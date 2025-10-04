Nuklearna elektrana Zaporižja već deseti dan zaredom isključena je iz ukrajinske električne mreže i radi bez vanjskog napajanja, što stvara sve rizičniju situaciju, upozorili su stručnjaci (Index)
Srbija, Nepal, Peru – Generacija Z protestira širom svijeta: Digitalno povezani, kreativni i odlučni: mladi ljudi širom svijeta protestiraju protiv korupcije, nejednakosti i zloupotrebe moći (DW)
Razbijena velika mreža trgovanja ljudima, žrtve pronađene i u Hrvatskoj – vrbovali i prevozili žene u ranjivim situacijama s područja Kolumbije u Europu, gdje su bile spolno iskorištavane (N1)
Objavljeni detalji nesreće kod Senja: Riječ je o dva bračna para, turistima s Malte, koji su unajmili vozilo za putovanje Hrvatskom (Index)
Došao predsjednik, ministri, župan, gradonačelnik… U Puli otvoren hotel od 85 milijuna eura – Heritage&Resort hotel Monumenti, nastao na temeljima nekadašnje rekonstruirane austrougarske vojarne (tportal)
Preminuo Ivan Balić Cobra (83), poznati hrvatski modni fotograf (tportal)
Rusija podiže poreze kako bi platila rat. Analitičari: Sve će to platiti građani (Index)
Ako je suditi po dnevnoj potrošnji lijekova po stanovniku, četiri županije sa sjevera izdvajaju se kao najbolesnije u Hrvatskoj – u vrhu Bjelovarsko – bilogorska (Danica)
Filipu Zavadlavu Visoki kazneni sud smanjio kaznu s 40 na 35 godina zatvora (Index)
Kamping udruženje Hrvatske i Hrvatska udruga turizma traže da se mobilne kućice vode kao oprema, a ne građevine (Lider)
Grad Zagreb je dvije i pol godine nakon prijedloga da se promijene nazivi ulica imenovanih po suradnicima i dužnosnicima Nezavisne Države Hrvatske konačno odlučio provesti to u djelo, umjesto njih ulice dobivaju Dinamov trener Josip Kuže, književnica Nada Iveljić i operna pjevačica Sidonija Erdődy Rubido, sve se nalaze na Pešćenici-Žitnjaku, odnosno mjesnom odboru Ivanja Reka (tportal)
Objavljen je Program uređenja pročelja za postojeće zgrade (Zgradonačelnik)
U Zagrebu rentali auto, kod Senja sletjeli u more. Poginule dvije žene i dva muškarca (Index)
Dronovi nad Münchenom: Zatvorena zračna luka, otkazani deseci letova (tportal)
Snijeg zatrpao dijelove Srbije i BiH: Dio Europe na udaru jake oluje (Večernji), kod nas pretežno sunčano i razmjerno vjetrovito vrijeme (tportal)
Izašao je novi album Taylor Swift pod nazivom The Life of a Showgirl. Pjesme su se na streaming servisima pojavile točno u ponoć po američkom vremenu (Index), internet je ‘poludio’ s reakcijama i komentarima (Index)
Simpatično: Maleni Hrvat uspio se probiti do papamobila i Svetom Ocu predati hrvatski navijački šal (HRT)
“Arheologija i popularna kultura” – baština na zabavan način u Arheološkom muzeju (HRT)
Dinamo pobijedio Maccabi Tel Aviv 1:3, utakmica se igrala u Bačkoj Topoli (Index)
Istraživanje: Većina hrvatskih tvrtki još nije spremna za umjetnu inteligenciju (Lider)
Deeskalacija napetosti: Sastali se Orban i Plenković, naš premijer: Hrvatska je spremna naftom opskrbljivati Mađarsku (N1)
Ministar rada Marin Piletić najavio je potpuno ukidanje poreza na sve mirovine od 2027. godine (Poslovni)
