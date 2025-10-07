Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Oleg Butković o sustavu naplate cestarina: bit će dvije opcije – ENC i putem registracija, iznos će se moći platiti putem aplikacije, interneta ili na prodajnim mjestima (tportal)
  • Tomašević dao intervju za BBC, Zagreb izabran zajedno s još 29 gradova iz 17 zemalja kao dio prve generacije inovativne Bloomberg Philanthropies inicijative (Poslovni)
  • Cigarete bi mogle poskupjeti: EK predlaže povećanje trošarina na duhan od čak 73 posto (tportal)
  • Hrvatsko gospodarstvo u 2025. i 2026. rast će više od tri posto: “Prilično otporno na recentne globalne izazove” (N1)
  • Umro pjevač narodne glazbe Halid Bešlić, bio je u bolnici u Sarajevu već neko vrijeme. Imao je 71 godinu (Index)
  • Dokumentarni klub okuplja zaljubljenike u dokumentarce, prijave traju još tjedan dana (Ravno do dna)

Slične vijesti

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Dan žalosti u Kaštelima za dva brata poginula u Sloveniji: “Duboko smo potreseni” (Index), Dalmacija se oprašta od trojice mladića (Index)
  • Hrvat sudjelovao u napadu na flotilu za Gazu? Ministarstvo: Trenutno je pritvoren u Tunisu (N1)
  • Milanović: Čim otvoriš usta, ti si proruski. To je govor mržnje (N1)
  • Hit na društvenim mrežama: o vašim zelenim ljubimcima brine infuzija s vodom (Green)
  • Od utorka će s neba padati više od milijun “kolačića”. Nemojte ih dirati – radi se o mamcima za vakcinaciju lisica koje će bacati s aviona (Danica)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Dvije godine od Hamasova napada: Kako je masakr jednog listopadskog jutra doveo do rata do istrebljenja? “Morali biste razoriti cijelu Gazu i sravniti je sa zemljom da biste istrijebili i iskorijenili Hamas” (tportal)
  • Hrvatska među najgorim zemljama EU po broju ljudi s fakultetom, cilj na razini cijele EU je da do 2030. godine najmanje 45 posto mladih u dobi od 25 do 34 godine ima završeno visoko obrazovanje, iznad prosjeka po regijama samo Zagreb (Danica)
  • Tko su nastradali planinari iz Kaštela: Jedan se brat tek oženio, a drugi je trebao uskoro (Jutarnji)
  • Severe Weather objavio prognozu za zimu. “Sve ukazuje na pravu, staromodnu zimu” (Index)
  • Zagreb korak bliže novom mostu “Zapadni Jarun”: Kupljene parcele za 450 tisuća eura (tportal)
  • Nick Cave & The Bad Seeds u kolovozu stižu u pulsku Arenu (24 sata)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Lavina je odnijela život trojice hrvatskih planinara u slovenskim Alpama, pronađena tijela (Jutarnji)
  • Puhovski: Kao građaninu mi je neugodno zbog niske razine kojom Crkva argumentira – za N1 komentirao reakciju Zagrebačke nadbiskupije o planu uvođenja zdravstvenog odgoja u škole uz Zagrebu
  • Predsjednica kluba stranke Možemo! u Gradskoj skupštini: Inflacija jede plaće, njihov rast ne prati rast cijena... Subvencije nisu bile puko “dijeljenje novca”, nego amortizer naglih troškova života i instrument održavanja domaće potrošnje (Novosti)
  • Novi francuski premijer Sébastien Lecornu podnio je danas ostavku samo nekoliko sati nakon što je imenovao svoj novi kabinet, vlada nikako da formira većinu (Index)
  • Tko je Mario Mandarić, kuhar koji je postao vlasnik žigova “Kult Plave Kamenice”? Od ispisivanja iz škole za kuhara do vlasništva restorana (Index)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Ima li obrane od ruskih dronova? Oružja koja ruše dronove često su višestruko skuplja od samih dronova… (DW)
