Dostojanstvena plaća u Hrvatskoj trebala bi iznositi 2025 eura neto, ustvrdio je u četvrtak predsjednik Novog sindikata Mario Iveković u povodu obilježavanja Dana dostojanstvene plaće koja uključuje troškove od prehrane do društvenog života. Poslovni
Za studentski smještaj u Zagrebu ove jeseni prijavilo se gotovo 10.000 studenata, no oko 3200 njih ostalo je bez mjesta u domovima i prisiljeno je tražiti smještaj na privatnom tržištu, gdje se cijene garsonijera kreću od 450 do 600 eura, dvosobnih stanova najčešće između 650 i 900 eura. Poslovni
Velimir Šonje ima članak Prešućeni tragovi pandemije i nije nebitno prošlo vrijeme jer kaže Šonje: Za saldiranje učinaka radikalne društvene reakcije na pandemiju trebat će najmanje jedno desetljeće, ako ne i duže. Ekonomski lab
Započnite dan bez mobitela – stručnjaci upozoravaju da navika provjere telefona odmah nakon buđenja šteti mozgu. 24 sata
Odlučeno: Dinamo ipak igra s izraelskim Maccabijem iz Tel Aviva. U Srbiji u Bačkoj Topoli, gdje su Izraelci “domaćini”, ovaj četvrtak. Za ovaj tjedan nije sazvana nikakva sjednica Izvršnog odbora Uefe, što znači da se neće razgovarati o izbacivanju Izraela iz europskih natjecanja
Modrićev Milan u derbiju protiv Napolija pobijedio sa 2:1. Modrić je odigrao cijelu utakmicu i hvale ga. Milan je na prvom mjestu Serie A zbog bolje gol razlike, a istim brojem bodova kao i Napoli i Roma. Sofascore, video sažetak
Stigla nam je jesen: Početak radnog tjedna donijet će nam mjestimice oblačno vrijeme uz malo kiše ili čak pokoji pljusak. Na Jadranu bura. Minimanlna temperatura zraka kretat će se od 7 do 12, a na Jadranu između 14 i 18 °C. Maksimalna uglavnom od 15 do 20, a na Jadranu između 21 i 25 °C. (24 sata)
Još jedna kolumna Svetislava Basare od subote o Thompsonu i Miljenku Jergoviću (“zasigurno najbolji živi hrvatski pisac”)… Sve je ovo, kao što napred rekosmo, bila šala-komika. U zbilji, đavo je odneo šalu. Evo, recimo, od prvog oktobra na snagu stupaju sankcije NIS-u, koje mogu izazvati žestoke probleme. Kojih ne bi bilo da Koštunica nije NIS prodao Rusima po ceni transfera tri malo bolja fudbalera… Famozni Svetislav Basara
Bivši ministar u Kini zbog korupcije osuđen na smrtnu kaznu (Index)
Prijevare online Europljane koštaju više od četiri milijarde € godišnje. Tehnološki regulator Europske unije upitao je Apple, Google, Booking.com i Microsoft kakve mjere poduzimaju kako bi spriječili korištenje svojih platformi za financijske prijevare. Od svih su zatražene informacije o tome kako identificiraju i upravljaju rizicima povezanim s financijskim prijevarama. (Mreža)
Mlada vozačica Nissana u 5 ujutro sletjela je s nadvožnjaka u podvožnjak u Škorpikovoj u Zagrebu. Vatrogasci izvukli vozačicu s lakšim ozljedama. N1
JD Vance izjavio da je zbog ogromnih ljudskih gubitaka i teških posljedica za gospodarstvo “jasno vrijeme” da Rusija sjedne za pregovarački stol i ozbiljno razgovara o miru u Ukrajini (Index)
Hrvatska sprema kazne za štetu koju će počiniti AI. Koga će kazniti – ne zna (tportal)
Dubrava za djecu: Prosvjed roditelja protiv maloljetničkog terora – traže da se spusti dob za kaznenu odgovornost, žrtvama pruži odgovarajuća psihološka pomoć te da se policija vrati na ulice (HRT)
Misterij Alana Forda: Kako je strip nepoznat ostatku svijeta eksplodirao baš u bivšoj Jugoslaviji (tportal)
13 gradova diljem Europe koje je najljepše posjetiti u rujnu i listopadu (Journal)
Filmski vodič za listopad 2025: 16 filmova koje željno iščekujemo (1/2) (Bug)
HNL: Dinamo pobijedio Slaven 4:1 (Index), Hajduk Lokomotivu 2:0 (Sportske), Rijeka kiksala protiv Istre, bez golova 0:0 (tportal), Osijek pobijedio Goricu 0:1 (24 sata), Varaždin pobijedio Vukovar 2:1 (Index)
Detalji tragedije na svadbi u Šibeniku, poginula je 34-godišnja sestrična mladoženje, 52-godišnji muškarac ispalio signalnu raketu koja ju je pogodila: ‘Imala je čudnu putanju…‘ (Jutarnji)
Astronomi uočili bijelog patuljka koji je progutao ledeni svijet nalik na Pluton (HRT)
Tržište instrukcija: Samo jedan od tri poučavatelja prodaje znanje legalno (Lider)
U Dubravi se danas prosvjeduje zbog sve češćih napada maloljetnika: ‘Vratite bobije na ulice’ (tportal)
Dobitnik priznanja najbolje mlade nade u poljoprivredi na ovogodišnjoj dodjeli nagrada “Zlata vrijedan” ima seoski turizam nedaleko Benkovca: iskoristi ono što već imaš. Nema potrebe izmišljati novi kotač niti tražiti topliju vodu (Agroklub)