Nekadašnji tekstilni div Varteks zatvara trgovinu u centru u Varaždina, ostali dućani nastavljaju s radom kao i dosad: Varaždin Outlet – Zagrebačka 94; Zagreb – Trg bana Jelačića (Danica)
Kaos na kotačima: Kristijan Iličić u prometnom ludilu Kaira (Dnevnik nomada na HRT-u)
U Zagrebu već pet godina nije otvoren nijedan fine dining restoran. Otvoreno je bezbroj bistroa, roštiljarni i street food lokala, s uglavnom velikim porcijama (Kult Plave Kamenice reagira na članak jednog drugog portala koji tvrdi kako je sve više minimalizma…)
Werner Herzog: Filmovi koji koriste umjetnu inteligenciju izgledaju potpuno mrtvi (Far Out Magazine)
Rasplet drame na Oktoberfestu: Podmetnuo požar i lagao o bombi, Oktoberfest je nastavio s radom nakon što policija nije pronašla ništa sumnjivo (tportal)
Zagrebački učenik palicom tukao vršnjaka, tjerao ga da kleči i ispriča se. Drugi snimali (Jutarnji, Nacional)
Napad na sinagogu u Manchesteru: Dvije osobe ubijene, policija upucala napadača (tportal)
Nekima su radijatori već topli, a neki još čekaju iako mogu “pogurati” početak sezone grijanja (N1)
Udruga Glas roditelja za djecu (GROZD) predstavila je danas ispred zgrade Gradske uprave u Zagrebu otvoreno pismo gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću koje je potpisalo 10 000 roditelja i građana, tražeći da se u škole uvede i njihov program zdravstvenog odgoja (Index)
Neto vrijednost Elona Muska premašila 500 milijardi dolara, ali – to mu nije dugo potrajalo (tportal)
Izrael upao na brodove, uhićena Greta Thunberg. Flotila: 24 broda i dalje plove prema Gazi (Index), na flotili i zastupnici EU parlamenta (N1)
SAD će početi dostavljati Ukrajini obavještajne podatke za potporu napadima dalekometnim raketama na rusku energetsku infrastrukturu. Prvi je to put od početka rata u Ukrajini da je američka administracija odobrila takvu vrstu pomoći (Jutarnji)
15 godina nakon hita “Social network”, nastavak Aarona Sorkina obećava odmazdu – “Društvena odmazda” stiže za godinu dana, a ovog puta Sorkin ne prati uspon već pad – priču o tome kako je Facebook gotovo uništio demokraciju kakvu poznajemo (Muzika)
Snijeg pao na Zavižanu. Na snazi crveno upozorenje zbog orkanskog vjetra (N1)
Karikature koje su promijenile Dansku – Prije 20 godina pojavile su se karikature proroka Muhameda u danskom listu Jyllands-Posten i izazvale bijes muslimanskog svijeta, pokraj rasprave o njima, valja istaknuti kako je jedan od najrigoroznijih useljeničkih zakona u EU upravo rezultat toga (DW)
Dotle je došlo: Rusija kupuje benzin, i to iz Azije… time planiraju ublažiti nestašice nafte koju su uzrokovali ukrajinski napadi na rafinerije (Index)
Objavljeno koliko će iznositi 13. mirovina: u prosincu će biti isplaćen prosječni godišnji dodatak u iznosu nešto većem od 170 eura. Za one s 30 godina mirovinskog staža riječ je o 180 eura, a za 40 godina, dodatak je 240 eura (Jutarnji)
Švedski list: Aplikacija iz Hrvatske, Photomath, glavni je alat za varanje u gimnazijama (Index)
Gogol Bordello u Tvornici kulture: “Gypsy punk” kaos (Muzika)
Zadružno stanovanje u gradu Križevcima i izgradnja centra kulture “Amphorarium” na otoku Murteru dobitnici nagrade “Novi europski Bauhaus” (Culturenet)
