Objavljen je Program uređenja pročelja za postojeće zgrade (Zgradonačelnik)

Salvia: Plenkovićevom šogoru platili smo put na kraj svijeta zbog aviona s kojim nema veze… u Montrealu su s predstavnicima Croatia Airlinesa sudjelovali na preuzimanju najnovijeg zrakoplova domaćeg avioprijevoznika samo zato što se zove Dubrovnik (Index)
Trump želi Nobelovu nagradu. Povjesničar: To je nezamislivo (N1)
Oko 3000 žena godišnje oboli od raka dojke. Ministarstvo najavljuje kraće čekanje na radioterapiju (Nacional)
Taylor Swift i Travis (rodom Hrvat) će imati svadbu “u inozemstvu”. Dali su neki hint da bi moglo biti u… (Index)
Rawönes, belgijski tribute bend Ramonesa svirali u MMC Kugli (Klikaj)
Pobjedu Istre nad Varaždinom rezultatom 1-0 u 9. kolu HNL-a obilježio je rasistički incident, pojedinac koji je vrijeđao tamnoputog igrača identificiran (tportal)
Nuklearna elektrana Zaporižja već deseti dan zaredom isključena je iz ukrajinske električne mreže i radi bez vanjskog napajanja, što stvara sve rizičniju situaciju, upozorili su stručnjaci (Index)
Srbija, Nepal, Peru – Generacija Z protestira širom svijeta: Digitalno povezani, kreativni i odlučni: mladi ljudi širom svijeta protestiraju protiv korupcije, nejednakosti i zloupotrebe moći (DW)
Razbijena velika mreža trgovanja ljudima, žrtve pronađene i u Hrvatskoj – vrbovali i prevozili žene u ranjivim situacijama s područja Kolumbije u Europu, gdje su bile spolno iskorištavane (N1)
Objavljeni detalji nesreće kod Senja: Riječ je o dva bračna para, turistima s Malte, koji su unajmili vozilo za putovanje Hrvatskom (Index)
Došao predsjednik, ministri, župan, gradonačelnik… U Puli otvoren hotel od 85 milijuna eura – Heritage&Resort hotel Monumenti, nastao na temeljima nekadašnje rekonstruirane austrougarske vojarne (tportal)
Preminuo Ivan Balić Cobra (83), poznati hrvatski modni fotograf (tportal)
Rusija podiže poreze kako bi platila rat. Analitičari: Sve će to platiti građani (Index)
Ako je suditi po dnevnoj potrošnji lijekova po stanovniku, četiri županije sa sjevera izdvajaju se kao najbolesnije u Hrvatskoj – u vrhu Bjelovarsko – bilogorska (Danica)
Filipu Zavadlavu Visoki kazneni sud smanjio kaznu s 40 na 35 godina zatvora (Index)
Kamping udruženje Hrvatske i Hrvatska udruga turizma traže da se mobilne kućice vode kao oprema, a ne građevine (Lider)
Grad Zagreb je dvije i pol godine nakon prijedloga da se promijene nazivi ulica imenovanih po suradnicima i dužnosnicima Nezavisne Države Hrvatske konačno odlučio provesti to u djelo, umjesto njih ulice dobivaju Dinamov trener Josip Kuže, književnica Nada Iveljić i operna pjevačica Sidonija Erdődy Rubido, sve se nalaze na Pešćenici-Žitnjaku, odnosno mjesnom odboru Ivanja Reka (tportal)
Objavljen je Program uređenja pročelja za postojeće zgrade (Zgradonačelnik)
U Zagrebu rentali auto, kod Senja sletjeli u more. Poginule dvije žene i dva muškarca (Index)
Dronovi nad Münchenom: Zatvorena zračna luka, otkazani deseci letova (tportal)
Snijeg zatrpao dijelove Srbije i BiH: Dio Europe na udaru jake oluje (Večernji), kod nas pretežno sunčano i razmjerno vjetrovito vrijeme (tportal)
Izašao je novi album Taylor Swift pod nazivom The Life of a Showgirl. Pjesme su se na streaming servisima pojavile točno u ponoć po američkom vremenu (Index), internet je ‘poludio’ s reakcijama i komentarima (Index)
Simpatično: Maleni Hrvat uspio se probiti do papamobila i Svetom Ocu predati hrvatski navijački šal (HRT)
“Arheologija i popularna kultura” – baština na zabavan način u Arheološkom muzeju (HRT)
Dinamo pobijedio Maccabi Tel Aviv 1:3, utakmica se igrala u Bačkoj Topoli (Index)
Istraživanje: Većina hrvatskih tvrtki još nije spremna za umjetnu inteligenciju (Lider)
Deeskalacija napetosti: Sastali se Orban i Plenković, naš premijer: Hrvatska je spremna naftom opskrbljivati Mađarsku (N1)
Ministar rada Marin Piletić najavio je potpuno ukidanje poreza na sve mirovine od 2027. godine (Poslovni)
Nekadašnji tekstilni div Varteks zatvara trgovinu u centru u Varaždina, ostali dućani nastavljaju s radom kao i dosad: Varaždin Outlet – Zagrebačka 94; Zagreb – Trg bana Jelačića (Danica)
