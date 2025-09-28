Detalji tragedije na svadbi u Šibeniku, poginula je 34-godišnja sestrična mladoženje, 52-godišnji muškarac ispalio signalnu raketu koja ju je pogodila: ‘Imala je čudnu putanju…‘ (Jutarnji)
Astronomi uočili bijelog patuljka koji je progutao ledeni svijet nalik na Pluton (HRT)
Tržište instrukcija: Samo jedan od tri poučavatelja prodaje znanje legalno (Lider)
U Dubravi se danas prosvjeduje zbog sve češćih napada maloljetnika: ‘Vratite bobije na ulice’ (tportal)
Dobitnik priznanja najbolje mlade nade u poljoprivredi na ovogodišnjoj dodjeli nagrada “Zlata vrijedan” ima seoski turizam nedaleko Benkovca: iskoristi ono što već imaš. Nema potrebe izmišljati novi kotač niti tražiti topliju vodu (Agroklub)
Rusija teškim bombarderima napala Kijev, Poljska digla avione (Index)
Robotaksiji stižu u Europu 2026.: Njemačka predvodi, Hrvatska čeka Rimca (Lider)
Dinamova zajednica na Redditu usporedila je europske učinke kluba u sedam sezona prije i poslije bijega Zdravka Mamića u BiH te poručila da je “srušen balkanski mit o uspjehu bjegunca Zdravka Mamića” (Index)
Dio Hollywooda traži bojkot izraelskih filmaša i institucija, drugi dio se protivi (Nacional)
Narodna skupština Republike Srpske dala je zeleno svjetlo svim strankama da izađu na prijevremene izbore za predsjednika RS. Je li to priznavanje odluka Ustavnog suda? Izgleda da su Dodikove jalove prijetnje postale poziv na izbore (DW)
Danska – država koja je osnovala NATO, nesposobna u borbi protiv dronova koji joj ulijeću u zračni prostor. To je zabrinjavajuće, kažu na BBC-u (Index)
Kako do dizala u zgradi – 6 uvjeta i 7 koraka: Na konferenciji „Hoću lift“ koju je na Ambienti organizirao ZGRADOnačelnik.hr, predstavljene su konture budućeg programa sufinanciranja ugradnje dizala u postojeće višestambene zgrade
Izrael u strahu od isključenja iz europskog nogometa: Netanyahu osobno telefonski razgovarao s čelnicima FIFA-e i UEFA-e, u nastojanju da spriječi zabranu sudjelovanja njihovih momčadi na međunarodnim natjecanjima (Sport klub)
Predstava po Hedlovoj knjizi o samoubojstvu sina gleda se u zapanjenoj tišini dok sve u vama vrišti (tportal)
Otvoren obnovljeni spomen-muzej Barutana u Bjelovaru (HRT)
Trump “neće dozvoliti” aneksiju Zapadne Obale, što ga stavlja u izravan sukob s izraelskim premijerom (N1)
Na Trgu bana Josipa Jelačića u subotu je održan javni umjetnički performans kojim je najavljena nova predstava Gradskog dramskog kazališta ‘Gavella’ – ‘Sigurna kuća’, u Zagrebu je publika mogla vidjeti devet figura, simbol devet žena ubijenih u Hrvatskoj od početka ove godine (tportal)
UN vraća sankcije Iranu zbog kršenja nuklearnog sporazuma, Teheran osuđuje odluku kao nezakonitu i povlači svoje veleposlanike (tportal)
Kako je propao Most: Prema Crobarometru Nove TV za rujan, Most podržava 6% građana. U kolovozu je bio na 5.7%, što je na rubu izbornog praga za ulazak u sabor… (Index)
Hrvatske institucije ne ulažu ni centa u poribljavanje i održavanje voda ili ribljeg fonda, a sustav ribolova je samoodrživ već 35 godina, komentirao je za Agroklub Vladimir Sever, predsjednik Hrvatskog športskog ribolovnog saveza odluku o uvođenju jedinstvene ribolovne dozvole za tri rijeke
Pobuna u UN-u: Hrpa delegata napustila dvoranu čim je Netanyahu došao za govornicu (Index), Netanyahu liderima koji su priznali Palestinu: Poslali ste poruku da se ubijanje Židova isplati (tportal)