Liga prvaka: Pet golova Bayerna i Atletica, blamaža Ajaxa, Chelsea spasio čast Englezima (Sportske), Oršić zabio spektakularan gol Bayernu (Index), briljirao i Pašalić (Index)
Optužen je Josip Dabro. Dao djetetu da puca iz vojne puške, prijeti mu zatvor (Index)
Münchenom odjekuju eksplozije, jedan mrtav, specijalci na ulicama… zatvoren i Oktoberfest (Nacional)
Građevinski div ima sva zemljišta uz cestu na istoku Zagreba: Za koju godinu rade tisuće stanova? GIP Pionir trenutno je vlasnik skoro cijele zone Getaldićeva-Borongajska-Čavićeva (Bauštela)
Ako iza dronova na Baltiku stoje ruski ‘ljudi žabe’, onda je Europa u problemu – mornarički specijalci koji djeluju iz Kalinjingrada (tportal)
Faktograf istražuje kako se kontroliraju komentari na portalima i društvenim mrežama: Agencija za elektroničke medije tvrdi da portali poštuju pravila, dok Pučka pravobraniteljica upozorava na manjkav nadzor. Što se tiče komentara na društvenim mrežama, za sada nije bilo postupanja
Meloni pozvala međunarodnu flotilu koja nastoji dostaviti humanitarnu pomoć u Gazu da odmah prekine misiju, boji se da bi mogla poremetiti trenutnu “krhku ravnotežu” koja bi mogla dovesti do mira (Index)
Prihodi od stranih turista u Hrvatskoj su u prvoj polovici 2025. porasli za 244 milijuna eura ili 5,9 posto (Poslovni)
Zurovec šokirao neprimjerenim komentarom na Facebooku: Trolu na pitanje “koliko se si tu ugradio, 1-2-3 cm?” odgovorio: “Skromnih i tvrdih 25 cm u tvoju bolju polovicu”, kasnije je rekao kako se tu radi o jednom od stotinu lažnih profila te kako mu trolovi sve vieš otežavaju komunikaciju sa stvarnim građanima (Net)
Od 1. siječnja 2026. svi novi automobili moraju imati nadograđeni sustav hitnih poziva Next Generation eCall, koji može automatski upozoriti hitne službe u slučaju nesreće (N1)
Hvarski reality turiste vraća 200 godina unazad – ‘Povratak korijenima’, na OPG-u Terra Arhaica na Hvaru moguće je vratiti se 200 godina u prošlost i postati Dalmatinac, bodul, otočanin – barem na jedan dan. Ovdje se odvija pravi ‘living history’ kojim su naročito oduševljeni turisti (Nacional)
Od inauguracije 20. siječnja 2025., Donald Trump gotovo je udvostručio svoje bogatstvo. Rujna 2025., prošle je godine raspolagao imovinom vrijednom 3,9 milijardi dolara, dok sada ta brojka iznosi 7,3 milijarde dolara. Glavni izvor povećanja bogatstva su, prema magazinu, Trumpovi poslovi s kriptovalutama. Poslovni
U sustavu dugotrajne skrbi za starije nedostaje oko 2000 ljudi, a do 2070. godine broj stanovnika smanjiti za 22 posto na razini Europe, dok će životni vijek porasti za više od šest godina. Index
Talibani u Afganistanu ugasili internet. Diljem zemlje došlo je do prekida internetskih i telefonskih veza, što je uslijedilo nakon najave vladajućih talibana da će ukinuti pristup internetu u sklopu borbe protiv “nemoralnih aktivnosti”. Otkako su talibani zabranili djevojčicama pohađanje škole nakon šestog razreda, mnoge su se oslanjale na online nastavu. Index
Detaljan pregled 505 najvećih hrvatskih kompanija. Poslovni
Polovica njemačkih autocesta ima oštećenja, a nema novca za obnovu. Mostovi su u lošem stanju, a prometni zastoji su dosegli rekordne razine. Index