Meloni pozvala međunarodnu flotilu koja nastoji dostaviti humanitarnu pomoć u Gazu da odmah prekine misiju, boji se da bi mogla poremetiti trenutnu “krhku ravnotežu” koja bi mogla dovesti do mira (Index)
Prihodi od stranih turista u Hrvatskoj su u prvoj polovici 2025. porasli za 244 milijuna eura ili 5,9 posto (Poslovni)
Zurovec šokirao neprimjerenim komentarom na Facebooku: Trolu na pitanje “koliko se si tu ugradio, 1-2-3 cm?” odgovorio: “Skromnih i tvrdih 25 cm u tvoju bolju polovicu”, kasnije je rekao kako se tu radi o jednom od stotinu lažnih profila te kako mu trolovi sve vieš otežavaju komunikaciju sa stvarnim građanima (Net)
Od 1. siječnja 2026. svi novi automobili moraju imati nadograđeni sustav hitnih poziva Next Generation eCall, koji može automatski upozoriti hitne službe u slučaju nesreće (N1)
Hvarski reality turiste vraća 200 godina unazad – ‘Povratak korijenima’, na OPG-u Terra Arhaica na Hvaru moguće je vratiti se 200 godina u prošlost i postati Dalmatinac, bodul, otočanin – barem na jedan dan. Ovdje se odvija pravi ‘living history’ kojim su naročito oduševljeni turisti (Nacional)
Od inauguracije 20. siječnja 2025., Donald Trump gotovo je udvostručio svoje bogatstvo. Rujna 2025., prošle je godine raspolagao imovinom vrijednom 3,9 milijardi dolara, dok sada ta brojka iznosi 7,3 milijarde dolara. Glavni izvor povećanja bogatstva su, prema magazinu, Trumpovi poslovi s kriptovalutama. Poslovni
U sustavu dugotrajne skrbi za starije nedostaje oko 2000 ljudi, a do 2070. godine broj stanovnika smanjiti za 22 posto na razini Europe, dok će životni vijek porasti za više od šest godina. Index
Talibani u Afganistanu ugasili internet. Diljem zemlje došlo je do prekida internetskih i telefonskih veza, što je uslijedilo nakon najave vladajućih talibana da će ukinuti pristup internetu u sklopu borbe protiv “nemoralnih aktivnosti”. Otkako su talibani zabranili djevojčicama pohađanje škole nakon šestog razreda, mnoge su se oslanjale na online nastavu. Index
Detaljan pregled 505 najvećih hrvatskih kompanija. Poslovni
Polovica njemačkih autocesta ima oštećenja, a nema novca za obnovu. Mostovi su u lošem stanju, a prometni zastoji su dosegli rekordne razine. Index
Arapi kupili gaming div Electronic Arts za 55 milijardi dolara. Ovo je druga najvrjednija akvizicija u povijesti gaming industrije, odmah iza Microsoftove kupnje Activision Blizzarda, izdavača igre Call of Duty, za 69 milijardi dolara. Index
Za nekoliko mjeseci robotaksiji bi trebali voziti Zagrebom, a nema još ni prototipova. Prema javno objavljenim službenim dokumentima Vlade RH i Europske komisije, tvrtka P3M morala je do kraja prvog kvartala ove godine, odnosno do 31. ožujka, proizvesti i verificirati 60 primjeraka prototipova na temelju ugovora s Europskom komisijom o bespovratnoj potpori od 179 milijuna eura. Ilko Ćimić za Index
Izabran novi predsjednik Ustavnog suda. Petero sudaca iz protesta napustilo sjednicu. Index
Imam u džamiji u Švedskoj kako postupati s “buntovnim ženama”: Već i sama zabrinutost da bi žena mogla postati buntovna znači da se mora posegnuti za “mjerama”. “Ženu prvo treba upozoriti. Potom je treba izbjegavati u krevetu. Ako ni to ne djeluje, trebaju je udariti. Pod udaranjem se ne misli na upotrebu pretjerane sile. Treba samo pokazati da su narušene neke granice i da nije preostalo ništa drugo”. Index