Plaće u ruskoj vojnoj industriji pale prvi put od početka invazije (Index)
Razlika u plaćama u Hrvatskoj i Sloveniji istopila se na 12 posto (Lider)
Dva registra koja mijenjaju upravljanje zgradama: Zajednice suvlasnika i upravitelji zgrada više ne mogu poslovati „u sjeni“. Registar zajednica suvlasnika i Registar upravitelja, uvedeni Zakonom o upravljanju i održavanju zgrada, mijenjaju dosadašnju praksu i donose novu razinu odgovornosti, pravne sigurnosti i transparentnosti u stambenom sektoru (Zgradonačelnik)
Katapultiranje baterije: bizarno kinesko rješenje protiv požara na električnim autima (Autonet)
Saudijci se ne šale: Zaključili dogovor s Pakistanom, kojim su poslali ozbiljno upozorenje Trumpu – sporazum nije usmjeren protiv Washingtona, već je zamišljen kao dopuna američkim jamstvima, koja su se više puta pokazala nedostatnima. Fokus s Irana prešao na Izrael (tportal, Time)
Eurovizija odlučuje o sudbini Izraela: EBU potvrdio glasovanje o izbacivanju u studenom (Muzika)
Rusija zabranjuje izvoz goriva jer su benzinske postaje diljem zemlje, ali i na okupiranim područjima, sve češće prazne zbog ukrajinskih napada dronovima (Index)
Novi incident na nebu: SAD i Kanada dignuli avione zbog upada ruskih bombardera (N1)
Traje utrka za spašavanje najsmrtonosnije brane na svijetu – u Kirgistanu: Ispod brane izgrađene još u sovjetsko doba nalazi se gotovo milijun kubičnih metara radioaktivnog otpada. Inženjeri upozoravaju da bi se ona mogla urušiti u bilo kojem trenutku, a jedino rješenje je premještanje otpada na sigurniju lokaciju (tportal)
Između Sjedinjenih Američkih Država i Venezuele bukti sukob zbog navodnih isporuka droge u Karipskom moru. Ali u igri su i najveće rezerve nafte na svijetu (DW)
Nova sezona Glazbe HRT-a s dva koncerta posvećena obitelji Dedić (HRT)
Iako su zemlje članice Europske unije i NATO-a zaprijetile da će reagirati na nove povrede svog zračnog prostora, dronovi i ruski avioni nastavili su upadati u europski zračni prostor… vjeruje se da se radi o testu vojne spremnosti NATO-a (Jutarnji)
Ni u gljive ni u žira: Zbog mjera predostrožnosti zbog slučajeva svinjske kuge Hrvatske šume obustavile izdavanje dozvola u šest podružnica – Osijek, Vinkovci, Našice, Slatina, Požega i Nova Gradiška (Agroklub)
Zgrade koje “imaju toplanu” – prijedlog novih obveza predstavnicima suvlasnika (Zgradonačelnik)
Programe drugoga izdanja projekta Zagrebački kvartovi kulture, koji su se od ožujka do rujna održavali u 14 kvartova, pratilo je 30 tisuća posjetitelja, a u ukupno 113 događanja sudjelovalo je više od 300 umjetnika (tportal)
Mladi umjetnik oslikao veliki mural na nedovršenoj bolnici Blato u Zagrebu (tportal)
Zašto se Trump okrenuo protiv Rusije? “Rekli su mu za veliku ukrajinsku ofenzivu” (Index)
Dinamo je na Maksimiru pobijedio Fenerbahče 3:1 u prvom kolu Europa lige, svaka pobjeda u ovoj fazi Europa lige donosi 450 tisuća eura (Index)
Drama u Danskoj: Dronovi nad četiri aerodroma (N1)
Novinari u Srbiji između korporacije i režima – Urednici i novinari u medijima United grupe ne znaju hoće li i koliko još moći slobodno raditi. U igri su veliki novac i zakulisni dogovori. I uvjerenost režima da bi lakše opstao na vlasti ako nema kritičkih medija (DW)
Gong: Građansko obrazovanje mora biti odgovor na radikalizaciju i ekstremizaciju mladih (H-alter)