  • Irak danas iznenađuje svojim demografskim preporodom. Zemlja koja je nekada bila pod brutalnim režimom Sadama Huseina, a zatim prošla kroz duboke promjene nakon američke invazije iz 2003. godine, sada bilježi impresivan rast stanovništva (Index)
  • Čak 85 milijuna djece diljem svijeta uopće ne ide u školu (Nacional)
  • Lavina u Sloveniji. Nestala tri Hrvata, jednog našli mrtvog. Svi su iz Dalmacije (Index), ‘Spuštali su se s Triglava, a onda je njih troje krenulo preko grape‘ (Jutarnji)
  • HNL: Lokomotiva iznenadila Dinamo i pobijedila 2:1 (tportal), Hajduk pobijedio Vukovar 0:1, Slaven dobio Osijek 2:1 (Index), Gorica izgubila od Rijeke 1:3 (NK Rijeka), Istra dobila Varaždin 1:0 (Novi list), Dinamo i Hajduk bodovno izjednačeni na vrhu
  • Most slobode ulazi u novu fazu obnove: zamijenit će se ležajevi mosta, uklonit će se stari premazi sa svih čeličnih površina i nanijet će se novi antikorozivni premazi, zamijenit će se odvodnja mosta, uklonit će se asfalt, sanirat će se betonska ploča… (Jutarnji)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Od idućeg tjedna kreće stroga provjera računa, HNB poslao važne upute građanima – Usluga provjere naziva primatelja plaćanja za korisnike besplatna je i provodi se prije potvrde (autorizacije) platne transakcije, javit će vam podudara li se (Poslovni)
  • Oko 250.000 ljudi u Amsterdamu prosvjedovalo protiv rata u Gazi (Index)
  • Ekološka aktivistica Greta Thunberg rekla je švedskim vlastima da je podvrgnuta okrutnom postupanju u izraelskom pritvoru nakon što je pritvorena i uklonjena iz flotile koja je prevozila pomoć Gazi, aktivisti tvrde da su je izraelski vojnici vukli za kosu i tjerali da ljubi izraelsku zastavu (tportal)
  • Završava njemački Oktoberfest (HRT)
  • CarNET nudi novac: Tvrtke mogu dobiti 1,97 milijuna eura za kibernetičku sigurnost – Do 21. studenoga curi rok u kojemu se male i srednje tvrtke te mikropoduzetnici mogu prijaviti (Lider)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Vojni analitičar o dronovima: “Možda će uskoro biti kao u Terminatoru, ali zasad su samo alat u rukama ljudi” (N1)
  • Češki Trump uvjerljivo pobijedio na izborima, milijarder Andrej Babiš i njegova stranka Ano vodi na parlamentarnim izborima u Češkoj s 34.66 posto glasova (Index)
  • Ozloglašeni reper Diddy je dobio četiri godine zatvora, pred sudom se ispričao bivšoj djevojci i svojoj obitelji: ‘Zbog svojih odluka sam izgubio slobodu, poslove i karijeru‘ (Jutarnji)
  • Zbog nereguliranja poroda kod kuće, žene traže pomoć i nestručnih osoba (Faktograf)
  • Iskusni gljivar otkriva pravila za branje gljiva: Informirajte se i prvo zapamtite najotrovnije vrste (tportal)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Trump: Izrael je pristao. Približavamo se kraju ove 3000 godina stare katastrofe (N1)
  • Pljuskovi, snijeg i olujni vjetrovi: Dijelovi Hrvatske danas su u ‘crvenom’ (Večernji)
  • Na tportalu provjerili kako posluju domovi za starije: Na skrbi i smještaju okreću milijune
  • Bitcoin srušio povijesni rekord: prvi put u svojih 17 godina prešao vrijednost od 125.000 dolara (Index)
  • Treći svijet, film o Haustoru, recenziraju i na Forumu: Autori filma ne pokušavaju do kraja “objasniti” razlaz Rundeka i Sachera – ponavlja se rečenica o “dva različita svijeta”, kao da nam daju do znanja da je to misterij koji treba ostati nerazriješen. I to funkcionira. Jer ono što nas zapravo zanima nije tko je bio u pravu, nego kako su ti svjetovi, barem na trenutak, proizveli nešto što i danas zvuči svježe… Nenad Polimac bio na zagrebačkoj premijeri: Krcata dvorana i skandiranje u Kinoteci. Ovako nešto još nismo doživjeli (Jutarnji)
Subota (23:00)