Kaos na kotačima: Kristijan Iličić u prometnom ludilu Kaira (Dnevnik nomada na HRT-u)
U Zagrebu već pet godina nije otvoren nijedan fine dining restoran. Otvoreno je bezbroj bistroa, roštiljarni i street food lokala, s uglavnom velikim porcijama (Kult Plave Kamenice reagira na članak jednog drugog portala koji tvrdi kako je sve više minimalizma…)
Werner Herzog: Filmovi koji koriste umjetnu inteligenciju izgledaju potpuno mrtvi (Far Out Magazine)
Rasplet drame na Oktoberfestu: Podmetnuo požar i lagao o bombi, Oktoberfest je nastavio s radom nakon što policija nije pronašla ništa sumnjivo (tportal)
Zagrebački učenik palicom tukao vršnjaka, tjerao ga da kleči i ispriča se. Drugi snimali (Jutarnji, Nacional)
Napad na sinagogu u Manchesteru: Dvije osobe ubijene, policija upucala napadača (tportal)
Nekima su radijatori već topli, a neki još čekaju iako mogu “pogurati” početak sezone grijanja (N1)
Udruga Glas roditelja za djecu (GROZD) predstavila je danas ispred zgrade Gradske uprave u Zagrebu otvoreno pismo gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću koje je potpisalo 10 000 roditelja i građana, tražeći da se u škole uvede i njihov program zdravstvenog odgoja (Index)
Neto vrijednost Elona Muska premašila 500 milijardi dolara, ali – to mu nije dugo potrajalo (tportal)
Izrael upao na brodove, uhićena Greta Thunberg. Flotila: 24 broda i dalje plove prema Gazi (Index), na flotili i zastupnici EU parlamenta (N1)
SAD će početi dostavljati Ukrajini obavještajne podatke za potporu napadima dalekometnim raketama na rusku energetsku infrastrukturu. Prvi je to put od početka rata u Ukrajini da je američka administracija odobrila takvu vrstu pomoći (Jutarnji)
15 godina nakon hita “Social network”, nastavak Aarona Sorkina obećava odmazdu – “Društvena odmazda” stiže za godinu dana, a ovog puta Sorkin ne prati uspon već pad – priču o tome kako je Facebook gotovo uništio demokraciju kakvu poznajemo (Muzika)
Snijeg pao na Zavižanu. Na snazi crveno upozorenje zbog orkanskog vjetra (N1)
Karikature koje su promijenile Dansku – Prije 20 godina pojavile su se karikature proroka Muhameda u danskom listu Jyllands-Posten i izazvale bijes muslimanskog svijeta, pokraj rasprave o njima, valja istaknuti kako je jedan od najrigoroznijih useljeničkih zakona u EU upravo rezultat toga (DW)
Dotle je došlo: Rusija kupuje benzin, i to iz Azije… time planiraju ublažiti nestašice nafte koju su uzrokovali ukrajinski napadi na rafinerije (Index)
Objavljeno koliko će iznositi 13. mirovina: u prosincu će biti isplaćen prosječni godišnji dodatak u iznosu nešto većem od 170 eura. Za one s 30 godina mirovinskog staža riječ je o 180 eura, a za 40 godina, dodatak je 240 eura (Jutarnji)
Švedski list: Aplikacija iz Hrvatske, Photomath, glavni je alat za varanje u gimnazijama (Index)
Gogol Bordello u Tvornici kulture: “Gypsy punk” kaos (Muzika)
Zadružno stanovanje u gradu Križevcima i izgradnja centra kulture “Amphorarium” na otoku Murteru dobitnici nagrade “Novi europski Bauhaus” (Culturenet)
Liga prvaka: Pet golova Bayerna i Atletica, blamaža Ajaxa, Chelsea spasio čast Englezima (Sportske), Oršić zabio spektakularan gol Bayernu (Index), briljirao i Pašalić (Index)
Optužen je Josip Dabro. Dao djetetu da puca iz vojne puške, prijeti mu zatvor (Index)
Münchenom odjekuju eksplozije, jedan mrtav, specijalci na ulicama… zatvoren i Oktoberfest (Nacional)
Građevinski div ima sva zemljišta uz cestu na istoku Zagreba: Za koju godinu rade tisuće stanova? GIP Pionir trenutno je vlasnik skoro cijele zone Getaldićeva-Borongajska-Čavićeva (Bauštela)
Ako iza dronova na Baltiku stoje ruski ‘ljudi žabe’, onda je Europa u problemu – mornarički specijalci koji djeluju iz Kalinjingrada (tportal)
Faktograf istražuje kako se kontroliraju komentari na portalima i društvenim mrežama: Agencija za elektroničke medije tvrdi da portali poštuju pravila, dok Pučka pravobraniteljica upozorava na manjkav nadzor. Što se tiče komentara na društvenim mrežama, za sada nije bilo postupanja