Rusija teškim bombarderima napala Kijev, Poljska digla avione (Index)
Robotaksiji stižu u Europu 2026.: Njemačka predvodi, Hrvatska čeka Rimca (Lider)
Dinamova zajednica na Redditu usporedila je europske učinke kluba u sedam sezona prije i poslije bijega Zdravka Mamića u BiH te poručila da je “srušen balkanski mit o uspjehu bjegunca Zdravka Mamića” (Index)
Dio Hollywooda traži bojkot izraelskih filmaša i institucija, drugi dio se protivi (Nacional)
Narodna skupština Republike Srpske dala je zeleno svjetlo svim strankama da izađu na prijevremene izbore za predsjednika RS. Je li to priznavanje odluka Ustavnog suda? Izgleda da su Dodikove jalove prijetnje postale poziv na izbore (DW)
Danska – država koja je osnovala NATO, nesposobna u borbi protiv dronova koji joj ulijeću u zračni prostor. To je zabrinjavajuće, kažu na BBC-u (Index)
Kako do dizala u zgradi – 6 uvjeta i 7 koraka: Na konferenciji „Hoću lift“ koju je na Ambienti organizirao ZGRADOnačelnik.hr, predstavljene su konture budućeg programa sufinanciranja ugradnje dizala u postojeće višestambene zgrade
Izrael u strahu od isključenja iz europskog nogometa: Netanyahu osobno telefonski razgovarao s čelnicima FIFA-e i UEFA-e, u nastojanju da spriječi zabranu sudjelovanja njihovih momčadi na međunarodnim natjecanjima (Sport klub)
Predstava po Hedlovoj knjizi o samoubojstvu sina gleda se u zapanjenoj tišini dok sve u vama vrišti (tportal)
Otvoren obnovljeni spomen-muzej Barutana u Bjelovaru (HRT)
Trump “neće dozvoliti” aneksiju Zapadne Obale, što ga stavlja u izravan sukob s izraelskim premijerom (N1)
Na Trgu bana Josipa Jelačića u subotu je održan javni umjetnički performans kojim je najavljena nova predstava Gradskog dramskog kazališta ‘Gavella’ – ‘Sigurna kuća’, u Zagrebu je publika mogla vidjeti devet figura, simbol devet žena ubijenih u Hrvatskoj od početka ove godine (tportal)
UN vraća sankcije Iranu zbog kršenja nuklearnog sporazuma, Teheran osuđuje odluku kao nezakonitu i povlači svoje veleposlanike (tportal)
Kako je propao Most: Prema Crobarometru Nove TV za rujan, Most podržava 6% građana. U kolovozu je bio na 5.7%, što je na rubu izbornog praga za ulazak u sabor… (Index)
Hrvatske institucije ne ulažu ni centa u poribljavanje i održavanje voda ili ribljeg fonda, a sustav ribolova je samoodrživ već 35 godina, komentirao je za Agroklub Vladimir Sever, predsjednik Hrvatskog športskog ribolovnog saveza odluku o uvođenju jedinstvene ribolovne dozvole za tri rijeke
Pobuna u UN-u: Hrpa delegata napustila dvoranu čim je Netanyahu došao za govornicu (Index), Netanyahu liderima koji su priznali Palestinu: Poslali ste poruku da se ubijanje Židova isplati (tportal)
Plaće u ruskoj vojnoj industriji pale prvi put od početka invazije (Index)
Razlika u plaćama u Hrvatskoj i Sloveniji istopila se na 12 posto (Lider)
Dva registra koja mijenjaju upravljanje zgradama: Zajednice suvlasnika i upravitelji zgrada više ne mogu poslovati „u sjeni“. Registar zajednica suvlasnika i Registar upravitelja, uvedeni Zakonom o upravljanju i održavanju zgrada, mijenjaju dosadašnju praksu i donose novu razinu odgovornosti, pravne sigurnosti i transparentnosti u stambenom sektoru (Zgradonačelnik)
Katapultiranje baterije: bizarno kinesko rješenje protiv požara na električnim autima (Autonet)
Saudijci se ne šale: Zaključili dogovor s Pakistanom, kojim su poslali ozbiljno upozorenje Trumpu – sporazum nije usmjeren protiv Washingtona, već je zamišljen kao dopuna američkim jamstvima, koja su se više puta pokazala nedostatnima. Fokus s Irana prešao na Izrael (tportal, Time)
Eurovizija odlučuje o sudbini Izraela: EBU potvrdio glasovanje o izbacivanju u studenom (Muzika)
Rusija zabranjuje izvoz goriva jer su benzinske postaje diljem zemlje, ali i na okupiranim područjima, sve češće prazne zbog ukrajinskih napada dronovima (Index)
Novi incident na nebu: SAD i Kanada dignuli avione zbog upada ruskih bombardera (N1)
Traje utrka za spašavanje najsmrtonosnije brane na svijetu – u Kirgistanu: Ispod brane izgrađene još u sovjetsko doba nalazi se gotovo milijun kubičnih metara radioaktivnog otpada. Inženjeri upozoravaju da bi se ona mogla urušiti u bilo kojem trenutku, a jedino rješenje je premještanje otpada na sigurniju lokaciju (tportal)
Između Sjedinjenih Američkih Država i Venezuele bukti sukob zbog navodnih isporuka droge u Karipskom moru. Ali u igri su i najveće rezerve nafte na svijetu (DW)
Nova sezona Glazbe HRT-a s dva koncerta posvećena obitelji Dedić (HRT)