Nakon Mete i X-a, s Trumpom se nagodio i YouTube. Platit će mu 24.5 milijuna dolara u sklopu nagodbe u tužbi koju je Donald Trump podnio 2021. godine, tvrdeći da je platforma nepravedno suspendirala njegov kanal nakon napada na američki Kapitol 6. siječnja. Index
Mađarski premijer Viktor Orban odgovarajući na optužbe da su mađarski izviđački dronovi narušili ukrajinski zračni prostor: “Vjerujem svojim ministrima, ali zamislimo da je (dron) zaista letio nekoliko metara tamo, pa što? Ukrajina nije nezavisna država. Ukrajina nije suverena država. Mi financiramo Ukrajinu, zapad daje sredstva, oružje” Index
Zamjenik mađarskog ministra vanjskih poslova: Mi smo se odrekli dvije trećine zemlje “zbog mira” nakon Prvog svjetskog rata, Ukrajinci bi mogli petine. Podsjetio je kako je Mađarska u to vrijeme bila na gubitničkoj strani te da je imala samo dvije mogućnosti: ili ponovno uzeti oružje i počiniti kolektivno samoubojstvo ili prihvatiti mirovne uvjete, čak i ako to znači gubitak dvije trećine zemlje. Index ima kartu nekadašnje Mađarske
Sting dolazi u Arenu Zagreb 17. lipnja 2026. godine. Ulaznice su u prodaji od petka, 3. listopada. Novi list
Institut za proučavanje rata (ISW): Rusija će u listopadu pokušati destabilizirati BiH. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov naglasio je da će Rusija iskoristiti svoje nadolazeće predsjedanje Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda (VSUN) za “preispitivanje” Daytonskog sporazuma iz 1995. u vjerojatnom pokušaju destabilizacije Balkana te podjele i odvraćanja pažnje od Europe. Rusija preuzima predsjedanje Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda (VSUN) 1. listopada. HRT
Novi pravilnik za zgrade: Tko nema razdjelnike, snosi trošak od 50 centi po kvadratu. No evo primjedbe: “Svakom normalnom strukovnom čovjeku je jasno da se razdjelnik ne može montirati na zgradu koja nema energetsku zaštitu. Kad smo imali razdjelnike, stanar koji je iznad ili sa strane grijao, prostorija pored ili od susjeda je bila hladna, došlo je do krađe toplinske energije” Dnevnik.hr
ChatGPT Glossary: 57 AI Terms Everyone Should Know (očito, text na engleskom, u browseru imate opciju translate, menu je gore desno) CNET
8 Photography Fundamentals That Modern Cameras Can’t Replace (8 osnova fotografije koje moderni fotoaparati ne mogu nadomjestiti): Seeing Light, Composition, Timing and Anticipation, Storytelling, Patience, Editing Restraint, Printing Knowledge, Curiosity. Conclusion: Specs Fade, Fundamentals Endure. Fstoppers
Recenzija restorana: Na 40-ak minuta od Zagreba nalazi se obiteljski restoran Korak (Plešivica 34, Jastrebarsko) visoke kuhinje koji bismo uvijek i svakome preporučili, ocjena: 2×10/10, 1×9/10. Dobra hrana
Vučić dao intervju za Frankfurter Allgemeine Zeitung: Putin nije saveznik već prijatelj. Kada će izbori? Vjerojatno. krajem 2026. godine. Mnogi studenti i drugi u prosvjedu “pristojni ljudi” koje su “razne informacije dovele u zabludu“… Deutsche Welle
