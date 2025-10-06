Objavljen je Program uređenja pročelja za postojeće zgrade (Zgradonačelnik)

Ima li obrane od ruskih dronova? Oružja koja ruše dronove često su višestruko skuplja od samih dronova… (DW)
Irak danas iznenađuje svojim demografskim preporodom. Zemlja koja je nekada bila pod brutalnim režimom Sadama Huseina, a zatim prošla kroz duboke promjene nakon američke invazije iz 2003. godine, sada bilježi impresivan rast stanovništva (Index)
Čak 85 milijuna djece diljem svijeta uopće ne ide u školu (Nacional)
Lavina u Sloveniji. Nestala tri Hrvata, jednog našli mrtvog. Svi su iz Dalmacije (Index), ‘Spuštali su se s Triglava, a onda je njih troje krenulo preko grape‘ (Jutarnji)
HNL: Lokomotiva iznenadila Dinamo i pobijedila 2:1 (tportal), Hajduk pobijedio Vukovar 0:1, Slaven dobio Osijek 2:1 (Index), Gorica izgubila od Rijeke 1:3 (NK Rijeka), Istra dobila Varaždin 1:0 (Novi list), Dinamo i Hajduk bodovno izjednačeni na vrhu
Most slobode ulazi u novu fazu obnove: zamijenit će se ležajevi mosta, uklonit će se stari premazi sa svih čeličnih površina i nanijet će se novi antikorozivni premazi, zamijenit će se odvodnja mosta, uklonit će se asfalt, sanirat će se betonska ploča… (Jutarnji)
Od idućeg tjedna kreće stroga provjera računa, HNB poslao važne upute građanima – Usluga provjere naziva primatelja plaćanja za korisnike besplatna je i provodi se prije potvrde (autorizacije) platne transakcije, javit će vam podudara li se (Poslovni)
Oko 250.000 ljudi u Amsterdamu prosvjedovalo protiv rata u Gazi (Index)
Ekološka aktivistica Greta Thunberg rekla je švedskim vlastima da je podvrgnuta okrutnom postupanju u izraelskom pritvoru nakon što je pritvorena i uklonjena iz flotile koja je prevozila pomoć Gazi, aktivisti tvrde da su je izraelski vojnici vukli za kosu i tjerali da ljubi izraelsku zastavu (tportal)
Trump: Izrael je pristao. Približavamo se kraju ove 3000 godina stare katastrofe (N1)
Pljuskovi, snijeg i olujni vjetrovi: Dijelovi Hrvatske danas su u ‘crvenom’ (Večernji)
Na tportalu provjerili kako posluju domovi za starije: Na skrbi i smještaju okreću milijune
Bitcoin srušio povijesni rekord: prvi put u svojih 17 godina prešao vrijednost od 125.000 dolara (Index)
Treći svijet, film o Haustoru, recenziraju i na Forumu: Autori filma ne pokušavaju do kraja “objasniti” razlaz Rundeka i Sachera – ponavlja se rečenica o “dva različita svijeta”, kao da nam daju do znanja da je to misterij koji treba ostati nerazriješen. I to funkcionira. Jer ono što nas zapravo zanima nije tko je bio u pravu, nego kako su ti svjetovi, barem na trenutak, proizveli nešto što i danas zvuči svježe… Nenad Polimac bio na zagrebačkoj premijeri: Krcata dvorana i skandiranje u Kinoteci. Ovako nešto još nismo doživjeli (Jutarnji)
Salvia: Plenkovićevom šogoru platili smo put na kraj svijeta zbog aviona s kojim nema veze… u Montrealu su s predstavnicima Croatia Airlinesa sudjelovali na preuzimanju najnovijeg zrakoplova domaćeg avioprijevoznika samo zato što se zove Dubrovnik (Index)
Trump želi Nobelovu nagradu. Povjesničar: To je nezamislivo (N1)
Oko 3000 žena godišnje oboli od raka dojke. Ministarstvo najavljuje kraće čekanje na radioterapiju (Nacional)
Taylor Swift i Travis (rodom Hrvat) će imati svadbu “u inozemstvu”. Dali su neki hint da bi moglo biti u… (Index)
Rawönes, belgijski tribute bend Ramonesa svirali u MMC Kugli (Klikaj)
Pobjedu Istre nad Varaždinom rezultatom 1-0 u 9. kolu HNL-a obilježio je rasistički incident, pojedinac koji je vrijeđao tamnoputog igrača identificiran (tportal)