Brze i kratke

  • Konačno kraj rata na Bliskom istoku? Nakon što je i Hamas pristao pustiti taoce, izraelska vojska je dobila zapovjed “pripremiti” se za obustavu napada na Gazu (DW)
  • Index: Goljak je sramota Zagreba. Tamo su nepokretna djeca u hladnim kontejnerima
  • Lani smo uvezli rekordan broj svinja. Agronom: “Nastavimo li ovako, izgubit ćemo proizvodnju” (N1)
  • Performans “Sigurne kuće”: Krvave žene u modricama leže usred Zagreba – nasilje nije eksces, nego društveni ugovor (tportal)
  • 35 godina nakon pada Berlinskog zida – je li Njemačka uistinu ujedinjena? Ekonomske razlike između istoka i zapada Njemačke i dalje su značajne (DW)
Subota (17:00)

Brze i kratke

  • Salvia: Plenkovićevom šogoru platili smo put na kraj svijeta zbog aviona s kojim nema veze… u Montrealu su s predstavnicima Croatia Airlinesa sudjelovali na preuzimanju najnovijeg zrakoplova domaćeg avioprijevoznika samo zato što se zove Dubrovnik (Index)
  • Trump želi Nobelovu nagradu. Povjesničar: To je nezamislivo (N1)
  • Oko 3000 žena godišnje oboli od raka dojke. Ministarstvo najavljuje kraće čekanje na radioterapiju (Nacional)
  • Taylor Swift i Travis (rodom Hrvat) će imati svadbu “u inozemstvu”. Dali su neki hint da bi moglo biti u… (Index)
  • Rawönes, belgijski tribute bend Ramonesa svirali u MMC Kugli (Klikaj)
  • Pobjedu Istre nad Varaždinom rezultatom 1-0 u 9. kolu HNL-a obilježio je rasistički incident, pojedinac koji je vrijeđao tamnoputog igrača identificiran (tportal)
Subota (11:00)

Brze i kratke

  • Nuklearna elektrana Zaporižja već deseti dan zaredom isključena je iz ukrajinske električne mreže i radi bez vanjskog napajanja, što stvara sve rizičniju situaciju, upozorili su stručnjaci (Index)
  • Srbija, Nepal, Peru – Generacija Z protestira širom svijeta: Digitalno povezani, kreativni i odlučni: mladi ljudi širom svijeta protestiraju protiv korupcije, nejednakosti i zloupotrebe moći (DW)
  • Razbijena velika mreža trgovanja ljudima, žrtve pronađene i u Hrvatskoj – vrbovali i prevozili žene u ranjivim situacijama s područja Kolumbije u Europu, gdje su bile spolno iskorištavane (N1)
  • Objavljeni detalji nesreće kod Senja: Riječ je o dva bračna para, turistima s Malte, koji su unajmili vozilo za putovanje Hrvatskom (Index)
  • Došao predsjednik, ministri, župan, gradonačelnik… U Puli otvoren hotel od 85 milijuna eura – Heritage&Resort hotel Monumenti, nastao na temeljima nekadašnje rekonstruirane austrougarske vojarne (tportal)
  • Preminuo Ivan Balić Cobra (83), poznati hrvatski modni fotograf (tportal)