  • Dodijeljene Zlatne lopte: Ove je godine primio Dembele, Yamal najbolji mladi igrač, Luis Enrique najbolji trener (Index)
Ponedjeljak (23:00)

Brze i kratke

  • Putin: Spremni smo vojno uzvratiti Zapadu (Index)
  • Velika operacija Europola, sudjelovala i Hrvatska: Identificirano 51 seksualno zlostavljano dijete (N1)
  • Pogledajte fotografije iz zraka kako napreduje izgradnja stadiona u Kranjčevićevoj (tportal)
  • U Milanu su izbili neredi tijekom današnjeg prosvjeda za Gazu, a eskalirali su na Glavnom kolodvoru gdje se skupina prosvjednika sukobila s policijom (Index)
  • Njemačko selo s 2 tisuće stanovnika koje je postalo digitalni prvak svijeta i prešišalo Tokio i Hong Kong – U njemu stanovnici mogu preko seoske aplikacije besplatno koristiti mjesne e-automobile, kupovati i prodavati, informirati se o svim aktivnostima i novostima u lokalnoj zajednici (DW)
  • Umirovljenici u Francuskoj mjesečno uprihode više nego zaposleni – prosječna mirovina iznosi oko 1626 eura, što je otprilike dva posto više negoli njihovim radno aktivnim sugrađanima (Poslovni)
  • Britney Spears ponovno u lošem stanju, očajni prijatelji mole pomoć… Sve je počelo razvodom od iransko-američkog manekena i njenog osobnog trenera Sama Asgharija 2023. godine (Nacional)
  • Kamo društvo ide… objavila fotku bebe na društvenim mrežama, prijateljica ju pitala “kako si dodala efekt oblaka u pozadini?”… “Bile smo vani, to je nebo” (Disturbing Quotes)
Ponedjeljak (17:00)

Brze i kratke

  • Tusk: Rušit ćemo letjelice u našem zračnom prostoru. Nema rasprave (Index)
  • Više od 145 zemalja priznaje Palestinu: “Ako im ne ponudimo priznanje, ostat će zaglavljeni s Hamasom” (N1)
  • Konačno su krenuli radovi na zamjeni pokretnih stepenica u Importanne Centru kod zagrebačkog Glavnog kolodvora. Stepenice ne rade već dulje od godinu dana, a u međuvremenu je postojeći eskalator bio i predmet spora između Importanne Centra i Grada Zagreba (Jutarnji)
  • Europski dan bez automobila: U centru Zagreba danas zabranjeno voziti aute (Index)
  • Dolores kreću na regionalnu turneju: Beograd, Ljubljana, Zagreb i Rijeka slušaju novi val pop iskrenosti (Muzika)
  • Prva utrka gluhoslijepih osoba na svijetu održana u Varaždinu (HRT)
Ponedjeljak (11:00)

Brze i kratke

  • Milanović u SAD-u: Hrvatska neće biti marioneta, postane li EU centralizirana država, nama tamo nije mjesto (tportal)
  • Grisogono: Oborine više ne padaju normalno, u prosjeku padaju jednako, ali s većim razdobljima suše i u obilnijim količinama. Potopi se događaju jer nismo pripremljeni i prilagođeni na nove uvjete (N1)
  • Kina, Indija, Rusija i brojne arapske države priznale su Palestinu desetljećima ranije, ali to je uglavnom imalo simboličnu težinu, priznanje Velike Britanije bi moglo otvoriti prostor za strateška partnerstva ili druge konkretne poteze (N1)
  • Više od 100.000 ljudi na komemoraciji ubijenom influenceru Charlieju Kirku, govornica je bila zaštićena neprobojnim staklon (Index, tportal)
  • Vodič po županijama: Gdje će cijena domova za starije biti još viša? Cijene se kreću od 234 do 995 (Nacional, RTL)
  • Kancelar Friedrich Merz možda je ćelav, ali ipak je u tri mjeseca na frizuru uspio potrošiti 12 i pol tisuća eura (Net)
  • Gorica nakon Dinama porazila i Slaven, Carevićeva momčad skočila na četvrto mjesto SHNL-a (Sport klub), Istra preokretom pobijedila Osijek i preskočila ga na tablici (Index), Lokomotiva pobijedila Varaždin za treće mjesto (Index)
Nedjelja (23:00)

Brze i kratke

  • Ruski avion letio iznad Baltičkog mora. Njemačka podigla Eurofightere (Index)
  • Oglede festival u Velikoj Gorici otkazan zbog pritisaka da se izbaci ili cenzurira performans Siniša Labrovića (Ravno do dna)
  • Vijetnamac pobijedio na ruskoj verziji Eurovizije (tportal)
  • Kava bi do kraja godine mogla poskupjeti za 50 posto (Danica)
  • Završnica 60. Vinkovačkih jeseni u znaku tradicije i ponosa (HRT)
  • Prije točno 50 godina emitirana prva epizoda serije Gruntovčani, još u siječnju HRT prikazao dokumentarni film Svi smo mi Dudeki istim povodom (Klikaj)