Počela gradnja Termi Bjelovar vrijednih 41 milijun eura. Vidljive su konture najvećeg, zatvorenog olimpijskog bazena s tribinama za 600 ljudi. “Nema nijednog metra plinskih cijevi, već isključivo snagom solara i vlastite tople vode mi grijemo i hladimo ovaj visoko učinkovit energetski objekt” kaže gradonačelnik Dario Hrebak. HRT
Iako je broj ilegalnih migranata u padu, sudeći prema retorici političara oni su i dalje ‘vruća tema’. Španjolska politologinja Carmen Gonzalez kaže: „Europska unija se suočava s rastućim paradoksom: s jedne strane ekonomski ovisi o imigrantima, a s druge im javni diskurs uskraćuje pripadnost.“ IUS info, Jutarnji (iza paywalla)
Ključne lekcije milijardera i financijskih stručnjaka: ‘Samo ovako možete do uspjeha’ – Suzite svoj fokus, naučite slušati i počnite investirati što je ranije moguće; svaki tjedan stavite nešto sa strane, ulažite u indeksne fondove; Njegujte odnose s pametnim i poštenim ljudima; Gradite karijeru oko područja o kojima volite čitati, učiti i razmišljati… Poslovni
Zuckerberg je spreman izgubiti stotine milijardi dolara, ali ne i šansu da profitira na AI-ju za koji kaže da je “najvažnija tehnologija koja će omogućiti najviše novih proizvoda i inovacija i stvaranja vrijednosti u povijesti. Puno je veći rizik ako nismo dovoljno agresivni, umjesto da smo preagresivni”. Meta će do 2028. godine uložiti najmanje 600 milijardi dolara u AI. Zimo
Dostojanstvena plaća u Hrvatskoj trebala bi iznositi 2025 eura neto, ustvrdio je u četvrtak predsjednik Novog sindikata Mario Iveković u povodu obilježavanja Dana dostojanstvene plaće koja uključuje troškove od prehrane do društvenog života. Poslovni
Za studentski smještaj u Zagrebu ove jeseni prijavilo se gotovo 10.000 studenata, no oko 3200 njih ostalo je bez mjesta u domovima i prisiljeno je tražiti smještaj na privatnom tržištu, gdje se cijene garsonijera kreću od 450 do 600 eura, dvosobnih stanova najčešće između 650 i 900 eura. Poslovni
Velimir Šonje ima članak Prešućeni tragovi pandemije i nije nebitno prošlo vrijeme jer kaže Šonje: Za saldiranje učinaka radikalne društvene reakcije na pandemiju trebat će najmanje jedno desetljeće, ako ne i duže. Ekonomski lab
Započnite dan bez mobitela – stručnjaci upozoravaju da navika provjere telefona odmah nakon buđenja šteti mozgu. 24 sata
Odlučeno: Dinamo ipak igra s izraelskim Maccabijem iz Tel Aviva. U Srbiji u Bačkoj Topoli, gdje su Izraelci “domaćini”, ovaj četvrtak. Za ovaj tjedan nije sazvana nikakva sjednica Izvršnog odbora Uefe, što znači da se neće razgovarati o izbacivanju Izraela iz europskih natjecanja
Modrićev Milan u derbiju protiv Napolija pobijedio sa 2:1. Modrić je odigrao cijelu utakmicu i hvale ga. Milan je na prvom mjestu Serie A zbog bolje gol razlike, a istim brojem bodova kao i Napoli i Roma. Sofascore, video sažetak
Stigla nam je jesen: Početak radnog tjedna donijet će nam mjestimice oblačno vrijeme uz malo kiše ili čak pokoji pljusak. Na Jadranu bura. Minimanlna temperatura zraka kretat će se od 7 do 12, a na Jadranu između 14 i 18 °C. Maksimalna uglavnom od 15 do 20, a na Jadranu između 21 i 25 °C. (24 sata)