Nuklearna elektrana Zaporižja već deseti dan zaredom isključena je iz ukrajinske električne mreže i radi bez vanjskog napajanja, što stvara sve rizičniju situaciju, upozorili su stručnjaci (Index)
Srbija, Nepal, Peru – Generacija Z protestira širom svijeta: Digitalno povezani, kreativni i odlučni: mladi ljudi širom svijeta protestiraju protiv korupcije, nejednakosti i zloupotrebe moći (DW)
Razbijena velika mreža trgovanja ljudima, žrtve pronađene i u Hrvatskoj – vrbovali i prevozili žene u ranjivim situacijama s područja Kolumbije u Europu, gdje su bile spolno iskorištavane (N1)
Objavljeni detalji nesreće kod Senja: Riječ je o dva bračna para, turistima s Malte, koji su unajmili vozilo za putovanje Hrvatskom (Index)
Došao predsjednik, ministri, župan, gradonačelnik… U Puli otvoren hotel od 85 milijuna eura – Heritage&Resort hotel Monumenti, nastao na temeljima nekadašnje rekonstruirane austrougarske vojarne (tportal)
Preminuo Ivan Balić Cobra (83), poznati hrvatski modni fotograf (tportal)
Rusija podiže poreze kako bi platila rat. Analitičari: Sve će to platiti građani (Index)
Ako je suditi po dnevnoj potrošnji lijekova po stanovniku, četiri županije sa sjevera izdvajaju se kao najbolesnije u Hrvatskoj – u vrhu Bjelovarsko – bilogorska (Danica)
Filipu Zavadlavu Visoki kazneni sud smanjio kaznu s 40 na 35 godina zatvora (Index)
Kamping udruženje Hrvatske i Hrvatska udruga turizma traže da se mobilne kućice vode kao oprema, a ne građevine (Lider)
Grad Zagreb je dvije i pol godine nakon prijedloga da se promijene nazivi ulica imenovanih po suradnicima i dužnosnicima Nezavisne Države Hrvatske konačno odlučio provesti to u djelo, umjesto njih ulice dobivaju Dinamov trener Josip Kuže, književnica Nada Iveljić i operna pjevačica Sidonija Erdődy Rubido, sve se nalaze na Pešćenici-Žitnjaku, odnosno mjesnom odboru Ivanja Reka (tportal)
Objavljen je Program uređenja pročelja za postojeće zgrade (Zgradonačelnik)
U Zagrebu rentali auto, kod Senja sletjeli u more. Poginule dvije žene i dva muškarca (Index)
Dronovi nad Münchenom: Zatvorena zračna luka, otkazani deseci letova (tportal)
Snijeg zatrpao dijelove Srbije i BiH: Dio Europe na udaru jake oluje (Večernji), kod nas pretežno sunčano i razmjerno vjetrovito vrijeme (tportal)
Izašao je novi album Taylor Swift pod nazivom The Life of a Showgirl. Pjesme su se na streaming servisima pojavile točno u ponoć po američkom vremenu (Index), internet je ‘poludio’ s reakcijama i komentarima (Index)
Simpatično: Maleni Hrvat uspio se probiti do papamobila i Svetom Ocu predati hrvatski navijački šal (HRT)
“Arheologija i popularna kultura” – baština na zabavan način u Arheološkom muzeju (HRT)
Dinamo pobijedio Maccabi Tel Aviv 1:3, utakmica se igrala u Bačkoj Topoli (Index)
Istraživanje: Većina hrvatskih tvrtki još nije spremna za umjetnu inteligenciju (Lider)
Deeskalacija napetosti: Sastali se Orban i Plenković, naš premijer: Hrvatska je spremna naftom opskrbljivati Mađarsku (N1)
Ministar rada Marin Piletić najavio je potpuno ukidanje poreza na sve mirovine od 2027. godine (Poslovni)
Nekadašnji tekstilni div Varteks zatvara trgovinu u centru u Varaždina, ostali dućani nastavljaju s radom kao i dosad: Varaždin Outlet – Zagrebačka 94; Zagreb – Trg bana Jelačića (Danica)
Kaos na kotačima: Kristijan Iličić u prometnom ludilu Kaira (Dnevnik nomada na HRT-u)
U Zagrebu već pet godina nije otvoren nijedan fine dining restoran. Otvoreno je bezbroj bistroa, roštiljarni i street food lokala, s uglavnom velikim porcijama (Kult Plave Kamenice reagira na članak jednog drugog portala koji tvrdi kako je sve više minimalizma…)
Werner Herzog: Filmovi koji koriste umjetnu inteligenciju izgledaju potpuno mrtvi (Far Out Magazine)