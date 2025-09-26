Pobuna u UN-u: Hrpa delegata napustila dvoranu čim je Netanyahu došao za govornicu (Index), Netanyahu liderima koji su priznali Palestinu: Poslali ste poruku da se ubijanje Židova isplati (tportal)
Plaće u ruskoj vojnoj industriji pale prvi put od početka invazije (Index)
Razlika u plaćama u Hrvatskoj i Sloveniji istopila se na 12 posto (Lider)
Dva registra koja mijenjaju upravljanje zgradama: Zajednice suvlasnika i upravitelji zgrada više ne mogu poslovati „u sjeni“. Registar zajednica suvlasnika i Registar upravitelja, uvedeni Zakonom o upravljanju i održavanju zgrada, mijenjaju dosadašnju praksu i donose novu razinu odgovornosti, pravne sigurnosti i transparentnosti u stambenom sektoru (Zgradonačelnik)
Katapultiranje baterije: bizarno kinesko rješenje protiv požara na električnim autima (Autonet)
Saudijci se ne šale: Zaključili dogovor s Pakistanom, kojim su poslali ozbiljno upozorenje Trumpu – sporazum nije usmjeren protiv Washingtona, već je zamišljen kao dopuna američkim jamstvima, koja su se više puta pokazala nedostatnima. Fokus s Irana prešao na Izrael (tportal, Time)
Eurovizija odlučuje o sudbini Izraela: EBU potvrdio glasovanje o izbacivanju u studenom (Muzika)
Rusija zabranjuje izvoz goriva jer su benzinske postaje diljem zemlje, ali i na okupiranim područjima, sve češće prazne zbog ukrajinskih napada dronovima (Index)
Novi incident na nebu: SAD i Kanada dignuli avione zbog upada ruskih bombardera (N1)
Traje utrka za spašavanje najsmrtonosnije brane na svijetu – u Kirgistanu: Ispod brane izgrađene još u sovjetsko doba nalazi se gotovo milijun kubičnih metara radioaktivnog otpada. Inženjeri upozoravaju da bi se ona mogla urušiti u bilo kojem trenutku, a jedino rješenje je premještanje otpada na sigurniju lokaciju (tportal)
Između Sjedinjenih Američkih Država i Venezuele bukti sukob zbog navodnih isporuka droge u Karipskom moru. Ali u igri su i najveće rezerve nafte na svijetu (DW)
Nova sezona Glazbe HRT-a s dva koncerta posvećena obitelji Dedić (HRT)
Iako su zemlje članice Europske unije i NATO-a zaprijetile da će reagirati na nove povrede svog zračnog prostora, dronovi i ruski avioni nastavili su upadati u europski zračni prostor… vjeruje se da se radi o testu vojne spremnosti NATO-a (Jutarnji)
Ni u gljive ni u žira: Zbog mjera predostrožnosti zbog slučajeva svinjske kuge Hrvatske šume obustavile izdavanje dozvola u šest podružnica – Osijek, Vinkovci, Našice, Slatina, Požega i Nova Gradiška (Agroklub)
Zgrade koje “imaju toplanu” – prijedlog novih obveza predstavnicima suvlasnika (Zgradonačelnik)
Programe drugoga izdanja projekta Zagrebački kvartovi kulture, koji su se od ožujka do rujna održavali u 14 kvartova, pratilo je 30 tisuća posjetitelja, a u ukupno 113 događanja sudjelovalo je više od 300 umjetnika (tportal)
Mladi umjetnik oslikao veliki mural na nedovršenoj bolnici Blato u Zagrebu (tportal)
Zašto se Trump okrenuo protiv Rusije? “Rekli su mu za veliku ukrajinsku ofenzivu” (Index)
Dinamo je na Maksimiru pobijedio Fenerbahče 3:1 u prvom kolu Europa lige, svaka pobjeda u ovoj fazi Europa lige donosi 450 tisuća eura (Index)
Drama u Danskoj: Dronovi nad četiri aerodroma (N1)
Novinari u Srbiji između korporacije i režima – Urednici i novinari u medijima United grupe ne znaju hoće li i koliko još moći slobodno raditi. U igri su veliki novac i zakulisni dogovori. I uvjerenost režima da bi lakše opstao na vlasti ako nema kritičkih medija (DW)
Gong: Građansko obrazovanje mora biti odgovor na radikalizaciju i ekstremizaciju mladih (H-alter)
Prošla su 2.5 mjeseca od koncerta Thompsona, a sanacija hipodroma još traje, a iako su svi rokovi za sanaciju probijeni, konjari zagrebačkog Hipodroma zasad su strpljivi, a neki i zadovoljni što će se staze ujedno i preurediti (Index)
Stručni časopis povukao studiju koja povezuje jabučni ocat s gubitkom kilograma (HRT)
U pucnjavi koja se jučer oko 18 sati dogodila pokraj Slavonskog Broda, ubijen je, prema navodima lokalnih medija, 61-godišnji Zoran Grgić, bio je član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi Hrvatskog sabora, objavljeni detalji ubojstva, osumnjičeni za ubojstvo uhićen (Index)
Ekstremna kiša pala u Dalmaciji, prekinut promet zbog poplava, preporučuje se građanima da ne kreću na put (N1)
Preminuo dr. sc. Radovan Kranjčev, istaknuti biolog, pedagog i publicist (Klikaj)
Afrička svinjska kuga u Slavoniji: Spominje se širenje virusa iz Srbije, ministar Vlajčić: ne isključujemo ni jednu opciju, bilo to ljudski propust, nemar ili čak specijalni rat protiv Hrvatske (tportal)
Upaljen narančasti meteoalarm zbog grmljavinskog nevremena i obilne kiše, najviše se očekuju u Istri, Kvarneru i Lici – više od 70 mm. Oglasila se civilna zaštita (Index)
Moldavija u nedjelju bira između Rusije i Zapada: Moldavija prolazi kroz kritičnu fazu koju obilježavaju brojne napetosti, optužbe, podmetanja, kao i strah od ruske intervencije u izbore, a prema dokumentima koje je pregledao Bloomberg, Rusi su navodno osmislili plan (Jutarnji)
Preminuo Nikola Pilić, legenda hrvatskog i svjetskog tenisa (HRT)
Hrvatska pošta građanima nudi mogućnost da svojim susjedima dostavljaju poštu, daju od 100 do 300 eura (tportal)