Još jedna kolumna Svetislava Basare od subote o Thompsonu i Miljenku Jergoviću (“zasigurno najbolji živi hrvatski pisac”)… Sve je ovo, kao što napred rekosmo, bila šala-komika. U zbilji, đavo je odneo šalu. Evo, recimo, od prvog oktobra na snagu stupaju sankcije NIS-u, koje mogu izazvati žestoke probleme. Kojih ne bi bilo da Koštunica nije NIS prodao Rusima po ceni transfera tri malo bolja fudbalera… Famozni Svetislav Basara
Bivši ministar u Kini zbog korupcije osuđen na smrtnu kaznu (Index)
Prijevare online Europljane koštaju više od četiri milijarde € godišnje. Tehnološki regulator Europske unije upitao je Apple, Google, Booking.com i Microsoft kakve mjere poduzimaju kako bi spriječili korištenje svojih platformi za financijske prijevare. Od svih su zatražene informacije o tome kako identificiraju i upravljaju rizicima povezanim s financijskim prijevarama. (Mreža)
Mlada vozačica Nissana u 5 ujutro sletjela je s nadvožnjaka u podvožnjak u Škorpikovoj u Zagrebu. Vatrogasci izvukli vozačicu s lakšim ozljedama. N1
JD Vance izjavio da je zbog ogromnih ljudskih gubitaka i teških posljedica za gospodarstvo “jasno vrijeme” da Rusija sjedne za pregovarački stol i ozbiljno razgovara o miru u Ukrajini (Index)
Hrvatska sprema kazne za štetu koju će počiniti AI. Koga će kazniti – ne zna (tportal)
Dubrava za djecu: Prosvjed roditelja protiv maloljetničkog terora – traže da se spusti dob za kaznenu odgovornost, žrtvama pruži odgovarajuća psihološka pomoć te da se policija vrati na ulice (HRT)
Misterij Alana Forda: Kako je strip nepoznat ostatku svijeta eksplodirao baš u bivšoj Jugoslaviji (tportal)
13 gradova diljem Europe koje je najljepše posjetiti u rujnu i listopadu (Journal)
Filmski vodič za listopad 2025: 16 filmova koje željno iščekujemo (1/2) (Bug)
HNL: Dinamo pobijedio Slaven 4:1 (Index), Hajduk Lokomotivu 2:0 (Sportske), Rijeka kiksala protiv Istre, bez golova 0:0 (tportal), Osijek pobijedio Goricu 0:1 (24 sata), Varaždin pobijedio Vukovar 2:1 (Index)
Detalji tragedije na svadbi u Šibeniku, poginula je 34-godišnja sestrična mladoženje, 52-godišnji muškarac ispalio signalnu raketu koja ju je pogodila: ‘Imala je čudnu putanju…‘ (Jutarnji)
Astronomi uočili bijelog patuljka koji je progutao ledeni svijet nalik na Pluton (HRT)
Tržište instrukcija: Samo jedan od tri poučavatelja prodaje znanje legalno (Lider)
U Dubravi se danas prosvjeduje zbog sve češćih napada maloljetnika: ‘Vratite bobije na ulice’ (tportal)
Dobitnik priznanja najbolje mlade nade u poljoprivredi na ovogodišnjoj dodjeli nagrada “Zlata vrijedan” ima seoski turizam nedaleko Benkovca: iskoristi ono što već imaš. Nema potrebe izmišljati novi kotač niti tražiti topliju vodu (Agroklub)
Rusija teškim bombarderima napala Kijev, Poljska digla avione (Index)
Robotaksiji stižu u Europu 2026.: Njemačka predvodi, Hrvatska čeka Rimca (Lider)
Dinamova zajednica na Redditu usporedila je europske učinke kluba u sedam sezona prije i poslije bijega Zdravka Mamića u BiH te poručila da je “srušen balkanski mit o uspjehu bjegunca Zdravka Mamića” (Index)
Dio Hollywooda traži bojkot izraelskih filmaša i institucija, drugi dio se protivi (Nacional)
Narodna skupština Republike Srpske dala je zeleno svjetlo svim strankama da izađu na prijevremene izbore za predsjednika RS. Je li to priznavanje odluka Ustavnog suda? Izgleda da su Dodikove jalove prijetnje postale poziv na izbore (DW)