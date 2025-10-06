Objavljen je Program uređenja pročelja za postojeće zgrade (Zgradonačelnik)

Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Ima li obrane od ruskih dronova? Oružja koja ruše dronove često su višestruko skuplja od samih dronova… (DW)
  • Irak danas iznenađuje svojim demografskim preporodom. Zemlja koja je nekada bila pod brutalnim režimom Sadama Huseina, a zatim prošla kroz duboke promjene nakon američke invazije iz 2003. godine, sada bilježi impresivan rast stanovništva (Index)
  • Čak 85 milijuna djece diljem svijeta uopće ne ide u školu (Nacional)
  • Lavina u Sloveniji. Nestala tri Hrvata, jednog našli mrtvog. Svi su iz Dalmacije (Index), ‘Spuštali su se s Triglava, a onda je njih troje krenulo preko grape‘ (Jutarnji)
  • HNL: Lokomotiva iznenadila Dinamo i pobijedila 2:1 (tportal), Hajduk pobijedio Vukovar 0:1, Slaven dobio Osijek 2:1 (Index), Gorica izgubila od Rijeke 1:3 (NK Rijeka), Istra dobila Varaždin 1:0 (Novi list), Dinamo i Hajduk bodovno izjednačeni na vrhu
  • Most slobode ulazi u novu fazu obnove: zamijenit će se ležajevi mosta, uklonit će se stari premazi sa svih čeličnih površina i nanijet će se novi antikorozivni premazi, zamijenit će se odvodnja mosta, uklonit će se asfalt, sanirat će se betonska ploča… (Jutarnji)

