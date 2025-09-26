Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Pobuna u UN-u: Hrpa delegata napustila dvoranu čim je Netanyahu došao za govornicu (Index), Netanyahu liderima koji su priznali Palestinu: Poslali ste poruku da se ubijanje Židova isplati (tportal)
  • Plaće u ruskoj vojnoj industriji pale prvi put od početka invazije (Index)
  • Razlika u plaćama u Hrvatskoj i Sloveniji istopila se na 12 posto (Lider)
  • Dva registra koja mijenjaju upravljanje zgradama: Zajednice suvlasnika i upravitelji zgrada više ne mogu poslovati „u sjeni“. Registar zajednica suvlasnika i Registar upravitelja, uvedeni Zakonom o upravljanju i održavanju zgrada, mijenjaju dosadašnju praksu i donose novu razinu odgovornosti, pravne sigurnosti i transparentnosti u stambenom sektoru  (Zgradonačelnik)
  • Katapultiranje baterije: bizarno kinesko rješenje protiv požara na električnim autima (Autonet)
  • Saudijci se ne šale: Zaključili dogovor s Pakistanom, kojim su poslali ozbiljno upozorenje Trumpu – sporazum nije usmjeren protiv Washingtona, već je zamišljen kao dopuna američkim jamstvima, koja su se više puta pokazala nedostatnima. Fokus s Irana prešao na Izrael (tportal, Time)
  • Eurovizija odlučuje o sudbini Izraela: EBU potvrdio glasovanje o izbacivanju u studenom (Muzika)

Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Netanyahu održava govor na Općoj skupštini UN-a, aktivisti traže njegovo uhićenje (tportal)
  • Hrvatska odbila priznati Palestinu, većina u saboru bila protiv (Index)
  • Hrvoje Petrač sa sinovima priznao krivnju, mora platiti jamčevinu milijun eura, Berošu će se suditi (tportal)
  • Xiaomi predstavio 15T seriju: spoj vrhunskih kamera, najmodernije tehnologije i prestižnog dizajna (Journal)
  • Kuća Elle Dvornik i Charlesa Pearcea pod ovrhom, u pozadini je mučna priča (Nacional)
  • Whitney Houston opet na turneji: AI “oživio” legendarni glas (Bug)
  • Analitičari o cijeni kave: Bit će skuplja nego što je bila, ali rješenje se nazire – uzgoj u Europi (N1)
Danas (11:00)

Brze i kratke

  • Rusija zabranjuje izvoz goriva jer su benzinske postaje diljem zemlje, ali i na okupiranim područjima, sve češće prazne zbog ukrajinskih napada dronovima (Index)
  • Novi incident na nebu: SAD i Kanada dignuli avione zbog upada ruskih bombardera (N1)
  • Traje utrka za spašavanje najsmrtonosnije brane na svijetu – u Kirgistanu: Ispod brane izgrađene još u sovjetsko doba nalazi se gotovo milijun kubičnih metara radioaktivnog otpada. Inženjeri upozoravaju da bi se ona mogla urušiti u bilo kojem trenutku, a jedino rješenje je premještanje otpada na sigurniju lokaciju (tportal)
  • Između Sjedinjenih Američkih Država i Venezuele bukti sukob zbog navodnih isporuka droge u Karipskom moru. Ali u igri su i najveće rezerve nafte na svijetu (DW)
  • Nova sezona Glazbe HRT-a s dva koncerta posvećena obitelji Dedić (HRT)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Trump podržao ukrajinske udare na Moskvu, Zelenski: ‘Moćnici Kremlja, potražite najbliže sklonište!’ (tportal)
  • Iako su zemlje članice Europske unije i NATO-a zaprijetile da će reagirati na nove povrede svog zračnog prostora, dronovi i ruski avioni nastavili su upadati u europski zračni prostor… vjeruje se da se radi o testu vojne spremnosti NATO-a (Jutarnji)
  • Ni u gljive ni u žira: Zbog mjera predostrožnosti zbog slučajeva svinjske kuge Hrvatske šume obustavile izdavanje dozvola u šest podružnica – Osijek, Vinkovci, Našice, Slatina, Požega i Nova Gradiška (Agroklub)
  • Zgrade koje “imaju toplanu” – prijedlog novih obveza predstavnicima suvlasnika (Zgradonačelnik)
  • Programe drugoga izdanja projekta Zagrebački kvartovi kulture, koji su se od ožujka do rujna održavali u 14 kvartova, pratilo je 30 tisuća posjetitelja, a u ukupno 113 događanja sudjelovalo je više od 300 umjetnika (tportal)
  • Mladi umjetnik oslikao veliki mural na nedovršenoj bolnici Blato u Zagrebu (tportal)

Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Napadnuta flotila s humanitarnom pomoći za Gazu, Hrvatica na brodu (N1)
  • Porezna će uskoro moći tražiti šifre i kopirati cijela računala. Bez sudskog naloga (Index)
  • Novi projekti dižu cijene kvadrata diljem Zagreba – cijena na novogradnji na  Trešnjevki skočila na 6,6 tisuća eura (N1)
  • Obijesna vožnja: Osiguravatelji su se osigurali, sami plaćate za namjerno izazvane probleme u prometu… (Revija HAK)
  • Pao snijeg u Sloveniji (Nacional)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Zašto se Trump okrenuo protiv Rusije? “Rekli su mu za veliku ukrajinsku ofenzivu” (Index)
  • Dinamo je na Maksimiru pobijedio Fenerbahče 3:1 u prvom kolu Europa lige, svaka pobjeda u ovoj fazi Europa lige donosi 450 tisuća eura (Index)
  • Drama u Danskoj: Dronovi nad četiri aerodroma (N1)
  • Novinari u Srbiji između korporacije i režima – Urednici i novinari u medijima United grupe ne znaju hoće li i koliko još moći slobodno raditi. U igri su veliki novac i zakulisni dogovori. I uvjerenost režima da bi lakše opstao na vlasti ako nema kritičkih medija (DW)
  • Gong: Građansko obrazovanje mora biti odgovor na radikalizaciju i ekstremizaciju mladih (H-alter)
  • Bačić: Bespravnu gradnju proglasit ćemo kaznenim djelom (Poslovni)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Milanović u UN-u govorio o nestalima, BiH i Gazi. U jednom trenutku dobio i aplauz (Index)
  • Krenulo suđenje ubojici iz škole u Prečkom. Prijeti mu do 50 godina zatvora (Index)
  • DJI predstavio najmanju akcijsku kameru koja počinje snimanje kimanjem glave, Osmo Nana (Bug)
  • Dinamo otvara Europsku ligu protiv Fenerbahčea (tportal), utakmicu komentiraju na Forumu
  • Kimmelov monolog o povratku na televiziju nakon suspenzije Disneyja postao viralni hit: prikupio je 16 milijuna pogleda na YouTubeu i Instagramu (HRT)
  • Poznati svi parovi osmine finala Hrvatskog kupa: Karlovac protiv Dinama, BSK protiv Slavena, Cibalia ugošćuje Hajduk, Varaždin Osijek, Mladost Ždralovi – Rijeka, Kurilovec – Istra, Lokomotiva – Varteks, Rudeš – Gorica (Index)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Prošla su 2.5 mjeseca od koncerta Thompsona, a sanacija hipodroma još traje, a iako su svi rokovi za sanaciju probijeni, konjari zagrebačkog Hipodroma zasad su strpljivi, a neki i zadovoljni što će se staze ujedno i preurediti (Index)
  • Stručni časopis povukao studiju koja povezuje jabučni ocat s gubitkom kilograma (HRT)
  • U pucnjavi koja se jučer oko 18 sati dogodila pokraj Slavonskog Broda, ubijen je, prema navodima lokalnih medija, 61-godišnji Zoran Grgić, bio je član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi Hrvatskog sabora, objavljeni detalji ubojstva, osumnjičeni za ubojstvo uhićen (Index)
  • Ekstremna kiša pala u Dalmaciji, prekinut promet zbog poplava, preporučuje se građanima da ne kreću na put (N1)
  • Preminuo dr. sc. Radovan Kranjčev, istaknuti biolog, pedagog i publicist (Klikaj)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Trumpova nova objava: Ukrajina može vratiti cijeli teritorij, Putin je u velikim problemima (tportal)
  • Po želji američkog ministra obrane, treba zabraniti medijima da o američkoj vojsci pišu što žele. Čitav niz američkih medija je ustalo protiv takve cenzure (DW)
  • Nakon Francuke, još tri europske države priznale Palestinu – Luksemburg, Malta i Monaco (Index)
  • Otac Elona Muska optužen za seksualno zlostavljanje svoje djece (tportal)
  • Posthumni Porin za životno djelo Matiji Dediću: ‘Njegova glazba oplemenila je hrvatsku kulturu‘ (Jutarnji)
  • Nakon korupcijske afere na HRT-u otišao je na Katoličku mrežu. Sad je šef Hine – Ilko Ćimić o Siniši Kovačiću za Index
Utorak (23:00)

Brze i kratke

  • Afrička svinjska kuga prisutna je trenutačno u sedam europskih zemalja – u Njemačkoj, Estoniji, Mađarskoj, Litvi, Latviji, Italiji, Poljskoj, Rumunjskoj te BiH (Faktograf)
  • Trump za govornicom pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda bio 58 minuta, govorio o Ukrajini, migracijama, nafti… ‘Ja sam zaustavio 7 ratova. A vi uništavate svoje zemlje’… (Jutarnji)
  • Još nalazite kune po kući? Zamjena za eure ima rok do kraja ove godine u HNB-u u Zagrebu (Poslovni)
  • Siniša Kovačić izabran za novog ravnatelja Hine, donedavno je bio glavni urednik Hrvatske katoličke mreže (tportal)
  • FIFA prima novu članicu. Radi se o državi s manje stanovnika od Velike Gorice – Maršalovim Otocima (Index)
  • Modro i zeleno, treći put – Makarska se budi – još jedan report, ovaj put s Ravno do dna
Utorak (17:00)

Brze i kratke

  • Afrička svinjska kuga u Slavoniji: Spominje se širenje virusa iz Srbije, ministar Vlajčić: ne isključujemo ni jednu opciju, bilo to ljudski propust, nemar ili čak specijalni rat protiv Hrvatske (tportal)
  • Upaljen narančasti meteoalarm zbog grmljavinskog nevremena i obilne kiše, najviše se očekuju u Istri, Kvarneru i Lici – više od 70 mm. Oglasila se civilna zaštita (Index)
  • Moldavija u nedjelju bira između Rusije i Zapada: Moldavija prolazi kroz kritičnu fazu koju obilježavaju brojne napetosti, optužbe, podmetanja, kao i strah od ruske intervencije u izbore, a prema dokumentima koje je pregledao Bloomberg, Rusi su navodno osmislili plan (Jutarnji)
  • Preminuo Nikola Pilić, legenda hrvatskog i svjetskog tenisa (HRT)
  • Hrvatska pošta građanima nudi mogućnost da svojim susjedima dostavljaju poštu, daju od 100 do 300 eura (tportal)