Otvoreno: Haidar Diab i Akrap žustro o sukobu Izraela i Hamasa; Hamas je pogriješio jer je podcijenio najradikalniju izraelsku vladu, Netanyahuu ne odgovara mir Luša: sporazum je nedorečen (HRT, Index)
Akcija EPPO-a, upali u kuće šefova dviju bolnica u Varaždinskoj županiji, u krugovima iz istrage spominje se i varaždinski župan Anđelko Stričak (Index)
Novopečeni nobelovac iz fizike opleo po Trumpu: Znanosti u SAD-u prijeti katastrofa (tportal)
Napreduju radovi na Sarajevskoj cesti i izgradnji nove tramvajske pruge u Zagrebu, pogledajte fotografije (Index)
Uskoro stiže dokumentarna serija o životu i djelu velikog Martina Scorsesea (Journal)
Dvorac na sjeveru Hrvatske postaje moderno turističko i kulturno središte, gradi se hotel s popratnim sadržajima (Klikaj, Kckžž)
Nedavni televizijski nastup predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na TV Pink potaknuo je val kritika i optužbi zbog njegove interpretacije pada nadstrešnice u Novom Sadu – neki smatraju da pokušava manipulirati, panika je već sad jasno vidljiva (DW, tportal)
Šefica udruge za zaštitu potrošača: Cijene stalno rastu bez ikakvog rezona i objašnjenja (Nacional)
Cijena zlata prvi put u povijesti iznad 4.000 dolara po unci (Poslovni)
Učitelji u Hrvatskoj među najobrazovanijima i najslabije plaćenima u Europi (N1)
Ettera – emisija o mentalnom zdravlju kroz ljudske priče i pseću prisutnost (HRT)
Amrički Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je kartu na kojoj su označeni ruski vojni i sigurnosni objekti koji bi bili u dometu raznih verzija projektila Tomahawk ako Ukrajina dobije taj sustav – rat bi se mogao preseliti i dublje u rusku stratešku pozadinu (Index)
I Izrael i Palestina pozivaju se na povijest, a prevladavajući koncept članica UN-a govori o dvije države… Točno je da je Palestina bila pod vlašću drugih sila i carstava, ali to ne znači da njen narod nema pravo na samoodređenje. (Faktograf)
Dvije godine od Hamasova napada: Kako je masakr jednog listopadskog jutra doveo do rata do istrebljenja? “Morali biste razoriti cijelu Gazu i sravniti je sa zemljom da biste istrijebili i iskorijenili Hamas” (tportal)
Hrvatska među najgorim zemljama EU po broju ljudi s fakultetom, cilj na razini cijele EU je da do 2030. godine najmanje 45 posto mladih u dobi od 25 do 34 godine ima završeno visoko obrazovanje, iznad prosjeka po regijama samo Zagreb (Danica)
Tko su nastradali planinari iz Kaštela: Jedan se brat tek oženio, a drugi je trebao uskoro (Jutarnji)
Severe Weather objavio prognozu za zimu. “Sve ukazuje na pravu, staromodnu zimu” (Index)
Zagreb korak bliže novom mostu “Zapadni Jarun”: Kupljene parcele za 450 tisuća eura (tportal)
Nick Cave & The Bad Seeds u kolovozu stižu u pulsku Arenu (24 sata)
Lavina je odnijela život trojice hrvatskih planinara u slovenskim Alpama, pronađena tijela (Jutarnji)
Puhovski: Kao građaninu mi je neugodno zbog niske razine kojom Crkva argumentira – za N1 komentirao reakciju Zagrebačke nadbiskupije o planu uvođenja zdravstvenog odgoja u škole uz Zagrebu
Predsjednica kluba stranke Možemo! u Gradskoj skupštini: Inflacija jede plaće, njihov rast ne prati rast cijena... Subvencije nisu bile puko “dijeljenje novca”, nego amortizer naglih troškova života i instrument održavanja domaće potrošnje (Novosti)
Novi francuski premijer Sébastien Lecornu podnio je danas ostavku samo nekoliko sati nakon što je imenovao svoj novi kabinet, vlada nikako da formira većinu (Index)
Tko je Mario Mandarić, kuhar koji je postao vlasnik žigova “Kult Plave Kamenice”? Od ispisivanja iz škole za kuhara do vlasništva restorana (Index)
Ima li obrane od ruskih dronova? Oružja koja ruše dronove često su višestruko skuplja od samih dronova… (DW)
Irak danas iznenađuje svojim demografskim preporodom. Zemlja koja je nekada bila pod brutalnim režimom Sadama Huseina, a zatim prošla kroz duboke promjene nakon američke invazije iz 2003. godine, sada bilježi impresivan rast stanovništva (Index)
Čak 85 milijuna djece diljem svijeta uopće ne ide u školu (Nacional)
Lavina u Sloveniji. Nestala tri Hrvata, jednog našli mrtvog. Svi su iz Dalmacije (Index), ‘Spuštali su se s Triglava, a onda je njih troje krenulo preko grape‘ (Jutarnji)
HNL: Lokomotiva iznenadila Dinamo i pobijedila 2:1 (tportal), Hajduk pobijedio Vukovar 0:1, Slaven dobio Osijek 2:1 (Index), Gorica izgubila od Rijeke 1:3 (NK Rijeka), Istra dobila Varaždin 1:0 (Novi list), Dinamo i Hajduk bodovno izjednačeni na vrhu
Most slobode ulazi u novu fazu obnove: zamijenit će se ležajevi mosta, uklonit će se stari premazi sa svih čeličnih površina i nanijet će se novi antikorozivni premazi, zamijenit će se odvodnja mosta, uklonit će se asfalt, sanirat će se betonska ploča… (Jutarnji)
Od idućeg tjedna kreće stroga provjera računa, HNB poslao važne upute građanima – Usluga provjere naziva primatelja plaćanja za korisnike besplatna je i provodi se prije potvrde (autorizacije) platne transakcije, javit će vam podudara li se (Poslovni)
Oko 250.000 ljudi u Amsterdamu prosvjedovalo protiv rata u Gazi (Index)
Ekološka aktivistica Greta Thunberg rekla je švedskim vlastima da je podvrgnuta okrutnom postupanju u izraelskom pritvoru nakon što je pritvorena i uklonjena iz flotile koja je prevozila pomoć Gazi, aktivisti tvrde da su je izraelski vojnici vukli za kosu i tjerali da ljubi izraelsku zastavu (tportal)
Trump: Izrael je pristao. Približavamo se kraju ove 3000 godina stare katastrofe (N1)
Pljuskovi, snijeg i olujni vjetrovi: Dijelovi Hrvatske danas su u ‘crvenom’ (Večernji)
Na tportalu provjerili kako posluju domovi za starije: Na skrbi i smještaju okreću milijune
Bitcoin srušio povijesni rekord: prvi put u svojih 17 godina prešao vrijednost od 125.000 dolara (Index)
Treći svijet, film o Haustoru, recenziraju i na Forumu: Autori filma ne pokušavaju do kraja “objasniti” razlaz Rundeka i Sachera – ponavlja se rečenica o “dva različita svijeta”, kao da nam daju do znanja da je to misterij koji treba ostati nerazriješen. I to funkcionira. Jer ono što nas zapravo zanima nije tko je bio u pravu, nego kako su ti svjetovi, barem na trenutak, proizveli nešto što i danas zvuči svježe… Nenad Polimac bio na zagrebačkoj premijeri: Krcata dvorana i skandiranje u Kinoteci. Ovako nešto još nismo doživjeli (Jutarnji)