Slične vijesti

Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Od idućeg tjedna kreće stroga provjera računa, HNB poslao važne upute građanima – Usluga provjere naziva primatelja plaćanja za korisnike besplatna je i provodi se prije potvrde (autorizacije) platne transakcije, javit će vam podudara li se (Poslovni)
  • Oko 250.000 ljudi u Amsterdamu prosvjedovalo protiv rata u Gazi (Index)
  • Ekološka aktivistica Greta Thunberg rekla je švedskim vlastima da je podvrgnuta okrutnom postupanju u izraelskom pritvoru nakon što je pritvorena i uklonjena iz flotile koja je prevozila pomoć Gazi, aktivisti tvrde da su je izraelski vojnici vukli za kosu i tjerali da ljubi izraelsku zastavu (tportal)
  • Završava njemački Oktoberfest (HRT)
  • CarNET nudi novac: Tvrtke mogu dobiti 1,97 milijuna eura za kibernetičku sigurnost – Do 21. studenoga curi rok u kojemu se male i srednje tvrtke te mikropoduzetnici mogu prijaviti (Lider)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Vojni analitičar o dronovima: “Možda će uskoro biti kao u Terminatoru, ali zasad su samo alat u rukama ljudi” (N1)
  • Češki Trump uvjerljivo pobijedio na izborima, milijarder Andrej Babiš i njegova stranka Ano vodi na parlamentarnim izborima u Češkoj s 34.66 posto glasova (Index)
  • Ozloglašeni reper Diddy je dobio četiri godine zatvora, pred sudom se ispričao bivšoj djevojci i svojoj obitelji: ‘Zbog svojih odluka sam izgubio slobodu, poslove i karijeru‘ (Jutarnji)
  • Zbog nereguliranja poroda kod kuće, žene traže pomoć i nestručnih osoba (Faktograf)
  • Iskusni gljivar otkriva pravila za branje gljiva: Informirajte se i prvo zapamtite najotrovnije vrste (tportal)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Trump: Izrael je pristao. Približavamo se kraju ove 3000 godina stare katastrofe (N1)
  • Pljuskovi, snijeg i olujni vjetrovi: Dijelovi Hrvatske danas su u ‘crvenom’ (Večernji)
  • Na tportalu provjerili kako posluju domovi za starije: Na skrbi i smještaju okreću milijune
  • Bitcoin srušio povijesni rekord: prvi put u svojih 17 godina prešao vrijednost od 125.000 dolara (Index)
  • Treći svijet, film o Haustoru, recenziraju i na Forumu: Autori filma ne pokušavaju do kraja “objasniti” razlaz Rundeka i Sachera – ponavlja se rečenica o “dva različita svijeta”, kao da nam daju do znanja da je to misterij koji treba ostati nerazriješen. I to funkcionira. Jer ono što nas zapravo zanima nije tko je bio u pravu, nego kako su ti svjetovi, barem na trenutak, proizveli nešto što i danas zvuči svježe… Nenad Polimac bio na zagrebačkoj premijeri: Krcata dvorana i skandiranje u Kinoteci. Ovako nešto još nismo doživjeli (Jutarnji)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Konačno kraj rata na Bliskom istoku? Nakon što je i Hamas pristao pustiti taoce, izraelska vojska je dobila zapovjed “pripremiti” se za obustavu napada na Gazu (DW)
  • Index: Goljak je sramota Zagreba. Tamo su nepokretna djeca u hladnim kontejnerima
  • Lani smo uvezli rekordan broj svinja. Agronom: “Nastavimo li ovako, izgubit ćemo proizvodnju” (N1)
  • Performans “Sigurne kuće”: Krvave žene u modricama leže usred Zagreba – nasilje nije eksces, nego društveni ugovor (tportal)
  • 35 godina nakon pada Berlinskog zida – je li Njemačka uistinu ujedinjena? Ekonomske razlike između istoka i zapada Njemačke i dalje su značajne (DW)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Salvia: Plenkovićevom šogoru platili smo put na kraj svijeta zbog aviona s kojim nema veze… u Montrealu su s predstavnicima Croatia Airlinesa sudjelovali na preuzimanju najnovijeg zrakoplova domaćeg avioprijevoznika samo zato što se zove Dubrovnik (Index)
  • Trump želi Nobelovu nagradu. Povjesničar: To je nezamislivo (N1)
  • Oko 3000 žena godišnje oboli od raka dojke. Ministarstvo najavljuje kraće čekanje na radioterapiju (Nacional)
  • Taylor Swift i Travis (rodom Hrvat) će imati svadbu “u inozemstvu”. Dali su neki hint da bi moglo biti u… (Index)
  • Rawönes, belgijski tribute bend Ramonesa svirali u MMC Kugli (Klikaj)
  • Pobjedu Istre nad Varaždinom rezultatom 1-0 u 9. kolu HNL-a obilježio je rasistički incident, pojedinac koji je vrijeđao tamnoputog igrača identificiran (tportal)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Nuklearna elektrana Zaporižja već deseti dan zaredom isključena je iz ukrajinske električne mreže i radi bez vanjskog napajanja, što stvara sve rizičniju situaciju, upozorili su stručnjaci (Index)
  • Srbija, Nepal, Peru – Generacija Z protestira širom svijeta: Digitalno povezani, kreativni i odlučni: mladi ljudi širom svijeta protestiraju protiv korupcije, nejednakosti i zloupotrebe moći (DW)
  • Razbijena velika mreža trgovanja ljudima, žrtve pronađene i u Hrvatskoj – vrbovali i prevozili žene u ranjivim situacijama s područja Kolumbije u Europu, gdje su bile spolno iskorištavane (N1)
  • Objavljeni detalji nesreće kod Senja: Riječ je o dva bračna para, turistima s Malte, koji su unajmili vozilo za putovanje Hrvatskom (Index)
  • Došao predsjednik, ministri, župan, gradonačelnik… U Puli otvoren hotel od 85 milijuna eura – Heritage&Resort hotel Monumenti, nastao na temeljima nekadašnje rekonstruirane austrougarske vojarne (tportal)
  • Preminuo Ivan Balić Cobra (83), poznati hrvatski modni fotograf (tportal)
Petak (23:00)

Brze i kratke

  • Putin donio odluku o novoj velikoj regrutaciji: u vojsku će 135.000 građana Ruske Federacije u dobi od 18 do 30 godina koji nisu u pričuvi (Index)
  • Tomašević nabrojio što se sve otvara u Zagrebu 2026., od Paromlina do bazena u Španskom, osvrnuo se na promet i planove: ‘Gradu još nedostaju riznica i bolja digitalizacija’ (Poslovni)
  • Rebalans proračuna: Prihodi veći za 30 milijuna eura, rashodi manji za 223 milijuna (N1)
  • Venezuela naoružava civile, sprema se za rat s Amerikom (Index)
  • Poduzetnicima u turizmu jako porasli prihodi i dobit (Index)
Petak (17:00)

Brze i kratke

  • Rusija podiže poreze kako bi platila rat. Analitičari: Sve će to platiti građani (Index)
  • Ako je suditi po dnevnoj potrošnji lijekova po stanovniku, četiri županije sa sjevera izdvajaju se kao najbolesnije u Hrvatskoj – u vrhu Bjelovarsko – bilogorska (Danica)
  • Filipu Zavadlavu Visoki kazneni sud smanjio kaznu s 40 na 35 godina zatvora (Index)
  • Kamping udruženje Hrvatske i Hrvatska udruga turizma traže da se mobilne kućice vode kao oprema, a ne građevine (Lider)
  • Grad Zagreb je dvije i pol godine nakon prijedloga da se promijene nazivi ulica imenovanih po suradnicima i dužnosnicima Nezavisne Države Hrvatske konačno odlučio provesti to u djelo, umjesto njih ulice dobivaju Dinamov trener Josip Kuže, književnica Nada Iveljić i operna pjevačica Sidonija Erdődy Rubido, sve se nalaze na Pešćenici-Žitnjaku, odnosno mjesnom odboru Ivanja Reka (tportal)
  • Objavljen je Program uređenja pročelja za postojeće zgrade (Zgradonačelnik)
Petak (11:00)

Brze i kratke

  • U Zagrebu rentali auto, kod Senja sletjeli u more. Poginule dvije žene i dva muškarca (Index)
  • Dronovi nad Münchenom: Zatvorena zračna luka, otkazani deseci letova (tportal)
  • Snijeg zatrpao dijelove Srbije i BiH: Dio Europe na udaru jake oluje (Večernji), kod nas pretežno sunčano i razmjerno vjetrovito vrijeme (tportal)
  • Izašao je novi album Taylor Swift pod nazivom The Life of a Showgirl. Pjesme su se na streaming servisima pojavile točno u ponoć po američkom vremenu (Index), internet je ‘poludio’ s reakcijama i komentarima (Index)
  • Simpatično: Maleni Hrvat uspio se probiti do papamobila i Svetom Ocu predati hrvatski navijački šal (HRT)
  • Arheologija i popularna kultura” – baština na zabavan način u Arheološkom muzeju (HRT)
  • Dinamo pobijedio Maccabi Tel Aviv 1:3, utakmica se igrala u Bačkoj Topoli (Index)
Četvrtak (23:00)

Brze i kratke

  • Istraživanje: Većina hrvatskih tvrtki još nije spremna za umjetnu inteligenciju (Lider)
  • Deeskalacija napetosti: Sastali se Orban i Plenković, naš premijer: Hrvatska je spremna naftom opskrbljivati Mađarsku (N1)
  • Ministar rada Marin Piletić najavio je potpuno ukidanje poreza na sve mirovine od 2027. godine (Poslovni)
  • Nekadašnji tekstilni div Varteks zatvara trgovinu u centru u Varaždina, ostali dućani nastavljaju s radom kao i dosad: Varaždin Outlet – Zagrebačka 94; Zagreb – Trg bana Jelačića (Danica)
  • Kaos na kotačima: Kristijan Iličić u prometnom ludilu Kaira (Dnevnik nomada na HRT-u)
  • U Zagrebu već pet godina nije otvoren nijedan fine dining restoran. Otvoreno je bezbroj bistroa, roštiljarni i street food lokala, s uglavnom velikim porcijama (Kult Plave Kamenice reagira na članak jednog drugog portala koji tvrdi kako je sve više minimalizma…)
  • Werner Herzog: Filmovi koji koriste umjetnu inteligenciju izgledaju potpuno mrtvi (Far Out Magazine)